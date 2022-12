WCLV Program Guide 08-22-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

John Scofield Meant To Be Keep Me In Mind

James Carter Present Tense Shadowy Sands

Jim Snidero Storm Rising Reluctance

Ray Barretto Homage To Art Sleeping Dancer Sleep On

Jazz Professors Blues and Cubes Blue Lamp

Jazzmeia Horn A Social Call East of the Sun West of the Moon

Benny Carter 3/4/5 Small Group Verve Sessions This Love Of Mine

Quentin Baxter Art Moves Jazz For Minors Only

Nathan Borton Each Step Grantstand

Moore/Berner Amulet The Man I Love

Michaek Dease Best Next Thing Rainbow People

Art Pepper Getting' Together Bijou The Poodle

Kenny Drew Jr. Remembrance Mirage

Ed Blackwell What It Be Like Grandma's Shoes

L Hobgood/C Haden When the Heart Glistens New Orleans

Jimmy Witherspoon Goin' To Kansas City Cloudy

Mel Rhyne Tomorrow, Yesterday and Today Enchantment

Duke Pearson Sweet Honey Bee Empathy

Jaki Byard the Apollo Stompers Phantasies II Up Jumps One (Dedicated to Count Basie)

Dave Slonaker Convergency Sometimes a Notion

Joe Lovano 52nd Street Themes Tadd's Delight

Michael Ornstein Aperture Opposite World

Wayne Shorter Night Dream Night Dreamer

Mike Clark/Leon Lee Dorsey Blues on Top Angel Eyes

Woody Shaw Imagination Dat Dere

Bobby Hutcherson Stick-Up Una Muy Bonita

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Grant Green Gooden's Corner On Green Dolphin Street

Charles/Jackson Soul Brothers How Long How Long Blues

Billie Holiday Recital My Man

Tom Harrell Oak Tree Shadows

New Faces Straight Forward Vortex

T Blanchard Romantic Defiance Betrayal Of My Soul

Charles Ruggerio Drummer/Composer Altered States

Lee Morgan Take 12 A Waltz For Fran

Steve Davis Bluesthetic A Star for Chick

Marquis Hill The Way We Play My Foolish Heart

Dave Douglas Soul On Soul Mary's Idea

Cyrus Chestnut My Father's Hands Cubano Chant

Miles Davis 58 Sessions Love for Sale

Ruby Braff The Cape Codfather Love Is Just Around The Corner

Clifford Jordan Starting Time Down Through The Years

Tommy Flanagan Blues in the Closet Sister Cheryl

Duke Ellington Ellington Meets Coleman Hawkins Wanderlust

Joe Cohn Restless Woody's Lament

Irvin Mayfield Half Past Autumn Blue Dawn (Featuring Wynton Marsalis)

Catherine Russell Send For Me If I Could Be With You

Florian Hoefner Desert Bloom It's All Part Of The Plan

Joe Henderson In & Out Back Road

Astral Project Voodoo Bop Southern Blue

Sonny Criss Crisscraft Blues in My Heart

Horace Parlan On the Spur of the Moment Ray C.

Marian McParland Portrait of Marian McPartland Tell Me A Bedtime Story

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:32 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals (1897) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 4795448 6:25

06:15:59 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto in F BWV 971 (1731) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 4795534 12:10

06:30:13 Ludwig van Beethoven: Minuet from Symphony No. 4 Op 60 (1806) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 5:53

06:42:06 Mario Castelnuovo-Tedesco: Isaiah from Violin Concerto No. 2 Op 66 'The Prophets' (1931) Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orchestra Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 13:16

06:56:48 John Philip Sousa: March 'The Loyal Legion' (1890) Central Band of the RAF Keith Brion Naxos 559730 2:38

07:03:13 John Williams: Hook: Main Themes (1991) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 5:10

07:10:28 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Greg Anderson, piano Steinway 30033 10:52

07:21:56 Peter Boyer: Fanfare for Tomorrow (2021) London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 2:41

07:26:25 Percy Grainger: Country Gardens (1919) Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 1:46

07:29:24 Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe (1922) Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:05

07:33:45 René Clausen: Set Me as a Seal (1989) Kansas City Chorale Charles Bruffy Chandos 5105 2:52

07:41:49 Luigi Boccherini: String Quartet in C Op 2 # 6 (1761) Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 10:44

07:54:16 Jerome Kern: The Song is You (1932) Manhattan String Quartet Newport 60033 4:30

08:07:37 Felix Mendelssohn: Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58 (1843) Keith Robinson, cello Blue Griffin 237 5:16

08:16:03 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894) Joshua Smith, flute S&W 1 9:45

08:27:42 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 in D H 16:51 (1795) András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

08:33:26 Friedrich Kuhlau: The Robber's Castle: Overture (1814) Danish National Radio Symphony Michael Schonwandt Chandos 9648 4:01

08:42:35 Georg Philipp Telemann: Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon & continuo (1740) European Baroque Soloists Denon 9614 9:59

08:54:31 John Williams: Memoirs of a Geisha: Sayuri's Theme (2005) Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams Deutsche Gram 30629 4:37

09:05:35 Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 21:53

09:30:31 Ernest Bloch: Poems of the Sea: At Sea (1922) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 4:15

09:36:53 Johannes Brahms: Finale from Clarinet Trio Op 114 (1891) Afendi Yusuf, clarinet Steinway 30109 4:45

09:42:05 Giuseppe Verdi: Requiem: Dies irae & Tuba mirum (1874) Vienna State Opera Chorus Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 4785437 5:23

09:50:29 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 (1869) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:07 Claude Debussy: Suite bergamasque: Prélude (1905) Vassily Primakov, piano Bridge 9350 4:30

10:07:01 Claude Debussy: Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick, Esq. P.P.M.P.C. (1913) Paul Crossley, piano Sony 53111 2:15

10:10:16 Claude Debussy: Printemps (1887) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 15:14

10:26:43 Claude Debussy: Pour le piano: Toccata (1901) Barry Douglas, piano RCA 68127 3:52

10:30:45 Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture (1811) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 3:28

10:36:51 Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 (1807) Trio Parnassus MDG 3307 3:08

10:40:24 Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets (1700) La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 7:38

10:50:20 Claude Debussy: String Quartet in g Op 10 (1893) Cleveland Quartet Telarc 80111 25:00

11:17:39 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E Op 14 # 1 (1799) Peter Takács, piano Cambria 1175 12:35

11:33:31 Robert Schumann: Overture to Schiller's 'The Bride of Messina' Op 100 (1851) Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard BIS 1569 8:35

11:44:03 Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A H 660 (1773) Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 12:00

11:57:20 Leroy Anderson: The Typewriter (1950) Alasdair Malloy, typewriter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:35

LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:41 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894) Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100303 10:15

12:38:52 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 in D H 18:11 (1782) Emanuel Ax, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 111220 19:17

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:05 Erik Satie: Gymnopédie No. 3 (1888) The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 2:46

13:03:24 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' (1890) St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 74006 5:24

13:10:20 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings in e Op 20 (1892) Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 12:33

13:23:22 William Grant Still: Serenade (1957) Royal Scottish National Orchestra Avlana Eisenberg Naxos 559867 5:58

13:31:09 Domenico Zipoli: Pastorale (1720) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 2:56

13:37:45 Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920) Orchestre du Capitole de Toulouse Michel Plasson Deutsche Gram 469376 8:56

13:49:57 Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 in F Op 96 'American' (1893) Brodsky Quartet Chandos 10801 27:35

14:18:21 Claude Debussy: Petite Suite (1889) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 13:38

14:34:02 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 (1733) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

14:44:02 Peter Boyer: In the Cause of the Free (2017) James Fountain, trumpet London Symphony Peter Boyer Naxos 559915 6:39

14:52:13 Erich Wolfgang Korngold: Straussiana (1953) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 7:12

15:00:14 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune (1890) Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:08

15:06:17 Claude Debussy: Mazurka (1891) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 2:57

15:11:16 Samuel Barber: Capricorn Concerto Op 21 (1944) Jacob Berg, flute St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 68283 14:36

15:27:31 Giovanni Gabrieli: Plaudite, psallite, jubilate Deo (1600) Gregg Smith Singers Vittorio Negri CBS 42645 2:54

15:32:24 Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 2 in A Op 12 # 2 (1798) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 457619 17:40

15:53:55 Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 4:48

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture (1791) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

16:12:00 Maurice Ravel: Sonatine (1905) Alexandre Tharaud, piano Harmonia Mundi 901811 10:32

16:25:18 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Bourrée & Hornpipe (1717) Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 503293 4:51

16:33:20 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 1 'Malagueña' Op 21 # 1 (1878) Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:16

16:40:51 Claude Debussy: Sarabande & Danse (1922) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 9:44

16:53:39 Francisco Asenjo Barbieri: El barberillo de Lavapiés: La Paloma (1874) Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Deutsche Gram 14777 2:51

16:57:03 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980) Vienna Philharmonic John Williams Deutsche Gram 3:12

17:04:35 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 (1877) Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 5:41

17:12:18 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 S 244/9 'Carnival at Pest' (1848) Roberto Szidon, piano Deutsche Gram 4779525 10:41

17:26:18 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 53 'Imperial' (1777) Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 8:31

17:39:13 George Frideric Handel: Siciliana from Concerto Grosso Op 6 # 8 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 3:42

17:44:33 George Frideric Handel: Polonaise from Concerto Grosso Op 6 # 3 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 4:42

17:52:07 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 (1883) Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

DINNER CLASSICS

18:08:43 Claude Debussy: Khamma (1912) Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 75330 20:45

18:31:11 Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942) Anne-Sophie Mutter, violin Deutsche Gram 4795023 3:05

18:37:00 Aaron Copland: The Tender Land: The Promise of Living (1954) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Sony 48224 5:38

18:44:09 Hans Gál: Finale from Piano Concerto Op 57 (1948) Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 9:34

18:54:36 Aaron Copland: The Red Pony: Morning on the Ranch (1948) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 4:21

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:23 Béla Bartók: Dance Suite (1923) New York Philharmonic Pierre Boulez Sony 64100 17:47

19:22:22 Claude Debussy: La boîte à joujoux (1913) London Symphony Michael Tilson Thomas Sony 48231 34:03

19:57:56 Claude Debussy: Preludes Book 1: Le vent dans la plaine (1910) Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:03

NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:41 Niels Gade: Symphony No. 8 in b Op 47 (1871) Danish National Radio Symphony Christopher Hogwood Chandos 9862 27:08

20:29:57 Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' Op 91 (1892) Indianapolis Symphony Jun Märkl Telarc 32927 14:44

20:45:43 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 54 in G H 16:40 (1784) Paul Lewis, piano Harmonia Mundi 902371 11:57

20:58:39 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Gavottes BWV 808 (1715) Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 1:48

21:03:46 Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 161 (1750) Patrick Gallois, flute CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Deutsche Gram 439895 16:29

21:21:26 Paul Hindemith: Ragtime (1921) New World Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68798 3:14

21:26:07 Alexandre Tansman: Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' (1930) Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849 3:09

21:31:14 Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 (1893) Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 14:11

21:46:33 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 in E-Flat Op 73 'Emperor' (1809) Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 421718 40:17

22:28:19 Claude Debussy: En blanc et noir (1915) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 17:29

22:48:20 Claude Debussy: Preludes Book 1: La cathédral engloutie (1910) Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 8:28

22:57:21 Joseph Canteloube: Lullaby from 'Songs of the Auvergne' (1930) Sol Gabetta, cello Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe RCA 735962 2:44

QUIET HOUR

23:02:19 Ludwig van Beethoven: Für Elise WoO 59 (1810) Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 3:14

23:05:33 Claude Debussy: Andantino from String Quartet Op 10 (1893) Melos Quartet Deutsche Gram 4796018 7:16

23:12:46 Ottorino Respighi: The Pines of Rome: The Pines of the Janiculum (1924) Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 55600 6:58

23:21:14 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Intermezzo (1875) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 2:28

23:23:42 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Act 3 Prelude (1859) London Philharmonic Sir Adrian Boult EMI 62539 7:39

23:31:23 Claude Debussy: Images, Book 1: Hommage à Rameau (1905) Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 6:49

23:38:48 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca (1917) Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:43:29 Dora Pejacevic: Lento from Piano Trio in C Op 29 (1910) trioW Naxos 551438 8:33

23:52:03 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 16 in G Op 32 # 5 (1910) Vassily Primakov, piano Bridge 9348 3:33

23:56:38 Manuel Ponce: Por ti mi corazon (1926) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:09