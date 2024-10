WCLV Program Guide 10-30-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Giovanni Paisiello "Il Mondo della Luna" Monteverdi Conservatory Orch/Fabio Neri

Gian Francesco Malipiero "Symphonic Fragments from Three Goldoni Comedies" (1925) Svizzera Italiana Orch/Christian Benda

Alexander Borodin String Quartet no.2 in D English Guitar Quartet

Sergei Taneyev String Quartet #1 in G, Op 25 Talan String Quartet

Alexander Scriabin "Two Poems," Op 32 Heinrich Neuhaus, p

Jules Massenet "Thais" Renaud Capucon, v; Bordeaux Auitaine Orch/Yves Abel

Camille Saint-Saens "Ascanio" (1890) Malmo Sym/Jun Markl

Dmitri Shostakovich Piano Trio No. 1, Op. 8 Kalichstein-Laredo-Robinson Trio

George Frideric Handel Trio Sonata in B-flat, Op. 2, No. 3 The Brook Street Band

George Frideric Handel "Love in Bath" Royal Phil/Thomas Beecham

George Butterworth Two English Idylls (1911) London Phil/Adrian Boult

Ernest Farrar Rhapsody #1, Op 9, "The Open Road" Philharmonia Orch/Alasdair Mitchell

Cecil Coles From the Scottish Highlands BBC Scottish Sym Orch/Martyn Brabbins

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "Be kind to the young thing," H XXXIa:54 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D, "Miracle" Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood

Franz Joseph Haydn Scottish Folksong, "Fife and a' the lands about it", H XXXIa:29 Jamie MacDougall, t; Eisenstadt Haydn Trio

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Fanny Mendelssohn "Das Jahr" Martina Frezzotti, p

Felix Mendelssohn Violin and Piano Concerto in d (1923) Sidney Weiss, v; Jeanne Weiss, p; Orch/Sidney Weiss

Josephine LANG Song, "Wie, wenn die Sonn' aufgeht" Heike Hallaschka, s; Heidi Kommerell, p

Maurice Ravel Violin Sonata in G (1923-7) Chantal Juillet, v; Pascal Roge, p

Maurice Ravel "Cinq melodies populaires grecques" D'Anna Fortunato, s; Susan Miron, h

Edward Elgar "Sospiri," Op 70 Bournemouth Sinfonietta/George Hurst

John Lanchbery "Tales of Beatrix Potter" film music Royal Opera House Orch/John Lanchbery

Edvard Grieg String Quartet in g, Op. 27 Guarneri String Quartet

Edvard Grieg "Album for Male Voices," Op 30 Malmo Chamber Cho/Dan-Olof Stenlund

Serge Prokofiev "Hamlet," Op 77 Martha Argerich, p; Sergei Babayan, p

Edward MacDowell "Hamlet and Ophelia," Op 22 Ulster Orch/Takuo Yuasa

John Knowles Paine "As You Like It" Overture, Op 28 New York Phil/Zubin Mehta

Ludwig van Beethoven Violin Sonata no.7 in c minor, Op.30/2 Robert Mann, v; Stephen Hough, p

John Hingeston Fantasia Nick Norton, tr, Anthony Plog, tr, Ensemble

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen (1897)

Eugène d'Albert: Gernot: Act 2 Prelude (1897)

George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)

Aaron Copland: Billy the Kid: Three Dances (1938)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Léo Delibes: Coppélia: Swanilda's Waltz (1870)

Samuel Coleridge-Taylor: Scherzo from Symphony in a (1896)

Camargo Guàrnieri: Brazilian Dance (1928)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 (1878)

Isaac Albéniz: Suite Española: Cataluña (1886)

Turlough O'Carolan: Carolan's Concerto (1700)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890)

Josef Strauss: Polka 'The Soubrette' (1861)

Joseph Haydn: The Creation: The Heavens Are Telling the Glory of God (1798)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)

Heinrich Wilhelm Ernst: Grand Caprice on Schubert's 'Erlkönig' (1854)

Bruce Broughton: Silverado: Overture (1985)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 2 (1718)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 1 (1913)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jean Sibelius: Romance in C (1903)

Heino Kaski: Night by the Sea (1930)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861)

Gustav Holst: Two Songs without Words (1906)

Felix Mendelssohn: Song without Words (1845)

George Frederick Bristow: Symphony No. 3 in f-Sharp (1858)

Dmitri Shostakovich: Burlesque from Violin Concerto No. 1 (1955)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ballet Suite 'Les Petits riens' (1778)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Richard Strauss: Don Juan (1888)

Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat 'Rhenish' (1850)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sir Edward Elgar: Imperial March (1897)

John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980)

George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks (1749)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera (1927)

Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Spring (1854)

Peter Tchaikovsky: Serenade for Strings (1880)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 in C (1772)

Antonín Dvorák: Finale from Cello Concerto (1895)

Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Ehre sei dir, Gott, gesungen (1734)

Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Break forth, O beauteous Heavenly light (1734)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1 (1949)

Traditional: The Water is Wide

Antonín Dvorák: Czech Suite (1879)

John Barry: The Scarlet Letter: Love Theme (1995)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870)

Peter Tchaikovsky: Sonatina from Serenade for Strings (1880)

Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings (1880)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet from Concertone (1773)

Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' (1690)

Edvard Grieg: Peer Gynt: Overture (1876)

Hans Gál: Adagio from Piano Concerto (1948)

Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 1 Prelude (1859)

Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Romance (1901)

Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 in c-Sharp (1892)

Pablo Luna: El niño judio: De España vengo (1918)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale (1888)

Thomas Arne: Alfred: Overture (1740)

Thomas Arne: Rule Britannia! (1740)

Roger Dickerson: Sonatina (1956)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Arnold Bax: Tintagel (1919)

Amy Beach: Symphony in e 'Gaelic' (1896)

20:00 OVATIONS: Les Delices Moonlit Mozart

Debra Nagy &Kathryn Montoya, oboes; Eric Hoeprich & Madison Vienna, clarinets; Nate Udell & Sadie Glass, horns; Stephanie Corwin & Clay Zeller-Townson, bassoons; Sue Yelanjian, double bass

Wolfgang Amadeus Mozart (arr Joseph Heidenreich): Selections from The Magic Flute

1. Overture

3. Der Vogelfänger bin ich ja

7. Dies Bildnis ist bezaubernd schön

5. Du feines Täubchen nur herein

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade in E-Flat KV375

Wolfgang Amadeus Mozart (arr Joseph Triebensee): Selections from Don Giovanni

1. Ouvertura

2. Notte e giorno a faticar

5. Là ci darem la mano

19. Gia la mensa è preparata

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade in C minor ‘Nachtmusik’ KV388

I. Allegro

II. Andante

III. Menuetto in canone

IV. Allegro [Tema con variazione]

21:05 OVATIONS POSTLUDE

Johan Svendsen: Andante from Octet for Strings (1866)

Maurice Ravel: Ondine from 'Gaspard de la nuit' (1908)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 12 (1825)

Luigi Boccherini: Andante from Cello Concerto No. 9 (1785)

Carl Busch: Chippewa Lullaby (1913)

Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a (1834)

Sir John Tavener: Song for Athene (1994)

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – Roberta Alexander, soprano

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Mi tradì quell' alma ingrata (1787)

Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Act 1 Finale (1787)

Georg Philipp Telemann: Ino (1765)

23:00 QUIET HOUR

William Grant Still: Song for the Lonely (1953)

Amilcare Ponchielli: Elegia (1883)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Concerto for Flute & Harp (1778)

Franz Schubert: Impromptu No. 3 in G-Flat (1828)

Duke Ellington: Reflections (1953)

John Williams: Schindler's List: Remembrances (1993)

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)

Heino Eller: Symphonic Poem 'Twilight' (1917)