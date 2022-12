WCLV Program Guide 08-25-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

James P Johnson Snowy Morning Blues Over The Bars

Sal Salvador Unissued Tunes On Green Dolphin Street

Alex Sipiagan Ascent to the Blues Twelve More Bars To Go

Kirk Lightsey The Nights at Bradley's In Your Own Sweet Way

John Abercrombie Up and Coming Sunday School

Sonny Rollins Sonny Rollins and the Contemporary Leaders I've Found A New Baby

Hampton Hawes All Night Sessions Vol 3 Between The Devil And The Deep Blue Sea

Count Basie Orchestra Swing shift Walkin' Proud

Steve Turre Very Thought of You Yardbird Suite

Steve Kaldestad Live at Frankie's Jazz Club Bolivia [Live]

Jaki Byard Family Man John Arthur

Paul Desmond Easy Living I've Grown Accustomed To Her Face

Nicole Glover Strange Lands Notturno

Lee Morgan The Procrasitinator Rio

Soul Message Band Soul Message Matador

Mike Hall I Hope to My Never I Hope To My Never

David Murray Special Quartet La Tina Lee

Sonny Clark My Conception Some Clark Bars

Jason Bodlovich Blues for Dexter Catalonian Nights

3 More Sounds Play Ray charles Georgia on My Mind

John Scofield John Scofied You Win Again

Alex Baird Lemon Tree As Long as You Want Me

Randy Johnston In-A-Chord Minor Mystery

Scott Wendholt From Now On Promise

Ark Ovrustski Intersection La Mecha

Walt Dickerson Relativity Sugar Lump

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

John Coltrane Blue Train Lazy Bird

New Directions New Directions Recorda Me

Ronnie Foster Reboot Reboot

Florian Hoefner Desert Bloom Shelter

Tim Warfield Eye of the Beholder Ramona's Heart

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Weaver Of Dreams

Tom Harrell Oak Tree Improv

Curtis Lundy Purpose Snake Eyes

Chicago Soul Jazz Collective On the Way to Be Free So Alive

Duke Ellington & John Coltrane Duke Ellington & John Coltrane My Little Brown Book

Alan Broadbent Like Minds Stairway To The Stars

Ernie Watts Long Road Home Moonlight And Shadows [ 01 ]

Tomasz Stanko Lontano Song For Ania

Peter Erskine The Interlochen Concert Wichita Lineman

Jim Hall Jazz Guitar Seven Come Eleven

Art Tatum Group Masterpieces The Moon Is Low

Cat Anderson In Paris A Chat With Cat

Bill Heid Dealin' Wid t Dealin' Wid It

Ellis Marsalis Loved Ones Lulu's Back In Town

Gary Burton Face to Face Opus Half

Dave Young Two by Two One by One

Cyrille Aimee Move On Loving You

Joshua Redman Timeless Tales for Changing Times How Deep Is the Ocean

Wynton Marsalis J Mood Presence That Lament Brings

Allan Chase Dark Clouds with Silver Linings How Little We Know

Lem Winchester Winchester Special How Are Things in Glocca Morra

Brandon Goldberg In Good Time Time

Mark Wade True Stories Falling Delores

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:42 Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' (1723) Guildhall Strings RCA 61275 4:41

06:13:13 Antonín Dvorák: Rondo in g Op 94 (1893) Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano EMI 82390 8:44

06:22:38 Joseph Haydn: Adagio from Piano Sonata No. 60 H 16:50 (1794) Paul Lewis, piano Harmonia Mundi 902371 05:28

06:30:10 John Dowland: Come again, sweet love doth now invite (1597) Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 3:09

06:38:41 Christopher Palmer: Fantasy on Puccini's 'La bohème' (1987) Christopher Warren-Green, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 49552 12:23

06:52:28 Bronislaw Kaper: Auntie Mame: Drifting (1958) Richard Glazier, piano Centaur 3347 3:46

06:57:05 Sir Edward Elgar: March of the Mogul Emperors Op 66 (1911) New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 3:48

07:06:18 Leonard Bernstein: Candide: Overture (1956) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 4:22

07:13:05 George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 5 in E HWV 430 (1720) Mahani Teave, piano Rubicon 1066 11:04

07:24:55 Maceo Pinkard: Sweet Georgia Brown (1925) Fine Arts Brass Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:43

07:29:48 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Scherzo Op 55 (1884) Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 4:14

07:38:30 Arthur Benjamin: Cotillon Suite (1938) London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 11:07

07:51:13 Franz Schubert: Sanctus from German Mass D 872 (1827) Trinity College Choir Richard Marlow Conifer 16851 2:37

07:54:30 John Williams: Superman: Love Theme (1978) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:04

08:07:21 Claude Debussy: Images: Gigues (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 7:16

08:16:49 Zdenek Fibich: Spring Op 13 (1881) Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:59

08:31:06 Rodion Shchedrin: Prelude No. 16 'Basso ostinato' (1961) Marina Lomazov, piano Lomazov 100 4:49

08:42:36 Benjamin Britten: Matinées musicales Op 24 (1941) Helsingborg Symphony Okko Kamu Ondine 825 14:24

08:57:50 John Addison: Sleuth: Overture (1972) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80189 2:48

09:04:56 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 9 in B-Flat G 482 (1785) Jian Wang, cello Camerata Salzburg Deutsche Gram 474236 19:33

09:28:10 Georges Bizet: Carmen: Toreador Song (1875) Ludovic Tézier, baritone SWR Symphony Orchestra Marco Armiliato Deutsche Gram 4777177 4:18

09:35:01 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 (1801) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 4:37

09:40:59 Peter Boyer: Fanfare, Hymn & Finale (2018) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 7:41

09:50:42 Karl Jenkins: Exsultate, jubilate (1993) Polyphony Stephen Layton Deutsche Gram 4793232 4:14

09:55:37 Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Gopak (1883) National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 4:13

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:56 Leonard Bernstein: West Side Story: America (1957) Canadian Brass RCA 68633 3:10

10:04:37 Leonard Bernstein: West Side Story: One Hand, One Heart (1957) Ailyn Pérez, soprano BBC Symphony Patrick Summers Warner 633485 4:14

10:10:36 Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902) Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 423608 14:58

10:26:45 Manuel de Falla: El amor brujo: Song of the Fisherman (1915) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 3:03

10:31:42 Antonio Lotti: Alessandro Severo: Sinfonia (1717) Orfeo 55 Nathalie Stutzmann Erato 520955 4:16

10:39:37 Johann Christian Bach: Carattaco: Overture (1767) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 7:09

10:48:05 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto (1804) Alison Balsom, trumpet Bremen German Chamber Philharmonic EMI 16213 3:30

10:53:03 Peter Boyer: Balance of Power (2019) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 18:44

11:14:05 David Diamond: The Enormous Room (1948) Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3119 15:25

11:31:44 Felix Mendelssohn: War March of the Priests (1845) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

11:38:34 Joseph Haydn: Piano Trio No. 39 H 15:25 'Gypsy' (1795) Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 15:32

11:54:51 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860) London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:10 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture (1786) Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:57

12:12:10 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 5 in e Op 64 (1888) Cleveland Orchestra George Szell Sony 78744 45:38

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:49 Darius Milhaud: Saudades do Brasil: Corcovado Op 67/7 (1921) Orchestre National de France Leonard Bernstein Warner 568954 2:16

13:04:33 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' (1937) Stephen Coombs, piano Hyperion 67014 2:06

13:09:24 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes (1944) St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 63905 10:49

13:22:28 Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance Variations (1944) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 61501 6:30

13:31:34 Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 1 (1775) Paul Goodwin, oboe English Concert Trevor Pinnock Archiv 431821 5:24

13:41:05 Karl Ditters von Dittersdorf: Divertimento for String Trio (1770) Vienna String Trio Calig 50876 9:13

13:53:12 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 (1877) Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

14:17:30 Peter Boyer: Radiance (2021) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 9:17

14:29:57 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b Op 20 (1832) Mahani Teave, piano Rubicon 1066 11:11

14:44:12 Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1795) Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 12:09

14:56:40 Antonín Dvorák: Furiant from String Sextet Op 48 (1878) Academy Chamber Ensemble Chandos 8771 3:59

15:02:12 Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra: Waltz (1980) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 2:07

15:04:47 Leonard Bernstein: Candide: The Best of All Possible Worlds (1956) Canadian Brass RCA 68633 2:35

15:09:17 Joseph Haydn: Symphony No. 12 in E (1763) Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi ViennaPhil 2009 15:43

15:26:54 Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 118 # 2 (1892) Orli Shaham, piano Canary 15 5:46

15:35:13 George Gershwin: An American in Paris (1928) Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 17:39

15:55:03 Marguerite Monnot: Un grand amour (1955) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:58

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:29 Alexander Glazunov: Wedding March Op 21 (1889) Moscow Symphony Igor Golovschin Naxos 553839 6:15

16:11:07 Gustav Mahler: Funeral March from Symphony No. 5 (1902) Vienna Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 423608 14:28

16:27:43 George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930) Leon Bates, piano Naxos 550341 3:21

16:32:42 Antonio Lauro: Vals venezolano No. 3 (1939) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 2:36

16:37:29 Peter Tchaikovsky: Allegro from Symphony No. 1 Op 13 'Winter Dreams' (1866) Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902220 11:24

16:50:47 Robert Schumann: Carnaval: Préambule Op 9 (1835) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:15

16:54:39 Clara Schumann: Scherzo No. 2 Op 14 (1845) Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 4:45

17:05:07 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture (1782) Norwegian Nat'l Opera Orchestra Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:16

17:12:24 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 10:27

17:24:23 Ludwig van Beethoven: Allegro from String Quartet No. 4 Op 18 # 4 (1800) Cypress String Quartet Avie 2348 8:59

17:37:44 Avner Dorman: Andante from Piano Concerto (1995) Eliran Avni, piano Metropolis Ensemble Andrew Cyr Naxos 559620 4:33

17:44:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 1 from Symphony No. 31 K 297 'Paris' (1778) English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 4:00

17:50:34 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 7:16

17:58:11 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Bourrée (1717) Jason Vieaux, guitar Azica 71250 1:23

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:54 Sir Edward Elgar: Sea Pictures Op 37 (1899) Rodolfus Choir English Chamber Orchestra Kenneth Woods Avie 2362 21:00

18:30:38 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance (1927) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

18:36:25 Richard Rodgers: Victory at Sea: The Song of the High Seas (1952) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 5:06

18:43:21 Edvard Grieg: Two Melodies for Strings Op 53 (1890) Gothenburg Symphony Neeme Järvi Deutsche Gram 437520 9:17

18:54:14 Georges Bizet: Carmen Suite No. 2: March of the Smugglers (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 4:09

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:21 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 in g Op 22 (1868) Vadym Kholodenko, piano Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Harmonia Mundi 907629 23:44

19:29:12 Georges Bizet: Symphony in C (1855) Harold Gomberg, oboe New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 27:58

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:11 Leonard Bernstein: Chichester Psalms (1965) Michael Small, boy soprano Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Naxos 559456 17:40

20:20:47 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 in g Op 26 (1868) Janine Jansen, violin Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 7260 23:29

20:45:44 Muzio Clementi: Piano Sonata in B-Flat Op 24 # 2 (1789) Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808 12:27

20:58:54 Peter Tchaikovsky: The Seasons: July Op 37 # 7 (1876) Lang Lang, piano Sony 511758 1:20

21:03:03 Robert Schumann: Scenes from Childhood Op 15 (1838) Martha Argerich, piano Deutsche Gram 4795096 17:17

21:21:33 Peter Boyer: Elegy (2021) Christine Pendrill, English horn London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 3:27

21:26:17 Peter Boyer: Celebration Overture (1997) London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 6:32

21:35:23 Luigi Cherubini: The Portuguese Hotel: Overture (1798) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 9:41

21:46:25 William Schuman: Symphony No. 3 (1941) New York Philharmonic Leonard Bernstein Deutsche Gram 419780 32:26

22:20:26 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 in A (1861) André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 20:40

22:43:04 Eric Whitacre: The River Cam (2011) Julian Lloyd Webber, cello London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 11:49

22:56:02 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 Op 19 # 1 'Sweet Remembrance' (1830) Sergei Babayan, piano Discover 920155 3:41

23:00 QUIET HOUR

23:01:58 Leonard Bernstein: West Side Story: Somewhere (1957) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 4:36

23:06:35 Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F Op 50 (1802) Kenneth Johnston, violin Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 8:53

23:15:28 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene (1936) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68288 8:15

23:25:03 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 (1884) Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:31

23:28:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Divertimento for Strings K 136 K 136 (1772) Concerto Cologne Anton Steck Archiv 4775800 7:20

23:35:55 Jennifer Higdon: Lullaby from Harp Concerto (2018) Yolanda Kondonassis, harp Rochester Philharmonic Ward Stare Azica 71327 4:54

23:41:18 Antonín Dvorák: Legend No. 5 Op 59 # 5 (1881) Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:23

23:45:42 David Del Tredici: Farewell (2012) Hilary Hahn, violin Deutsche Gram 19103 4:53

23:50:35 Franz Liszt: Consolation No. 3 S 172/3 (1850) Roberto Plano, piano Decca 4812479 4:30

23:55:34 Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd (1908) Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:47

23:58:40 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción (1961) Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:36