WCLV Program Guide 11-14-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Charlie Haden In Angel City First Song (For Ruth)

Bobby Watson Back Home in Kansas City Celestial

Jacky Terrasson Jacky Terrasson Time After Time

Jeff Parker Eastside Romp Wait

Rich Perry O Grande Amor Nardis

Rope In this Moment Sandino Silence

Shamie Royston Beautiful Liar Uplifted Heart

Rick Roe Lucid Dream Primal Union

Vine Guaraldi the Jazz Scene: San Francisco Calling Dr. Funk [live at the Black Hawk]

Lester Young Laughin' to Keep from Crying Please Don't Talk About Me When I'm Gone

Red Mitchell/Kenny Barron The Red Barron Duo Sunshower

Ce Ce Gable Next Year's Song The Last Goodbye

Joshua Redman LongGone Statuesque

Sonny Rollins The Bridge Where Are You

Snorre Kirk Beat Portrait

Steve Davis Getting It Done Longview

Theo Hill Promethan Hey It's Me You're Talking To

Benny Green The Source Cool Green

Florian Hoefner Desert Bloom Shelter

Ralph Moore Three Score Three Score

Paul Shaw Moment of Clarity Moment of Clarity

Champain Fulton Sings and Swings I Cover the Waterfront

Champain Fulton Dream a Little Dream I Thought About You

Sonny Criss I'll Catch The Sun Cry Me a River

Neil Swainson Fire in the West Standing Back

Owen Broder Hodges Front and Center Take The A Train

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Spike Wilner Plays Ellington and Monk Eronel

Rebecca Coupe Franks Planets Sun

Horace Silver Silver's Serenade Let's Get To The Nitty Gritty

Conrad Herwig the Latin Side of Charles Mingus Gunslinging Bird

Al Foster Reflections Punjab

Ben Allison Layers of the City The Detective's Wife

Samara Joy Linger Awhile Can't Get Out Of This Mood

Birmingham Seven Just Passing Through Diggin' the Dapples

Bill Frisell Four Claude Utley

Tomas Janzon Nomads Valse Hot

Brent Jensen Stay Cool Lady Be Good

Sarah Vaughn Send in the Clows When Your Lover Has Gone

VA (Dave Stryker) A Tribute to Grant Green Jean De Fleur

McCoy Tyner Reaching Fourth Have You Met Miss Jones

McCoy Tyner Reaching Fourth Old Devil Moon

McCoy Tyner Reaching Fourth Blues Back

Carl Allen Work to Do Relativity

Chris Glassman Living the Dream Blue Spaces

Bobby Hutcherson Dialogue Ghetto Lights

Caranicus/Porter Green Chimneys Caricature

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Yae San

Tommy Flanagan Alone Too Long Dignified Appearance

Dexter Gordon A Swingin Affair Don't Explain

JJ Johnson JJ Inc. Aquarius

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Simply Put

Mia Booth Life Can Be Beautiful Do I Love You

Irvin Mayfield Irvin Mayfield You're My Everything

Bill Evans Portrait in Jazz Witchcraft

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:57 Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words Op 8 # 1 (1830) Tzimon Barto, piano EMI 54900 5:41

06:18:03 George Frederick Bristow: Rip Van Winkle: Overture (1855) Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller New World 80768 8:16

06:27:51 Sir William Walton: Façade: Swiss Jodelling Song (1923) Winnipeg Symphony Orchestra Bramwell Tovey CBC 5176 2:21

06:32:13 Leopold Mozart: Symphony in G (1767) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:26

06:43:35 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a BWV 1041 (1723) Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Deutsche Gram 4795448 13:25

06:58:34 Henry Fillmore: March 'The Footlifter' (1935) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 85 2:31

07:04:42 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 5:00

07:11:54 José Pablo Moncayo: Huapango (1941) Philharmonic Orch of the Americas Alondra de la Parra Sony 75555 8:17

07:20:25 Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 (1807) Trio Parnassus MDG 3307 3:08

07:25:41 Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Canon at the Twelfth BWV 1080 (1750) Pierre-Laurent Aimard, piano Deutsche Gram 10765 1:54

07:28:43 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries (1856) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 4:48

07:39:00 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite (1938) National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 912 12:20

07:53:30 Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing (1908) Simon Trpceski, piano EMI 272 2:41

07:57:02 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Aragonaise (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:24

08:07:36 Jean Sibelius: Menuetto (1894) Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 5:35

08:15:49 Sir Thomas Beecham: Dances from 'The Faithful Shepherd' (1932) Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 10:38

08:28:10 Gregorian Chant: Iacobe servorum (1150) Anonymous 4 Harmonia Mundi 2907546 2:11

08:30:49 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E Op 14 # 1 (1799) Peter Takács, piano Cambria 1175 12:35

08:45:27 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat H 654 (1757) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:20

08:59:05 Danny Elfman: Spider-Man: Theme (2002) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 3:54

09:06:58 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945) Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 23:21

09:33:05 Zequinha de Abreu: Tico-Tico non Fuba (1917) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 2:42

09:38:15 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz Op 28 (1952) Leon McCawley, piano Virgin 45270 3:53

09:43:20 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in C RV 114 (1730) Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 5:50

09:51:16 François Couperin: Suite No. 26: Gavotte (1728) Angela Hewitt, piano Hyperion 67480 1:56

09:53:17 Claudio Monteverdi & Tarquino Merula: Two Ciacconas (1630) Members of Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001 5:02

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:57 Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: April 'Capriccioso' (1841) Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666 3:13

10:05:09 Clara Schumann: Romance in D-Flat Op 22 # 1 (1855) Elena Urioste, violin Decca 4850020 3:04

10:10:35 Aaron Copland: Quiet City (1940) Philip Smith, trumpet New York Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 10:29

10:21:44 Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance Variations (1944) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61501 6:30

10:30:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 485 (1786) Lars Vogt, piano EMI 36080 6:21

10:40:08 Johann Christian Bach: Piano Concerto in D Op 7 # 3 (1770) Anastasia Injushina, piano Hamburg Camerata Ralf Gothóni Ondine 1224 10:37

10:53:24 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture & Venusberg Music (1861) Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 448155 23:20

11:18:13 Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture (1830) Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 10:30

11:32:19 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 19032 9:58

11:44:53 Aaron Copland: Finale from Symphony No. 3 (1946) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 13:22

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:19 Béla Bartók: Divertimento for Strings (1939) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 27:09

12:36:46 Claude Debussy: La mer (1905) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 22:26

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:02:50 Aaron Copland: John Henry (1940) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

13:08:26 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 3:12

13:13:55 Aaron Copland: El Salón México (1936) Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

13:28:12 Aaron Copland: Music from the Film 'Our Town' (1944) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 61699 8:59

13:38:43 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in F S 231 (1715) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 6:48

13:48:49 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 (1723) Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Deutsche Gram 4795448 6:49

13:57:56 Robert Schumann: Symphony No. 4 in d Op 120 (1851) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 421643 27:10

14:28:20 Leopold Mozart: Symphony in C (1760) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 12:36

14:43:46 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 (1807) Trio Parnassus MDG 3307 12:44

14:58:37 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture (1831) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:20

15:01:31 Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 3:02

15:05:13 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 62401 4:14

15:11:54 Pablo de Sarasate: Carmen Fantasy Op 25 (1883) Gil Shaham, violin Orchestra of Castile & Leon Alejandro Posada Canary 7 12:22

15:26:12 Aaron Copland: Allegro from Symphony No. 3 (1946) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9474 7:55

15:37:44 Adalbert Gyrowetz: Symphony in E-Flat Op 6 # 2 (1790) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 17:48

15:56:28 John Dowland: Away with These Self-Loving Lads (1597) La Nef Atma 2650 1:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:05 John Williams: Hook: The Banquet (1991) Boston Pops John Williams Sony 68419 6:04

16:11:02 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 3 in G Op 35 (1811) Beaux Arts Trio Philips 446077 14:34

16:28:38 Jack White: Quantum of Solace: Another Way to Die (2008) Philharmonia Orchestra Carl Davis Carl Davis 21 3:24

16:34:49 Leopold Mozart: Symphony in D (1761) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:48

16:47:17 Aaron Copland: An Outdoor Overture (1938) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3140 9:13

16:57:09 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: The Little Horses (1952) Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano Sony 64498 2:25

17:03:29 Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse Op 35 # 3 (1886) Joanne Polk, piano Steinway 30037 5:04

17:10:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 17 in G K 129 (1772) Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 11:51

17:24:30 Randy Newman: Family Album 'Homage to Alfred, Emil & Lionel Newman' (2013) Gloria Cheng, piano Harmonia Mundi 907635 10:29

17:38:46 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886) Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov Deutsche Gram 4795448 3:51

17:43:31 Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 22 (1868) Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harmonia Mundi 907629 6:35

17:51:55 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 7:14

17:59:35 Kurt Weill: Lady in the Dark: Tchaikovsky (and Other Russians) (1941) Ute Lemper, soprano Bayer 100018 0:47

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:46 Ermanno Wolf-Ferrari: Suite Concertino in F Op 16 (1933) Karen Clark, bassoon BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 21:53

18:31:43 Ernesto Lecuona: Malagueña (1927) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

18:37:27 Ernesto Lecuona: Danza lucumi (1930) Kathryn Stott, piano EMI 56803 3:09

18:42:30 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 1 Op 45 (1940) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4839839 11:45

18:55:16 Ernesto Lecuona: La conga de media noche (1930) Kathryn Stott, piano EMI 56803 3:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:59 Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B-Flat (1794) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:28

19:27:44 Johann Nepomuk Hummel: Piano Concerto No. 6 in A-Flat Op 113 (1828) Howard Shelley, piano London Mozart Players Howard Shelley Chandos 9558 29:40

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:31 Aaron Copland: Appalachian Spring: Suite (1945) Boston Symphony Aaron Copland RCA 300350 25:23

20:28:16 Antonín Dvorák: The Water Goblin Op 107 (1896) London Symphony István Kertész Decca 4785437 19:25

20:48:50 Michael Haydn: Symphony No. 32 in D (1786) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

20:57:58 Wolfgang Amadeus Mozart: German Dance K 605/2 (1791) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429783 1:40

21:03:03 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2 in b BWV 1067 (1738) Karl Kaiser, flute Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Naxos 503293 18:20

21:22:18 Isaac Albéniz: Córdoba from 'Cantos de España' Op 232 (1896) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 7:23

21:30:30 Agustín Barrios: Julia Florida: Barcarola (1938) Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 4:36

21:36:54 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

21:47:37 Alexander Glazunov: Raymonda: Suite Op 57a (1898) Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61939 36:08

22:25:02 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 18:48

22:45:57 Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 9:12

22:56:01 Claude Debussy: Preludes Book 2: Feuilles mortes (1913) Spencer Myer, piano Harmonia Mundi 907477 3:18

23:00 QUIET HOUR

23:01:51 Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 442427 11:02

23:12:54 George Frederick Bristow: Nocturne from Symphony in f-Sharp Op 26 (1858) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9169 8:44

23:21:38 Erik Satie: Gnossienne No. 3 (1890) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 3:10

23:26:11 Sergei Rachmaninoff: Moment Musical No. 1 in b-Flat Op 16 # 1 (1896) Boris Giltburg, piano Naxos 503293 7:16

23:33:19 Robert Schumann: Die Lotosblume Op 25 # 7 (1840) Barbara Bonney, soprano Decca 452898 2:09

23:36:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

23:45:07 Frederick Delius: Late Swallows (1919) Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 10:45

23:56:47 Gary Schocker: Hypnotized: Together (2013) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 2:34