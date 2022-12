WCLV Program Guide 08-02-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Ellis Marsalis Loved Ones Lulu's Back In Town

Gary Burton Face to Face Opus Half

Dave Young Two by Two One by One

Cyrille Aimee Move On Loving You

Joshua Redman Timeless Tales for Changing Times How Deep Is the Ocean

Wynton Marsalis J Mood Presence That Lament Brings

Allan Chase Dark Clouds with Silver Linings How Little We Know

Lem Winchester Winchester Special How Are Things in Glocca Morra

Brandon Goldberg In Good Time Time

Mark Wade True Stories Falling Delores

Avishai Cohen Gently Disturbed Eleven Wives

Tim Lin Romance in Formosa Long Ago And Far Away

Abdullah Ibrahim No Fear, No die Calypso Minor

Dinah Washington After Hours with Ms. D A Foggy Day

Red Garland Soul Junction Soul Junction

Michael Dease Best Next Thing Tiktaalik

Peter Leitch Trio/Quartet 91 Winter's Tale

Scott Hamilton Classics Theme From Swan Lake

Charles Lloyd Trios-chapel Ay Amor

John Scofield John Scofield Mrs. Scofield's Waltz

Sarah Vaughn After Hours Ill Wind

Tommy Flanagan Overseas Willow Weep For Me

Eric Person Blue Vision Dear Old Stockholm

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet Swea Pea's Savvy Suave

Billy Strayhorn Cue for Saxophone Cue's Blue Now [Remastered 2018]

Dmitri Matheny Cascadia On a Misty Night

Masterounds A Date with the Mastersounds Try It

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Jessica Williams Inventions Nightwatch

Roger Humphries Keep the Faith 03 Dad

Warren Wolf Convergence Montara

Bobby Hutcherson Oblique Theme From BlowUp

John Lee the Artist Softly As In A Morning Sunrise

Curtis Lundy Just Be Yourself Just Be Yourself

Clifford Lamb Blues & Hues New York Miles With Duke

Miles Davis Seven Steps to Heaven Joshua

Gary Burton Generations Early

Curtis Brothers Syzgy Syzygy

Herlin Riley New Directions The Crossbar

Bill Heid Dealin' Wid It Cho Soup

Amina Claudine Myers Salutes Bessie Smith Jailhouse Blues

Chip Waltz Harlem Sunset Circle Dance

Pasqua/Oles/Erskine Live in Italy Agrodolce

Jim Hall Live The Way You Look Tonight

Bobo Stenson Goodbye Goodbye

Chet Baker On A Misty Night Romas

Grant Green Born to Be Blue If I Should Lose You

Joe Turner Boss of the Blues How Long Blues

Mark Lipson Springwells If You Came To Me For Love

Peck Allmond Live at Yoshi's 1994 I'm Confessin' (That I Love You)

Fred Hersch Evanessence Time Remembered

Bobby Hutcherson Stick Up Summer Nights

Tony Williams Civilization Geo Rose

05:57:53 Traditional: The Girl I Left Behind Me Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 1:51

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:39 Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato Op 43 (1875) Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Sir Antonio Pappano EMI 82390 3:43

06:14:56 Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture (1830) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:08

06:23:41 Hector Berlioz: Symphonie fantastique: March to the Scaffold (1830) Cleveland Orch Youth Orch Steven Smith MAA 10706 4:35

06:29:55 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690) Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

06:37:51 William Boyce: Symphony No. 5 Op 2 # 5 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 7:29

06:47:15 Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 (1899) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 5:13

06:53:58 Sir Malcolm Arnold: Overseas March Op 70 (1960) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 66 3:46

07:03:23 Florence Price: Andante from String Quartet No. 2 (1935) Catalyst Quartet Azica 71346 6:27

07:11:58 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra S 359/3 (1860) Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Deutsche Gram 4779525 7:39

07:20:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 in G K 318 (1779) London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:22

07:30:05 Cole Porter: Can-Can: Overture (1953) London Sinfonietta John McGlinn EMI 54300 4:15

07:38:46 Francis Poulenc: Intermezzo No. 3 (1943) Pascal Rogé, piano Decca 425862 4:11

07:45:15 Johan Halvorsen: Norwegian Dance No. 3 (1914) Henning Kraggerud, violin Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Naxos 503293 4:28

07:50:50 Richard Rodgers: South Pacific: Overture (1949) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:54

08:06:57 Morton Gould: Folk Suite: Overture (1938) London Symphony David Amos Harmonia Mundi 906010 3:30

08:12:27 Roger Dickerson: Sonatina (1956) Karen Walwyn, piano Albany 266 11:12

08:27:01 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 'Rage over a lost penny' (1800) Evgeny Kissin, piano Sony 51272 5:25

08:36:02 Julius Fucik: Danube Legends Waltz Op 233 (1908) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 10:15

08:48:43 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 5:20

08:56:08 Scott Joplin: The Easy Winners (1901) Joshua Rifkin, piano EMI 64668 4:07

09:04:23 Sergei Prokofiev: Winter Bonfire Op 122 (1950) Paisley Abbey Boys' Choir Scottish Chamber Orchestra José Serebrier ASV 760 18:28

09:26:34 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes (2003) Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 5:43

09:45:06 John Field: Piano Sonata No. 1 in E-Flat Op 1 # 1 (1801) John O'Conor, piano Telarc 80290 12:00

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:48 Giuseppe Verdi: Otello: Fuoco di gioia (1886) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 2:40

10:03:00 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Act 2 Finale (1816) Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 2:17

10:06:55 Georg Philipp Telemann: Concerto for Recorder & Flute TWV 52:e1 (1720) Michael Lynn, recorder Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 13:47

10:21:41 Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706) Tempesta di Mare Chandos 805 6:24

10:28:56 Jean Sibelius: Humoresque No. 5 Op 89 # 3 (1917) Salvatore Accardo, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 3:30

10:37:26 Jean Sibelius: Andante from Symphony No. 3 Op 52 (1907) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 10:41

10:50:12 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 (1842) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 28:34

11:20:50 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 (1894) Royal Scottish National Orchestra Georg Tintner Naxos 503293 14:06

11:37:40 Leopold Mozart: Concerto for 2 Horns (1750) Hermann Baumann, horn Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 416815 11:00

11:51:03 Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880) Budapest Strauss Ensemble István Bogár Naxos 550900 5:24

11:56:58 Federico García Lorca: El café de Chinitas (1931) Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 2:56

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:19 Johann Sebastian Bach: Mass in F BWV 233 (1734) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 092510 21:22

12:30:13 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 8 in F Op 93 (1812) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052111 27:03

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:59:47 Isaac Albéniz: Navarra (1909) State of Mexico Symphony Enrique Bátiz ASV 888 3:48

13:05:08 Enrique Granados: Danza lenta (1903) Alicia de Larrocha, piano RCA 60408 4:08

13:11:39 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 (1913) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9270 12:54

13:26:31 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934) Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 4:28

13:33:28 Fritz Kreisler: Variations on a Theme of Corelli (1910) James Ehnes, violin Analekta 3159 3:27

13:41:27 Arcangelo Corelli: Violin Sonata in d Op 5 # 12 'La Folia' (1700) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 8:25

13:52:12 Ferruccio Busoni: Turandot Suite Op 41 (1911) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 24:16

14:19:09 Max Bruch: Kol Nidrei Op 47 (1881) Brian Thornton, cello Thornton 2013 10:40

14:33:09 Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat D 899/4 (1828) Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 8:35

14:43:36 Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:03

14:58:02 John Lennon/Paul McCartney: Blackbird (1968) Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:30

15:02:56 Louiguy: La vie en rose (1946) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:02

15:05:27 Francis Poulenc: Les chemins de l'amour (1940) Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 3:25

15:11:13 Dmitri Klebanov: String Quartet No. 4 (1946) ARC Ensemble Chandos 20231 16:39

15:30:23 Franz Anton Hoffmeister: Rondo Allegro from Viola Concerto (1785) Victoria Chiang, viola Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Naxos 572162 3:55

15:36:45 Bohuslav Martinu: The Frescoes of Piero della Francesca H 352 (1956) Malmö Symphony James DePreist BIS 501 19:38

15:56:42 Pietro Lappi: Canzon 'La Seraphina' (1616) Philip Jones Brass Ensemble Decca 807 2:05

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:14 Richard Rodgers: Carousel: Waltz (1945) Jenny Lin, piano Steinway 30011 6:14

16:13:02 Sir Arthur Bliss: Mêlée Fantasque (1921) Royal Scottish National Orchestra David Lloyd-Jones Naxos 557641 11:52

16:29:13 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: Sunrise (1931) Boston Pops John Williams Sony 48224 4:49

16:35:56 Mario Castelnuovo-Tedesco: Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99 (1939) Norbert Kraft, guitar Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 503293 6:29

16:43:52 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 7 Op 70 (1885) Houston Symphony Andrés Orozco-Estrada PentaTone 578 9:26

16:54:28 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 3:07

16:58:08 Lukas Foss: For Lenny, Variation on 'New York, New York' (1987) Lara Downes, piano Sony 84284011251 1:49

17:05:23 Edward Burlingame Hill: Divertimento for Piano & Orchestra (1926) Anton Nel, piano Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 6:53

17:20:55 Stephen Sondheim: Sweeney Todd: Not While I'm Around (1979) Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano Sony 64498 2:49

17:25:34 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 3 Op 52 (1907) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 8:54

17:38:49 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan (1886) Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov Deutsche Gram 4795448 3:51

17:43:43 Camille Saint-Saëns: Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 (1853) Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 4:18

17:49:40 Franz von Suppé: Light Cavalry: Overture (1866) Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 6:53

17:57:12 François Couperin: Suite No. 6: Les barricades mystérieuses (1717) Angela Hewitt, piano Hyperion 67440 2:26

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 4 in E-Flat K 495 (1786) Richard Berry, horn English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Avie 35 14:56

18:24:48 Sergei Rachmaninoff: Paraphrase on Kreisler's 'Liebesfreud' (1925) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 6:50

18:33:39 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 (1842) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 4:18

18:39:39 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 1 Op 39 (1899) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 12:49

18:54:42 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto (1872) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 3:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:14 Cécile Chaminade: Concertstück Op 40 (1888) Danny Driver, piano BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Hyperion 68130 15:07

19:19:12 Alexander Glazunov: Raymonda: Suite Op 57a (1898) Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61939 36:08

19:56:46 Alexander Glazunov: Reverie Op 24 (1890) Alexey Serov, horn Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 3:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:53 Antonín Dvorák: Czech Suite Op 39 (1879) NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 437506 22:19

20:24:09 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod (1859) Cleveland Orchestra George Szell CBS 46286 16:54

20:42:28 Ludwig van Beethoven: Music for a Knights' Ballet WoO 1 (1791) Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 13:14

20:56:19 Anonymous: Romance Milos Karadaglic, guitar English Chamber Orchestra Paul Watkins Deutsche Gram 15579 2:56

21:02:58 Claude Debussy: Fantaisie for Piano & Orchestra (1889) Jean-Efflam Bavouzet, piano BBC Symphony Yan Pascal Tortelier Chandos 40 23:59

21:28:03 William Grant Still: Festive Overture (1944) Royal Philharmonic Arthur Bennet Lipkin Cambria 1060 7:54

21:36:55 Dmitri Shostakovich: Festive Overture Op 96 (1954) Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel Deutsche Gram 13458 5:50

21:45:18 Antonio Bazzini: La Ronde des lutins Op 25 (1852) Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:29

21:51:09 Peter Tchaikovsky: Symphony No. 1 in g Op 13 'Winter Dreams' (1866) Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902220 44:07

22:37:08 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957) Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 10:03

22:48:48 Frédéric Chopin: Nocturne No. 17 in B Op 62 # 1 (1846) Rafal Blechacz, piano Deutsche Gram 10870 7:26

22:57:08 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Air (1918) English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 2:29

23:00 QUIET HOUR

23:01:42 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' (1934) Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 4:15

23:05:58 Arthur Honegger: Pastorale d'été (1920) New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 82849 8:05

23:14:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 (1785) Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:03

23:21:48 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 (1823) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

23:28:41 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930) Members of Nashville Symphony Andrew Mogrelia Naxos 557460 7:57

23:36:39 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 (1848) Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53

23:40:07 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 (1865) Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 109 6:41

23:46:48 Gerald Finzi: Romance Op 11 (1928) City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 7:42

23:55:33 Billy Joel: Lullaby (Goodnight, My Angel) (1993) Lara Downes, piano Flipside Music 2:53