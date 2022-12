WCLV Program Guide 12-01-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Louis Bellson Raincheck Tristamente

Alan Broadbent Personal Standards Song Of Home

Jesse Davis From Within Portrait Of Desiree

Thomas Linger Out in It Can't Say It

Dave Holland Not For Nothing Shifting Sands

Jeff Parker Like Coping Plain Song

Various Artists Here It Is Suzanne (Gregory Porter)

Russell Gunn Blue on the DL Kelly Blue

Earl Hines Spontaneous Explorations Bernie's Tune

William Cunliffe Christmas in the Dog House Ding Dong Merrily On High

Rick Gallagher Snowriding I Saw Three Ships

Randy Sandke A Concord Jazz Christmas Vol 2 It Came Upon a Midnight Clear

Wynton Marsalis Crescent City Christmas Card God Rest Ye Merry Gentlemen

Horace Silver Horace-Scope Where You At

Shirley Horn You're My Thrill Why Don't You Do Right

Grant Green Matador Bedouin

Terri Lyne Carrington New Standards Vol 1 Ima

Steve Davis Update Daydream

Bill Evans Alone The Two Lonely People

Miles Davis Porgy and Bess I Loves You Porgy

Terri Lyne Carrington New Standards Vol 1 Unchanged

Charles Lloyd I Long To See You All My Trials

Peter Erskine Juni Siri

Bobby Watson Back Home In Kansas City Back Home In Kansas City

Veronica Swift Confessions I Hope She Makes You Happy

Reeds and Deeds Tenor Time Amsterdam after Dark

Bar Kokhba Sextet Book Of Angels Lolquiel

Steve Cardenas Blue Has A Range Highline

Kenny Davern One Step to Chicago Baby Won't You Please Come Home

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Wayne Shorter The Soothsayer The Soothsayer

John LaBarbara Caravan Young Rabbits

Tina Brooks Minor Move Minor Move

Melissa Stylianou Dream Dancing My One and Only Love

Diego Rivera Connections O Moderno

Rick Roe Lucid Dream Love Dance

Todd Marcus In the Valley Final Days

Ruby Braff Cornet Chop Suey It Had to Be You

James Carter Present Tense Dodo's Bounce

Emmet Cohen Uptown in Orbit Venus de Milo

Hank Mobley A Caddy for Daddy Venus Di Mildew

Tom Harrell Labyrinth Blue in One

Samara Joy Linger Awhile Nostalgia (The Day I Knew)

Jan Harbeck Variations in Blue Nordic Echoes

Johnny Griffin Take My Hand Out of This World

Art Tatum Complete Capitol Recordings Somebody Loves Me

Fats Waller Joint is Jumpin' Carolina Shout

Roger Kellaway Live at the Jazz Standard I'm Beginning to See the Light

Joe Henderson Tetragon Waltz for Zweetie

Marcus Roberts Prayer for Peace Silent Night

Scott Oakley Jazz for the Holidays Greensleeves

Karrin Allyson Yuletide Hideaway Christmas Bells Are Ringing

Nate Najar Christmas with the Nate Najar Trio Menino Pequeno da Bateria (My Little Drum)

Dave Young Mantra Green St Caper

Sonny Rollins Vol 1 Decision

Lester Young Lester Young and the Oscar Peterson Trio Ad Lib Blues

Uri Caine Blue Wail The Face of Space

Charlie Hunter Charlie Hunter Al Green

Jessica Williams Arrival The Child Within

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:33 Sergei Rachmaninoff: Slava Op 11 # 6 (1894) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 5:03

06:15:08 George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722) English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

06:26:43 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 9:40

06:37:12 Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture (1885) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:46

06:46:03 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875) London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

06:59:56 Roland Forrest Seitz: Grandioso March (1901) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 2:39

07:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Berlin Philharmonic Karl Böhm Deutsche Gram 4793449 7:15

07:15:54 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 (1725) Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington eOne Music 7790 9:53

07:26:40 Frédéric Chopin: Waltz No. 6 in D-Flat Op 64 # 1 'Minute' (1838) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 466357 1:49

07:30:56 Gabriel Fauré: Fantaisie Op 79 (1898) Demarre McGill, flute Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:21

07:41:30 Jonathan Smith: A Little Christmas Medley (2009) Mainstreet Brass MSR 1325 8:24

07:53:55 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Spring (1970) Almeda Trio Albany 1386 4:43

08:07:06 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 6:30

08:16:30 Georg Philipp Telemann: Flute Concerto in G TWV 51:G2 (1720) Emmanuel Pahud, flute Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul EMI 57397 9:01

08:28:08 Traditional: The Girl I Left Behind Me Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:51

08:30:44 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Finale (1919) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 4:39

08:36:54 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum Fairy (1892) Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 1:47

08:41:23 Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F K 370 (1781) Ralph Gomberg, oboe Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 12:12

08:55:53 Traditional: Innesheer, Ships in Full Sail & I Saw 3 Ships, New Christmas Reel Kathie Stewart, flute Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2396 3:49

09:03:58 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 30 in E Op 109 (1820) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4796018 17:59

09:24:14 Giacomo Puccini: La bohème: Musetta's Waltz (1896) Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 2:36

09:30:35 Henry Mancini: Breakfast at Tiffany's: Moon River (1961) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:05

09:36:12 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 (1868) Yaara Tal, piano Sony 53285 2:54

09:40:28 Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 100 'Military' (1794) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 5:38

09:46:44 Ralph Burns: Pops on Broadway (1980) Boston Pops John Williams Decca 4851590 6:52

09:56:20 Leroy Anderson: Plink, Plank, Plunk! (1951) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:41

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:18 Anonymous: Spiritual 'Rise up, shepherd, and follow' Thomas Young, tenor ESS.A.Y 1011 4:28

10:05:15 Anonymous: Spiritual 'Rockin' Jerusalem' Black Christmas Chorus Ronald Isaac ESS.A.Y 1011 2:23

10:09:22 Carl Czerny: Variations on a Theme by Rode Op 33 'La Ricordanza' (1822) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 12:11

10:22:19 Ludwig van Beethoven: Finale from Septet Op 20 (1800) Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 7:31

10:31:41 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942) Boston Pops John Williams Decca 4851590 5:16

10:39:07 George Gershwin: Selections from 'Girl Crazy' (1930) Boston Pops John Williams Decca 4851590 5:45

10:46:52 Robert Wendel: The Little Drummer Boy's Bolero (1999) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80538 3:58

10:52:17 George W. Chadwick: Symphonic Sketches (1904) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9334 28:39

11:22:52 Robert Russell Bennett: The Many Moods of Christmas: Medley No. 1 (1963) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80087 11:29

11:36:46 Johann Strauss: Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' Op 154 (1843) Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:52

11:47:17 Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' Op 36 (1888) National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:44

11:57:40 George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930) Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:03

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:59 Randol Alan Bass: The Night Before Christmas (1988) Dorothy Silver, narrator Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 6:25

12:13:24 Mack Wilberg: One December, Bright and Clear (2001) Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 1:53

12:15:18 John Rutter: Shepherd's Pipe Carol (1966) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 3:07

12:20:16 Hector Berlioz: Roméo Alone & Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Op 17 (1839) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 1301 12:23

12:34:25 Traditional: Bring a Torch, Jeanette, Isabella Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 2:42

12:37:09 John Joubert: Torches Op 7a (1951) Cleveland Orch Children's Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 1:27

12:38:36 Randol Alan Bass: Gloria (1990) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 6:16

12:46:47 Bedrich Smetana: Libuse: Overture (1872) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 8:28

12:55:49 George Frideric Handel: Messiah: For unto us a Child is born (1741) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 3:52

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:21 John Williams: Star Wars: Main Title (1977) Boston Pops John Williams Decca 4851590 5:35

13:07:40 Marius Constant: Twilight Zone: Theme & Variations (1983) Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:36

13:13:03 Ludwig van Beethoven: Seven Variations on 'God Save the King' WoO 78 (1803) Angela Hewitt, piano Hyperion 68346 9:18

13:24:40 Joseph Haydn: Scherzando No. 2 H 2:34 (1765) Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:15

13:34:50 Johann David Heinichen: Pastorale (1720) Susanne Regel, oboe Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 6:13

13:43:55 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Pastoral Symphony (1734) Academy for Early Music Berlin René Jacobs Harmonia Mundi 2908304 7:47

13:53:53 Howard Hanson: Symphony No. 1 in e Op 21 'Nordic' (1923) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 432008 26:37

14:22:21 Franz Schubert: Konzertstück D 345 (1817) Gidon Kremer, violin Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Deutsche Gram 437535 10:35

14:36:23 Antonín Dvorák: King and Charcoal Burner: Overture (1874) Czecho-Slovak State Phil Robert Stankovsky Marco Polo 223272 9:05

14:48:07 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 (1725) Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 10:37

15:00:54 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Butterfly Op 43 # 1 (1884) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 2:10

15:03:39 Francis Poulenc: Improvisation No. 15 'Homage to Edith Piaf' (1959) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:18

15:10:12 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 191 'Gloria in excelsis Deo' (1741) Julia Doyle, soprano Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Analekta 9873 14:55

15:27:05 John Williams: Liberty Fanfare (1986) Boston Pops John Williams Decca 4851590 4:12

15:34:13 Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars Op 201 (1962) Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 19:20

15:55:08 Johann Sebastian Bach: Magnificat: Final Choruses BWV 243 (1723) Bach Choir of Bethlehem Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Analekta 9873 3:28

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:01 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 5 Op 39 (1930) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 6:13

16:11:31 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879) London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 12:04

16:27:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet No. 1 from Divertimento No. 17 K 334 (1779) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 4:42

16:35:13 John Ireland: The Overlanders: The Brumbies (1946) London Symphony Richard Hickox Chandos 8994 4:12

16:41:37 Leroy Anderson: Suite of Carols for String Orchestra (1955) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 12:20

16:55:52 Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956) Boston Pops John Williams Decca 4851590 4:14

17:03:44 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 (1879) Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214 7:30

17:13:17 Billy May: Holiday Cheer (1958) Boston Pops John Williams Decca 4851590 9:31

17:25:30 Samuel Coleridge-Taylor: Othello Suite Op 79 (1909) RTÉ Concert Orchestra Dublin Adrian Leaper Marco Polo 223516 10:35

17:39:22 Guy Ropartz: Serenade for Strings (1892) CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 3:44

17:44:12 Antonín Dvorák: Finale from Serenade for Strings Op 22 (1875) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 6:54

17:52:55 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b (1814) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:35 Manuel Rosenthal: Gaîté parisienne: Suite (1938) Boston Symphony Seiji Ozawa Deutsche Gram 423698 19:11

18:28:34 Jack Rollins & Steve Nelson: Frosty the Snowman (1950) Northern Lights Orch Petri Juutilainen WSchatz 5 5:00

18:35:46 Irving Berlin: White Christmas (1948) Northern Lights Orch Petri Juutilainen WSchatz 5 3:42

18:41:09 Franz Schubert: Impromptu No. 5 in f D 935/1 (1828) Shai Wosner, piano Onyx 4172 11:44

18:54:15 John Henry Hopkins Jr: We Three Kings (1857) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 1 2:16

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:32 Sir Peter Maxwell Davies: An Orkney Wedding with Sunrise (1985) Nancy C. Tunnicliffe, bagpipes Boston Pops John Williams Decca 4851590 13:56

19:18:06 Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 37:49

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

19:59:42 Edvard Grieg: Piano Concerto in a Op 16 (1868) Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 30:21

20:31:26 Antonín Dvorák: Othello Overture Op 93 (1892) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 436289 14:29

20:47:05 Francesco Manfredini: Concerto Grosso in C Op 3 # 12 'Christmas' (1718) Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 634 8:48

20:56:32 Howard Hanson: Slumber Song (1915) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 2:30

21:01:39 Randol Alan Bass: A Feast of Carols (1985) Tallis Chamber Choir National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Kodanja 2003 16:25

21:19:16 Richard Strauss: Waltzes from 'Der Rosenkavalier' (1911) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 7:49

21:28:11 Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' Op 367 (1874) Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

21:36:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 10 in G K 74 (1770) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Teldec 25914 7:36

21:44:54 Béla Bartók: Concerto for Orchestra (1943) Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 458841 38:49

22:25:47 Franz Schubert: Fantasy in f D 940 (1828) Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 17:24

22:44:50 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols (1912) Roderick Williams, baritone City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 10385 12:07

22:57:27 Vladimir Rebikov: Berceuse Op 7 # 1 (1894) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 1:44

23:00 QUIET HOUR

23:00:56 John Rutter: Mary's Lullaby (1978) Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 121 3:28

23:04:25 Joseph Haydn: Largo from String Quartet No. 64 Op 76 # 5 (1797) Kodály Quartet Naxos 503293 8:16

23:12:42 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936) Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80089 7:51

23:21:44 Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto Op 16 (1868) Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 6:19

23:28:05 Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 8:19

23:36:25 Sergei Rachmaninoff: How Beautiful it is Here Op 21 # 7 (1902) Sheku Kanneh-Mason, cello Decca 4851630 1:46

23:39:38 Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory Op 62 (1946) Benny Wiame, trumpet I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 5:37

23:45:15 Sir Arnold Bax: Elegiac Trio (1916) Maarika Järvi, flute Chandos 9395 9:40

23:55:13 Lili Boulanger: Nocturne (1911) Stefan Welsch, cello Naxos 551438 3:01