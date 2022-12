WCLV Program Guide 10-27-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Dexter Gordon Dexter Calling Modal Mood

Catherine Russell Send for Me Going Back To New Orleans

Jocelyn Gould Golden Hour Gemini

Ray Drummond The Essence Whisper Not

Jane Ira Bloom The Red Quartets Time After Time

Frank Rosolino Thinking About You There's No You

Mike LeDonne Smoking Out Loud French Spice

Taylor Eigsti Lucky to be Me Adventure One

Randy Napoleon Rust Belt Roots Wes Like

Ellis Marsalis Loved Ones Lulu's Back In Town

Gary Burton Face to Face Opus Half

Dave Young Two by Two One by One

Cyrille Aimee Move On Loving You

Joshua Redman Timeless Tales for Changing Times How Deep Is the Ocean

Wynton Marsalis J Mood Presence That Lament Brings

Allan Chase Dark Clouds with Silver Linings How Little We Know

Lem Winchester Winchester Special How Are Things in Glocca Morra

Brandon Goldberg In Good Time Time

Mark Wade True Stories Falling Delores

Jay Leonhart Cool Shall We Dance

Alex Sipiagan Ascent to the Blues Twelve More Bars To Go

Jimmy Cobb Cobb's Groove Moment To Moment

Milt Jackson Mostly Duke Used to Be Jackson

Wess-Coles Two from the Top Morning Star

Ray Brown Brown/Alexander/Malone Look Who's Here

Sphere Four in One Eronel

Benny Carter Summer Serenade Almost Like Being in Love

Michael Dease Decisions Trayvon

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Art Pepper The Return of Art Pepper You Go To My Head

Tony Williams Native Heart Native Heart

Jimmy Smith Prayer Meetin' Picnickin'

Hyman/Sandke Now and Again Bronco Busters

Cat Anderson Cat Anderson in Paris Concerto For Cootie

Cannonball Adderley Portrait of Cannonball Nardis (Take 5)

Peplowski/Alden Maybeck Recital Hall If I Should Lose You

Junko Onishi Cruisin' Roz

Davis Sills Double Guitar Quintet Natural Lines Foggy Daze

Kenny Davern One Step to Chicago Baby Won't You Please Come Home

Caranicas/Roberts Move Over Wild Man Blues

Brian Lynch Madera Latino Sweet Love Of Mine

Ben Webster See You at the Fair Someone To Watch Over Me

Lee Morgan Search for the New Land Melancholee

Miguel Zenon Musica De Las Americas America El Continente

Dave Slonaker Big Band Convergency Uncommonly Ground

John Swana Bright Moments Ferris Wheel

Charles Ruggerio Drummer/Composer The Creeper

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:47 Louis Moreau Gottschalk: The Union Op 48 (1862) Cecile Licad, piano Naxos 559145 7:23

06:16:39 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music (1871) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

06:26:55 Leos Janácek: Fanfare from Sinfonietta Op 60 (1926) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 2:16

06:29:48 Sir Malcolm Arnold: Four Cornish Dances Op 91 (1966) Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:56

06:42:20 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 9:17

06:52:52 Johan Svendsen: Scherzo from String Quartet Op 1 (1865) Kontra Quartet BIS 753 4:22

06:58:02 John Philip Sousa: March 'The White Rose' (1917) Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:17

07:04:32 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 5:04

07:11:57 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 (1807) Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Tafelmusik 1032 7:00

07:19:18 Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 in G (1770) Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:59

07:24:50 Vincent Persichetti: Divertimento for Band: March (1950) Stokowski Symphony Leopold Stokowski EMI 65614 2:04

07:28:35 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March (1858) Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

07:39:06 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D Op 25 'Classical' (1917) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 423624 13:59

07:55:54 Bernard Herrmann: North by Northwest: Main Title (1959) Danish National Symphony John Mauceri Toccata 241 2:50

08:08:03 George Gershwin: An American in Paris (1928) William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 5:02

08:15:36 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture (1849) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:17

08:24:38 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 33 H 15:19 (1793) Oberlin Trio Naxos 574385 3:24

08:28:51 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 (1874) Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

08:40:10 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 (1707) Piers Lane, piano Hyperion 67344 8:56

08:50:30 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus (1874) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 2:35

08:54:06 Lionel Bart: Selections from 'Oliver!' (1960) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 5:36

09:04:49 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 in D H 18:11 (1782) Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 18:11

09:24:23 Michael Kamen: Quintet (2003) Canadian Brass Steinway 30008 3:54

09:31:02 John Lunn: Downton Abbey: Theme (2010) Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 3:32

09:36:11 Nicolò Paganini: Caprice No. 5 Op 1 # 5 (1820) Augustin Hadelich, violin Warner 566017 03:04

09:40:24 Francesco Maria Veracini: Orchestral Suite No. 6 (1722) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 439937 10:42

09:53:12 Johann Sebastian Bach: Mass in b: Gloria in excelsis Deo BWV 232 (1749) The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Collins 70322 5:56

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:21 Antonín Dvorák: Humoresque No. 6 Op 101 # 6 (1894) Orion Weiss, piano Bridge 9355 4:15

10:05:07 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Arabian Dance (1892) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 3:26

10:10:10 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in D Op 18 # 3 (1781) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 11:34

10:22:12 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta semplice: Overture (1769) Calgary Philharmonic Mario Bernardi CBC 5149 7:19

10:31:54 Nicolò Paganini: Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7 'La Campanella' (1826) Philippe Quint, violin Naxos 570703 5:46

10:40:10 Franz Liszt: Ballade No. 1 n D-Flat S 170 'Song of the Crusaders' (1848) Roberto Plano, piano Azica 71222 8:00

10:50:22 Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43 (1934) Yuja Wang, piano Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Deutsche Gram 15338 22:59

11:15:58 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in A RV 552 'Echo' (1740) Fabio Biondi, violin Europa Galante Fabio Biondi Virgin 45424 15:55

11:34:45 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 in F Op 54 (1804) HJ Lim, piano EMI 64952 9:40

11:46:30 Francis Poulenc: Flute Sonata (1957) Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi BIS 1679 11:25

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:58 Édouard Lalo: Cello Concerto in d (1877) Jacqueline Du Pré, cello Cleveland Orchestra Daniel Barenboim EMI 55528 26:29

12:35:51 Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 (1889) Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 22:53

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:30 Claude Debussy: La plus que lente (1910) Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:13

13:06:56 Erik Satie: Je te veux (1897) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 5:09

13:14:38 Joseph Haydn: Piano Trio No. 10 in A H 15:35 (1765) Oberlin Trio Naxos 574385 11:55

13:28:14 Johannes Brahms: Finale from Clarinet Trio Op 114 (1891) Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 4:45

13:35:51 Mario Castelnuovo-Tedesco: Scherzo from Guitar Quintet Op 143 (1950) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:30

13:43:58 Mario Castelnuovo-Tedesco: Rondo Mexicano from Concerto for 2 Guitars Op 201 (1962) Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 6:05

13:52:22 Ignaz Pleyel: Symphony in C Op 66 (1803) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9525 23:06

14:17:30 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 2 (1906) London Symphony Richard Hickox Chandos 10001 9:14

14:30:05 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 in E Op 54 (1842) Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

14:45:07 Antonín Dvorák: Romance in f Op 11 (1877) Arabella Steinbacher, violin Berlin Radio Symphony Marek Janowski PentaTone 353 11:45

14:57:09 Claude Debussy: Petite Suite: Menuet (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 2:52

15:01:54 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 (1835) Philippe Quint, violin Naxos 570703 4:09

15:06:37 Nicolò Paganini: Perpetual Motion Op 11 (1835) Béla Fleck, banjo Sony 89610 2:36

15:11:34 Giacomo Meyerbeer: Dinorah: Overture (1859) New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:10

15:27:45 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 28 H 15:16 (1790) Oberlin Trio Naxos 574385 4:03

15:33:37 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 (1822) Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 21:36

15:56:47 Leroy Anderson: The Penny Whistle Song (1951) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:33

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:13 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 2: Tarantella Op 17 (1901) Yefim Bronfman, piano Sony 61767 6:08

16:11:21 Joseph Haydn: Piano Trio No. 33 in g H 15:19 (1793) Oberlin Trio Naxos 574385 15:09

16:29:56 Richard Rodgers: The King and I: Hello, Young Lovers (1951) Jenny Lin, piano Steinway 30011 2:21

16:34:38 Arthur Foote: Suite for Strings: Praeludium Op 63 (1908) dogma chamber orchestra Mikhail Gurewitsch MDG 9121717 3:36

16:40:05 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:48

16:52:51 John N. Klohr: Billboard March (1901) Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 2:01

16:55:14 Mel Brooks: The Producers: Overture (2001) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 4:24

17:03:51 George Butterworth: English Idyll No. 1 (1911) BBC Scottish Symphony Andrew Manze BBC 392 5:06

17:15:52 Ludwig van Beethoven: Allegretto from String Quartet No. 16 Op 135 (1826) Cavani String Quartet 7:39

17:26:46 Richard Strauss: Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16 (1887) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 8:07

17:38:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Serenade No. 9 K 320 'Posthorn' (1779) Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt Sony 372068 6:24

17:46:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Church Sonata No. 14 in C K 278 (1777) Genevieve Soly, organ I Musici de Montréal Yuli Turovsky Chandos 8745 3:41

17:52:03 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:39

17:59:10 Leonard Bernstein: Anniversary for Aaron Copland (1943) Lara Downes, piano Sony 84284011251 1:13

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:03 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 (1720) Olivier Brault, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 15:47

18:25:15 Scott Joplin: The Entertainer (1903) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:52

18:30:59 Scott Joplin: Bethena (1905) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 5:57

18:38:51 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4795096 14:14

18:54:03 Scott Joplin: Sunflower Slow Drag (1901) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 3:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 Antonín Dvorák: Rusalka Fantasy (1900) Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 720 20:00

19:24:05 Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 2 Op 9 'Antar' (1868) Bergen Philharmonic Dmitri Kitayenko Chandos 9178 32:32

19:58:02 Jules Massenet: Impromptu 'Eau courante' (1896) Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 40 1:58

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:24 Nicolò Paganini: Violin Concerto No. 2 in b Op 7 'La Campanella' (1826) Alexander Markov, violin German Radio Philharmonic Marcello Viotti Erato 45788 29:54

20:32:54 Joseph Haydn: Piano Trio No. 28 in D H 15:16 (1790) Oberlin Trio Naxos 574385 16:19

20:50:31 Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:29

21:02:36 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885) National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

21:23:06 Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets (1700) La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 7:38

21:31:48 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 4 'L'Estro Armonico' (1711) Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:32

21:40:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Three German Dances K 605 (1791) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429783 5:54

21:47:15 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphony No. 4 in e (1889) London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 41:34

22:30:21 David Diamond: The Enormous Room (1948) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3119 15:25

22:47:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Concerto No. 27 K 595 (1791) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 15498 7:31

22:55:42 Claude Debussy: La plus que lente (1910) Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:13

23:00 QUIET HOUR

23:01:42 Nicolò Paganini: Romance from Grand Sonata for Guitar & Violin (1803) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 4795448 4:26

23:06:08 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 (1801) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:49

23:15:58 Franz Schubert: Ave Maria D 839 (1825) Brian Thornton, cello Steinway 30117 4:42

23:21:48 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

23:26:12 Guillaume Lekeu: Larghetto for Cello & Ensemble (1892) Isabelle Veyrier, cello Ensemble Musique Oblique Harmonia Mundi 901455 8:53

23:35:06 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' (1926) John O'Conor, piano Telarc 80391 3:13

23:39:16 Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 in B Op 9 # 3 (1831) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:45

23:46:01 Gerald Finzi: Prelude Op 25 (1925) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 4:54

23:50:56 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 (1878) Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 4:19

23:55:49 Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 (1893) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 3:10