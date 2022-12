Saturday Afternoon Opera

Jealousy! Treachery! Murder! Mayhem! Suicide! Opera can make "The Sopranos" look tame! WCLV broadcasts an opera almost every Saturday afternoon, and we feature the best American Opera companies in the nation; The Metropolitan Opera, Lyric Opera of Chicago, LA Opera, Houston Opera and San Francisco Opera. We also present operas presented by our own Cleveland Orchestra. Here's what's coming up:

LA OPERA ON AIR

July 20, 2013 - 1:00pm

OPERA: THE TWO FOSCARI (I Due Foscari) (in Italian)

COMPOSER: Giuseppe Verdi

Barbarigo, A Senator: Ben Bliss

Jacopo Loredano: Levegen Orlov

Officer of Council of Ten: Omar Crook

Jacopo Foscari: Francesco Meli

Lucrezia Contarini: Marina Poplavskaya

Pisana: Tracy Cox

Francesco Foscari: Placido Domingo

Servant of the Doge: Hunter Phillips

CONDUCTOR: James Conlon

CLEVELAND ORCHESTRA

July 27, 2013 - 1:00pm

OPERA: SEMELE (in Italian)

COMPOSER: George Frideric Handel

Performance of December 28, 1967

Beverly Sills

Helen Vanni

Mark Deller

Seth McCoy

Thomas Paul

Ara Berberian

CONDUCTOR: Robert Shaw

AUGUST 3, 2013 - 1:00pm

NO OPERA: Cleveland International Piano Composition

(We did say we broadcast an opera almost every Saturday afternoon.)

LA OPERA ON AIR

August 10, 2013 - 1:00pm

OPERA: THE FLYING DUTCHMAN (in German)

COMPOSER: Richard Wagner

The Dutchman: Tomas Tomasson

Senta Elisabete Matos

Erik Corey Bix

Daland James Creswell

Steersman Matthew Pienk

Mary Ronnita Nicole Miller

CONDUCTOR: James Conlon

August 17, 2013 - 1:00pm

OPERA: CINDERELLA (in Italian

COMPOSER: Gioachino Rossini

Angelina/Cinderella Kate Lindsey

Prince Ramiro Renee Barbera

Dandini Vito Priante

Don Magnifico Alessandro Corbelli

Alidoro Nicola Ulivien

Clorinda Stacey Tappan

Tisbe Ronnita Nicole Miller

CONDUCTOR: James Conlon

August 24, 2013 - 1:00pm

OPERA: TOSCA (in Italian)

COMPOSER: Giacomo Puccini

Floria Tosca Sondra Radvanovsky

Mario Cavaradossi Marco Berti

Baron Scarpia Lado Ataneli

Cesare Angelotti Joshua Bloom

The Sacristan Philip Cokorinos

Spoletta Rodell Rosel

CONDUCTOR: Plácido Domingo

SAN FRANCISCO OPERA

August 31, 2013 - 1:00pm

OPERA: DIE WALKÜRE (in German)|

COMPOSER: Richard Wagner|

Brünnhilde Nina Stemme

Wotan Mark Delavan

Sieglinde Anja Kampe

Siegmund Brandon Jovanovich

Fricka Elizabeth Bishop

Hunding Daniel Sumegi

CONDUCTOR: Donald Runnicles

September 7, 2013 - 1:00pm

OPERA: THE CAPULETS AND THE MONTAGUES (in Italian)

COMPOSER: Vincenzo Bellini

Giulietta Nicole Cabell

Romeo Joyce DiDonato

Tebaldo Saimir Pirgu

Lorenzo Ao Li

Capellio Eric Owens

CONDUCTOR: Riccardo Frizza

September 14, 2013 - 1:00pm

OPERA: MOBY-DICK (in English)

COMPOSER: Jake Heggie

LIBRETTO: Gene Scheer

Greenhorn (Ishmael) Stephen Costello

Captain Ahab Jay Hunter Morris

Starbuck Morgan Smith

Queequeg Jonathan Lemalu

Pip Talise Trevigne

Flask Matthew O’Neill

Stubb Robert Orth

CONDUCTOR: Patrick Summers

September 21, 2013 - 1:00pm

OPERA: THE MAGIC FLUTE (in English)

COMPOSER: Wolfgang Amadeus Mozart

Pamina Heidi Stober

Tamino Alek Shrader

Papageno Nathan Gunn

The Queen of the Night Albina Shagimuratova

Sarastro Kristinn Sigmundsson

CONDUCTOR: Rory Macdonald

September 28, 2013 - 1:00pm

OPERA: LOHENGRIN (in German)

COMPOSER: Richard Wagner

Lohengrin Brandon Jovanovich

Elsa von Brabant Camilla Nylund

Ortrud Petra Lang

Friedrich von Telramund Gerd Grochowski

Heinrich der Vogler Kristinn Sigmundsson

King’s Herald Brian Mulligan

CONDUCTOR: Nicola Luisotti

October 5, 2013 - 1:00pm

OPERA: COSI FAN TUTTE (in Italian)

COMPOSER: Wolfgang Amadeus Mozart

Fiordiligi Ellie Dehn

Dorabella Christel Lötzsch

Despina Heidi Stober

Ferrando Francesco Demuro

Guglielmo Philippe Sly

Don Alfonso Marco Vinco

CONDUCTOR: Nicola Luisotti

October 12, 2013 - 1:00pm

OPERA: THE TALES OF HOFFMAN (in French)

COMPOSER: Jacques Offenbach

Hoffmann Matthew Polenzani

Olympia Hye Jung Lee

Antonia Natalie Dessay

Giulietta Irene Roberts

Stella Jennifer Cherest

Nicklausse Alice Coote

Coppélius, Dapertutto

Dr. Miracle, Lindorf Christian Van Horn

Frantz, Andrès, Cochenille

Pittichinaccio Steven Cole

CONDUCTOR: Patrick Fournillier

October 26, 2013 - 1:00pm

OPERA: LUSIA MILLER

COMPOSER: Verdi

CAST: TBA

CLEVELAND ORCHESTRA

October 19, 2013 - 1:00pm

OPERA: FALSTAFF (in Italian)

COMPOSER: Giuseppe Verdi

Richard Sutcliff

Twyla Robinson

Vladimir Chernov

Cinzia Forte

Cataldo Caputo

Jane Henschel

Kelly O’Connor

Max Rene Cosotti

Scott Scully

Ain Anger

CONDUCTOR: Franz Welser-Möst

HOUSTON GRAND OPERA

November 2, 2013 - 1:00pm

OPERA: THE ITALIAN GIRL IN ALGIERS (in Italian)

COMPOSER: Gioacchino Rossini

Isabella Daniela Barcellona

Lindoro Lawrence Brownlee

Mustafa Patrick Carfizzi

Taddeo Daniel Belcher

Elvira Lauren Snouffer

CONDUCTOR: Carlo Rizzi

November 9, 2013 - 1:00pm

OPERA: IL TROVATORE (in Italian)

COMPOSER: Giuseppe Verdi

Leonora Tamara Wilson

Manrico Marco Berti

Azucena Dolora Zajick

Count di Luna Tómas Tómasson

Ferrando Peixin Chen

CONDUCTOR: Patrick Summers

November 16, 2013 - 1:00pm

OPERA: XERXES (in Italian)

COMPOSER: George Frederic Handel

Serse (Xerxes) Susan Graham

Romilda Laura Claycomb

Arsamene (Arsamenes) David Daniels

Amastre (Amastris) Sonia Prina

Atalanta Heidi Stober

Ariodate (Ariodates) Philip Cutlip

Elviro Adam Cioffari

CONDUCTOR: William Lacey

November 23, 2013 - 1:00pm

OPERA: DON GIOVANNI (in Italian)

COMPOSER: Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni Adrian Eröd

Leporello Kyle Ketelsen

Donna Anna Rachel Willis-Sørensen

Donna Elvira Veronika Dzhioeva

Don Ottavio Joel Prieto

Zerlina Malin Christensson

Masetto Michael Sumuel

Commendatore Morris Robinson

CONDUCTOR Trevor Pinnock

November 30, 2013 - 1:00pm

OPERA: TRISTAN AND ISOLDE (in German)

COMPOSER: Richard Wagner

Isolde Nina Stemme

Tristan Ben Heppner

Brangaene Claudia Mahnke

Kurwenal Ryan McKinny

King Marke Christof Fischesser

CONDUCTOR: Patrick Summers