WCLV Program Guide 05-31-2024

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Francis Poulenc Sonata for Four Hands Lucille Chung & Alessio Bax, p Signum SIGCD-455 5:47

0:05:47 Darius Milhaud Piano and Wind Trio Sonata, Op 47 Eduard Brunner, cl; Aurele Nicolet, f; Heinz Holliger, ob; Oleg Maisenberg, p Orfeo C-060831-A 12:27

0:18:14 Francis Poulenc Brass Sonata (1922) Alan Civil, fh; John Wilbraham, tr; John Iveson, tb EMI/Ang CZS7-62736-2 (2) 8:23

0:28:12 Ludwig (Louis) Spohr Violin Concerto #9 in d, Op 55 Hoelscher, v; Berlin Radio Sym Orch/Christian Frohlich CPO 999232-2 26:45

0:54:57 Carl Loewe Song, Sehnsucht, Op 9/5 Juliane Banse, s; Franz Hawlata, b; Helmut Deutsch, p Capriccio 10813 1:20

1:00:00 Domenico Scarlatti Clavier Sonata in G, Kk 13 (L 486) Viktoria Lakissova, p Labor LAB-7077 4:53

1:04:53 Charles Avison Concerto Grosso #7 in g, after Domenico Scarlatti Brandenburg Consort/Roy Goodman Hyperion 66891/2 (2) 10:58

1:17:42 Bela Bartok Concerto for Orchestra Chicago Sym/Pierre Boulez DG 437826-2 37:05

1:54:47 Zdenek Fibich Moods, Impressions and Reminiscences Marian Lapshansky, p Supraphon SU-32492131 1:41

2:00:00 Frederic Chopin Waltz in E-flat, Op.18, Grande valse brillante Richard Raymond, p Analekta FL2-3158 5:02

2:05:02 Maurice Ravel La valse Yekwon Sunwoo, p Decca B0027008-02 11:55

2:16:57 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Cleveland Orch/Pierre Boulez DG 449213-2 15:17

2:32:14 Franz Schubert Polka, D 735 Vienna Phil/Claudio Abbado DG 431628-2 1:39

2:33:53 Franz Schubert Symphony #3 in D, D 200 Royal Concertgebouw Orch/Ivan Fischer Radio Nederland RCO-12004 (14) 20:18

2:54:11 Reynaldo Hahn Le ruban denoue Huseyin Sermet, p; Kun Woo Paik, p Valois V-4658 1:26

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Edvard Grieg Four Psalms, Op. 74 Danish National Radio Cho/Jesper Grove Jorgensen Chandos CHAN-9767 5:21

3:05:21 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar, Op. 22 Philadelphia Orch/Eugene Ormandy CBS MBK-39785 9:00

3:14:21 Johann Halvorsen Entry March of the Boyars Cincinnati Pops/Erich Kunzel Telarc CD-80170 4:21

3:18:42 George Frederic Handel Passacaglia in g, HWV 432 Antoine Bareil, v; Stephane Tetreault, vc Analekta AN2-9888 7:25

3:26:07 George Frideric Handel Il pastor fido English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner Erato ECD-88084 1:38

3:27:45 Johannes Brahms Violin Sonata #1 in G, Op 78 Curtis Macomber, v; Derek Han, p Bridge 9258 26:21

3:54:06 Robert Schumann Lieder-Album fur die Jugend, Op. 79 Felicity Lott, s; Ann Murray, ms; Graham Johnson, p Hyperion CDJ-33109 1:46

4:00:00 Alfred Bruneau Nais Micoulin Rhenish Phil/James Lockhart Marco Polo 8.223498 5:41

4:05:41 Jules Massenet Thais Patrice Fontanarosa, v; Luxembourg Radio Orch/Hubert Soudant Forlane UCD-16583 5:40

4:13:07 Ludwig van Beethoven Piano Trio no.6 in B-Flat, Op.97, Archduke Joseph Kalichstein, p; Jaime Laredo, v; Sharon Robinson, vc MCA Classics MCAD-25193 42:31

4:55:38 Malcolm Arnold Four Irish Dances, Op 126 Philharmonia Orch/Bryden Thomson Chandos CHAN-8867 1:55

5:00:00 Antonio Vivaldi String Symphony #22 in A, R 160 Israel Chamber Orch/Shlomo Mintz Musicmasters 67096-2 5:10

5:05:10 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F, BWV 971 Andreas Staier, hc RCA-DHM 77306-2 (3) 11:51

5:17:01 Pierre-Max Dubois Concerto Italien (1962) Joshua Pierce, p; Dorothy Jonas, p; Slovak Radio Sym Orch/Kirk Trevor MSR Classics MS-1652 (2) 18:13

5:37:00 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G, K. 525, Eine kleine Nachtmusik ("A Little Night Music") St Paul Chamber Orch/Bobby McFerrin Sony SK-64600 17:25

5:54:25 Bartolomeo Tromboncino Vale, diva, vale in pace Toronto Consort Marquis 81357 1:43

05:59:12 George Gershwin: Oh, Lady Be Good (1924) Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:04

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:55 Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 Op 44 (1843) Neave Trio Chandos 20139 6:44

06:15:27 Johann Christian Bach: Adriano in Siria: Overture (1765) Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 6:44

06:23:05 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Ha! Wie will ich triumphieren (1782) Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 1:45

06:26:39 Gustav Holst: Morris Dance Tunes (1910) New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7058 11:50

06:40:14 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 (1868) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

06:51:33 George Frideric Handel: Keyboard Suite in d HWV 447 (1739) David Greilsammer, piano Sony 792969 7:00

06:58:44 John Philip Sousa: March 'The Liberty Bell' (1893) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:38

07:06:30 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture (1879) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

07:15:49 Arthur Benjamin: Oboe Concerto after Cimarosa (1942) Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 11:30

07:30:01 Astor Piazzolla: Adiós Nonino (1959) Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981 4:45

07:39:18 Alberto Hemsi: Three Ancient Airs from 'Coplas Sefardies' Op 30 (1945) ARC Ensemble Chandos 20243 08:56

07:49:52 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748) Canadian Brass Ensemble Robert Moody Opening Day 7347 3:35

07:55:03 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord d'une source S 160/4 (1854) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 3:47

07:58:51 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Arietta Op 12 # 1 (1867) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 1:14

08:06:51 Marin Marais: Alcyone: Overture (1706) Tempesta di Mare Chandos 805 3:07

08:11:56 Louise Farrenc: Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 (1847) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 12:25

08:26:34 Georg Philipp Telemann: Don Quixote: Suite TWV 55:G10 (1761) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 17:18

08:45:14 Carl Maria von Weber: Polonaise brillante Op 72 (1819) Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 9:50

08:58:07 Sir Arnold Bax: Oliver Twist: Fagin's Romp (1948) Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 2:11

09:03:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Trio in E-Flat K 498 'Kegelstatt' (1786) Emanuel Ax, piano Sony 57499 21:04

09:27:55 Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: O mio babbino caro (1918) Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 2:14

09:32:34 Jules Massenet: Cendrillon: March of the Princesses (1895) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 10569 4:23

09:39:36 Franz Schubert: Finale from Symphony No. 9 D 944 'Great C Major' (1828) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 0002 11:41

09:53:44 Francis Poulenc: Mouvements perpétuels (1918) Paul Crossley, piano CBS 44921 5:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:03 Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude (1867) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:08

10:05:47 Giuseppe Verdi: Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo è burla' (1893) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:10

10:10:01 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 32 in c Op 111 (1822) Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 26:26

10:37:55 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

10:50:05 Louise Farrenc: Symphony No. 1 in c Op 32 (1841) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 35:09

11:26:23 David Diamond: Concert Piece for Orchestra (1939) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3189 12:29

11:40:00 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E Op 54 (1842) Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

11:53:24 Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' Op 263 (1886) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:32

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:30 George Gershwin: An American in Paris (1928) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:37

12:26:01 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1 in f Op 10 (1925) Cleveland Orchestra Artur Rodzinski MAA 75 30:17

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:59 Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' (1723) Guildhall Strings RCA 61275 4:41

13:05:09 Marin Marais: Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Act 3 (1706) Tempesta di Mare Chandos 805 2:09

13:08:40 Aram Khachaturian: Spartacus: Suite No. 1 (1956) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8927 25:54

13:35:58 Franz Schreker: Ein Tanzspiel (1908) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 12:26

13:50:59 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F Op 68 'Pastoral' (1808) Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 40:09

14:32:08 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch Sonnet No. 123 S 161/6 (1849) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4851450 7:22

14:41:03 Carl Nielsen: Little Suite Op 1 (1888) Norwegian Chamber Orchestra Iona Brown Virgin 45224 15:31

14:57:24 Traditional: Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600 3:30

15:02:12 Edvard Grieg: Peer Gynt: Anitra's Dance (1876) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 3:28

15:05:59 Edvard Grieg: Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Daughter (1876) London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 1:49

15:09:12 Frederick the Great: Flute Concerto No. 3 in C (1750) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 14:30

15:24:38 Richard Rodgers: Babes in Arms: Where or When (1937) Richard Glazier, piano Centaur 3347 2:29

15:29:33 Josef Myslivecek: Cello Concerto in C (1770) Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 20:38

15:50:40 Alfred Newman: Street Scene (1931) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 432109 6:24

15:57:26 Anonymous: Lute Duet 'Drewrie's accordes' (1550) Sharon Isbin, guitar Sony 745456 1:33

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:50 Joseph Haydn: The Apothecary: Overture (1768) Dresden State Orchestra Giuseppe Sinopoli EMI 56535 6:02

16:10:03 Robert Schumann: Allegro from Symphony No. 1 Op 38 'Spring' (1841) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 12:23

16:24:23 Harold Arlen: The Sky's the Limit: One for My Baby (1943) Richard Glazier, piano Centaur 3347 3:38

16:29:54 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 4 (1886) Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 7:44

16:38:38 Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902431 12:05

16:52:08 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 435757 8:17

17:04:00 Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:57

17:11:52 Louise Farrenc: Finale from Piano Trio No. 1 Op 44 (1843) Neave Trio Chandos 20139 7:59

17:21:38 Zdenek Fibich: Spring Op 13 (1881) Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:59

17:37:35 Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890) Euclid Quartet Afinat 2401 6:13

17:44:54 Giacomo Puccini: Prelude for Orchestra (1876) Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 2:26

17:48:40 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in D Op 3 # 9 'L'estro armonico' (1711) Duo Amaral DuoAmaral 2013 8:45

17:58:01 Anthony Holborne: Galliard 'My selfe' (1599) Hespèrion XXI Jordi Savall AliaVox 9813 2:07

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:33 Sir Edward Elgar: Cockaigne Overture Op 40 (1901) London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60073 15:27

18:25:31 Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E Op 10 # 3 'Tristesse' (1832) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4795448 3:40

18:31:00 Frédéric Chopin: Impromptu No. 2 in F-Sharp Op 36 (1839) Shai Wosner, piano Onyx 4172 5:46

18:37:48 Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto in A BWV 1055 (1734) Stephen Taylor, oboe Orchestra of St Luke's MusicMasters 60207 14:42

18:53:12 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:02:09 Louise Farrenc: Symphony No. 3 in g Op 36 (1847) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 30:51

19:34:16 Isaac Albéniz: Piano Concerto No. 1 Op 78 'Concierto fantástico' (1887) Martin Roscoe, piano BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 24:51

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:01 Marin Marais: Alcyone: Suite (1706) Tempesta di Mare Chandos 805 24:02

20:26:13 Antonín Kraft: Cello Concerto in C Op 4 (1790) Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7757 20:11

20:47:35 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Cleveland Orchestra George Szell Sony 62403 9:16

20:57:23 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 2:51

21:02:51 Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908) Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4854180 16:16

21:20:32 Hugo Kauder: First movement from Symphony No. 1 (1921) The Orchestra Now Leon Botstein Avie 2684 8:56

21:30:21 Alexander Zemlinsky: Humoreske for Winds (1941) Berlin Philharmonic Wind Quintet BIS 612 4:28

21:36:07 Artie Shaw: Clarinet Concerto (1940) Sharon Kam, clarinet London Symphony Gregor Bühl Teldec 88482 7:32

21:44:48 Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e Op 95 'From the New World' (1893) Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 41:33

22:27:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata No. 17 for Piano & Violin K 296 (1778) Rafael Druian, violin Sony 86793 16:42

22:45:23 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 8:19

22:54:03 Luigi Boccherini: Andante from Cello Concerto No. 9 G 482 (1785) Jian Wang, cello Camerata Salzburg Deutsche Gram 474236 6:16

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 (1791) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 7:31

23:09:57 E. J. Moeran: Lonely Waters (1928) Rebekah Coffey, soprano Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:59

23:17:57 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:40

23:22:05 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 (1848) Sir Stephen Hough, piano Virgin 90770 2:10

23:24:15 Carl Maria von Weber: Romanze from Clarinet Concerto No. 2 Op 74 (1811) Sabine Meyer, clarinet Dresden State Orchestra Hans Vonk EMI 82160 7:09

23:31:25 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

23:43:51 Claus Ogermann: Nightwings (1975) Yue Deng, violin Decca 8498 4:18

23:48:05 Gabriel Fauré: Requiem: Pie Jesu (1888) Lucia Popp, soprano Philharmonia Orchestra Sir Andrew Davis Sony 87771 3:38

23:51:44 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 # 4 (1891) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:54

23:57:04 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725) Alison Balsom, trumpet EMI 58047 2:41