Congratulations, GRAMMY winners!

BEST ORCHESTRAL PERFORMANCE

Sibelius: Symphonies Nos. 1 & 4

Osmo Vänskä, conductor (Minnesota Orchestra)

Label: BIS Records

Atterberg: Orchestral Works Vol. 1

BEST OPERA RECORDING

Adès: The Tempest

Thomas Adès, conductor; Simon Keenlyside, Isabel Leonard, Audrey Luna & Alan Oke; Jay David Saks, producer (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus)

Label: Deutsche Grammophon

BEST CHORAL PERFORMANCE

Pärt: Adam's Lament

Tõnu Kaljuste, conductor (Tui Hirv & Rainer Vilu; Estonian Philharmonic Chamber Choir; Sinfonietta Riga & Tallinn Chamber Orchestra; Latvian Radio Choir & Vox Clamantis)

Label: ECM New Series

BEST CHAMBER MUSIC/SMALL ENSEMBLE PERFORMANCE

Roomful Of Teeth

Brad Wells & Roomful Of Teeth

Label: New Amsterdam Records

BEST CLASSICAL INSTRUMENTAL SOLO

Corigliano: Conjurer - Concerto For Percussionist & String Orchestra

Evelyn Glennie; David Alan Miller, conductor (Albany Symphony)

Track from: Corigliano: Conjurer; Vocalise

Label: Naxos

BEST CLASSICAL VOCAL SOLO

Winter Morning Walks

Dawn Upshaw (Maria Schneider; Jay Anderson, Frank Kimbrough & Scott Robinson; Australian Chamber Orchestra & St. Paul Chamber Orchestra)

Label: ArtistShare

BEST CLASSICAL COMPENDIUM

Hindemith: Violinkonzert; Symphonic Metamorphosis; Konzertmusik

Christoph Eschenbach, conductor

Label: Ondine

BEST CONTEMPORARY CLASSICAL COMPOSITION

Schneider, Maria: Winter Morning Walks

Maria Schneider, composer (Dawn Upshaw, Jay Anderson, Frank Kimbrough, Scott Robinson & Australian Chamber Orchestra)

Track from: Winter Morning Walks

Label: ArtistShare