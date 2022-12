WCLV Program Guide 10-07-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Connie Han Secrets of Inanna Desert Air

Nica Carrington Times Like These All Alone M1

Frank Morgan A Lovesome Thing Pannonica

Jazz at Lincoln Center Orchestra The Music of Wayne Shorter Contemplation

Gregory Tardy Sufficient Grace The Omnipresent Cardiologist

Duke Ellington Blanton-Webster Years Across The Track Blues

Jack McDuff Bringin' It Home The Scratch

Craig Davis Tone Painting Compadoo

Pepper Adams Critic's Choice Blackout Blues

Dave Burrell Margy Pargy Crucificado [Original Version]

Ray Brown Ray Brown/Monty Alexander/Russell Malone I Just Can't See for Looking

Al Foster Reflections Alone And I

Lee Konitz Very Cool Sunflower

Tubby Hayes New York Sessions '61 Soho Soul

Quentin Baxter Art Moves Jazz For Miles And Miles

Jeff Parker Eastside Romp Watusi

Shawn Purcell 180 Search And Destroy

McCoy Tyner Revelations Pug Nose

Miles Davis Porgy and Bess I Loves You Porgy

Terri Lyn Carrington New Standards Vol 1 Unchanged

Charles Lloyd I Long To See You All My Trials

Peter Erskine Juni Siri

Bobby Watson Back Home In Kansas City Back Home In Kansas City

Veronica Swift Confessions I Hope She Makes You Happy

Reeds and Deeds Tenor Time Amsterdam after Dark

Bar Kokhba Sextet Book Of Angels Lolquiel

Steve Cardenas Blue Has A Range Highline

Kenny Davern One Step to Chicago Baby Won't You Please Come Home

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Larry Goldings Perpetual Pendulum Django

Ken Vandermark/School Days In Our Time Loose Blues

Nicholas Payton Smoke Sessions No Lonely Nights

Kenny Wheeler Dream Sequence Until

Michael Ornstein Aperture Reminder

Eric Jacobson Discover Discover

John Fries Lost The Fog

Jaki Byard Parisian Solos Besame Mucho

Stan Getz Bossas and Ballads Joanne Julia

Kate Wyatt Artifact Underwater Chant

Ray Charles/Milt Jackson Soul Meeting Soul Meeting

3 More Sounds Play Ray Charles Drown in My Own Tears

Saltman/Knowles Native Speaker Native Speaker

Gordon/Reed We 2 They

Ryan Kisor One finger Snap Buffalo

Alex Wint Live to Tape On A Summer Day

Corea/Burton Native Sense Native Sense

Mastersounds A Date With The Mastersounds Whisper Not

Steve Davis Bluesthetic Off the Cuff

Haden/Mehldau Long Ago and Far Away My Love And I

Shirley Horn The Main Ingredient Fever

Kenny Dorham Whistle Stop Sunrise In Mexico

JC Styles Blakey Grease Yama

Mike Nock Not We but One Hadrian's Wall

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:25 Johann Sebastian Bach: Vivace from Viola da Gamba Sonata No. 3 BWV 1029 (1721) Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 4:46

06:15:26 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 (1873) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4763793 9:01

06:26:26 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 Op 62 # 6 'Spring Song' (1844) Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006 2:21

06:30:37 Claude Debussy: Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune (1913) Spencer Myer, piano Harmonia Mundi 907477 4:37

06:39:21 Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' Op 21 (1844) Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 8:38

06:49:36 William Billings: Independence (1778) Continental Harmony Singers Neely Bruce New World 80276 6:52

06:58:54 John Williams: Superman: March (1978) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:20

07:06:39 Jean-Baptiste Arban: Variations on Bellini's 'Casta diva' (1860) Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 6:19

07:14:58 George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722) English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

07:26:55 Traditional: Waltzing Matilda (1903) Made in Berlin Decca 4833852 3:14

07:33:37 Josef Suk: Finale from Serenade for Strings Op 6 (1892) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447109 6:28

07:45:02 Luigi Boccherini: Symphony No. 15 in D Op 35 # 1 (1782) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999175 11:54

07:58:54 Mary Earl: Beautiful Ohio (1918) Ohio State Marching Band Dr. Jon R. Woods Coronet 411 1:02

08:08:45 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 in A-Flat Op 17 # 3 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

08:17:45 Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 'Midsummer Vigil' (1904) Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Sony 46668 13:05

08:32:33 Duke Ellington: Do Nothin' Till You Hear from Me (1943) Center City Brass Quintet Chandos 4554 4:06

08:42:29 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E Op 14 # 1 (1799) HJ Lim, piano EMI 64952 11:57

08:56:47 George Martin: Overture 'Under Milk Wood' (1988) Berlin Music Ensemble Craig Leon Atlas Realizations 8 6:11

09:08:35 Ottorino Respighi: The Birds (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 18:11

09:31:31 James Horner: Legends of the Fall: Main Theme (1994) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:55

09:37:00 Carl Orff: Carmina burana: O fortuna (1936) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 2:28

09:40:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture (1789) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 4:23

09:45:14 Maurice Ravel: Mother Goose: The Fairy Garden (1911) Stuttgart Radio Symphony Gianluigi Gelmetti EMI 82160 3:39

09:49:17 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 # 1 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:34

09:56:22 Jean Sibelius: Humoresque No. 2 Op 87 # 2 (1917) Pekka Kuusisto, violin Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Ondine 1074 2:05

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:59 Teodoro Matias da Rocha: Vassourinhas (1909) Yo-Yo Ma, cello Sony 24414 3:22

10:05:16 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:40

10:09:44 Frédéric Chopin: Four Mazurkas Op 17 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 15:00

10:25:20 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux (1881) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

10:31:11 Ludwig van Beethoven: Bundeslied Op 122 (1824) Ambrosian Singers London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 33509 3:58

10:38:40 Luigi Cherubini: Medea: Overture (1797) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:50

10:50:47 Ralph Vaughan Williams: Flos campi (1925) Cecil Aronowitz, viola Jacques Orchestra Sir David Willcocks EMI 69962 19:52

11:12:14 Max Bruch: Seven Swedish Dances Op 63 (1892) Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 9:49

11:24:17 Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 161 (1750) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 16:29

11:43:30 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 (1876) Israel Philharmonic Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

11:53:43 Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945) Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:28 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in d Op 47 (1937) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80067 47:00

12:56:05 Richard Wagner: Lohengrin: Act 3 Prelude (1848) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 3:13

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:02:01 Enrique Granados: El pelele (1911) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 4:15

13:07:48 Isaac Albéniz: Suite Española: Castilla Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 2:47

13:13:38 Franz Schubert: Andante D 936 (1828) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 75 10:52

13:27:00 Franz Schubert: Scherzo & Trio from Symphony D 708 (1821) Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Hyperion 67000 7:49

13:38:11 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748) National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

13:47:16 William Boyce: Symphony No. 5 Op 2 # 5 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 7:29

13:58:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 4 in D K 218 (1775) Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 22:22

14:23:08 Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet (1912) Nash Ensemble Hyperion 67313 14:21

14:39:40 Rodolfo Halffter: Three Sonatas by Antonio Soler (1951) Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 894 11:09

14:51:58 Richard Rodgers: Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes' (1936) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 8:17

15:02:17 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Preludio BWV 1006 (1720) David Russell, guitar Telarc 80584 3:58

15:06:33 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 4: Gavotte BWV 1006 (1720) David Russell, guitar Telarc 80584 2:57

15:12:23 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 9661 13:47

15:28:12 Emmanuel Chabrier: L'étoile: Overture (1877) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:59

15:36:28 Richard Strauss: Burleske Op 11 (1886) Jean-Yves Thibaudet, piano Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 19:03

15:55:49 Camille Saint-Saëns: Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Variation (1890) Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow BIS 1359 3:33

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:52 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 85 'Queen of France' (1785) Orch of Age of Enlightenment Sigiswald Kuijken Virgin 90844 7:21

16:13:16 Anderson & Roe: Carmen Fantasy (2010) Greg Anderson, piano Steinway 30006 12:57

16:28:26 Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Main Title (1962) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80708 2:58

16:34:00 Leroy Anderson: Old MacDonald Had a Farm (1947) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:11

16:38:46 William Lloyd Webber: Serenade for Strings (1980) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:56

16:50:15 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk (1908) Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:51

16:54:56 Max Richter: Vivaldi Recomposed: Autumn 1 (2012) Daniel Hope, violin Berlin Concert House Orchestra André de Ridder Deutsche Gram 4792777 5:39

17:04:43 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 (1877) Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 6:20

17:18:05 Jean-Baptiste Lully: Psyché: Suite (1678) Debra Nagy, oboe Les Délices Délices 2013 5:30

17:25:03 Carl Maria von Weber: Jubilation Overture (1818) Dresden State Orchestra Gustav Kuhn Capriccio 10052 7:45

17:33:16 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Halling Op 71 # 5 (1901) Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:46

17:39:06 Amanda Röntgen-Maier: Andantino from Violin Sonata in b (1878) Katharina Wimmer, violin Naxos 551438 4:06

17:44:49 Florence Price: Finale from Symphony No. 1 (1932) Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4861900 4:42

17:51:17 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 18 K 456 (1784) Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 57803 7:38

17:59:08 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs: Mosquito Op 58 (1906) Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 1:03

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:03 Antonín Dvorák: Czech Suite Op 39 (1879) NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 437506 22:19

18:32:20 Pedro I of Brazil: Opening Movement of 'Credo' (1821) Concentus Musicum de Belo Horizonte Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574404 3:25

18:37:55 Pedro I of Brazil: Finale from 'Te Deum' (1820) Concentus Musicum de Belo Horizonte Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574404 5:39

18:45:43 Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois TWV 43:G7 (1720) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 8:51

18:56:16 Pedro I of Brazil: Agnus Dei from 'Credo' (1821) Concentus Musicum de Belo Horizonte Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574404 1:50

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:44 Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804) Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 17:38

19:22:28 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Op 92 (1812) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80163 34:11

19:57:59 Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade in D Op 25 (1801) Doriot Anthony Dwyer, flute Sony 19439946802 2:31

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:34 Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:15

20:25:48 Victor Herbert: Cello Concerto No. 2 in e Op 30 (1894) Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 22:22

20:49:27 Frédéric Chopin: Polonaise No. 4 in c Op 40 # 2 (1839) Ran Dank, piano Avie 2475 9:26

21:03:02 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 (1721) Michael Schönheit, harpsichord Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 19:23

21:23:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo for Violin & Orchestra K 269 (1775) Thomas Zehetmair, violin Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Teldec 46448 6:52

21:32:10 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 'Rage over a lost penny' (1800) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:25

21:39:22 Johan Svendsen: Norwegian Artists' Carnival Op 14 (1874) Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Virgin 45128 6:58

21:47:44 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in e (1947) New Philharmonia Orchestra Sir Adrian Boult EMI 47215 36:07

22:25:31 Antonín Dvorák: Andante from Piano Quintet Op 81 (1887) Jeremy Denk, piano Concertante Meridian 84459 13:00

22:40:53 Ernest Chausson: Poème Op 25 (1896) Julia Fischer, violin Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Decca 15535 16:02

22:57:19 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 25 Op 62 # 1 'May Breezes' (1845) Sergei Babayan, piano Discover 920155 2:46

23:00 QUIET HOUR

23:01:48 Robert Schumann: Album for the Young: Lento Op 68 # 30 (1848) Stephen Hough, piano Virgin 90770 3:31

23:05:20 Adrian Willaert: Pater Noster & Ave Maria (1532) New York Polyphony BIS 2277 8:12

23:13:32 Alexander Borodin: Nocturne from String Quartet No. 2 (1882) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 435757 8:17

23:22:52 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Mélodie (1762) Sarah Chang, violin EMI 56791 3:07

23:26:00 Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel (1978) Joshua Smith, flute S&W 1 8:43

23:34:46 Jules Massenet: Elégie Op 10 # 5 (1869) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 48260 4:06

23:40:05 Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat Op 57 (1844) Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

23:44:36 Peter Tchaikovsky: Nocturne in c-Sharp Op 19 # 4 (1888) Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 4:15

23:48:51 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'O Mensch, bewein dein' Sünde gross' BWV 622 (1717) BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:52

23:55:14 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:28

23:58:59 Benny Golson: The Baby Sleeps (2007) Lara Downes, piano Flipside Music 1:14