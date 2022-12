WCLV Program Guide 09-21-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Snorre Kirk Beat Bells Bells Bells

Lee Konitz Lee Konitz/Warne Marsh Topsy

Paul Quinichette Like Basie Big D

Superblue Superblue 2 Desert Moonlight

Darren Litze My Horizon Faded Portrait

Tom Tallistch Wheelhouse Outnumbered

Sean Fyfe Late Night Late Night

Benny Carter 3/4/5 Verve Small Group Sessions Moon Song

Dave Ellis The Long Run Black Narcissus

Jazz Professors Blues and Cubes Blue Lamp

Kevin Hays El Matador Emperor Leon

Javon Jackson déjà vu T.J

Charles Lloyd Trio-Chapel Ay Amor [Live]

Cassandra Wilson She Who Weeps She Who Weeps

Pat Metheny Bright Size Life Bright Size Life

Melissa Stylianou Dream Dancing My One and Only Love

Luis Perdomo Pathways Unexpected

Joe Henderson Power To the People AfroCentric

Hot Club of Detroit Night Town Two Weeks

Khan Jamal Impressions of Coltrane Cousin Mary

Lee Morgan The Sidewinder Totem Pole

Matt Dwonszyk A Year and A Day Room To Dream

Alan Pasqua My New Old Friend My New Old Friend

Peter Erskine The Interlochen Concert Chandra

Catherine Russell Send for Me If I Could Be With You

Caesar Frazier Tenacity-As We Speak Festival El Spanol

Steve Davis Bluesthetic Faraway Dream

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Clark Terry Having Fun Snapper

Jay Hoggard The Little Tiger The Little Tiger

Benny Green These Are Soulful Days Punjab

Jazz Professors Blues And Cubes Picasso's Blue Lobster

Kenny Barron The Moment Fragile

Karrin Allyson Footprints Follow the Footprints (Footprints)

Michael Dease Best Next Thing Charly Jaye

Wolfgang Muthspiel Rising Grace Rising Grace

Michael Brecker Nearness of You Sometimes I See

Jimmy Smith Prayer Meetin' Prayer Meetin'

Hank Mobley Straight No Filter The Feelin's Good

Mike Clark/Leon Lee Dorsey Blues on Top Jacob's Ladder

Walt Dickerson To My Queen To My Queen

Cleveland Jazz Orchestra Live in Believeland Driftin

Stan Getz Yours and Mine You'd Be So Nice to Come Home to

Billie Holiday Recital Stormy Weather

Miles Davis ESP Iris [C]

Al Foster Reflections Anastasia

Jim Hall Concierto Concierto De Aranjuez

Count Basie One More Time Meet B B

Benny Bailey Meet Benny Bailey No mo blues

Cyrus Chestnut My Father's Hands But Beautiful

Jackie McLean A Fickle Sonance Subdued

05:57:36 Mikola Leontovich: Carol of the Bells (1916) West Edge String Quartet Centaur 3087 2:10

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:05 Frédéric Chopin: Mazurka No. 32 Op 50 # 3 (1842) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:11

06:16:23 Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:43

06:23:29 Leonard Bernstein: On the Town: Times Square 1944 (1944) CIM Orchestra Arie Lipsky CIM 2003 4:57

06:29:37 Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance (1875) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:07

06:40:55 Aaron Copland: El Salón México (1936) Christina Naughton, piano Warner 9029556229 10:19

06:52:04 Frederic Curzon: Robin Hood Suite: March of the Bowmen (1936) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:41

06:58:09 John Philip Sousa: March 'The Invincible Eagle' (1901) USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:44

07:06:13 Leroy Anderson: Bugler's Holiday (1954) Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:33

07:14:38 Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894) Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding Deutsche Gram 6154 5:32

07:25:08 Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance (1876) Charlotte Hellekant, mezzo-soprano Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 4:54

07:36:43 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Procession of the Nobles (1890) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 4:53

07:47:53 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 (1933) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 7:49

08:06:51 Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 3:56

08:18:30 Johannes Brahms: Finale from Horn Trio Op 40 (1865) James Stagliano, horn Sony 19439946802 6:39

08:29:50 Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon Op 147 (1935) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 4:26

08:42:58 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Flute Quartet No. 1 K 285 (1777) Doriot Anthony Dwyer, flute Sony 19439946802 4:24

08:50:57 Franz Hasenöhrl: Till Eulenspiegel in a Different Way (1954) Chicago Pro Musica Maestro Classics 1014 8:00

09:06:14 Ignace Jan Paderewski: Minuet Op 14 # 1 (1887) Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:53

09:13:50 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet (1883) Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 5:23

09:25:11 John Lunn: Downton Abbey: Suite (2010) Chamber Orchestra of London Alastair King Decca 16260 7:04

09:38:55 Jack Gallagher: Intermezzo from Sinfonietta for Strings (2007) London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:10

09:46:32 Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 8:01

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Gerardo Matos Rodríguez: La Cumparsita (1916) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 3:44

10:04:35 Agustín Barrios: Waltz No. 4 in G Op 8 # 4 (1923) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:27

10:13:52 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 6 (1938) Doriot Anthony Dwyer, flute Sony 19439946802 9:47

10:29:21 Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:05

10:43:27 Johannes Brahms: Rhapsody in E-Flat Op 119 # 4 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:30

10:52:57 Evencio Castellanos: Suite 'Santa Cruz de Pacairigua' (1954) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 16:13

11:14:56 Walter Piston: Divertimento for Nine Instruments (1946) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 11:31

11:31:56 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Piano Sonata No. 12 K 332 (1778) Grigory Sokolov, piano Deutsche Gram 4794342 5:41

11:42:10 Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture (1882) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:29

11:53:01 Camille Saint-Saëns: Caprice-Waltz 'Wedding Cake' Op 76 (1885) Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 6:16

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:29 George Gershwin: Cuban Overture (1932) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 10:04

12:22:51 Richard Strauss: Don Juan Op 20 (1888) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425941 17:30

12:45:51 Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture Op 117 (1811) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:29

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:08 Federico Mompou: Canción y Danza No. 3 (1926) Stephen Hough, piano Hyperion 66963 3:24

13:05:44 Joaquín Turina: Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 # 3 (1912) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:40

13:12:22 Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845) Cleveland Orchestra George Szell CBS 38486 13:18

13:27:52 Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat Op 117 # 1 (1892) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:54

13:34:58 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus (1739) Ambrosian Singers English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:21

13:43:09 Paul Gilson: Sailors' Dances (1892) Brussels Philharmonic Alexander Rahbari Marco Polo 223418 5:53

13:52:35 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939) Narciso Yepes, guitar Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Deutsche Gram 4795448 22:36

14:17:42 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G H 16:40 (1784) Paul Lewis, piano Harmonia Mundi 902371 11:57

14:32:50 Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:41

14:43:23 Dmitri Kabalevsky: Piano Concerto No. 4 Op 99 'Prague' (1979) Michael Korstick, piano NDR Radio Philharmonic Alun Francis CPO 777658 12:30

14:56:09 Alexander Glazunov: Song of the Minstrel Op 71 (1900) Wen-Sinn Yang, cello Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 3:52

15:02:02 Francis Hopkinson: My Days Have Been So Wondrous Free (1759) Thomas Hampson, baritone THM 5432 1:23

15:04:03 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: Ching-A-Ring Chaw (1952) Thomas Hampson, baritone St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 1:33

15:08:06 Maurice Ravel: Five Pieces for Children from 'Mother Goose' (1911) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 15:41

15:25:50 Johannes Brahms: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83 (1881) Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 8:45

15:37:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 in C K 200 (1773) London Mozart Players Jane Glover ASV 762 18:43

15:56:37 Domenico Scarlatti: Sonata in d Kk 32 'Aria' (1750) Yevgeny Sudbin, piano BIS 2138 2:27

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:07 Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March Op 28 # 2 (1911) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80038 4:21

16:13:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Quartet No. 1 K 478 (1785) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:01

16:26:28 Erich Wolfgang Korngold: Captain Blood: Overture (1935) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 3:21

16:37:15 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme (1958/1984) Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

16:49:33 Hector Berlioz: Festivities at the Capulets from 'Roméo et Juliette' Op 17 (1839) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 1301 5:49

17:04:03 José Luis Merlin: Suite del recuerdo: Chacarera (1990) Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 2:58

17:12:59 Franz Hasenöhrl: Till Eulenspiegel in a Different Way (1954) Chicago Pro Musica Maestro Classics 1014 8:00

17:26:17 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 5:42

17:39:11 Maurice Ravel: Finale from Piano Concerto (1931) Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 14764 4:13

17:48:54 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 4 Op 60 (1806) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:55

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:05:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Quintet for Piano & Winds K 452 (1784) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 5:20

18:17:08 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto (1906) Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 4:13

18:27:00 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Menuet (1917) Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 4:32

18:37:25 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 Op 82 (1915) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:48

18:50:26 George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah (1741) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 3:39

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:51 Gustav Holst: Symphony in F Op 8 'The Cotswolds' (1902) Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 23:08

19:27:06 Constant Lambert: Suite from 'Horoscope' Ballet (1937) BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 29:10

19:58:02 Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance (1892) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 2:04

20:00 OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory: Baldwin Wallace Symphonic Wind Ensemble, Brendan Caldwell, conductor

Emerging and Silenced Voices, recorded February 11, 2022

Kimberly Archer (b. 1973): Fanfare Politeia

Steve Danyew (b. 1983): Into the Silent Land—Isabel Haskell, narrator

Claude T. Smith (1932-1987): Fantasia for Alto Saxophone—Gabriel Pique, saxophone

Robert Kurka (1921-1937): The Good Soldier Schweik

Erika Svanoe (b. 1976): Steampunk Suite

21:16:26 Claude Debussy: Rapsodie for Saxophone & Orchestra (1908) John Harle, saxophone Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 72109 10:04

21:28:37 Ernö Dohnányi: Sextet in C Op 37 (1935) Nash Ensemble Hyperion 68215 30:30

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:02:25 Roger Dickerson: Sonatina (1956) Karen Walwyn, piano Albany 266 11:12

22:15:58 Adolphus Hailstork: Piano Sonata No. 1 (1980) Karen Walwyn, piano Albany 266 29:34

22:47:52 Lettie Alston: Three Rhapsodies (1994) Karen Walwyn, piano Albany 266 8:43

22:57:25 Florence Price: Some of These Days (1952) Lara Downes, piano Flipside Music 2:37

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:44 John Ireland: A Downland Suite: Minuet (1932) English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

23:06:34 Zhou Long: Green (2021) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71349 8:19

23:14:43 Ludwig van Beethoven: Für Elise WoO 59 (1810) Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 3:14

23:18:46 Giuseppe Martucci: Notturno Op 70 # 1 (1891) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 7:20

23:26:07 Ralph Vaughan Williams: Six Studies in English Folk Song (1926) Janet Hilton, clarinet Chandos 2419 8:36

23:34:42 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 (1915) Voces8 Decca 22601 3:01

23:38:38 John Corigliano: Voyage for Flute & Strings (1983) Paul Edmund-Davies, flute I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80421 8:06

23:46:44 Walter Piston: Tranquillo from Divertimento for Nine Instruments (1946) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 5:33

23:52:18 Frédéric Chopin: Etude No. 13 in A-Flat Op 25 # 1 'Aeolian Harp' (1836) Lang Lang, piano Sony 771901 3:11

23:56:05 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887) Cypress String Quartet Avie 2275 2:31

23:58:52 George Frideric Handel: Il pastor fido Suite: Musette (1734) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Sony 68257 1:38