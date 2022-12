WCLV Program Guide 10-10-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Joe Henderson Double Rainbows Portrait In Black And White

Rene Marie How Can I Keep From Singing Afro Blue

Rodney Whitaker Children of the Night (Queen) Roz

Kenny Davern One Step To Chicago Indiana

Vic Dickenson/Joe Thomas Mainstream Blues for Baby

Michael Dease Next Best Step Tiktaalik

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet House Rules

One For All The Long Haul Echoes in the Night

Jerry Kalaf Welcome to Earth The Jazz Answer

Jocelyn Gould Elegant Traveler Kindling

Horace Silver The Jody Grind Mary Lou

Joe Temperly Double Duke Creole Love Call

Jan Harbeck Variations in Blue East St. Louis ToodleOo

Avishai Cohen Introducing Trevini Mood Indigo

Bobby Hutcherson Wise One Aisha

Noah Baerman Playdate Baby Man

Oscar Peterson The London House Sessions Moanin'

Avishai Cohen Gently Disturbed Eleven Wives

Tim Lin Romance in Formosa Long Ago And Far Away

Abdullah Ibrahim No Fear, No die Calypso Minor

Dinah Washington After Hours with Ms D A Foggy Day

Red Garland Soul Junction Soul Junction

Michael Dease Best Next Thing Tiktaalik

Peter Leitch Trio/Quartet 91 Winter's Tale

Scott Hamilton Classics Theme From Swan Lake

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Sonny Rollins Saxophone Colossus Moritat (Mack The Knife)

Kirk Lightsey Lightsey Live Fee Fi Fo Fum

Kurt Elling Man in the Air In The Winelight

Jerry Granelli Another Time Alambro

SF Jazz Collective Live at SF Jazz 2018 How Insensitive

Swainson/Thompson Tranquility Time Remembered

Bill charlap Street of Dreams Street Of Dreams

Baikida Carroll Marionettes on a High Wire Our Say

Eric Jacobson Discover Con Alma

Sweets Edison Sweets Willow Weep For Me

Sweets Edison The Swinger Pussy Willow

Ellington/Hodges Play the Blues Back to Back Weary Blues

Thelonious Monk It's Monk's Time Lulu's Back In Town

Thelonious Monk Classic Recordings Jackielng

Sphere Four in One Reflections

Eric Reed It’s All Right To Swing Felix The Cat

Chet Baker Chet Baker and Crew Medium Rock

Freddie Hubbard Hub Cap Osie Mae

Dmitri Methany Cascadia Dark Eyes

Al Cohn/Jimmy Rowles Heavy Love Taking A Chance On Love

Count Basie 88 Basie Street Sunday At The Savoy

Keith Jarrett The Melody at Night, with You Someone To Watch Over Me

Ruby Braff Cornet Chop Suey It Had to Be You

Dmitry Baevsky The Composers Gaslight

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:15 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 (1865) Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

06:16:23 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 (1863) Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 8:58

06:27:33 Johann Strauss Jr: Nightingale Polka Op 222 (1859) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 3:03

06:32:18 Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:39

06:37:03 Carl Nielsen: Serenata in vano FS 68 (1914) Lars Brynildsen, clarinet BIS 428 7:19

06:46:55 Richard Wagner: Christopher Columbus: Overture (1835) Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate EMI 49196 7:51

06:56:40 John Philip Sousa: March 'The Free Lance' (1906) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 4:03

07:04:03 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:24

07:11:51 Charles Avison: Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti (1743) English Concert Trevor Pinnock Archiv 415518 12:18

07:25:27 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: With Catlike Tread (1879) Nicholas Folwell, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:37

07:30:21 Henri Rabaud: Suite Anglaise No. 2 (1917) Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam Marco Polo 223503 7:10

07:40:59 Johann Sebastian Bach: Allegro from Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 (1740) Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 4:01

07:46:07 Charles Strouse: Annie: Overture (1977) Ryan Anthony, trumpet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 7:24

07:55:33 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 2:48

08:07:18 Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite (2011) Symphony Orchestra Unknown Conductor Varese Sarabande 3020670 6:11

08:15:21 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 (1810) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 8:34

08:25:18 Igor Stravinsky: Circus Polka (1942) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68189 3:48

08:30:29 Manuel de Falla: Four Spanish Pieces: Andaluza (1909) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:40

08:36:19 Léo Delibes: Coppélia: Waltz of the Doll (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 2:07

08:40:14 Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 1 Op 7 (1892) New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 8:44

08:50:26 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop (1866) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

08:52:29 Franz Waxman: Taras Bulba: Ride to Dubno (1962) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 5:06

09:03:51 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A Op 20 # 6 (1772) Daedalus Quartet Bridge 9326 17:40

09:23:15 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise Op 52 (1895) Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 5:25

09:31:44 Henry Mancini: Breakfast at Tiffany's: Moon River (1961) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:05

09:37:05 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance (1875) Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:15

09:46:59 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 2:37

09:52:11 Felix Mendelssohn: Ruy Blas Overture Op 95 (1839) London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 7:17

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:23 Giuseppe Verdi: Macbeth: Witches' Chorus 'Che faceste?' (1847) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 3:23

10:04:09 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 2:48

10:09:41 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music (1938) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80676 13:02

10:23:11 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 (1842) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:31

10:28:58 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Intermezzo (1897) Burning River Brass Dorian 90316 5:41

10:37:12 Javier Alvárez: Metro Chabacano (1991) Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 6:38

10:44:40 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860) London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

10:50:02 Frédéric Chopin: Piano Sonata No. 3 in b Op 58 (1844) Ingrid Fliter, piano EMI 14899 31:04

11:22:21 Carl Nielsen: Helios Overture Op 17 (1903) Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen CBS 42093 9:59

11:35:16 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat H 654 (1757) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:20

11:49:13 Franz Waxman: Hotel Berlin: Cafe Waltzes (1945) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 8:57

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 22 in E-Flat K 482 (1785) Robert Casadesus, piano Cleveland Orchestra George Szell Sony 780837 30:13

12:39:01 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G K 525 'Eine kleine Nachtmusik' (1787) Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 17:24

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:46 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture (1739) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon CBC 5229 4:29

13:06:20 François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717) Angela Hewitt, piano Hyperion 67440 2:26

13:12:17 Giuseppe Verdi: Te Deum from 'Four Sacred Pieces' (1897) Donna Carter, soprano Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80254 15:32

13:29:48 Giuseppe Verdi: Scherzo from String Quartet (1873) Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 2:45

13:34:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 (1782) Cleveland Orchestra Erich Leinsdorf Sony 86793 3:55

13:41:38 Ludwig van Beethoven: Variations on Mozart's 'La ci darem la mano' (1795) Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 9:54

13:54:42 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 8 in d (1955) London Philharmonic Bernard Haitink EMI 57086 30:27

14:28:18 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1880) London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

14:41:02 George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture (1879) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9439 10:22

14:53:04 Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d RV 540 (1740) Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 12:03

15:06:21 Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:39

15:09:24 Carlos Guastavino: Pampamapa (1968) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 1:43

15:13:02 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882) Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 12:08

15:27:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 382 (1782) Evgeny Kissin, piano Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Sony 51272 8:58

15:37:16 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 (1884) Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 19:18

15:57:01 Giuseppe Verdi: Introduction to Act 1 & Brindisi from 'La traviata' (1853) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80364 3:23

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:30 Gioacchino Rossini: L'inganno felice: Overture (1812) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 6:00

16:11:40 Paul Creston: Toccata for Orchestra Op 68 (1957) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 13:39

16:29:57 Michael Praetorius: Terpsichore: Ballet (1612) Christopher Parkening, guitar EMI 55052 2:27

16:32:39 Michael Giacchino: Ratatouille: End Credits (2007) City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1398 4:37

16:40:05 Robert Schumann: Vienna Carnival: Allegro Op 26 (1839) Daniel Gortler, piano Roméo 7281 9:48

16:52:44 Léo Delibes: Les filles de Cadiz (1885) Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 3:04

16:56:21 Percy Grainger: Harvest Hymn (1932) Joyful Company of Singers City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:05

17:03:46 Jean Sibelius: Cortège (1905) Turku Philharmonic Leif Segerstam Naxos 573300 6:40

17:12:47 Aaron Copland: Three Latin-American Sketches (1971) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 427335 10:20

17:24:37 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 (1892) Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 8:45

17:37:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 15 K 450 (1784) Alfred Brendel, piano Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 6:18

17:44:46 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet in D K 355 (1789) András Schiff, piano Decca 421369 2:37

17:49:17 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture (1835) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

17:57:02 John Lennon/Paul McCartney: All My Loving (1963) Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:19

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:08 Ralph Vaughan Williams: Old King Cole (1923) Royal Northern Sinfonia Chorus Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 73956 22:01

18:32:08 Astor Piazzolla: Oblivion (1982) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 3:37

18:37:26 Heitor Villa-Lobos: Ondulando (1914) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 3:54

18:42:51 Giuseppe Verdi: Macbeth: Ballet Music (1865) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572818 10:10

18:53:35 Manuel Ponce: Arietta from Cello Sonata (1922) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 4:16

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:27 Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1 in D Op 19 (1917) Julia Fischer, violin Russian National Orchestra Yakov Kreizberg PentaTone 059 22:01

19:26:21 Silvestre Revueltas: La Noche de los Mayas: Suite (1939) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4778775 29:47

19:57:46 Heitor Villa-Lobos: Pequeña Suite: Melodia (1913) John-Henry Crawford, cello Orchid 100198 2:28

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:24 Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D 'Clock' (1794) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 25:36

20:29:04 Franz Liszt: Years of Pilgrimage, Italy: Après une lecture du Dante S 161/7 (1849) Per Tengstrand, piano Azica 71207 17:29

20:48:32 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Members of CityMusic Cleveland CityMusic 2011 10:23

21:02:59 Giuseppe Verdi: String Quartet (1873) Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 22:46

21:27:25 Pedro I of Brazil: Overture in E-Flat (1821) Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574404 7:35

21:36:06 Pedro I of Brazil: Finale from 'Te Deum' (1820) Concentus Musicum de Belo Horizonte Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574404 5:39

21:43:58 Louis Moreau Gottschalk: La gallina Op 53 (1863) Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:27

21:49:02 Ralph Vaughan Williams: Sancta Civitas (1930) Choir of King's College, Cambridge London Symphony Sir David Willcocks EMI 69949 31:11

22:21:35 Franz Schubert: String Quartet No. 10 in E-Flat D 87 (1813) Alban Berg Quartet EMI 56470 22:14

22:46:15 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 in E-Flat (1800) Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

22:57:53 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Ich ruf' zu dir' BWV 639 (1713) Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 2:24

23:00 QUIET HOUR

23:01:54 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 1:39

23:03:34 Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22 # 2 (1897) Swedish Radio Symphony Mikko Franck Ondine 953 10:11

23:13:46 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888) Albrecht Mayer, English horn Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 3:34

23:19:03 Randall Thompson: Alleluia (1940) Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

23:24:44 Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto Op 77 (1878) Joshua Bell, violin Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444811 9:10

23:33:54 Percy Grainger: Walking Tune (1911) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:11

23:39:08 Maurice Ravel: Très lent from String Quartet (1903) Jupiter String Quartet Oberlin Music 1304 8:50

23:47:59 Giacomo Puccini: Adagietto (1883) Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:13

23:52:13 Gaetano Donizetti: Andante sostenuto (1830) Heinz Holliger, oboe Philips 426288 3:36

23:56:18 William Grant Still: Song for the Lonely (1953) Alexa Still, flute Koch Intl 7192 3:15