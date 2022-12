WCLV Program Guide 08-12-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Kenny Wheeler It Takes Two Love Theme From ''Spartacus''

Cyrille Aimee Let's get Lost Samois A Moi

Marcus Printup Homage Theme for Maxine

Jon Batiste Hollywood Africans Chopinesque

Jon Batiste Hollywood Africans Saint James Infirmary Blues

Kenny Davern Breezin Along Dark Eyes

Miki Yamanaka Miki Book

Woody Shaw In My Own Sweet Way Just a Ballad For Woody

Cyrus Chestnut My Father's Hands Epilogue

Lia B Booth Life Can Be Beautiful This Can't Be Love

Nathan Borton Each Step Grant's Groove

Jay Sharptet For You Blue Mermaid

Count Basie In Sweden Four Five Six

Count Basie In Sweden Splanky

Count Basie In Sweden Good Time Blues

Tim Lin Romance in Formosa Weaver Of Dreams

Miles Davis Sketches of Spain The Pan Piper

Ray Anderson Every One of Us Lady Day

Breau/Young Live on Bourbon Street Two Lonely People

Emily Remler Transitions Transitions

Nelson/Bowman Collective Tomorrow is Not Promised Blue In Green

Johnny Griffin The Cat Woe Is Me

Houston Person Goodness Goodness

Mastersounds A Date With the Mastersounds For Now

Charlie Rouse Moment's Notice Joobobie

Chicago Soul Jazz Collective On The Way To Be Free On The Way To Be Free

McCoy Tyner Inception Effendi

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Steve Turre One 4 J Mr. Johnson

C Henriquez Dizzy Con Clave Tin Tin Deo

Pasqua/Oles/Erksine Live in Italy Agrodolce

Pasqua/Oles/Erksine Live in Italy Snowglobe

Pasqua/Oles/Erkine Live in Italy New Hope

Pasqua/Oles/Erskine Live in Italy Three Quarter Molly

Art Blakey The Freedom Rider Pisces

Kevin Hays El Matador Emperor Leon

Javon Jackson déjà vu T.J

Charles Lloyd Trio-Chapel Ay Amor [Live]

Cassandra Wilson She Who Weeps She Who Weeps

Pat Metheny Bright Size Life Bright Size Life

Melissa Stylianou Dream Dancing My One and Only Love

Luis Perdomo Pathways Unexpected

Joe Henderson Power To the People AfroCentric

Hot Club of Detroit Night Town Two Weeks

Rowles/Mraz Music's The Only Thing on My Mind Tom Thumb

Peterson/Edison Oscar Peterson & Sweets Edison The Man I Love

Horace Silver Song for My Father The Natives Are Restless Tonight

Bar Khokba Sextet Zorn's 50th Birthday Celebration Kisofim

Stan Getz Serenity Falling In Love

Scott Hamilton Red Door Remembered It's All Right With Me

Drew/Coryell Duality Goodbye Mr. Jones

Brad Mehldau Songs: Art of the Trio-Vol 3 River Man

05:58:39 Mary Earl: Beautiful Ohio (1918) Ohio State Marching Band Dr. Jon R. Woods Coronet 411 1:02

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:56 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 4th tone à 15 (1597) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 3:55

06:14:01 Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879) New York Philharmonic George Szell United Archives 13 12:35

06:28:35 Ludwig van Beethoven: Sonata for Piano 4 Hands in D Op 6 (1797) Peter Takács, piano Cambria 1175 5:44

06:41:05 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 3 Op 45 (1940) Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 14:44

06:57:55 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March (1914) Boston Pops John Williams Sony 46747 2:58

07:06:10 George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword (1739) Gabrieli Consort Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 5:29

07:14:19 Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 (1900) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:10

07:26:01 Leroy Anderson: Melody on Two Notes (1966) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 1:48

07:30:44 Ferdinand Ries: Adagio from Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 5:02

07:41:41 Ludwig van Beethoven: Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 (1812) Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 9:40

07:54:24 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Elephant (1886) Katia Labèque, piano Israel Philharmonic Zubin Mehta EMI 9065 1:16

07:55:51 Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E Op 10 # 3 'Tristesse' (1832) Maurizio Pollini, piano Deutsche Gram 4795448 3:40

08:07:41 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Bacchanale (1877) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:39

08:16:10 Maurice Ravel: Miroirs: Une barque sur l'océan (1905) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515 7:34

08:24:30 Johann Sebastian Bach: Allegro from Flute Sonata No. 6 BWV 1035 (1741) Joshua Smith, flute Delos 3408 2:50

08:27:45 Enrique Granados: El pelele (1911) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 4:45

08:33:08 Ottorino Respighi: La boutique fantasque: Tarantella (1919) Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 2:09

08:40:57 Antonio Vivaldi: Cello Concerto in B-Flat RV 423 (1720) Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 90916 9:18

08:52:49 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns (1973) London Symphony Don Sebesky EMI 54285 4:29

08:58:12 Frank Loesser: Guys and Dolls: I'll Know (1950) Ailyn Pérez, soprano BBC Symphony Patrick Summers Warner 633485 3:32

09:07:04 Mario Castelnuovo-Tedesco: Guitar Concerto No. 1 in D Op 99 (1939) Narciso Yepes, guitar London Symphony Luis García-Navarro PentaTone 202 20:04

09:31:37 James Horner: Field of Dreams: Medley (1989) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 4:47

09:38:35 Johann Sebastian Bach: Partita No. 2: Sinfonia BWV 826 (1727) Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 5:04

09:46:45 Giuseppe Verdi: Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!' (1870) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80152 9:33

09:57:01 Henry Purcell: Abdelazer: Hornpipe (1695) Bjarte Eike. violin Barokksolistene Rubicon 1017 2:41

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:19 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 (1811) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

10:06:37 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 (1811) St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 1:35

10:10:50 Richard Strauss: Horn Concerto No. 1 Op 11 (1883) Myron Bloom, horn Cleveland Orchestra George Szell Sony 63123 15:53

10:27:23 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 5 Op 46 # 5 (1878) Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 209 3:17

10:31:22 Jean-Philippe Rameau: The Gathering of Birds (1724) Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 2:56

10:38:32 Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle Op 6 # 1 (1912) Carol Rosenberger, piano Delos 3172 7:16

10:47:14 Thomas Tallis: If Ye Love Me (1560) Cambridge Singers John Rutter Collegium 107 2:11

10:50:59 Gordon Jacob: Mam'zelle Angot: Highlights (1943) Orchestra of the Royal Opera House Anatole Fistoulari Decca 4785437 24:00

11:17:39 Alessandro Marcello: Guitar Concerto (1716) Alexandre Lagoya, guitar Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Philips 446002 11:20

11:31:33 Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp Op 60 (1846) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 8:22

11:41:50 Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905) Manuela Wiesler, flute Helsingborg Symphony Philippe Auguin BIS 529 6:20

11:50:12 Tan Dun: Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes (2000) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:41

11:56:45 Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance (1942) Richard Glazier, piano Centaur 3347 2:23

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:23 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in d Op 125 'Choral' (1823) Sylvia McNair, soprano Cleveland Orchestra Robert Shaw MAA 40602 1:08:11

13:15 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:18:45 George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937) Fazil Say, piano Teldec 26202 2:48

13:22:04 Arthur Pryor: The Whistler and His Dog (1905) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:47

13:26:15 Gioacchino Rossini: Grand Overture (1810) Haydn Orchestra Alun Francis CPO 999063 7:27

13:35:48 Leroy Anderson: The Waltzing Cat (1950) BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 2:32

13:42:00 Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance (1905) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 4:09

13:47:30 Georg Philipp Telemann: Two Pieces from 'Heroic Music' (1740) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 2:28

13:51:50 Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 21:43

14:14:53 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930) Members of Nashville Symphony Andrew Mogrelia Naxos 557460 7:57

14:25:02 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 4 (1886) Peter Schickele, narrator Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80350 7:44

14:34:55 George Frideric Handel: Concerto Grosso in d Op 3 # 5 (1734) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Erato 94354 9:20

14:46:12 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo (1870) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

14:58:27 George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm (1930) Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:03

15:00:02 Peter Tchaikovsky: Mazurque pour danser Op 72 # 6 (1893) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4284 2:17

15:02:41 Peter Tchaikovsky: Impromptu in e Op 72 # 1 (1893) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4284 3:30

15:07:42 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances Op 167 (1953) Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 15:57

15:25:55 Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 12 Op 96 'American' (1893) Royal Philharmonic Charles Rosekrans Telarc 80610 5:40

15:32:18 Howard Blake: Flute Concerto Op 493 (1996) Jaime Martin, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 17:54

15:51:10 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Bird's Dance (1881) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 2:45

15:54:21 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in e-Flat Op 39 # 5 (1917) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 5:25

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:05 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale (1876) Barcelona Symphony José Serebrier BIS 1305 6:00

16:11:49 Johann Christian Bach: Sinfonia Concertante in D for 2 Flutes, 2 Violins & Cello C 39 (1768) Rachel Brown, flute Hanover Band Anthony Halstead CPO 999628 13:56

16:29:56 Mark Knopfler: The Princess Bride: Main Titles (1987) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80342 3:25

16:34:30 Salut Salon: Shark Medley (2014) Salut Salon Warner 554295 4:19

16:40:59 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Cellos RV 812 (1720) Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orchestra Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 10:40

16:54:07 Frédéric Chopin: Mazurka No. 38 Op 59 # 3 (1845) Ingrid Fliter, piano EMI 14899 3:14

17:04:45 Giovanni Gabrieli: Canzon in Echo on the 12th tone (1597) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 3:47

17:08:56 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar No. 2 (1600) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 2:34

17:13:24 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto pastoral (1978) Patrick Gallois, flute Philharmonia Orchestra Ion Marin Deutsche Gram 435767 10:11

17:25:12 Ludwig van Beethoven: March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 (1825) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 8:28

17:36:59 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 in a Op 17 # 4 (1834) Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:26

17:44:37 Robert Schumann: Carnaval: March of the Society of David Op 9 (1835) Vassily Primakov, piano Bridge 9300 3:51

17:49:03 Alberto Ginastera: Finale from Guitar Sonata Op 47 (1976) Jason Vieaux, guitar Oberlin Music 1604 2:17

17:52:24 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 (1886) BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 7:02

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:25 Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' (1961) Lucerne Symphony James Gaffigan Harmonia Mundi 902611 22:15

18:32:16 Ottorino Respighi: The Birds: The Hen (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 2:44

18:36:30 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 2:39

18:40:09 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 8: Toccata & Fugue (1944) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 10:47

18:51:31 Agustín Barrios: La catedral (1921) Denis Azabagic, guitar Naxos 554555 6:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:33 Joseph Eybler: Symphony No. 1 in C (1789) Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 23:19

19:29:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto in A K 622 (1791) Jon Manasse, clarinet Seattle Symphony Gerard Schwarz Harmonia Mundi 907516 28:50

20:00 SPECIAL PianoDays @CLE: Michelle Cann – a next-day broadcast of Michelle Cann’s recital Thursday 8/11 in Mixon Hall at CIM, with John Mills

Frederic Chopin: Ballade No. 3 in A-flat major, Op. 47

Johannes Brahms: Ballade in D major, Op. 10, No. 2

Florence Price: Sonata in E minor

Clara Schumann: Four Pièces fugitives, Op. 15

Florence Price: Fantasie Nègre No. 1 in E minor

Margaret Bonds: Troubled Water

21:45 NIGHT MUSIC with Rob Grier

21:44:31 Florence Price: Piano Concerto in One Movement (1934) Michelle Cann, piano New York Youth Symphony Michael Repper Avie 2503 17:00

22:06:01 Einojuhani Rautavaara: Cantus arcticus Op 61 (1972) Helsinki Philharmonic Leif Segerstam Ondine 1041 19:18

22:26:41 Ottorino Respighi: The Pines of Rome (1924) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 21:01

22:49:55 Alphons Diepenbrock: Overture 'The Birds' (1917) The Hague Philharmonic Hans Vonk Chandos 8821 10:09

23:00 QUIET HOUR

23:02:16 Giovanni Gabrieli: O magnum mysterium (1587) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 3:54

23:06:10 Johannes Brahms: Adagio from Piano Trio No. 1 Op 8 (1854) André Previn, piano Philips 442123 9:17

23:15:28 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India (1896) Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15

23:20:36 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 (1834) Yundi, piano Mercury 4812443 4:55

23:25:32 Erich Wolfgang Korngold: Romance from Violin Concerto Op 35 (1945) Jascha Heifetz, violin Los Angeles Philharmonic Alfred Wallenstein RCA 4792954 7:10

23:32:42 Paul Creston: Choreografic Suite: Cantilena (1965) Judith Mendenhall, flute New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Delos 3127 7:11

23:40:50 Edvard Grieg: Peer Gynt: Ingrid's Lament (1876) Estonian National Symphony Paavo Järvi Virgin 45722 4:45

23:45:35 Sir Edward Elgar: A Child Asleep (1909) English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

23:51:45 Jenö Hubay: Idylle from Suite for Violin & Orchestra Op 5 (1878) Hagai Shaham, violin BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 67498 4:54

23:57:09 Antonín Dvorák: Cypress No. 9 (1887) Cypress String Quartet Avie 2275 2:31