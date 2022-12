WCLV Program Guide 09-19-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Rope In the Moment Bess You Is My Woman Now

Pat Metheny Quartet When We Were Free

Stan Getz Voyage Dreams

Justin Joyce Story Tales Delayed Reaction

Hadley Caliman Straight Ahead Rapture

Carmen Lundy Night and Day Every Time We say Goodbye

Teddy Edwards Back to Avalon The Cellar Dweller

Dizzy Gillespie The Greatest Trumpet of Them All Blues After Dark

Snorre Kirk Beat Blues Overture

Keith Jarrett At the Blue Note My Romance

Harold Mabern Mabern Plays Coltrane Blue Train

Roberta Brenza It's My Turn to Color Les Feuilles Mortes (Autumn Leaves)

Ted Quinlan Absolutely Dreaming Building 8

Terence Blanchard Wandering Moon Sweet's Dream

Yonathan Avashi Modern Times ETUDE 1 (BASS)

Ana Nelson Bridges Wanderlust

Art Hirahara Verdant Valleys The Shadowist

Jessica Williams Inventions Nightwatch

Roger Humphries Keep the Faith 03 Dad

Warren Wolf Convergence Montara

Bobby Hutcherson Oblique Theme From Blow Up

John Lee the Artist Softly As In A Morning Sunrise

Curtis Lundy Just Be Yourself Just Be Yourself

Clifford Lamb Blues & Hues New York Miles With Duke

Miles Davis Seven Steps to Heaven Joshua

Gary Burton Generations Early

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Emily Remler Transitions Transitions

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Blue In Green

Johnny Griffin The Cat Woe Is Me

Houston Person Goodness Goodness

Mastersounds A Date With the Mastersounds For Now

Charlie Rouse Moment's Notice Joobobie

Chicago Soul Jazz Collective On The Way To Be Free On The Way To Be Free

McCoy Tyner Inception Effendi

Steve Hudson The World of Steve Hudson Isaac On The Loose

Peterson/Jackson Two of the Few Mister Basie

Bria Skonberg Bria Down in the Deep

Cleveland Jazz Orchestra Live in Believeland Both Sides Now

Lincoln Center Jazz Orchestra Portraits by Ellington Second Line

Cyrus Chestnut My Father's Hands Working Out Just Fine

Herbie Mann Just Wailin' Minor Groove

Ken Fowser/Behn Gillece Little Echo Little Echo

Nina Simone Nina Sings the Blues In the Dark

Art Pepper Smack Up How Can You Lose

The Drummonds Pas de Trois I Hear a Rhapsody

Mcbride/Payton/Whitfield Fingerpainting Chameleon

Shelly Manne Plays Checkmate The Isolated Pawn

Shelly Manne Plays Checkmate En passant

Abdullah Ibrahim Water from an Ancient Well Water From An Ancient Well

JJ Johnson JJ Inc Aquarius

Hampton Hawes At the Piano Morning

05:58:17 Anonymous: God Save the Queen (1730) Millar Brass Ensemble Stephen Squires Delos 3199 0:51

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:50 Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary Z 860 (1695) Zoë Brookshaw, soprano Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 6:47

06:18:01 Frédéric Chopin: Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35 (1839) Louise Dubin, cello Delos 3469 7:36

06:28:15 William Boyce: Solomon: Overture (1742) Parley of Instruments Roy Goodman Hyperion 66378 6:07

06:39:09 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances (1953) Royal Philharmonic André Previn Telarc 80126 10:18

06:51:32 Sir Arnold Bax: Malta, G.C.: Finale (1942) Royal Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:26

06:58:16 Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' (1923) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:57

07:05:51 Sir Charles Hubert H. Parry: Jerusalem (1916) Royal Choral Society London Philharmonic Sir Andrew Davis EMI 28379 2:26

07:14:37 George Butterworth: The Banks of Green Willow (1914) London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

07:26:53 H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance (1911) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 5:32

07:40:25 Sir Edward Elgar: Lux aeterna ['Nimrod'] (1899) Voces8 Decca 22601 3:46

07:48:09 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 (1937) Brodsky Quartet Chandos 10801 8:40

08:06:10 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 (1889) Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Deutsche Gram 4795305 3:04

08:14:42 Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy (1995) State Orchestra of Victoria Brett Kelly Naxos 554368 5:31

08:24:56 Sir Charles Hubert H. Parry: Psalm 122 'I Was Glad' (1902) Trinity College Choir Richard Marlow Conifer 16851 4:55

08:39:51 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 (1917) BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 3:54

08:48:25 George Frideric Handel: Harp Concerto in F Op 4 # 5 (1738) Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 8:22

09:02:42 Thomas Tallis: Salvator mundi (1575) Stile Antico Harmonia Mundi 807572 3:10

09:12:14 Sir Arnold Bax: Mediterranean (1922) Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 4:19

09:17:11 Thomas Tomkins: O Praise the Lord (1620) Stile Antico Harmonia Mundi 807544 3:37

09:30:36 Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' (1951) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80631 4:12

09:37:21 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 'Moonlight' (1944) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 4:23

09:47:43 Sir William Walton: Coronation March 'Orb and Sceptre' (1953) Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 7:08

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:50 Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 3:56

10:05:36 Franz Schubert: Scherzo from Piano Sonata No. 21 D 960 (1828) Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 3:57

10:14:39 Carlos Chávez: Symphony No. 2 'Sinfonía India' (1936) Simón Bolívar Symphony Eduardo Mata Dorian 90179 11:50

10:32:32 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 (1850) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 4:28

10:41:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Sinfonia Concertante K 364 (1778) Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 6:23

10:52:10 Sergei Rachmaninoff: Variations on a Theme of Corelli Op 42 (1931) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4794970 18:05

11:16:09 Johannes Brahms: Finale from Horn Trio Op 40 (1865) James Stagliano, horn Sony 19439946802 6:39

11:28:33 Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer Op 34 (1925) Brodsky Quartet Chandos 10761 8:28

11:41:31 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in G Op 10 # 6 Op 10/6 (1728) Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437839 7:18

11:53:10 Franz Lehár: The Count of Luxemburg: Waltzes (1909) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:59

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:08:45 Claude Debussy: Petite Suite (1889) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 13:38

12:27:36 Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:55

12:42:08 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 (1883) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:22 Alberto Ginastera: Estancia: Malambo (1941) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 3:21

13:05:39 Oscar Lorenzo Fernandez: Batuque (1930) Simón Bolívar Symphony Keri-Lynn Wilson Dorian 90254 3:36

13:11:02 François Joseph Gossec: Symphony in E-Flat Op 5 # 2 (1762) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9661 12:58

13:25:33 André Grétry: Céphale et Procris: Tambourin (1773) Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 2:43

13:30:17 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 (1813) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 5:38

13:41:29 Felix Mendelssohn: Trumpet Overture Op 101 (1826) London Symphony Claudio Abbado Deutsche Gram 423104 9:07

13:53:41 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 (1918) Cleveland Orchestra George Szell MAA 75 27:53

14:23:04 Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907) Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 9:13

14:34:52 Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729) Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 8:36

14:46:19 Ferde Grofé: Mississippi Suite (1926) Harmonie Ensemble New York Steven Richman Bridge 9212 13:25

15:01:01 Michael Praetorius: Terpsichore: Three Ballets à 4 (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 2:38

15:03:56 Michael Praetorius: Terpsichore: La Bourée (1612) New London Consort Oiseau-Lyre 4759101 1:54

15:08:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 2 in B-Flat K 39 (1767) Daniel Barenboim, piano English Chamber Orchestra Daniel Barenboim EMI 72930 15:10

15:25:20 Alexei Haieff: Three Bagatelles for Oboe & Bassoon (1939) Ralph Gomberg, oboe Sony 19439946802 7:14

15:35:10 Edvard Grieg: Lyric Suite Op 54 (1904) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437524 18:57

15:55:37 Johann Strauss Jr: Napoleon March Op 156 (1854) Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 2:45

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:54 Scott Joplin: Maple Leaf Rag (1899) William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80112 3:07

16:12:37 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67 (1808) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:31

16:27:38 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover (1960) Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

16:27:42 Charles Williams: The Apartment: Jealous Lover (1960) Valentina Lisitsa, piano BBC Concert Orchestra Gavin Sutherland Decca 4789454 3:39

16:38:20 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' (1875) Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Deutsche Gram 14777 4:33

16:48:55 George Frideric Handel: Dixit Dominus: Gloria Patri et filio (1707) Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 6:19

17:04:05 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 12 Op 106 (1915) Charles Owen, piano Avie 2240 2:57

17:12:46 Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:58

17:24:04 Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945) Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 7:47

17:39:34 George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 3:48

17:48:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Quartet No. 1 K 478 (1785) Claude Frank, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:01

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:55 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures (1927) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 2 19:45

18:29:28 George Frederick Bristow: Scherzo from Symphony No. 2 Op 24 (1853) Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller New World 80768 5:57

18:37:45 Stephen Foster: Gentle Annie (1856) Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 3:23

18:42:57 Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March (1874) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4798494 9:03

18:54:05 Stephen Foster: Hard Times Come Again No More (1854) Anonymous 4 Harmonia Mundi 807549 4:13

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:13 Claude Debussy: Images: Ibéria (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 20:37

19:25:34 Isaac Albéniz: Iberia Suite (1908) State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 30:10

19:58:54 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 # 3 (1901) Per Tengstrand, piano Azica 71207 1:00

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:57 Samuel Barber: Summer Music Op 31 (1956) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 12:40

20:15:58 Sergei Prokofiev: Winter Bonfire Op 122 (1950) Paisley Abbey Boys' Choir Scottish Chamber Orchestra José Serebrier ASV 760 18:28

20:36:04 Joseph Haydn: String Quartet No. 60 Op 76 # 1 (1797) Takács Quartet Decca 421360 22:21

21:02:38 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 4 in F BWV 809 (1723) Angela Hewitt, piano Hyperion 67451 20:28

21:24:17 Agustín Barrios: Villancico de Navidad (1920) John Williams, guitar Sony 87771 3:05

21:28:18 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas Op 2 (1937) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 8:46

21:39:07 Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat D 935/2 (1828) Shai Wosner, piano Onyx 4172 6:59

21:47:50 Franz Schmidt: Symphony No. 3 in A (1928) Chicago Symphony Neeme Järvi Chandos 9000 42:08

22:32:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G K 525 'Eine kleine Nachtmusik' (1787) Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 17:24

22:52:52 Henri Tomasi: Nocturne from Trumpet Concerto (1948) Alison Balsom, trumpet Gothenburg Symphony Edward Gardner EMI 53255 4:30

22:58:28 George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737) Orfeo 55 Nathalie Stutzmann Erato 520955 1:40

23:00 QUIET HOUR

23:01:52 Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir Op 105 # 1 (1886) Zuill Bailey, cello Telarc 32664 1:41

23:03:34 Poul Schierbeck: Prelude for Strings Op 43 (1941) Odense Symphony Ole Schmidt DaCapo 226047 7:36

23:11:06 Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 # 7 (1838) Lang Lang, piano Deutsche Gram 4795448 3:14

23:14:56 Philip Glass: Violin Concerto No. 1: Second movement (1987) Gidon Kremer, violin Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Deutsche Gram 4795448 8:45

23:23:42 Henryk Górecki: Totus tuus Op 60 (1987) Robert Shaw Festival Singers Robert Shaw Telarc 80531 11:16

23:35:38 Charles Tomlinson Griffes: Clouds Op 7 (1916) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559164 4:10

23:39:48 César Franck: Prelude, Fugue & Variation Op 18 (1862) Duo Amaral DuoAmaral 2013 9:51

23:49:39 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 (1848) Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:26

23:53:34 Marcel Tournier: Vers la source dans le bois (1922) Elinor Bennett, harp Nimbus 5247 3:54

23:58:10 Frédéric Chopin: Waltz No. 19 in a Op posth. (c.1843) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 2:08