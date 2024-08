WCLV Program Guide 07-31-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Isabella Leonarda Trio Sonata No. 11 Giardino di Delizie Brilliant Classics 96421 Leonarda Complete Trio Sonatas 5:47

0:05:47 Barbara Harbach "Suite Luther" London Phil/David Angus MSR Classics MS-1672 Barbara Harbach 17:36

0:23:23 Otto Nicolai Ecclesiastical Festival Overture on "A Mighty Fortress" Cologne Radio Orch/Michail Jurowski Capriccio 10592 Otto Nicolai 8:58

0:34:01 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 5 in c minor, BWV 1011 Johnny Gandelsman, v In a Circle Records ICR-013 (2) Bach: Solo Cello Suites 18:53

0:52:54 Elisabeth Jacquet de la Guerre Violin Sonata No. 1 in d Elmira Darvarova, v; Howard Wall, fh Affetto AF-2004 Music by Women 1:57

0:54:51 Ludwig Minkus La Bayadere London Sym Orch/Richard Bonynge MHS 525121-L (2) 50 ballet classics 1:41

1:00:00 Domenico Scarlatti Clavier Sonata in E, Kk 403 (L 470) Stephen Marchionda, g MD+G Recordings 9031587-6 Scarlatti: Sonatas 5:03

1:05:03 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 12 in F, K. 332 Richard Fuller, forte-p Palatine PL9-9102 Mozart: Klavierwerke II 19:40

1:26:32 Charles Auguste de Beriot Violin Concerto #2 in b, Op 32 Philippe Quint, v; Slovak Radio Sym Orch/Kirk Trevor Naxos 8.57036 BERIOT, C.-A. de: Violin Concertos Nos. 2, 3 and 5 (Quint) 28:24

1:54:56 Virgil Thomson Five Ladies Philippe Quint, v; William Wolfram, p Naxos 8.559364 CORIGLIANO: Red Violin Caprices (The) / Violin Sonata / THOMSON, V.: 5 Ladies / Portraits (Quint) 1:43

2:00:00 Franz Schubert "Winterreise," D 911 Yoonie Han, p Steinway & Sons 30030 Love and Longing 5:50

2:05:50 Ludwig (Louis) Spohr Symphony #9 in b, Op 143, "The Seasons" Slovak State Phil/Alfred Walter Marco Polo 8.223454 SPOHR : Symphonies Nos. 2 and 9 ' The Seasons ' 26:44

2:32:34 Franz Schubert "Die Winterreise," D 911 Jon Fredric west, t; Jerome Rose, p Medici Classics M-30082 Die Winterreise 1:39

2:34:13 Paul Paray "Sur la mer" (1910) Flavio Varani, p MSR Classics MS-1831 Paul Paray 7:22

2:41:35 Jacques Ibert "Escales (Ports of Call)" Detroit Sym Orch/Paul Paray Mercury 432003-2 Rapsodie Espagnole: La Valse, pavane, Alborada, Escales 13:40

2:55:15 Hedwige Chretien "Petits poemes au bord de l'eau" (1910) Cyrille Dubois, t; Tristan Raes, p Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 1:29

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Ludwig van Beethoven Ten National Airs with Variations, Op 107 Jean-Pierre Rampal, f; Robert Veyron-Lacroix, p Vox CDX-5000 (2) N/A 5:33

3:05:33 Ludwig van Beethoven Variations on Mozart's "Ein Madchen oder Weibchen," Op.66 Yo-Yo Ma, vc; Emanuel Ax, p CBS MK-42121 Beethoven: Sonata No. 4 11:12

3:16:45 Jean Sibelius Theme and Variations for solo cello (1887) Torleif Thedeen, vc BIS CD-817 Complete Music For Cello & Piano (Theme And Variations For Cello Solo) 11:26

3:28:11 Jean Sibelius Thirteen Piano Pieces, Op. 76 Folke Grasbeck, p BIS CD-1927/29 (5) Sibelius: Complete Piano Music II 1:23

3:29:34 Robert Kajanus Sinfonietta in B-Flat, Op. 16 Lahti Sym/Osmo Vanska BIS CD-1223 Robert Kajanus 25:17

3:54:51 Jean Sibelius Six Bagatelles, Op. 97 Folke Grasbeck, p BIS CD-1927/29 (5) Sibelius: Complete Piano Music II 1:38

4:00:00 Wolfgang Amadeus Mozart "The Abduction from the Seraglio," K. 384 Amadeus Ensemble,Julius Rudel Musicmasters MMD-60141-F Mozart: The Magic Flute and The Abduction from the Seraglio 3:04

4:03:04 Wolfgang Amadeus Mozart "The Abduction from the Seraglio," K. 384 Amadeus Ensemble/Julius Rudel Musicmasters MMD-60141-F Mozart: The Magic Flute and The Abduction from the Seraglio 2:36

4:05:40 Ludwig August Lebrun Oboe Concerto #1 in d Paul Goodwin, ob; English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv 431821-2 Oboe Concertos 19:31

4:26:46 Anton Heberle Fantasia Michala Petri, r RCA 7749-2-RC The Virtuoso Recorder 12:39

4:39:25 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin Telarc CD-80327 Classics For All Seasons - Autumn 15:34

4:54:59 Thomas Tallis Anthem, "Purge me, O Lord" Tallis Scholars/Peter Phillips Gimell CDGIM-007 Tallis-Complete English Anthems 1:42

5:00:00 Giacomo Puccini "La Boheme" Richard Stoltzman, cl; Slovak Phil/Arthur Fagen RCA 68817-2 Aria 5:02

5:05:02 Aaron Copland Clarinet Concerto Richard Stoltzman, cl; London Sym/Lawrence Leighton Smith RCA 7762-2-RC Copland/ Corigliano: Clarinet Concertos/ Bernstein: Prelude, Fugue & Riffs 17:53

5:24:37 Johan Svendsen Symphony #2 in B-Flat, Op 15 Gothenburg Sym/Neeme Jarvi BIS CD-347 N/A 30:08

5:54:45 Norwegian Trad Hardanger fiddle tune, Rotnam's Knut Knut Buen, fiddle Simax PSC-1040 Nokleberg Slatter / Norwegian Peasant Dances, Op.72 With The Original Fiddle Tunes From Telemark 1:35

05:57:15 Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Overture (1683) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 2:28

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:04 Robert Wright & George Forrest: Borodin's Music from 'Kismet' Suite No. 1 (1953) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 6:29

06:17:42 Thomas Arne: Symphony No. 1 in C (1767) Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 8:30

06:27:47 Andrea Falconieri: Ciaccona (1630) Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe Deutsche Gram 4795448 3:07

06:32:26 Giacomo Meyerbeer: L'Africaine: Overture (1865) New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 4:26

06:36:59 Morton Gould: Pavanne from American Symphonette No. 2 (1938) Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 3:54

06:42:35 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 BWV 1051 (1710) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 13:18

06:56:59 Henry Fillmore: March 'His Honor' (1934) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 3:03

07:03:54 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876) London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 68457 7:16

07:14:10 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 (1833) BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

07:25:43 Christian Sinding: Rustles of Spring Op 32 # 3 (1896) Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:19

07:30:20 William Grant Still: Romance for Alto Saxophone & Piano (1954) Robert Umiker, saxophone Cambria 1060 6:03

07:41:26 Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe RV 548 (1710) Simon Standage, violin English Concert Trevor Pinnock Deutsche Gram 4795448 9:18

07:51:46 Claudio Monteverdi: Adoramus te Christe (1620) St. John the Evangelist Choir Gregory Heislman St. John 2008 3:28

07:55:47 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens (1887) Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

07:58:05 Leonard Bernstein: West Side Story: Jet Song (1957) Canadian Brass RCA 68633 2:03

08:07:59 Francisco Braga: Madrigal-Pavana (1901) English Chamber Orchestra Neil Thomson Naxos 574405 4:33

08:13:01 David Popper: Hungarian Rhapsody Op 68 (1894) Matthew Allen, cello Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80745 8:46

08:23:10 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 (1878) Katia Labèque, piano Philips 426264 4:06

08:27:33 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 2:48

08:30:57 Duke Ellington: Day Dream (1940) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:32

08:38:51 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962) Royal Philharmonic Pops Elmer Bernstein Denon 75288 8:14

08:47:19 Stephen Foster: Hard Times Come Again No More (1854) Anonymous 4 Harmonia Mundi 807549 4:13

08:52:15 Michael Haydn: Symphony No. 34 in E-Flat (1788) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 8:57

09:05:25 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4 in D BWV 1069 (1723) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 17:30

09:24:09 Leo Brouwer: Danza caracteristica (1957) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:04

09:32:54 George Gershwin: Girl Crazy: Embraceable You (1930) Richard Glazier, piano Centaur 3347 1:44

09:35:24 Arthur Benjamin: Cotillon Suite (1938) London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 11:07

09:43:26 Carl Michael Ziehrer: Waltz 'On a Cozy Night' Op 488 (1898) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 8:48

09:47:51 Carl Michael Ziehrer: Waltz 'On a Cozy Night' Op 488 (1898) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 8:48

09:58:21 César Cui: Orientale Op 50 # 9 (1893) Midori, violin Sony 52568 1:34

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:38 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 5: Gavotte BWV 1011 (1720) Andrés Díaz, cello Azica 71252 4:25

10:05:28 Peter Tchaikovsky: Suite No. 1: Gavotte Op 43 (1879) Stuttgart Radio Symphony Sir Neville Marriner Capriccio 10227 4:40

10:12:07 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 4 in F BWV 809 (1723) Angela Hewitt, piano Hyperion 67451 20:28

10:34:19 Margaret Brouwer: Concerto for Orchestra 'Rhapsody' (2009) ORF Vienna Radio Symphony Marin Alsop Naxos 559933 14:16

10:51:55 Robert Schumann: Symphony No. 3 in E-Flat Op 97 'Rhenish' (1850) Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4792437 31:11

11:24:28 Constant Lambert: The Rio Grande (1927) Kathryn Stott, piano BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 14:24

11:41:43 Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns (1750) Hermann Baumann, horn Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 11:00

11:54:03 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:30

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:08 Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis of Themes by Carl Maria von Weber (1943) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 19:12

12:27:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto in A K 622 (1791) Robert Marcellus, clarinet Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 29:03

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:06 Johannes Brahms: Intermezzo in E Op 116 # 4 (1892) Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 5:36

13:07:20 Johannes Brahms: Capriccio in d Op 116 # 1 (1892) Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 2:33

13:12:20 David Diamond: The Enormous Room (1948) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3119 15:25

13:29:40 Vincent Persichetti: Pastoral for Winds Op 21 (1943) Philadelphia Woodwind Quintet Boston Rec 1063 5:48

13:37:00 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

13:52:05 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67 (1808) Vienna Philharmonic Carlos Kleiber Deutsche Gram 4795448 33:20

14:27:24 Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

14:36:06 Benjamin Britten: Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33a (1944) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 16:45

14:53:19 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Bassoon Concerto (1804) Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 6:25

15:01:39 Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Miserere S 173/8 (1852) Roberto Plano, piano Decca 4812479 3:54

15:06:03 Sergei Rachmaninoff: Waltz for Piano 4-hands Op 11 # 4 (1894) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 4:18

15:13:09 César Cui: Suite Miniature Op 20 (1882) Hong Kong Philharmonic Kenneth Schermerhorn Marco Polo 220308 14:28

15:29:17 Mario Castelnuovo-Tedesco: Fiesta from Guitar Concerto No. 2 Op 160 (1953) Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:28

15:37:18 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale (1888) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 19:03

15:56:42 John Williams: Return of the Jedi: Parade of the Ewoks (1983) Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:29

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:01 Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904) Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 5:59

16:12:46 Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 (1844) Danish National Radio Symphony Christopher Hogwood Chandos 9862 10:23

16:25:26 Richard M. & Robert B. Sherman: Mary Poppins: Medley (1964) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 4:51

16:32:32 Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706) Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

16:40:42 Benedetto Marcello: Concerto a cinque in e Op 1 # 2 (1708) Riccardo Minasi, violin Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Naïve 30301 10:18

16:51:49 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882) Cleveland Quartet Telarc 80178 8:03

17:04:15 Ola Gjeilo: Serenity (2010) Tenebrae Nigel Short Decca 24646 5:04

17:11:00 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 after Corelli in d 'La Follia' (1726) Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

17:24:57 Gustav Holst: Second Suite for Military Band Op 28 # 2 (1911) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 11:28

17:40:37 Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat Op 9 # 1 (1831) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 5:21

17:46:48 Astor Piazzolla: Escualo (1990) Lynne Ramsey, viola Panorámicos Panorámicos 2009 3:35

17:53:00 Joseph Eybler: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1789) Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 7:25

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:14 Florence Price: Piano Quintet in a (1935) Michelle Cann, piano Catalyst Quartet Azica 71346 26:51

18:36:23 Johann Sebastian Bach: Fugue à la gigue BWV 577 'Jig' (1717) BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 2:56

18:41:00 John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe (c.1600) La Nef Atma 2650 3:28

18:45:27 Justin Holland: Sweet Memories of Thee (1871) Kevin Cooper, guitar Acis 20445 5:25

18:52:09 Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto Op 16 (1868) Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harmonia Mundi 907629 6:44

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:53 Gustav Mahler: Veni creator Spiritus from Symphony No. 8 (1910) Minnesota Chorale Minnesota Orchestra Osmo Vänskä BIS 2496 22:57

19:26:49 Ralph Vaughan Williams: Sancta Civitas (1930) Choir of King's College, Cambridge London Symphony Sir David Willcocks EMI 69949 31:11

20:00 OVATIONS: Opus 2-1-6, recorded July 18 at the Cleveland Museum of Art’s Transformer Station, presented by WCLV/Ideastream Public Media in the series Third Thursdays with host Bill O’Connell

Original Soundscape 1 – string trio

"Minor Swing" + "Djangology" – by Django Reinhardt and Stephane Grapelli - all players

"A Moveable Feast," by Carl Baldassarre – string quartet

"Fall," by John Kalman – string quartet

"Goin' Home," by Dvorak – all players

"Why Don't We Do It In The Road," by The Beatles – all players

"Symphony No. 31 Variations," by Haydn – string trio + bass

"Ain't Misbehavin'," by Fats Waller – all players

"Misty," by Errol Garner – string trio

"Girl From Ipanema," by Tom Jobim – trio

"Manha de Carnaval," Luiz Bonfa – quartet

"Tico Tico," by Zequina Abreu - string quartet

Original Soundscape 2 - all players

21:06 OVATIONS POSTLUDE

21:06:33 Claude Debussy: Rêverie (1890) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:51

21:11:25 Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 (1894) Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:35

21:19:07 Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890) Euclid Quartet Afinat 2401 6:13

21:25:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto K 622 (1791) Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 7:14

21:32:36 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 (1823) Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

21:40:24 Leo Brouwer: Una día de noviembre (2000) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 4:22

21:44:47 John Dowland: Come, heavy Sleep (1597) Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:58

21:47:46 Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892) Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

21:53:44 Lili Boulanger: Nocturne (1911) Janine Jansen, violin Decca 15249 3:15

21:57:10 Hazel Scott: Idyll (1946) Lara Downes, piano Portrait 592079 2:54

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

22:02:31 Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses: Funérailles S 173/7 (1852) Awadagin Pratt, piano EMI 55025 10:50

22:16:01 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition (1874) Awadagin Pratt, piano EMI 56836 35:22

22:52:32 Johannes Brahms: Fugue from Variations on a Theme by Handel Op 24 (1861) Awadagin Pratt, piano EMI 56836 5:34

22:59:34 Nora Holt: Nora's Dance Op 25 # 1 (1921) Samantha Ege, piano Lontano 145 1:56

23:00 QUIET HOUR

23:03:16 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Autumn (1970) Almeda Trio Albany 1386 6:08

23:09:25 William Alwyn: Autumn Legend (1954) Rachael Pankhurst, Eng. horn Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Naxos 570704 10:50

23:20:41 Domenico Scarlatti: Sonata in d Kk 213 (1750) Yevgeny Sudbin, piano BIS 2138 7:13

23:27:55 Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749) Virtuosi Saxoniae Ludwig Güttler Capriccio 10218 9:40

23:38:15 Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice Op 9 (1885) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 5:54

23:44:09 Amilcare Ponchielli: Elegia (1883) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 12:06

23:56:25 Robert Schumann: Schlummerlied Op 124 # 16 (1840) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:38