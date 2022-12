WCLV Program Guide 09-14-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Josh Nelson/Bill Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Weaver Of Dreams

Charlton Singleton Crossroads PS (Post Script)

Russell Malone Black Butterfly Sno' Peas

Herb Ellis/Ray Brown After You've Gone Mitch's Lament

Herb Ellis/Ray Brown After You've Gone Mood Indigo

Herb Ellis/Ray Brown After You've Gone Detour Ahead

Tim Linn Romance in Formosa Long Ago And Far Away

Phil Woods Flash Weaver

Clark Terry Swahili Blues In My Room

David Newman Davey Blue Cristo Redentor

Duke Pearson Wahoo ESP (Extrasensory Perception)

Shawn Purcell 180 A Long Stroll

Ray Bryant This Is Ray Bryant Manteca

Michael Dease Best Next Thing Glory

Ed Thigpen #1 Is That So

Brian Lynch Spheres of Influence You Know I Care

Sara Gazarek/Josh Nelson Dreaming in Blue Blackbird/Bye Bye Blackbird

Charles Lloyd Trios-chapel Ay Amor

John Scofield John Scofield Mrs. Scofield's Waltz

Sarah Vaughan After Hours Ill Wind

Tommy Flanagan Overseas Willow Weep For Me

Eric Person Blue Vision Dear Old Stockholm

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Swea Pea's Savvy Suave

Billy Strayhorn Cue for Saxophone Cue's Blue Now [Remastered 2018]

Dmitri Matheny Cascadia On a Misty Night

Mastersounds A Date with the Mastersounds Try It

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Benny Green Source Chant

Justin Joyce Story Tales Progress Not Perfection

Wayne Shorter Juju Deluge

Lauren Henderson La Bruja Fría

Peter Brendler Message in Motion Easy Way Out

Fred Hersch Night and the Music Heartland

Al Foster Reflections Punjab

Julian Lage View with a Room Echo

Terence Blanchard Romantic Defiance Romantic Defiance

Benny Carter Jazz Giant Blues My Naughty Sweetie Gives To Me

Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook Don't Get Around Much Anymore

Kenny Dorham Trompeta Toccata Mamacita

Art Hirahara Verdant Valley Symbiosis

Art Blakey Keystone 3 Fuller love

Alan Broadbent Like Minds This I Dig Of You

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Ida Lupino

Moore/Berner Amulet But Not For Me

Ken Vandermark Acoustic Machine Coast To Coast

Martin Taylor Two's Company You're My Everything

Charlie Haden Dream Keeper Sandino

Michael Dease Best Next Thing Lullaby For Rita

Tony Williams Young at Heart Neptune Fear Not

Ryan Kisor One Finger Snap Tin Tin Deo

Joe Henderson So Near, So Far Miles Ahead

John Scofield John Scofield You Win Again

Steve Nelson Full Nelson Come Rain Or Come Shine

Wes Montgomery Smokin' At the Half Note Unit Seven

05:58:59 George Gershwin: That Certain Feeling (1925) Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:06

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:58 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 209: Sinfonia (1729) Philippe Racine, flute English Chamber Orchestra Simon Preston Novalis 150088 5:49

06:13:20 Maurice Ravel: Miroirs: Noctuelles (1905) Pierre-Laurent Aimard, piano Deutsche Gram 14764 4:44

06:19:24 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Guitars in G RV 532 (1720) Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 11:51

06:33:05 Percy Grainger: Molly on the Shore (1907) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 4:05

06:42:44 Samuel Barber: Summer Music Op 31 (1956) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 12:40

06:57:09 John Philip Sousa: March 'The New York Hippodrome' (1915) Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 3:02

07:05:35 Hans Gál: Rondo from Symphony No. 1 Op 30 (1927) Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 6:07

07:13:47 Felix Mendelssohn: Trumpet Overture Op 101 (1826) London Symphony Claudio Abbado Deutsche Gram 423104 9:07

07:24:11 Chilly Gonzalez: Wintermezzo (2011) Daniel Hope, violin Deutsche Gram 4796922 2:55

07:30:05 Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' (1690) Christopher Parkening, guitar EMI 49404 7:50

07:43:04 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750) Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

07:56:23 Traditional: Just a Closer Walk with Thee Canadian Brass Steinway 30008 2:58

08:07:55 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 (1810) Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

08:17:26 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 (1725) Francisco Fullana, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2485 10:10

08:30:20 Peter Tchaikovsky: The Seasons: May Op 37 # 5 (1876) Lang Lang, piano Sony 511758 5:19

08:40:24 Johann Strauss Jr: Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 (1867) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 9:44

08:51:11 Fritz Kreisler: Syncopation (1926) Ray Chen, violin Decca 4833852 2:01

08:54:16 Emmanuel Chabrier: España (1883) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

09:05:40 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Suite (1670) Tempesta di Mare Chandos 805 17:59

09:25:20 Frederick Delius: Irmelin Prelude (1931) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 5:44

09:33:24 Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme (1960) Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:59

09:39:36 Brian Dykstra: Greater Liberation Rag (2005) Brian Dykstra, piano Centaur 3161 4:32

09:47:12 Sergei Prokofiev: Finale from Flute Sonata Op 94 (1943) Brandon Patrick George, flute Hänssler 18039 7:05

09:56:08 Igor Stravinsky: Pulcinella: Overture (1920) Chicago Symphony Pierre Boulez CSO Resound 901918 2:03

10:00:25 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 4:01

10:06:02 E. J. Moeran: Serenade in G: Air (1948) Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 2:43

10:11:02 Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:03

10:26:38 Giovanni Paisiello: Sinfonia d'Opera (1770) Collegium Philarmonicum Gennaro Cappabianca Naxos 557031 4:56

10:33:18 Franz Schubert: Scherzo from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 3:56

10:41:10 Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 (1854) Richard Goode, piano Sony 19439946802 9:16

10:53:41 Luigi Cherubini: Symphony in D (1815) Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999521 32:25

11:27:05 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Greg Anderson, piano Steinway 30033 10:52

11:40:16 Carl Maria von Weber: Oberon: Overture (1826) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:29

11:51:12 Frank Loesser: Hans Christian Andersen: Medley (1952) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 6:22

11:58:20 Aaron Copland: Sentimental Melody (1926) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 1:30

12:07:17 César Franck: Symphonic Variations (1885) Leon Fleisher, piano Cleveland Orchestra George Szell CBS 37812 14:32

12:23:53 Richard Strauss: Death and Transfiguration Op 24 (1889) Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425942 25:00

12:51:34 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' (1943) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 6:39

13:00:09 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Festa popolare (1911) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 4:29

13:06:06 Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Folk Feast Op 97 (1955) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 2:36

13:10:48 Bohuslav Martinu: Nonet No. 2 H 374 (1959) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 14:46

13:27:29 Leos Janácek: In the Mists: No. 1 (1912) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 24427 4:31

13:33:26 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 (1597) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 3:19

13:41:52 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in G RV 516 (1720) Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 8:27

13:53:50 Robert Schumann: Fantasie in C Op 17 (1836) Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 31:08

14:27:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 4 in E-Flat K 495 (1786) Richard Berry, horn English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Avie 35 14:56

14:44:35 Frédéric Chopin: Polonaise No. 1 in c-Sharp Op 26 # 1 (1835) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4793449 8:21

14:54:21 Brian Dykstra: Meant to Be (2009) Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 6:30

15:02:23 Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon Op 147 (1935) Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 4:26

15:07:26 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Larenjeiras Op 67/11 (1921) Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 1:14

15:11:46 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1 (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 14:54

15:29:09 Robert Schumann: Finale from Symphony No. 1 Op 38 'Spring' (1841) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 8:53

15:40:03 Michael Haydn: Flute Concerto in D P 54 (1768) Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 16:47

15:57:09 Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: Firenze è come un albero fiorito (1918) Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano Sony 509249 2:03

César Franck: Symphonic Variations (1885)

Richard Strauss: Death and Transfiguration (1889)

Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' (1943)

16:03:38 Luigi Cherubini: Eliza: Overture (1794) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 7:21

16:13:04 Georges Auric: Trio for Oboe, Clarinet & Bassoon (1936) Members of Pro Arte Wind Quintet, Zurich Nimbus 5327 10:59

16:28:39 John Williams: Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen (1998) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 51333 6:06

16:37:21 Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls Op 54 (1904) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437524 3:18

16:42:19 Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata D 921 (1827) Yuri Bashmet, viola Deutsche Gram 4795096 11:19

16:55:17 Charles L. Johnson: Dill Pickles Rag (1906) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 2:33

16:58:30 Frédéric Chopin: Mazurka No. 4 in e-Flat Op 6 # 4 (1830) Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 0:48

17:04:12 Franz Schubert: Theme & Variations from Piano Quintet D 667 'Trout' (1819) Richard Goode, piano Boston Symphony Chamber Players Sony 19439946802 7:41

17:13:39 Antonín Dvorák: Overture 'My Home' Op 62 (1882) London Symphony István Kertész Decca 4785437 9:30

17:25:05 Dieterich Buxtehude: Magnificat (1680) Cambridge Singers La Nuova Musica John Rutter Collegium 134 8:00

17:33:27 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 18 (1880) London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 1:25

17:39:43 Joseph Haydn: Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 # 5 (1772) Angeles Quartet Decca 4783695 5:30

17:46:53 Joseph Haydn: Rondo from Piano Concerto No. 4 H 18:4 (1781) Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 3:28

17:51:36 Cécile Chaminade: Concertino for Flute & Orchestra Op 107 (1902) Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi BIS 1679 7:04

17:59:11 George Gershwin: Oh, Lady Be Good (1924) Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:04

18:08:15 Luigi Cherubini: String Quartet No. 5 in F (1835) Melos Quartet Brilliant 93891 24:41

18:34:44 Anatoly Liadov: Polonaise No. 2 Op 55 (1902) Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 4:16

18:41:08 John Philip Sousa: Presidential Polonaise (1886) Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 3:56

18:46:40 Dmitri Shostakovich: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35 (1933) Alain Lefèvre, piano London Mozart Players Matthias Bamert Analekta 9283 6:57

18:54:55 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Polonaise BWV 1067 (1738) Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 3:05

19:02:13 Michael Haydn: Symphony No. 21 in D (1778) German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 16:59

19:21:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Winds K 297 (1778) Anthony Pike, clarinet English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Avie 35 30:04

19:54:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: Overture K 87 (1770) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

20:00 OVATIONS: Cleveland Composers Guild, Concert of 10-10-21 – Yuka Nakayama, piano, Coren Estrin Mino, piano; Katherine Jolly, soprano & Eric Charnofsky, piano; Mari Sato, violin; Amitai Vardi, clarinet & Matthew Holm, percussion; NEO-Tessares Saxophone Quartet: (John Perrine, soprano; Josh Fern, alto; Allie Denham, tenor; Tom Lempner, bass)

Sebastian Birch: Piano Suite [Arpeggiating Fish, Tango, Morning Bloom (Andante in 5), Waltz of the Mice] (2020)

William Rayer: When Will We Be Normal Again

Eric Charnofsky: Four Seasonal Ballads [Summer Sun, Autumn Daybreak, Winter, I Am the One]

Adam Roberts: Sinews

Frank Wiley: PRIZM

Stephen Stanziano: Saxophone Quartet

21:16:08 Alfredo Casella: Symphony No. 3 Op 63 (1940) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10768 41:50

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:02:51 Samuel Coleridge-Taylor: Piano Quintet in g (1893) Stewart Goodyear, piano Catalyst Quartet Azica 71336 25:53

22:30:26 Florence Price: Oh My Darling, Clementine from Five Folksongs in Counterpoint (1951) Catalyst Quartet Azica 71346 2:38

22:34:25 Florence Price: Piano Quintet in a (1935) Michelle Cann, piano Catalyst Quartet Azica 71346 26:51

23:03:37 Dave Brubeck: Fujiyama (1964) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:28

23:08:05 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 (1886) Jason Vieaux, guitar Azica 71224 5:04

23:13:10 Ernest Bloch: Abodah (1929) Brian Thornton, cello Thornton 2013 7:51

23:21:56 George Gershwin: Lullaby for Strings (1919) Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

23:29:50 Michael Haydn: Adagio from Notturno (1772) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437782 6:43

23:36:34 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881) Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

23:41:04 Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 (1854) Richard Goode, piano Sony 19439946802 9:16

23:50:23 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:52

23:54:15 Sergei Rachmaninoff: Melodie Op 21 # 9 (1902) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 3:49