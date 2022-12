WCLV Program Guide 10-24-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Billy Taylor Live at MCG All The Things You Are

Sonny Rollins In Stockholm 1959 Stay As Sweet As You Are

Lee Konitz Inside Hi-Fi Everything Happens To Me

Jimmy Rushing Every Day I Have The Blues Keep The Faith Baby

Jon Cowherd Pride and Joy The Colorado Experiment

Julian Lage View With A Room Word For Word

George Coleman The Quartet Triste

Jonathan Kreisberg Nine Stories Wide That Reminds Me

Eric Jacobson Discover Discover

Mark Masters The Clifford Brown Project Minor Mood

Samara Joy Linger Awhile Sweet Pumpkin

Kenny Barron Green Chimneys Time Was

Joshua Redman LongGone Kite Song

Berner/Moore Amulet Quasimodo

Dave Douglas The Infinite Poses

Abdullah Ibrahim Sotho Blue Nisa

JD Allen Americana Vol 2 This World Is A Mean World

Ambrose Akinmusire The Imagined Savior is Easier To Pain Vartha

Cardenas/Allison/Nash Healing Power And Now The Queen

Craig Davis Tone Painting Compadoo

Clayton/Tate Buck & Buddy Birdland Betty

Johnny Lytle Moonchild The Moor Man

Horace Silver Six Pieces of Silver Senor Blues

Mike Moreno First in Mind Soul Dance

Kendrick Scott Reverence Metamorphosis

Thelonious Monk Alone in San Francisco Bluehawk

Ben Webster Meets the Oscar Peterson Trio When Your Lover Has Gone

Howard Alden Take Your Pick You're My Thrill

Duke Ellington Blanton-Webster Years Bojangles (A Portrait Of Bill Robinson)

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Melissa Stylianou Dream Dancing My Ideal

Jocelyn Gould Golden Hour Lover Come Back To Me

Joe Farnsworth Time to Swing Hesitation

Red Garland Red's Good Groove Red's Good Groove

Lee Morgan The Giglio You Go to My Head

John Swana In the Moment Wilbert

Chicago Soul Collective On the Way to Be Free Carry Me

Jay Sharptet For You Dozen Featuring Ethan Fox

Herb Ellis Nothing But the Blues Blues For Janet

Woody Shaw Imagination Dat Dere

Larry Goldings Big Stuff Big Stuff

Tommy Flanagan Sunset and the Mockingbird The Balanced Scales-The Cupbearers

Doug Lawrence Soul Carnival Tommie And Tilly

Florian Hoefner Desert Bloom Shelter

Adam Rogers Sight The Moontrane

Charlie Haden Quartet West Hermitage

Reggie Quinerly Music Inspired By Freedmantown Live From The Last Row

James Carter Present Tense Shadowy Sands

Tawanda Smile Lucky to Be Me

Miles Davis Relaxin' It Could Happen To You

Bobby Hutcherson Happenings Bouquet

Chick Corea Now He Sings, Now He Sobs Bossa

Roy Hargrove Diamond in the Rough A New Joy

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:42 Stanislaw Moniuszko: Verbum nobile: Overture (1861) Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 5:09

06:16:17 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Trumpets RV 537 (1710) Benjamin Raymond, trumpet Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 6:28

06:23:34 Nicolò Paganini: Caprice No. 13 Op 1 # 13 (1820) Philippe Quint, violin Naxos 570703 3:57

06:28:55 Michael Torke: Bright Blue Music (1985) Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 9:03

06:39:59 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra S 359/1 (1860) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Deutsche Gram 4779525 10:38

06:51:49 Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876) Estonian National Male Choir Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 2:23

06:54:30 Morton Gould: Spirituals for String Choir & Orchestra: Sermon (1941) London Symphony Walter Susskind Everest 9003 3:41

06:59:28 Frederick A. Jewell: March "The Screamer" (1906) USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:03

07:05:26 Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 5:51

07:12:05 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 (1883) Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

07:20:03 Sergei Prokofiev: The Queen of Spades: Polonaise Op 70 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 02:19

07:23:03 Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954) Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

07:27:30 Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing (1908) Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:31

07:30:22 Emmerich Kálmán: Miss Sunshine: Overture (1916) WDR Symphony Cologne Peter Falk LaserLight 14165 5:29

07:42:06 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f BWV 1056 (1740) Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 9:40

07:54:29 John Williams: Superman: March (1978) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:20

08:07:11 Joseph Haydn: Finale from Piano Trio No. 33 H 15:19 (1793) Oberlin Trio Naxos 574385 3:24

08:12:50 Roger Quilter: A Children's Overture Op 17 (1919) Slovak Radio Symphony Adrian Leaper Marco Polo 223444 11:06

08:25:48 Mario Castelnuovo-Tedesco: Platero and I: Melancolia (1960) Christopher Parkening, guitar EMI 54853 3:41

08:30:05 Greg Anderson: Star Wars Suite for 5 Pianos (2009) The Five Browns, pianos eOne Music 2041 9:33

08:42:26 George Frideric Handel: Trio Sonata in G Op 5 # 4 (1739) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Deutsche Gram 4795448 12:58

08:56:22 Richard Rodgers: The Sound of Music: Main title (1965) Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 3:30

09:03:48 Joseph Haydn: Piano Trio No. 28 in D H 15:16 (1790) Oberlin Trio Naxos 574385 16:19

09:20:58 Claude Debussy: Images: Rondes de printemps (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:13

09:29:42 Louiguy: La vie en rose (1946) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:02

09:35:15 George Frideric Handel: Messiah: Worthy is the Lamb...Amen (1741) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 7:17

09:43:35 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 3:03

09:48:39 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 Op 72 # 7 (1886) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:26

09:53:14 Hugo Wolf: Italian Serenade (1887) Brodsky Quartet Chandos 10761 6:45

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:50 Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956) Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 4:10

10:05:49 John Williams: Harry Potter and the Chamber of Secrets: Fawkes the Phoenix (2002) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 3:40

10:10:42 John Alden Carpenter: Krazy Kat (1921) Los Angeles Philharmonic Calvin Simmons New World 80228 12:52

10:24:48 Arnold Schoenberg: Sunrise from 'Gurrelieder' (1913) Los Angeles Master Chorale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Phillips 438867 6:24

10:33:15 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 5: Gavotte BWV 1011 (1720) Andrés Díaz, cello Azica 71252 4:25

10:39:58 Jean-Philippe Rameau: Gavotte et Six Doubles (1728) David Greilsammer, piano Sony 792969 9:29

10:52:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 2 Pianos in E-Flat K 365 (1779) Alexandre Rabinovitch, piano Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Teldec 98407 22:37

11:17:21 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko Op 5 (1869) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 10:53

11:30:38 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 (1828) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 11:06

11:43:49 Josef Strauss: Waltz 'Village Swallows from Austria' Op 164 (1865) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 8:57

11:54:31 Eduard Strauss: Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134 (1875) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 431628 4:55

12:00 LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:38 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c Op 18 (1901) Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 440653 33:33

12:42:50 Richard Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 (1895) Cleveland Orchestra Lorin Maazel CBS 44909 15:15

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:09 Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves (1841) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 4:16

13:06:46 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Soldiers' Chorus (1852) Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 430226 2:49

13:11:35 Cécile Chaminade: Concertstück Op 40 (1888) Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 15:07

13:28:48 Clara Schumann: Romance in g Op 22 # 2 (1855) Elena Urioste, violin Decca 4850020 2:43

13:33:26 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Flutes RV 533 (1720) Janet See, flute Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harmonia Mundi 905193 6:47

13:43:16 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 7:25

13:52:49 Béla Bartók: Piano Concerto No. 3 Sz 119 (1945) Hélène Grimaud, piano London Symphony Pierre Boulez Deutsche Gram 3885 25:38

14:20:18 Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:03

14:37:43 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 (1863) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 9:12

14:48:39 Joaquín Turina: La procesión del rocio Op 9 (1913) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 8:30

14:57:30 Frederick Delius: Hassan: Serenade (1923) Rafael Druian, violin Cleveland Sinfonietta Louis Lane Sony 48260 2:37

15:02:12 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme (2001) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:51

15:07:43 John Williams: Schindler's List: Main Theme (1993) Simone Porter, violin Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 3:38

15:13:44 Francis Poulenc: Suite Française after Claude Gervaise (1935) Michael Murray, organ Empire Brass Robert Woods Telarc 80218 12:10

15:28:12 Johann Nepomuk Hummel: Finale from String Quartet No. 2 Op 30 # 2 (1804) Delmé String Quartet Hyperion 66568 4:41

15:35:23 Gustav Mahler: Bach Suite for Organ, Harpsichord & Orchestra (1909) Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 89012 20:20

15:57:54 Carl Nielsen: Now the Day is Full of Song (1914) Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 2:15

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:29 Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' S 434 (1859) Yundi, piano Deutsche Gram 851 6:20

16:11:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 17 K 453 (1784) Orli Shaham, piano St. Louis Symphony David Robertson Canary 18 12:21

16:26:49 Sir Charles Hubert H. Parry: Psalm 122 'I Was Glad' (1902) Trinity College Choir Richard Marlow Conifer 16851 4:55

16:34:03 Emmerich Kálmán: What Does a Rosy Mouth Know? (1925) Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:55

16:39:15 John Williams: E.T.: Adventures on Earth (1982) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 10:20

16:51:10 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 4:27

16:56:25 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 # 2 (1880) Nicola Hall, guitar Decca 430839 3:54

17:04:24 Percy Fletcher: Bal masqué (1914) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 6:32

17:13:30 Christoph Willibald Gluck: Alessandro: Chaconne (1764) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 445824 8:38

17:24:22 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 9:56

17:37:59 Joseph Haydn: Adagio from Cello Concerto No. 2 (1783) Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 5:47

17:45:33 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 95 (1791) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 3:25

17:50:38 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885) London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

17:58:25 Johannes Brahms: Intermezzo in C Op 119 # 3 (1892) Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 1:29

18:00 DINNER CLASSICS

18:07:47 Alan Hovhaness: Symphony No. 6 Op 173 'Celestial Gate' (1959) I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 21:50

18:30:55 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:17

18:36:10 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Danse général (1912) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Pierre Boulez MAA 75 4:19

18:42:36 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D Op 10 # 3 'Goldfinch' (1728) Julius Baker, flute Zagreb Soloists Antonio Janigro Vanguard 54 10:02

18:54:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Lacrimosa from Requiem K 626 (1791) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw Sony 86793 4:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:44 Sergei Rachmaninoff: Caprice bohémien Op 12 (1894) National Symphony of Ireland Alexander Anissimov Naxos 550806 19:29

19:23:20 Karol Szymanowski: Symphony No. 2 in B-Flat Op 19 (1910) BBC Symphony Edward Gardner Chandos 5115 33:07

19:57:57 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Presto (1917) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 2:06

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:27 Erich Wolfgang Korngold: Violin Concerto in D Op 35 (1945) Jascha Heifetz, violin Los Angeles Philharmonic Alfred Wallenstein RCA 7963 21:41

20:24:48 Zdenek Fibich: Zaboj, Slavoj and Ludek Op 37 (1875) Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 17:50

20:44:05 Franz Schubert: Rondo in A D 951 'Grand Rondeau' (1828) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4795096 13:05

20:57:49 Frédéric Chopin: Waltz No. 4 in F Op 34 # 3 (1838) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 14190 2:02

21:03:20 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 4 in B-Flat Op 11 'Gassenhauer' (1797) Beaux Arts Trio Philips 4788977 17:39

21:22:14 Leopold Mozart: Symphony in D (1753) Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 9:13

21:32:48 Alessandro Scarlatti: Il giardino di rose: Overture (1707) John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Simon Wright Nimbus 5079 4:27

21:39:30 Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle Op 67 (1868) Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 8:04

21:48:30 Jean Sibelius: Symphony No. 1 in e Op 39 (1899) Boston Symphony Sir Colin Davis Philips 446157 39:19

22:29:25 Sir William Walton: The Wise Virgins: Suite (1940) English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 555868 18:12

22:49:14 Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918) Maurice Sharp, flute Cleveland Sinfonietta Louis Lane Epic 1116 6:28

22:56:44 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 3 Prelude (1853) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:20

23:00 QUIET HOUR

23:02:09 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 (1912) Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 7:54

23:10:04 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 462 (1756) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 8:32

23:18:37 Leopold Godowsky: Alt Wien (1919) Stephen Hough, piano Hyperion 67043 2:17

23:21:51 John Williams: The Force Awakens: Adagio (2015) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:29

23:26:20 Antonín Dvorák: Lento from String Quartet No. 12 Op 96 'American' (1893) Brodsky Quartet Chandos 10801 8:15

23:34:36 Frédéric Chopin: Nocturne No. 1 in b-Flat Op 9 # 1 (1831) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 5:21

23:40:34 William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943) Randall Goosby, violin Decca 4851664 7:18

23:47:53 Volkmar Andreae: Little Suite: Love Scene of Pierrot & Columbine (1917) Bournemouth Symphony Marc Andreae Guild 7377 5:03

23:52:57 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción (1961) Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:36

23:55:07 Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Asturiana (1914) Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:03

23:58:34 Florence Price: Child Asleep (1932) Lara Downes, piano Flipside Music 1:43