WCLV Program Guide 07-31-2022

00:00 JAZZ WITH JOHN SIMNA

Artist-Album-Track

Snorre Kirk The Grind Going Up

Horace Silver The Jody Grind The Jody Grind

Benn Clatworthy WAFM Tales from the Backyard

Billy Drummond Clara’s room Valse sinister

Maria Schneider Look Up Data Lords

Frank Kimbrough Wig Wise Air

Milwaukee Jazz Orchestra We All Love Eddie Harris Take It All

Ben Sidran Swing State Swing State

Willie Jones III Can’t Buy Me Love My Ship

Brandon Goldberg El Procrastinador In Good Time

Bryan Lynch Tom Harrell Dance the Way U Want To

Tom Harrell Robot Etude Oak Tree

Billy Drummond Valse Sinistre Valse Sinistre

Carla Bley Steve Swallow Ballet Mechanique Are We There Yet?

Art Hirihara Inimitably, Mr. B. Open Sky

Thomas Linger Night Ride Out in It

Billy Drummond Never Ends Valse Sinistre

Dick Hyman et al Farewell Blues One Step to Chicago

Dave Brubeck St. Louis Blues Live from Vienna 1967

Paul Desmond Samba With Some Barbecue Lemme Tell Ya ‘bout Desmond

Brent Jensen Just Squeeze Me More Sounds of a Dry Martini

John Stein Hotcakes Lifeline

03:00 JAZZ NETWORK

Artist-Album-Track

Clayton-Hamilton Jazz Orchestra Live at the MCG Captain Bill

Tierney Sutton, Serge Merlaud, Kevin Axt Paris Sessions Izzat

Stephane Grappelli, George Mraz, Roy Haynes, Michel Petrucciani Flamingo Flamingo

Howard Alden, Bucky Pizzarelli In a Mellow Tone Cherokee

Greg Gisbert, Ron Miles, John Gunther, Jeff Jenkins, Mark Simon, Paul Romaine Unfailing Kindness Unfailing Kindness

Antonio Carlos Jobim, Elis Regina, Helio Delmiro, Oscar Castro Neves, Luizao Maia, Paolo Braga Jazz Masters 13: Antonio Carlos Jobim Aguas de Marco

Gene Bertoncini, David Finck, Michael Patterson Concerti Prelude/How Insensitive

Art Van Damme, Johnny Smith, Charlie Calzaretta, Max Mariash, Lew Skalinder A Perfect Match with Johnny Smith Nicolette Avenue Breakdown

Chick Corea, Gary Burton, Roy Haynes, Dave Holland, Pat Metheny Like Minds Futures

Johnny Smith The Complete Roost Johnny Smith Small Group Sessions The Green Leaves of Summer

Greg Gisbert, Ron Miles, John Gunther, Jeff Jenkins, Mark Simon, Paul Romaine, Jeremy Ragsdale Unfailing Kindness Another Day

Renee Rosnes, Christian McBride, David Gilmore, Lauara Seaton, Zakir Hussain Life On Earth Empress Afternoon

Pat Metheny, Larry Grenadier, Bill Stewart Trio 99 - 00 The Sun In Montreal

Karrin Allyson, Rod Fleeman, Ed Howard, Matt Wilson Round Midnight April Come She Will

Brad Mehldau, Larry Grenadier, Jeff Ballard Day is Done 50 Ways to Leave Your Lover

Oscar Peterson, Itzhak Perlman, Grady Tate, Ray Brown, Herb Ellis Side by Side On the Trail

Herb Ellis, Joe Pass, Jake Hanna, Ray Brown Seven Come Eleven Concord Blues

Maceo Parker, Christian McBride, Cora Coleman-Dunham, WDR Big Band Soul Classics Introduction

Maceo Parker, Christian McBride, Cora Coleman-Dunham, WDR Big Band Soul Classics Come By and See

Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Gary Peacock Standards in Norway Old Folks

James Brown, Oliver Nelson, Louie Bellson Big Band Soul On Top September Song

Take 6 Beautiful Word Lovely Day

Ingrid Jensen, Gary Bartz, Geroge Colligan, Dwayne Burno, Bill Stewart Here On Earth Here On Earth

Etta James, Cedar Walton, Studio Orchestra Blue Gardenia This Bitter Earth

Renee Rosnes, Billy Drummond, John Patitucci, Erik Friedlander, Sachi Patitucci, Laura Oatts, Laura Seaton, Ralph Farris Live On Earth The Quiet Earth

Billy Rogers, Jeff Hirshfield, Jay Anderson The Guitar Artistry of Billy Rogers Fee Fi Fo Fum

Vince Guaraldi, Monty Budwig, Colin Bailey Jazz Impressions of Black Orpheus Almaville

Oscar Peterson, Dizzy Gillespie Oscar Peterson & Dizzy Gillespie Blues for Bird

Charlie Parker, Max Roach, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus The Quintet: Jazz at the Massey Hall, vol 1 Salt Peanuts

Jimmy McGriff, David Newman, Red Hollaway, Bernard Purdie, Mel Brown The Dream Team Don't Blame Me

Sarah Vaughan, Andy Simpkins, Harold Jones, Roland Hanna, Joe Pass Crazy and Mixed Up I Didn't Know What Time It Was

Joe Pass Unforgettable Walkin' My Baby Back Home

06:00 MUSICA SACRA

06:03:22 Johann Sebastian Bach: Mass in b: Gloria in excelsis Deo BWV 232 (1749) The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Collins 70322 5:56

06:10:48 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 79 'Gott, der Herr, ist Sonn und Schild' (1725) Arleen Augér, soprano New Bach Collegium Musicum Hans-Joachim Rotzsch Berlin Classics 2176 15:34

06:26:53 Giovanni Palestrina: Improperium expectavit cor meum (1593) Sistine Chapel Choir Massimo Palombella Deutsche Gram 4795300 3:22

06:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Tabernacle Choir at Temple Square

07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Turning Bach - Regardless of how or where or on what you play it, Bach’s music always comes round right

J.S.BACH: Prelude in E-flat, BWV 552/1, fr Clavierübung III Douglas Cleveland (2006 Fritts/St. Joseph Cathedral, Columbus, OH) Loft 1098

BACH: Trio Sonata No. 3 in d, BWV 527 Joan Lippincott (1995 Taylor & Boody/St. Thomas Church, New York, NY) Gothic 49116

BACH: Prelude & Fugue in e, BWV 533 Wolfgang Rübsam (1995 Brombaugh/Lawrence University Chapel, Appleton, WI) Naxos 8.553629

BACH (arr. De Jong): Aria, Ich will nur dir du Ehren leben, BWV 248 Euwe & Sybolt de Jong (1692 Schnitger/Martinikerk, Groningen, Netherlands) De Jong 4

BACH: Fantasy & Fugue in g, BWV 542 Karl Paukert (1971 Holtkamp/Museum of Art, Cleveland, OH) Azica 71248

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: What’s New, Part Two

09:00 IF IT AIN’T BAROQUE with John Mills

09:03:43 Johann Gottlieb Goldberg: Trio Sonata in C BWV 1037 (1745) Wilbert Hazelzet, flute Glossa 920802 12:03

09:17:42 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations BWV 988 (1742) Glenn Gould, piano Sony 52594 38:29

09:58:37 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Bourrée (1717) Jason Vieaux, guitar Azica 71250 1:23

10:00 LOS ANGELES PHILHARMONIC with Brian Lauritzen – Thomas Wilkins, conductor; Gerald Clayton, piano

Duke Ellington: Night Creature

Duke Ellington: New World A-Comin’

Duke Ellington: Black, Brown and Beige

Duke Ellington: The River Suite

Leonard Bernstein: Symphony No.2: ‘Age of Anxiety’—Gustavo Dudamel, conductor; Jean-Yves Thibaudet. piano

George Walker: Lyric for Strings—Gustavo Dudamel, conductor

12:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Igor Stravinsky: Suite from Pulcinella Movement 4 Menuetto Finale WindSync Album: Suite from Pulcinella WindSync Music: 4:14

Ivan Trevino: Songbook Volume 3 Ivan Trevino, percussion; WindSync Beaches Fine Arts Series, St. Paul's By the Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 12:56

Piano Puzzler: Contestant: Chris Freitag calling from New York, NY Music: 7:26

Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48 - Im Wunderschonen Monat MaiIm Dietrich Fischer-Dieskau, baritone; Alfred Brendel, piano Album: Schumann: Dichterliebe, Liederkreis Philips 416352 Music: 1:26

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E flat, Op. 82: Movements 1 & 2 New Zealand Symphony Orchestra; Gemma New, conductor Michael Fowler Centre, Wellington, New Zealand Music: 22:55

Samuel Coleridge-Taylor: Clarinet Quintet Movement 1 Marci Gurnow, clarinet; Kevin Chen, violin; Kenn Wagner, violin; Madeline Sharp, viola; Daniel Laufer, cello Atlanta Symphony Orchestra Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 7:40

Arturo Marquez: Danza del Mediodia Dorian Wind Quintet Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 9:08

Rebecca Clarke: Sonata for Viola and Piano Jonathan Vinocour, viola; Jeewon Park, piano Seattle Chamber Music Society, SCMS Center for Chamber Music, Seattle, WA Music: 24:36

13:57:07 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 (1919) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:21

14:00 SYMPHONYCAST with Julie Amacher – Saint Paul Chamber Orchestra - Ruth Reinhardt, conductor; Zachary Cohen, double bass

Arthur Honegger: Pastoral d’ete for Chamber Orchestra

Grażyna Bacewicz: Concerto for String Orchestra

Missy Mazzoli: Dark with Excessive Bright

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat

Johann Pachelbel: Canon and Gigue - Pinchas Zukerman (Philips 412215)

Joseph Haydn: Symphony No. 86 - Hugh Wolff (Teldec 46313)

16:00 THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad – The Cleveland Orchestra, Jahja Ling, conductor – recorded live in Mandel Concert Hall at Severance, 8/7/21 – Cleveland International Piano Competition 2021: Final Round Performances Session 2

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G Op 58—Lovre Marušić, piano (Croatia)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in d Op 30—Martín García García, piano (Gold Medalist, Spain)

17:36:24 Joseph Haydn: Symphony No. 104 in D 'London' (1795) Cleveland Orchestra George Szell Sony 768779 23:05

18:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded March 2, 2021 - Host Peter Dugan presents a program with great range both musically and in the stories of our young musicians. A fantastic young pianist brings us the high drama of Beethoven Sonata, a teenager who recently immigrated from Venezuela performs some virtuosic Venezuelan flute music, and a richly harmonic string quartet by Florence Price is performed by an ensemble made up of a rough and tumble group of siblings

Tyler Kim, 18, piano, from Temecula, California performs Sonata No. 30 , Op. 109 by Ludwig Van Beethoven

Christy Choi, 18, cello, from Tenafly, New Jersey performs Elegy, Op. 3 No. 1 by Sergei Rachmaninoff transcribed For Cello and Piano by A. Vlasov

Hannah Park, 16, violin, from Tenafly, New Jersey performs Polonaise Brilliante in D Major, Op. 435 by Henryk Wieniawski

Rodrigo Rodriguez, 17, flute, from Kissimee, Florida performs El Avispero by Beto Valderrama Patiño

The Stars Aligned Quartet featuring the Breshears siblings: Dustin, violin, 14; Starla, cello, 13; Valery, violin, 11; and Colin, viola, 8. The Breshears family is from San Francisco, California. They perform String Quartet No. 2, Mvmt 1 by Florence Price

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:58 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 1 Op 1 (1891) Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Deutsche Gram 4836617 28:06

19:33:47 Claude Debussy: Images for Orchestra (1912) San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 69 35:22

20:11:12 Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D Op 43 (1902) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 45:55

20:58:33 Jean Sibelius: King Christian II: Musette Op 27 (1898) Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:10

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Stephen Stanziano: Four Piano Miniatures Randall Fusco, piano (CCG 10-12-14) 10:44

Margi Griebling Haigh: From a Train Window Judy Berman, violin; Marcia Ferritto, viola; Dane Mather, cello (CCG 09-30-12)

Lorenzo Salvagni: Sonata in G Minor Malina Rauschenfels, cello; Lorenzo Salvagni, piano (CCG 10-15-17) 6:45

Stephen T. Griebling: Tritonus Randall Fusco, piano (CCG 09-30-12) 4:13

Stephen Stanziano: Suite for Flute and Guitar Linda White, flute, Robert Gruca, guitar (CCG 10-07-18)

21:55:39 Robert Casadesus: Toccata Op 40 (1946) Marina Lomazov, piano Lomazov 100 4:24

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded Friday at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech - A Conversation With: Jodi Berg, President and CEO of Vitamix

22:57:20 Sir Richard Rodney Bennett: Barcarolle (1993) Carol Rosenberger, piano Delos 3172 3:08

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:24 Amy Beach: Dreaming Op 15 # 3 (1892) Alan Feinberg, piano Argo 430330 6:23

23:08:48 Carl Maria von Weber: Romanze from Clarinet Concerto No. 2 Op 74 (1811) Sabine Meyer, clarinet Dresden State Orchestra Hans Vonk EMI 82160 7:09

23:15:58 Franz Schubert: Andante from Violin Sonatina No. 1 D 384 (1816) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 471568 5:13

23:22:12 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914) Hilary Hahn, violin London Symphony Sir Colin Davis Deutsche Gram 3026 16:11

23:38:38 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Cello Concerto H 439 (1753) Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Deutsche Gram 429219 7:35

23:46:14 Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 'Mercury' (1771) Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5530 8:43

23:55:27 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude (1853) CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:28

23:59:12 Frédéric Chopin: Prelude No. 4 Op 28 # 4 (1839) Daniil Trifonov, piano Deutsche Gram 4791728 1:39