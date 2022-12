WCLV Program Guide 08-31-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Bobby Watson Quiet As It's Kept Always a Friend

Cassandra Wilson Travelling Miles Never Broken (ESP)

Tom Tallistch Message Dusk

Tom Harrell Oak Tre Tribute

Vincent Herring Uptown Shuffle Don't Let It Go

Carl Allen Testimonial The Presence Of Dr. B

Cyrus Chestnut My Father's Hands Working Out Just Fine

Tim Warfield One for Shirley Lullaby For Nijee

Alan Broadbent Like Minds With The Wind And The Rain In Your Hair

Bill Charlap Souvenir Souvenir

Wynton Marsalis Levee Low Moan Levee Low Moan

Josh Lawrence Triptych Wind

Red Mitchell Red Mitchell Section Blues

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Water Mile

Matt Dwonszyk A Year and a Day Passage

Michael Brecker Time is of the Essence Sound Off

Cecile McLorin Salvant For One to Love The Trolley Song

Fred Hersch Whirl Blue Midnight

Jocelyn Gould Golden Hour Gemini

Dan McCarthy City Abstract Thoughts and Reveries

Jimmy & Doug Raney Duets Action

Miles Davis Live in Stockholm 1960 On Green Dolphin Street

George Cables Live at Maybeck Recital Hall Little B's Poem

Kenny Wheeler Dream Sequence Dream Sequence

Craig Wuepper Leaps and Blounds

Under the Stairwell

Brad Mehldau Great Day Great Day Brad Mehldau Trio

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Duke Ellington Private Collection Vol 1 Discontented

Kenny Dorhan Trompeta Toccata The Fox

Steve Davis Bluesthetic Silver at Sundown

Florian Hoefner Desert Bloom Neptune

Dena DeRose A Walk in the Park Meditation

Kenny Garrett Happy People Tango In 6

Ernie Andrews Jump for Joy Close Your Eyes

Coleman Hawkins Today and Now Put On Your Old Grey Bonnet

Clifford Lamb Blues & Hues New York Miles With Duke

Junior Mance Truckin' and Trakin' Miss Otis Regrets

Unhinged Sextet Don't Blink Low Talk

Nicole Glover Strange Lands Notturno

Thelonious Monk Big Band/Quartet Oska T.

Joe Williams Newport 63 In the Evenin'

Stephane Spira In Between Dawn in Manhattan

Aaron Seeber First Move Unconditional Love

Bill Smith Folk Jazz Wayfaring Stranger

Jaki Byard To them-To Us Land Of Make Believe

Mark Lipson Springwells You Walked Away

Jimmy Bruno Jimmy Bruno Midnight Blue

David Murray Murray's Steps Flowers For Albert

Barron/Holland The Art of Conversation The Oracle

Ce Ce Gable New Year's Song Two For the Road

Randy Ingram Sky Lift The Sea

Ellington/Coltrane Duke Ellington & John Coltrane In A Sentimental Mood

Cyrus Chestnut My Father's Hands Epilogue

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:22 Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo (1940) Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 4:34

06:13:26 Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto Op 47 (1905) Itzhak Perlman, violin Boston Symphony Erich Leinsdorf Sony 975227 7:13

06:22:26 Franz Schubert: The Devil's Pleasure Palace: Overture D 84 (1814) Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:22

06:30:57 Antonín Dvorák: Legend No. 10 Op 59 # 10 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 3:58

06:39:32 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b Op 3 # 10 'L'Estro Armonico' (1711) Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 8:42

06:49:39 Anonymous: Canción para dos Instrumentos (1700) Agave Baroque Acis 20445 2:29

06:53:09 Maurice Ravel: Mother Goose: Laideronnette, Empress of the Pagodas (1911) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 3:18

06:57:24 John Philip Sousa: March 'Nobles of the Mystic Shrine' (1923) New Sousa Band Keith Brion Delos 3102 3:13

07:04:26 Giovanni Battista Sammartini: Oboe Sonata in G (1750) Duo Amaral DuoAmaral 2013 7:02

07:12:55 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Introduction & March (1889) Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Deutsche Gram 457634 7:54

07:20:54 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Siciliana (1931) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 101520 3:35

07:25:26 Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' (1928) Members of London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 44798 1:55

07:29:17 Cole Porter: Kiss Me, Kate: So in Love (1948) Jenny Lin, piano Steinway 30011 4:26

07:38:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 4 in A K 298 (1778) Sonora Slocum, flute Acis 98573 11:52

07:50:41 John Lennon/Paul McCartney: Lucy in the Sky with Diamonds (1967) Les Boréades de Montréal Atma 2218 5:00

07:56:51 John Lennon/Paul McCartney: Norwegian Wood (1965) Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:57

08:07:28 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Overture Op 11 (1919) NW German Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999046 5:08

08:13:54 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations (1897) Royal Scottish National Orchestra Andrew Penny Naxos 553469 12:37

08:28:03 Jerome Kern: Showboat: Old Man River (1927) Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 3:37

08:31:53 Richard Rodgers: Oklahoma: Overture (1943) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 5:24

08:43:18 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C H 16:48 (1789) André Watts, piano EMI 64598 9:58

08:54:15 Miklós Rózsa: Madame Bovary: Waltz (1949) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:47

09:04:15 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a Op 33 (1872) Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 19:00

09:24:16 William Marshall Hutchinson: Dream Faces (1884) Reginald L. Mobley, countertenor Acis 20445 5:18

09:32:18 Johann Pachelbel: Canon (1700) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429390 4:07

09:34:16 Johann Pachelbel: Canon (1700) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429390 4:07

09:41:25 Cyril Scott: Lotus Land Op 47 # 1 (1905) Ray Chen, violin Decca 4833852 5:05

09:47:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Finale from Symphony No. 28 K 200 (1773) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 7:19

09:57:23 Léo Delibes: Coppélia: Galop final (1870) San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 3:06

10:01:04 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 (1838) Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:05

10:05:49 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande (1723) Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 2:02

10:09:07 Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture (1848) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 9:03

10:18:48 Gioacchino Rossini: Sigismondo: Overture (1814) Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 8:23

10:28:52 Ernesto Lecuona: Rumba-Rhapsody (1943) Thomas Tirino, piano Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos BIS 874 4:42

10:36:38 Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:13

10:45:49 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll (1881) Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

10:51:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 19 in F K 459 (1784) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4786763 28:24

11:21:09 Claude Debussy: Estampes (1903) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 13:39

11:36:22 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in A RV 82 (1720) Eduardo Fernández, guitar English Chamber Orchestra George Malcolm Decca 417617 10:00

11:48:44 Johann Strauss Jr: Waldmeister: Overture (1895) Vienna Philharmonic Claudio Abbado Deutsche Gram 431628 9:24

12:06:49 Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C (1792) Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 28:01

12:36:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 33 in B-Flat K 319 (1779) Cleveland Orchestra George Szell Sony 86793 18:56

12:55:55 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 (1878) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 4:44

13:03:07 Richard Rodgers: Victory at Sea: Beneath the Southern Cross Cross (1952) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:26

13:07:49 Richard Rodgers: Mountain Greenery (1926) Richard Rodgers, piano Harbinger 2501 2:51

13:13:05 Richard Wagner: Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla (1854) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 8:01

13:23:44 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 3 (1873) Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons Deutsche Gram 4797208 6:55

13:33:18 Camille Saint-Saëns: Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 (1853) Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 4:18

13:42:22 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:36

13:52:47 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 32 in c Op 111 (1822) Evgeny Kissin, piano Deutsche Gram 4797581 28:37

14:23:13 Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d RV 540 (1740) Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 12:03

14:38:43 Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 Op 18 (1860) Academy Chamber Ensemble Chandos 9151 9:52

14:51:44 Arthur Honegger: Pacific 231 (1923) Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson Deutsche Gram 435438 6:26

14:58:35 Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: March Op 33 (1919) London Philharmonic Walter Weller Decca 4785437 1:38

15:01:53 Frédéric Chopin: Mazurka No. 11 Op 17 # 2 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 2:01

15:04:14 Frédéric Chopin: Mazurka in a 'for Émile Gaillard' (1840) Ran Dank, piano Avie 2475 2:55

15:09:26 Vittorio Giannini: Concerto Grosso (1946) Symphony Orch of New Russia David Amos Albany 143 15:05

15:28:13 Édouard Lalo: Rondo from Symphonie espagnole Op 21 (1874) Itzhak Perlman, violin London Symphony André Previn Sony 975227 7:55

15:38:19 Joseph Haydn: Symphony No. 89 in F (1787) Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 18:28

15:57:58 Manuel de Falla: El amor brujo: Canción del amor dolido (1915) Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Deutsche Gram 14777 1:22

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:54 Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' Op 367 (1874) Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

16:11:38 Inocente Carreño: Margariteña (1954) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4795448 13:20

16:28:10 Hugo Friedhofer: The Best Years of Our Lives: Theme (1946) London Symphony John Williams Sony 62788 2:39

16:32:33 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 (1878) Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 4:16

16:38:10 Gabriel Pierné: Ramuntcho: Rapsodie Basque (1910) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 9:10

16:49:16 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Paradox (1879) Gillian Knight, contralto Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 3:37

16:54:51 Francis Poulenc: Suite in C (1920) Pascal Rogé, piano Decca 425862 5:25

17:06:08 Peter Tchaikovsky: Scherzo-fantaisie Op 72 # 10 (1893) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4284 6:06

17:22:43 Ivor Gurney: War Elegy (1920) BBC Symphony David Lloyd-Jones BBC 371 11:04

17:39:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 2 from Symphony No. 31 K 297 'Paris' (1778) English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:49

17:46:38 George Frideric Handel: Israel in Egypt: The Lord shall reign (1739) Donna Deam, soprano English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 432110 3:06

17:51:29 Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture (1835) BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 7:17

18:08:12 Joseph Haydn: String Quartet No. 49 in b Op 64 # 2 (1790) Angeles Quartet Decca 4783695 20:24

18:29:36 Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 Op 39 (1839) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4793449 6:27

18:38:18 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 (1936) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4799854 03:37

18:44:17 Josef Myslivecek: Overture No. 2 in A (1768) Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 9:31

18:54:33 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 (1852) Itzhak Perlman, violin Sony 975227 4:35

19:02:40 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a (1806) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

19:18:02 César Franck: Symphony in d (1888) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 39:10

19:58:39 Alexander Griboyedov: Waltz in A-Flat (1825) Lera Auerbach, piano BIS 1502 1:22

20:00 OVATIONS: Oberlin Conservatory

Oberlin Contemporary Music Ensemble, Timothy Weiss conductor; Xak Bjerken, piano

Oberlin Orchestra, Raphael Jimenez conductor; Amber Monroe, soprano; Jonathan Moyer, organ

Jesse Jones: Persona Mechanica, Op 57

Stephen Hartke: Ship of State

Elizabeth Ogonek: where are we now

Stephen Hartke: Symphony No. 4

21:56:18 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Siciliana Op 18 (1938) Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:21

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:02:03 Johann Sebastian Bach: Aria & Chorale from Cantata No. 51 'Jauchzet Gott In Allen Landen' (1730) Kathleen Battle, soprano Orchestra of St Luke's John Nelson Sony 46672 10:26

22:14:19 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 202 'Weichet nur, betrübte Schatten' 'Wedding Cantata' (1718) Kathleen Battle, soprano Chicago Symphony RCA 60378 23:07

22:38:55 Alessandro Scarlatti: Cantata 'Su le sponde del Tebro' (1695) Kathleen Battle, soprano Orchestra of St Luke's John Nelson Sony 46672 14:57

22:55:49 Waldemar Henrique: Boi-Bumba (1956) Kathleen Battle, soprano EMI 47196 1:35

22:58:02 Florence Price: The Old Boatman (1951) Althea Waites, piano Cambria 1097 1:53

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:40 Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat Op 27 # 2 (1835) Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 6:08

23:07:49 Agustín Barrios: Un sueño en la floresta (1918) Milos Karadaglic, guitar Deutsche Gram 17000 7:17

23:15:05 Jules Massenet: Thaïs: Méditation (1894) Joshua Bell, violin Royal Philharmonic Andrew Litton Decca 433519 5:14

23:21:22 John Williams: The Force Awakens: Adagio (2015) Los Angeles Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 29939 4:29

23:25:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 35 K 385 'Haffner' (1782) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 8:55

23:34:47 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 (1871) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

23:42:45 André Jolivet: Allant from Petite Suite (1947) Maarika Järvi, flute Chandos 9395 3:37

23:46:22 Claude Debussy: Preludes Book 2: La terrasse des audiences du clair de lune (1913) Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 4:16

23:50:39 Alexander Scriabin: Etude in b-Flat Op 8 # 11 (1894) Wendy Warner, cello Cedille 120 4:02

23:55:52 Máximo Diego Pujol: Preludio No. 2 "Tristón" (1985) Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 3:11