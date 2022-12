Metropolitan Opera Matinee Broadcasts

THE METROPOLITAN OPERA

SATURDAY AFTERNOON BROADCASTS

The Toll Brothers-Metropolitan Opera International Radio Network 2018-19 Season. Broadcasts begin at 1:00pm.

12/1 MEFISTOFELE (BOITO)

12/8 IL TRITTICO (PUCCINI)

12/15 LA TRAVIATA (VERDI)

12/22 LA FANCIULLA DEL WEST (PUCCINI) - Performance from October 27, 2018

12/19 THE MAGIC FLUTE (MOZART)

1/5 OTELLO (VERDI)

1/12 ADRIANA LECOUVREUR (CILEA)

1/19 PELLÉAS ET MÉLISANDE (DEBUSSY)

1/26 MARNIE (MUHLY) U.S. Premiere - Performance from November 10, 2018

2/2 CARMEN (BIZET)

2/9 IOLANTA / BLUEBEARD’S CASTLE (TCHAIKOVSKY / BARTÓK)

2/16 DON GIOVANNI (MOZART)

2/23 RIGOLETTO (VERDI)

3/2 LA FILLE DU RÉGIMENT (DONIZETTI)

3/9 DAS RHEINGOLD (WAGNER)

3/16 FALSTAFF (VERDI)

3/23 SAMSON ET DALILA (SAINT-SAËNS)

3/30 DIE WALKÜRE (WAGNER)

4/6 TOSCA (PUCCINI)

4/13 SIEGFRIED (WAGNER)

4/20 LA CLEMENZA DI TITO (MOZART)

4/27 GÖTTERDÄMMERUNG (WAGNER)

5/4 AIDA (VERDI) - Performance from fall 2018

5/11 DIALOGUES DES CARMÉLITES (POULENC)

