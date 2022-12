Live from KeyBank Studio: Contrapunctus

Contrapunctus

David Acres, musical director

The choir performed the following works:

If Ye Love Me - Thomas Tallis (c1505-1585)

Drop, Drop Slow Tears - Orlando Gibbons (1583-1625) - soloist is Donna Fagerhaug

Magnificat from Short Service - Gibbons

Super flumina Babilonis - Palestrina (1525-1594)

In manus tuas - Tallis

O sacrum convivium - Tallis

Ave Verum Corpus - William Byrd (1543-1623)

Beata Viscera Marie Virginis - Perotin (fl c1200) - soloist is John McElliott

Ah Robin, Gentle Robin - William Cornish (c1468-1523) - trio is Madeline Healey, Judith Overcash, John McElliott

Psalm 121 - Walford-Davies setting - soloists are Gail West and Brian McGilvray

Psalm 130 - Hylton Stewart setting

Wer hat dich so geschlagen - JS Bach (1685-1759)

Erkenne mich, mein Huter - JS Bach

Lully, lulla, thou little tiny child - Kenneth Leighton (1929-1988) - soloist is Judith Overcash

Upcoming concert:

"Angel Voices Ever Singing"

Friday, June 6, 2014 at 7:30pm

Cathedral of St. John The Evangelist

1007 Superior Ave

Cleveland, OH