WCLV Program Guide 10-21-2022

Art Hirahara Verdant Valley Ships Passing

Lauren Henderson La Bruja La Bruja

Carl Allen Work to Do Relativity

Justin Joyce Story Tales (Tales Of) Today's Tomorrow

Sonny Criss Crisscraft All Night Long

Bill Evans Interplay Interplay

Quentin Baxter Art Moves Jazz For Minors Only

Shawn Purcell 180 180

Neil Swainson Fire in the West Fell Among Thieves

Ryan/Lage/Frisell Novi Cantici per Francesco D'Assisi Admonitions

Milt Jackson/Coleman Hawkins Bean Bags Get Happy

Dexter Gordon Biting the Apple Blue Bossa

Dimitri Matheny Cascadia Evergreen Girl

Al Foster Reflections Monk's Bossa

Michael Ornstein Aperture Ode to Manuel

Marlon Jordan For You Only Monk's Point

Joshua Redman Momentum Put It in Your Pocket

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Tony's Tune

Johnny Lytle Moonchild Work Song

JJ Johnson JJ Inc Fatback

Gene Ammons Up Tight Travelin'

Mulgrew Miller Live at Kennedy Center Skylark

Saltman/Knowles Native Speaker The Gentle Art of Compassion

Lou Rawls Stormy Monday I'm Gonna Move to the Outskirts of Town

Craig Davis Tone Paintings Mellow Mood

Bob Brookmeyer The Street Swingers Arrowhead

Charlie Parker Legendary Dial Masters Night In Tunisia

Mark Hynes Tribute Cheesecake

Jackie McLean Bluesnik Blues Function

Eddie Henderson Reemergence This Is For Albert

Keith Jarrett Live at the Blue Note How Long Has This Been Going On

Jack DeJohnette Earthwalk Blue

Jimmy Cobb Only for the Pure of Heart Delilah

Jazz Professors Blues and Cubes Blue Steel

Mark Whitfield The Marksman Medgar Evers' Blues

Christain Jacob New Standards Vol 5 A Ballad for Pete Candoli

Art Pepper Complete Village Vanguard Sessions Goodbye

Birmingham Seven Just Passing Through Ava's Dance

Mark Masters Priestess Dance Eternal Spirits Dance!

Allan Chase Dark Clouds with Silver Linings Close Your Eyes

Roberta Brenza It's My Turn to Color Estate

Aaron Lington Cape Breton Cape Breton

Bobby Watson Back Home in Kansas City Celestial

Jan Harbeck Variations in Blue Oblivion

Wayne Horvitz Sweeter than the Day Julian's Ballad

Curtis Fuller Blues-ette Minor Vamp

Ron Carter Finding the Right Notes Sweet Lorraine

Ron Carter Finding the Right Notes My Man's Gone Now

Ron Carter Finding the Right Notes A Nice Song

Jonathan Kreisberg Nine Stories Wide Just In Time

Samara Joy Linger Awhile I'm Confessin' (That I Love You)

Alvin Queen Night Train to Copenhagen Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado)

Don Rendell/Ian Car Shades of Blue Blue Mosque

05:58:48 Anthony Holborne: Coranto: Heigh Ho Holiday (1600) Canadian Brass CBS 45792 1:11

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:33 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp Op 26 # 1 (1835) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 18883 6:47

06:16:03 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

06:24:28 John Rutter: Suite for Strings (1971) Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 12:21

06:38:00 Sergei Prokofiev: War and Peace: Waltz 'Since we met' (1947) São Paulo Symphony Marin Alsop Naxos 573518 6:07

06:45:35 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b Op 3 # 10 'L'Estro Armonico' (1711) Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 8:42

06:54:57 Traditional: The Cuckoo Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:27

06:58:58 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980) Vienna Philharmonic John Williams Deutsche Gram 3:12

07:05:09 Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:58

07:14:18 Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:19

07:23:44 Leonard Bernstein: West Side Story: Maria (1957) José Carreras, tenor Symphony Orchestra Leonard Bernstein Deutsche Gram 27991 02:56

07:29:25 Average White Band: Pick Up the Pieces (1975) Quartet San Francisco ViolinJazz 105 3:40

07:38:21 Heinrich Marschner: Grand Festive Overture Op 78 (1842) Slovak State Philharmonic Alfred Walter Marco Polo 223342 10:18

07:49:46 Duke Ellington: In a Sentimental Mood (1935) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:08

07:56:52 Duke Ellington: Jubilee Stomp (1928) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 2:30

08:07:53 Sir Malcolm Arnold: Little Suite No. 4 Op 80 (1963) Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 7:32

08:18:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 12:19

08:33:51 Ivor Gurney: In Flanders (1917) Brian Giebler, tenor Bridge 9542 3:03

08:37:11 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 'Eroica' (1804) Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 5:51

08:46:31 Maurice Ravel: Sonatine (1905) Alexandre Tharaud, piano Harmonia Mundi 901811 10:32

08:59:23 Leo Brouwer: Canción de cuna (1978) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 3:05

09:07:43 Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 18:44

09:29:28 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914) Boston Pops John Williams Sony 46747 2:58

09:35:10 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Danse villageoise (1881) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 4:29

09:45:10 Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894) Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 6154 5:32

09:53:32 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883) Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 5:23

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:57 Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat Op 25 # 1 'Aeolian Harp' (1836) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4793449 2:11

10:03:57 Morton Gould: Boogie Woogie Etude (1943) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:00

10:08:14 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 1 Op 27 (1950) Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 8:39

10:17:35 Sir William Walton: Capriccio burlesco (1968) Florida Philharmonic James Judd Harmonia Mundi 907070 7:14

10:25:57 Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op 62 (1807) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4795448 8:59

10:37:18 Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1813) Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 9:59

10:50:19 Robert Russell Bennett: A Symphonic Picture of Gershwin's 'Porgy & Bess' (1942) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 24:56

11:17:03 Astor Piazzolla: Le Grand Tango (1982) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 10:57

11:31:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' K 265 (1778) Janina Fialkowska, piano Atma 2532 12:15

11:45:23 Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music (1871) Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Marco Polo 223247 11:05

11:57:23 Quincy Porter: Speed Etude (1948) Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 90911 2:24

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:09 Igor Stravinsky: The Fairy's Kiss (1928) Cleveland Orchestra Igor Stravinsky Sony 63325 44:41

12:53:11 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 3:15

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:56 Sir Malcolm Arnold: Overseas March Op 70 (1960) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 66 3:46

13:05:00 Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Polka (1956) Philharmonia Orchestra Bryden Thomson Chandos 8867 2:19

13:10:05 Robert Schumann: Introduction & Concert Allegro Op 134 (1853) Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Deutsche Gram 4795327 12:27

13:24:36 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' (1922) Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

13:35:36 Domenico Scarlatti: Sonata in C Kk 513 (1750) Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 6:20

13:45:34 Federico Moreno Tórroba: Suite castellana (1926) David Russell, guitar Telarc 80451 7:47

13:55:24 Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano Op 61 (1889) Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 22:17

14:20:05 Aaron Copland: El Salón México (1936) Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 11:42

14:35:03 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 27 in e Op 90 (1814) Peter Takács, piano Cambria 1175 12:34

14:49:55 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in F Op 10 # 1 'Storm at Sea' (1728) Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437839 6:49

14:57:02 Benjamin Britten: Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34 (1946) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 2:52

15:01:13 Sir Malcolm Arnold: Four Irish Dances Op 126 (1986) Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 7:42

15:09:31 Sir Malcolm Arnold: The Padstow Lifeboat Op 94 (1967) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 66 3:11

15:15:33 Jacques Offenbach: Orpheus in the Underworld: Ballet des Mouches (1874) Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 11:46

15:29:40 Joseph Canteloube: La delaïssádo from 'Songs of the Auvergne' (1930) Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 4:55

15:37:48 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 (1893) Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

15:55:36 Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:39

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:28 Léon Minkus: Don Quixote: Grand pas de deux (1869) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:29

16:12:29 Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879) Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 13:40

16:30:27 George Gershwin: Girl Crazy: But Not For Me (1930) Joshua Bell, violin London Symphony John Williams Sony 60659 4:16

16:37:18 John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme (1977) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 4:36

16:43:20 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 2 Op 11 # 2 (1901) Monte Carlo Philharmonic Lawrence Foster Erato 75179 11:02

16:55:45 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens (1887) Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

16:58:29 Gus Edwards: In My Merry Oldsmobile (1905) Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374 1:40

17:04:47 Hugo Alfvén: Festival Overture Op 25 (1944) Royal Scottish National Orchestra Niklas Willén Naxos 553962 5:29

17:12:12 Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:59

17:33:07 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains (1846) Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

17:38:55 Sergei Rachmaninoff: Melodie Op 21 # 9 (1902) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 3:49

17:44:01 Sergei Rachmaninoff: Aleko: Men's Dance (1893) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:46

17:51:02 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 (1817) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:18

17:58:52 Sérgio Assad: Improvisation on 'Dona Nobis Pacem' (2008) Sérgio & Odair Assad, guitars Sony 24414 0:54

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:10 Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 2 in E-Flat Op 32 (1816) Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 21:06

18:31:05 Julius Fucik: Florentine March Op 214 (1906) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 5:17

18:38:16 Dag Wirén: March from Serenade for Strings Op 11 (1937) English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:40

18:44:49 Richard Wagner: The Ring Without Words: Finale (1987) Berlin Philharmonic Lorin Maazel Telarc 80154 9:26

18:55:20 Fritz Kreisler: Miniature Viennese March (1919) Gidon Kremer, violin Deutsche Gram 453440 3:15

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:07 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Concerto No. 1 in G K 313 (1778) Patrick Gallois, flute Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Naxos 503293 24:17

19:28:22 Joseph Haydn: Symphony No. 86 in D (1786) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 28:19

19:58:11 William Boyce: Jig from Symphony No. 7 Op 2 # 1 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 1:49

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 Robert Schumann: Overture, Scherzo and Finale Op 52 (1845) Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard BIS 1569 17:05

20:19:25 Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat Op 29 (1834) Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 11:21

20:32:14 Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 5 in f-Sharp Op 81 (1819) Stephen Hough, piano Hyperion 67390 24:57

20:58:03 Francisco Tárrega: La´grima (1881) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 2:00

21:02:59 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 (1934) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 218 19:05

21:23:32 Georg Muffat: Concerto Grosso in F 'Convalescence' (1701) Combattimento Consort Olympia 342 7:20

21:31:59 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings: Italian Air TWV 55:a2 (1720) Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 6:29

21:40:45 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 Op 46 # 6 (1878) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 5:28

21:47:18 Manuel Rosenthal: Gaîté Parisienne (1938) Monte Carlo Philharmonic Manuel Rosenthal EMI 63136 41:27

22:30:27 Sir Malcolm Arnold: Guitar Concerto Op 67 (1959) Julian Bream, guitar Melos Ensemble Malcolm Arnold RCA 300350 21:57

22:54:05 Percy Grainger: Dreamery (1942) BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 6:29

23:00 QUIET HOUR

23:02:35 Roberto Piana: Improvisation on 'Te voglio bene assaje' (2017) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30086 2:58

23:05:34 Sir Edward Elgar: Andante from Violin Concerto Op 61 (1910) Nikolaj Szeps-Znaider, violin Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 60588 12:09

23:17:43 Francisco Tárrega: La´grima (1881) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 15579 2:00

23:21:06 Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:39

23:23:46 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 3 Prelude (1867) Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 7:05

23:30:52 John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932) English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

23:36:53 Thomas Ravenscroft: The Three Ravens (1610) Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Countryside Players Jeannette Sorrell Avie 2205 8:30

23:45:24 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Marian & Robin (1938) Itzhak Perlman, violin Boston Pops John Williams Sony 975227 4:04

23:49:29 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, 1st Year: Les cloches de Genève S 160/9 (1854) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 7:13

23:57:22 Ole Bull: Solitude on the Mountain (1850) Orchestra of the Mill Andrew Penny Lydian 18132 2:34