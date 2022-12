WCLV Program Guide 10-04-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Great Jazz Trio S'Wonderful Take Five

John Swana In the Moment Teeko

Tim Lin Romance in Formosa How Deep Is The Ocean

Fred Hersch Point in Time Infant Eyes

Bob Brookmeyer Impulsive One Side of You

Julian Lage View With a Room Tributary

Alex Sipiagin Hindsight Light Blue

Al Foster Reflections Open Plans

Steve Hudson The World of Steve Hudson Isaac On The Loose

Peterson/Jackson Two of the Few Mister Basie

Bria Skonberg Bria Down in the Deep

Cyrus Chestnut My Father's Hands Both Sides Now

Bobby Watson Back Home in Kansas City Our Love Remains

Pharoah Sanders Welcome to Love Say It

Herbie Mann Just Wailin' Minor Groove

Ken Fowser/Behn Gillece Little Echo Little Echo

Nina Simone Nina Sings the Blues In the Dark

Rick Roe Lucid Dream Three Treasures

Roy Hargrove Diamond in the Rough Premonition

Christian Tamburr Places Body And Soul

Horace Silver- Horace-Scope Strollin'

Christian McBride Conversations with Christian Guajeo Y Tumbao

Nicholas Payton Payton's Place Li'l Duke's Strut

Sean Jones Gemini Blues For Matt B

Miki Yamanaka Miki For All We Know

Sonny Rollins Here's to the People Someone To Watch Over Me

Dave Douglas Mountain Passages Gumshoe

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Count Basie At Newport Sent For You Yesterday And Here You Come Today

Count Basie At Newport Boogie Woogie (I May Be Wrong)

Count Basie At Newport Evenin'

Archie Shepp Tray of Silver If you could see me now

Lee Morgan Infinity Miss Nettie B.

Thomas Linger Out In It Incantation

JD Allen Americana Vol 2 Down South

Steve Kuhn Oceans in the Sky Do

Bobby Hutcherson Good Bait Love Samba

King Curtis Soul Meeting Lazy Soul

Clark Terry Duke with a Difference Just Squeeze Me

Ed Saindon Key Play My Romance

Terri Lyne Carrington New Standards Respected Destroyer

John Scofield Past Present Hangover

Bill Heid Dealin Wid It Cho Soup

Snorre Kirk Beat Exotica

Bruce Barth Dedication That's How It Sometimes Goes

Graham Dechter Right On Time Father

Eddie Daniels Homecoming Deja VU MJQ

WJ3 All-Stars My Ship My Ship

Champaign Fulton After Dark Blue Skies

Barron/Holland The Art of Conversation In Walked Bud

Ron Carter The Golden Striker N.Y.Slick

Charlton Singleton Crossroads Crossroads

Eastern Rebellion Eastern Rebellion Naima

Alan Pasqua Live in Italy New Hope

Grant Green Sunday Morning Come Sunrise

05:57:55 William Grant Still: Swanee River (1939) Denver Oldham, piano Koch Intl 7084 1:52

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:05 Edward MacDowell: Suite No. 1: In October Op 42 (1893) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 4:45

06:16:26 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture (1803) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

06:26:20 Victor Ewald: Moderato from Brass Quintet No. 1 Op 5 (1890) Members of Philadelphia Orchestra Ondine 1150 4:41

06:31:49 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 25 Adagio BWV 988 (1742) Peter Serkin, piano RCA 68188 5:07

06:41:53 Claude Debussy: Danses sacrée et profane (1904) Lisa Wellbaum, harp Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 10:15

06:54:21 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite (1937) National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81266 4:46

07:00:24 John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' (1892) Virginia Grand Military Band Loras John Schissel Walking Frog 430 2:31

07:06:24 Franz Liszt: Spinning Song from Wagner's 'The Flying Dutchman' S 440 (1860) Daniel Barenboim, piano Deutsche Gram 4779525 5:56

07:14:34 Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in D H 663 (1776) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:31

07:25:55 Lord Berners: Polka (1941) Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones Marco Polo 223711 2:34

07:30:04 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now (1935) Audra McDonald, soprano San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68931 5:50

07:41:04 Jaromir Weinberger: Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue (1927) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80595 8:46

07:52:36 Florence Price: Fantasie No.2 in f-Sharp (1940) Randall Goosby, violin Decca 4851664 5:22

08:07:24 Edward White: Puffin' Billy (1952) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:38

08:14:19 Ludwig van Beethoven: Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 (1802) Academy for Early Music Berlin Harmonia Mundi 902420 10:47

08:26:35 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Soldiers' Chorus (1852) Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 430226 2:49

08:30:27 Leroy Anderson: March of the Two Left Feet (1970) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 2:18

08:33:17 Pedro I of Brazil: Agnus Dei from 'Credo' (1821) Concentus Musicum de Belo Horizonte Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574404 1:50

08:40:47 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

08:52:46 E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon (1948) Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:33

09:05:39 Peter Tchaikovsky: Capriccio italien Op 45 (1880) Dallas Symphony Jaap van Zweden DSO Live 2009 16:02

09:22:55 Ola Gjeilo: Evening Prayer (2010) Phoenix Chorale Charles Bruffy Chandos 40 5:49

09:29:51 Max Steiner: Dark Victory: Suite (1939) National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81272 6:20

09:41:20 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 51 Op 64 # 4 (1791) American String Project MSR 1386 4:11

09:56:10 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee (1900) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 1:05

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:31 Ralph Vaughan Williams: Songs of Travel: The Vagabond (1904) Bryn Terfel, baritone Deutsche Gram 4795448 3:06

10:03:21 Ralph Vaughan Williams: The Dark-Eyed Sailor (1913) Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:23

10:07:18 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a BWV 1041 (1723) Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 308779 13:14

10:21:04 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Flute Concerto in G H 445 (1755) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 5:41

10:27:57 Pascual Marquina: March 'España Cañí' (1925) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 4:05

10:35:25 Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso: Malagueña y Zapateado (1897) Los Romeros, guitars Philips 442781 6:26

10:44:30 Antonio Salieri: The Landlady: Overture (1773) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 7:23

10:53:40 Ralph Vaughan Williams: Old King Cole (1923) Royal Northern Sinfonia Chorus Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 73956 22:01

11:16:53 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4797208 15:03

11:34:46 Alexandre Lagoya: Spanish Dances from Bizet's 'Carmen' (1993) Alexandre Lagoya, guitar Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 15:28

11:51:21 Florence Price: Fantasie Negre No. 2 (1932) Lara Downes, piano Flipside Music 6:59

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:52 Igor Stravinsky: Pétrouchka (1911) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 34:55

12:43:56 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D Op 25 'Classical' (1917) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:01:29 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 454 (1750) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 3:44

13:06:32 Antonio Vivaldi: Largo from 'Winter' Concerto (1725) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2485 2:12

13:12:28 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 (1883) Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 12:25

13:26:17 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 S 244/6 (1853) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4793449 6:18

13:34:36 Leopold Stokowski: William Byrd's Pavane & Gigue (1936) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 4:30

13:43:07 Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 8:01

13:54:50 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 2 in G Op 18 # 2 (1800) Cleveland Quartet Telarc 80382 23:40

14:20:05 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits (1956) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 13:46

14:35:52 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 in A-Flat Op 47 (1841) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 7:51

14:46:55 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957) Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 10:03

14:57:18 Keith Jarrett: Dance from Violin Sonata (1984) Michelle Makarski, violin ECM 1450 3:05

15:01:50 Henryk Wieniawski: Prayer from Violin Concerto No. 1 Op 14 (1852) Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster Deutsche Gram 431815 4:58

15:07:14 Joseph Achron: Hebrew Lullaby Op 35 # 2 (1911) Gil Shaham, violin Canary 10 2:28

15:11:57 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 2 Op 72 (1805) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:39

15:27:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from String Quartet No. 23 K 590 (1790) Dover Quartet Cedille 167 8:51

15:40:01 Claude Debussy: Suite bergamasque (1905) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 16:54

15:57:03 Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 2 in a Op 87 # 2 (1951) Keith Jarrett, piano ECM 1469 2:06

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:16 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne (1739) Les Délices Délices 2013 6:05

16:11:20 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 14:25

16:29:22 Alexandre Desplat: The Tree of Life: Theme (2011) Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 4:19

16:30:30 Alexandre Desplat: The Tree of Life: Theme (2011) Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 4:19

16:35:40 Frank Bridge: Cherry Ripe (1916) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 3:14

16:41:04 Pedro I of Brazil: Te Deum laudamus from 'Te Deum' (1820) Concentus Musicum de Belo Horizonte Minas Gerais Philharmonic Fabio Mechetti Naxos 574404 10:32

16:53:17 Ruggero Leoncavallo: I Medici: Act 1 Prelude (1893) La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 2:50

16:56:57 Isaac Albéniz: Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82 (1888) Albert Guinovart, piano Harmonia Mundi 987007 2:57

17:04:15 Frédéric Chopin: Waltz No. 2 in A-Flat Op 34 # 1 (1838) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 5:46

17:18:34 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Nisi Dominus (1610) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2206 4:28

17:25:15 Jonathan Leshnoff: Adagio 'Hod' from Guitar Concerto (2013) Jason Vieaux, guitar Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 559809 8:55

17:39:11 Johann Sebastian Bach: Lento from Trio Sonata No. 6 BWV 530 (1732) Yo-Yo Ma, cello Nonesuch 558933 6:05

17:46:49 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 78: Duet (1724) Douglas Major, organ Empire Brass EMI 47395 4:23

17:52:41 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:58 Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780) Michael Thompson, horn Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5018 21:07

18:31:01 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 03:37

18:36:53 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 5 in D Op 23 # 4 (1903) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 4:48

18:44:04 Franz von Suppé: Poet and Peasant: Overture (1846) Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 9:58

18:55:13 Sergei Prokofiev: Eugene Onegin: Mazurka & Polka Op 71 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 02:57

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:21 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 (1881) Yuri Bashmet, viola London Symphony Neeme Järvi RCA 63292 9:53

19:14:21 Peter Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2 in G Op 44 (1880) Barry Douglas, piano Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin RCA 61633 42:10

19:57:49 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 (1871) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 2:04

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:10 Paul Ben-Haim: Psalm from Symphony No. 1 (1940) Israel & Berlin Philharmonic Orchestras Zubin Mehta Sony 45968 8:54

20:11:45 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 (1842) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 30:10

20:43:02 Gustav Mahler: Adagietto from Symphony No. 5 (1902) Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 423608 11:12

20:55:38 Sir Arnold Bax: The Poisoned Fountain (1928) Joshua Pierce, piano MSR 1260 3:53

21:02:56 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914) Hilary Hahn, violin London Symphony Sir Colin Davis Deutsche Gram 3026 16:11

21:20:44 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:11

21:28:10 Luigi Boccherini: Fandango from Guitar Quintet No. 4 G 448 (1799) Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 7:09

21:37:17 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 Op 72 # 8 (1886) Katia Labèque, piano Philips 426264 8:13

21:46:36 Ludwig van Beethoven: Violin Concerto in D Op 61 (1806) Janine Jansen, violin Bremen German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Decca 13281 40:30

22:29:02 Ernest Bloch: Suite Modale (1956) Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 12:52

22:43:42 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 S 139/9 'Remembrances' (1851) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4795529 11:07

22:55:48 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

23:00 QUIET HOUR

23:01:47 Salomone Rossi: Elohim Hashivenu (1600) St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 3:35

23:05:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Larghetto from Piano Quartet No. 2 K 493 (1786) Fauré Quartet Deutsche Gram 6609 8:48

23:14:11 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 (1848) Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53

23:18:14 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 # 4 (1891) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:54

23:22:09 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 (1881) Yuri Bashmet, viola London Symphony Neeme Järvi RCA 63292 9:53

23:32:02 Claude Debussy: La plus que lente (1910) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 6:20

23:39:47 Patrick Zimmerli: Arioso from Sonata for Solo Cello 'Kol Nidre' (2012) Brian Thornton, cello Thornton 2013 4:08

23:43:56 Charles Koechlin: Evening Peace from 'The Persian Hours' Op 65 (1913) Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam Marco Polo 223504 6:04

23:50:01 Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892) Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

23:56:57 Joseph Achron: Hebrew Lullaby Op 35 # 2 (1911) Gil Shaham, violin Canary 10 2:28