WCLV Program Guide 07-28-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Randy Reinhart As Long As I Live More Than You Know

Ce Ce Gable Next Year's Songs The Last Goodbye

Delfeayo Marsalis Pontius Pilate's Decision Adam's Ecstasy; Eve's Delight

Scott Hamilton Classics If You Are But A Dream

Manhattan Jazz Quintet Funky Strut Foxy Little Thang

Dave Holland Triplicate African Lullaby

Louis Armstrong Satch Plays Fats (What Did I Do To Be So) Black And Blue

Oscar Peterson Very Tall John Brown's Body

Shelly Manne Live at the Blackhawk Summertime [Live At The Black Hawk - 1959]

NYO Jazz We're Still Here Mr. Gentle & Mr. Cool

NYO Jazz We're Still Here Run With Jones

Sean Jones Interview Sean Jones Interview Sean Jones Interview

NYO Jazz We're Still Here Transitions

Peck Allmond Live at Yoshi's 1994 I'm Confessin' (That I Love You)

Bill Charlap Live at the Village Vanguard All Across the City

Cannonball Adderley Quintet Plus New Delhi

Ben Sidran Swing State Ain't Misbehavin'

Kenny Barron Things Unseen The Moment

John Scofied John Scofield Since You Asked

Trevor Giancola Sonnet 18 DUFFLE BAG

Steve Slagle Into the Heart of It Reflections

Curtis Fuller Two Bones Mean Jean

Branford Marsalis Romare Bearden Revealed Seabreeze

Charles Mingus Mingus, Mingus, Mingus Celia

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Junior Mance Truckin' and Trakin' Miss Otis Regrets

Unhinged Sextet Don't Blink Low Talk

Nicole Glover Strange Lands Notturno

Thelonious Monk Big Band/Quartet Oska T.

Joe Williams Newport 63 In the Evenin'

Stephane Spira In Between Dawn in Manhattan

Aaron Seeber First Move Unconditional Love

Bill Smith Folk Jazz Wayfaring Stranger

Duke Ellington Private Collection Vol 1 Discontented

Kenny Dorhan Trompeta Toccata The Fox

Steve Davis Bluesthetic Silver at Sundown

Florian Hoefner Desert Bloom Neptune

Dena DeRose A Walk in the Park Meditation

Kenny Garrett Happy People Tango In 6

Ernie Andrews Jump for Joy Close Your Eyes

Coleman Hawkins Today and Now Put On Your Old Grey Bonnet

Clifford Lamb Blues & Hues New York Miles With Duke

Kenny Wheeler It Takes Two Love Theme From ''Spartacus''

Cyrille Aimee Let's get Lost Samois A Moi

Marcus Printup Homage Theme for Maxine

Jon Batiste Hollywood Africans Chopinesque

Jon Batiste Hollywood Africans Saint James Infirmary Blues

Kenny Davern Breezin Along Dark Eyes

Miki Yamanaka Miki Book

Woody Shaw In My Own Sweet Way Just a Ballad For Woody

Cyrus Chestnut My Father's Hands Epilogue

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:57:29 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down (1925) Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:20

06:07:15 Giuseppe Verdi: Alzira: Prelude (1845) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 62373 5:44

06:15:18 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 in E Op 14 # 1 (1799) HJ Lim, piano EMI 64952 11:57

06:28:45 Edvard Grieg: Holberg Suite: Air Op 40 (1884) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 061721 4:47

06:38:11 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds (1750) Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

06:49:01 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Russian Dance (1876) Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 4:01

06:54:49 Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 2:55

06:57:49 Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907) Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 2:55

07:03:47 Richard Rodgers: State Fair: Suite (1945) Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:45

07:13:21 Karl Goldmark: In Italy Op 49 (1904) National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 12:01

07:27:08 Leonard Bernstein: West Side Story: Jet Song (1957) Canadian Brass RCA 68633 2:03

07:31:07 Robert Schumann: Toccata in C Op 7 (1830) Sviatoslav Richter, piano Deutsche Gram 4796018 6:31

07:43:03 George Gershwin: Allegro from Piano Concerto (1925) Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 13:41

07:58:31 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Danse des Sauvages (1735) Daniel Hope, violin Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Deutsche Gram 4796922 1:51

08:07:08 Jean-Baptiste Lully: Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des nations (1670) Tempesta di Mare Chandos 805 6:43

08:15:32 Felix Mendelssohn: String Symphony No. 6 in E-Flat (1821) Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Naxos 553161 11:23

08:28:45 John Williams: Superman: March (1978) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 4:49

08:34:42 Paul Desmond: Take Five (1959) Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374 2:11

08:41:28 Franz Schubert: Rondo in A D 438 (1816) Elizabeth Wallfisch, violin Brandenburg Orchestra Roy Goodman Hyperion 66840 14:08

08:56:11 Enya: The Lord of the Rings: May It Be (2001) Voces8 Decca 29601 3:41

09:04:39 Richard Strauss: Don Juan Op 20 (1888) Pittsburgh Symphony Manfred Honeck Reference 707 18:20

09:24:09 Jean Sibelius: Three Late Fragments (1930) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 3:35

09:31:08 Ennio Morricone: The Mission: Suite (1986) Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1057 10:27

09:43:12 Aaron Jay Kernis: On Hearing Nightbirds at Dusk (2021) Yolanda Kondonassis, harp Azica 71349 4:03

09:48:38 Anonymous: Spiritual 'Ezekiel Saw de Wheel' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 2:51

09:52:59 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 (1882) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:49 Giacomo Puccini: Le Villi: The Witches' Sabbath (1883) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 3:41

10:06:03 Alfredo Casella: Paganiniana: Tarantella Op 65 (1942) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 4:35

10:12:44 Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9456 13:30

10:26:51 Padre Antonio Soler: Sonata No. 4 in G (1770) Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:59

10:32:15 Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 (1899) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 5:13

10:40:46 Franz Berwald: Estrella de Soria: Overture (1841) Helsingborg Symphony Okko Kamu Naxos 553051 7:54

10:51:47 Frédéric Chopin: Les Sylphides (1907) Boston Pops Arthur Fiedler RCA 300350 26:51

11:21:44 Georg Philipp Telemann: Tafelmusik II: Concerto for 3 Violins, Strings & continuo TWV 53:F1 (1733) Reinhard Goebel, violin Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 427619 13:40

11:37:33 Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1934) Leipzig Gewandhaus Orchestra Herbert Blomstedt Decca 4645 7:54

11:48:29 Ruth Gipps: Knight in Armor Op 8 (1940) BBC National Orch of Wales Rumon Gamba Chandos 40 9:53

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:43 Anton Bruckner: First movement from Symphony No. 4 'Romantic' (1874) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Arthaus 101682 21:00

12:29:42 Johannes Brahms: Symphony No. 3 in F Op 90 (1883) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 30:16

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:03:02 Francis Poulenc: Mouvements perpétuels (1918) Paul Crossley, piano CBS 44921 5:50

13:10:14 Erik Satie: Le Piccadilly (1904) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 1:33

13:15:10 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 5 Op 82 (1915) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 9:45

13:27:02 Armas Järnefelt: Praeludium (1907) Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 2:58

13:32:02 Scott Joplin: Solace (1909) Brian Dykstra, piano Centaur 3340 5:27

13:42:34 Florence Price: Fantasie Negre No. 1 (1929) Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 7:05

13:52:30 Joseph Haydn: Symphony No. 83 in g 'Hen' (1785) Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66295 24:09

14:19:51 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897) Yuja Wang, piano Deutsche Gram 16606 9:40

14:33:03 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 (1919) Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

14:46:02 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 (1869) London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

14:58:55 Monty Python: Spanish Inquisition (1970) Members of 'Monty Python' Virgin 35550 1:50

15:02:28 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Gopak (1880) Olga Kern, piano Harmonia Mundi 907336 1:38

15:04:29 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens (1887) Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

15:09:32 Brian Easdale: The Red Shoes: Ballet (1948) Philharmonia Orchestra Kenneth Alwyn Silva 1094 15:01

15:28:17 Constant Lambert: Horoscope: Sarabande for the Followers of Virgo (1937) BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Argo 436118 6:44

15:37:07 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in G BWV 973 (1717) Alexandre Tharaud, piano Harmonia Mundi 901871 6:51

15:46:22 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762) Susan Palma-Nidel, flute Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437782 6:05

15:52:51 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 (1887) Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 6:59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:02:31 Emil von Reznícek: Donna Diana: Overture (1894) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 5:58

16:10:18 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 (1713) Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

16:25:34 James Horner: Braveheart: Main Title (1995) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80437 4:46

16:31:57 Radiohead: Pyramid Song (1999) Voces8 Decca 29601 4:29

16:37:56 Felix Mendelssohn: Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage' Op 27 (1828) Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 11:06

16:51:11 Sergei Rachmaninoff: The Muse Op 34 # 1 (1912) Sheku Kanneh-Mason, cello Decca 4851630 4:34

16:56:48 Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie: Ritournelle (1733) Les Délices Délices 2013 1:44

17:04:51 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' (1937) Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

17:13:44 Jean Sibelius: Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 (1902) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 10:08

17:26:10 Ralph Vaughan Williams: Coastal Command: Suite (1942) Philharmonia Orchestra Kenneth Alwyn Silva 1094 8:22

17:38:43 John Williams: Olympic Fanfare & Theme (1984) Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 4:31

17:45:01 Margaret Bonds: Troubled Water (1967) Lara Downes, piano Flipside Music 4:44

17:50:30 William Grant Still: Romance for Alto Saxophone & Piano (1954) Robert Umiker, saxophone Cambria 1060 6:03

17:57:01 Gregorian Chant: O lux beata trinitas (1200) Anonymous 4 Harmonia Mundi 2907546 2:13

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:08 Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 975748 14:47

18:25:44 Alfredo Catalani: Scherzo (1878) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 4:41

18:32:06 Franz Schubert: Scherzo from String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Jasper Quartet Sono Luminus 92152 3:57

18:38:19 Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' Op 19 (1890) BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 14:49

18:53:59 Francis Poulenc: Suite in C (1920) Pascal Rogé, piano Decca 425862 5:25

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:37 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 (1897) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 16:14

19:21:51 Louise Farrenc: Symphony No. 1 in c Op 32 (1841) NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999603 35:09

19:58:31 Claude Debussy: Danse bohemiènne (1880) Burning River Brass BurnRiver 2013 1:44

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:19 Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930) Pierre-Laurent Aimard, piano Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 14764 18:47

20:21:30 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' S 97 (1848) London Philharmonic Sir Georg Solti Deutsche Gram 4779525 16:46

20:39:49 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F Op 10 # 2 (1798) Peter Takács, piano Cambria 1175 17:46

20:58:06 Paul Bowles: Heavenly Grass (1946) Lara Downes, piano Flipside Music 1:47

21:02:59 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 in A Op 20 # 6 (1772) Daedalus Quartet Bridge 9326 17:40

21:21:56 Jean Sibelius: Finale from Symphony No. 3 Op 52 (1907) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 8:54

21:32:41 Jean Sibelius: Three Late Fragments (1930) Oslo Philharmonic Klaus Mäkelä Decca 4852256 3:35

21:38:37 Antonio Vivaldi: Violin Concerto in C Op 8 # 6 'Pleasure' (1725) Monica Huggett, violin Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Virgin 61172 8:06

21:48:03 Johannes Brahms: Piano Sonata No. 3 in f Op 5 (1853) Vytautas Smetona, piano Navona 6286 36:40

22:26:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D K 385 'Haffner' (1782) Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 22:23

22:50:19 Camille Saint-Saëns: Romance Op 67 (1885) Steven Isserlis, cello NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach RCA 63518 6:59

22:57:57 Frédéric Chopin: Waltz No. 19 in a Op posth. (c.1843) Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 2:08

23:00 QUIET HOUR

23:01:50 Percy Grainger: Dreamery (1942) BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 6:29

23:08:20 Claude Debussy: Estampes: Pagodes (1903) San Francisco Ballet Orchestra Emil de Cou Arabesque 6734 5:30

23:13:50 Robert Fuchs: Adagio from Serenade No. 4 Op 51 (1895) Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 6:54

23:21:57 Nicolò Paganini: Romance from Grand Sonata for Guitar & Violin (1803) Gil Shaham, violin Deutsche Gram 4795448 4:26

23:26:24 Amilcare Ponchielli: Elegia (1883) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 12:06

23:38:56 Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 13 (1763) Steven Isserlis, cello Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington RCA 68578 6:28

23:45:25 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht in Jesu Händen' (1725) Augustin Hadelich, violin Steinway 30033 8:53

23:54:51 Mario Castelnuovo-Tedesco: Platero and I: Melancolia (1960) Christopher Parkening, guitar EMI 54853 3:41

23:58:50 Maurice Ravel: Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty (1911) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80601 1:25