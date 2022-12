WCLV Program Guide 07-15-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Grant Green Gooden's Corner On Green Dolphin Street

Charles/Jackson Soul Brothers How Long How Long Blues

Billie Holiday Recital My Man

Tom Harrell Oak Tree Shadows

New Faces Straight Forward Vortex

T Blanchard Romantic Defiance Betrayal Of My Soul

Charles Ruggerio Drummer/Composer Altered States

Lee Morgan Take 12 A Waltz For Fran

Steve Davis Bluesthetic A Star for Chick

Thelonious Monk Solo Monk North Of The Sunset

James Williams Meets the Saxophone Masters Calvary

Alan Broadbent Like Minds Blue Pearl

NYO Jazz We're Still Here Transitions

Michael Carvin The Art of the Trio Paper Moon

Johsua Redman Freedom in the Groove Cat Battles

Sound Prints Live at the Monterey Jazz Festival To Sail Beyond The Sunset (Live At Monterey Jazz Festival2013)

Charles Lloyd Trios-Chapel Blood Count [Live]

Joey Alexander Origin Promise of Spring

Kate Wyatt Artifact Underwater Chant

Kenny Dorham Whistle Stop Sunset

Michael Dease Coming Home The Release

Mckenna/Temperley Sunbeam and Thundercloud Sunset & the Mockingbird (723)

Ernie Watts Long Road Home River Of Light

Mariel Bildsten Backbone Rosita

Norah Jones Day Breaks It's A Wonderful Time For Love

Kenny Burrell Midnight at the Village Vanguard Parker's Mood

Buddy Rich The Swinging Buddy Rich Sonny And Sweets

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Artist-Album-Track

Ben Sidran Swing State Ain't Misbehavin'

Kenny Barron Things Unseen The Moment

John Scofield John Scofield Since You Asked

Trevor Giancola Sonnet 18 DUFFLE BAG

Steve Slagle Into the Heart of It Reflections

Curtis Fuller Two Bones Mean Jean

Branford Marsalis Romare Bearden Revealed Seabreeze

Charles Mingus Mingus, Mingus, Mingus Celia

Art Pepper The Return of Art Pepper You Go To My Head

Tony Williams Native Heart Native Heart

Jimmy Smith Prayer Meetin' Picnickin'

Hyman/Sandke Now and Again Bronco Busters

Cat Anderson Cat Anderson in Paris Concerto For Cootie

Cannonball Adderely Portrait of Cannonball Nardis (Take 5)

Peplowski/Alden Maybeck Recital Hall If I Should Lose You

Junko Onishi Cruisin' Roz

Davis Sills Double Guitar Quintet Natural Lines Foggy Daze

Sonny Rollins Saxophone Colossus Moritat (Mack The Knife)

Kirk Lightsey Lightsey Live Fee Fi Fo Fum

Kurt Elling Man in the Air In The Winelight

Jerry Granelli Another Time Alambro

SF Jazz Collective Live at SF Jazz 2018 How Insensitive

Swainson/Thompson Tranquility Time Remembered

Bill Charlap Street of Dreams Street Of Dreams

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

05:57:30 Fritz Kreisler: Schön Rosmarin (1910) Gil Shaham, violin Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 449923 1:47

06:07:34 Antonio Vivaldi: La verità in cimento: Overture RV 739 (1720) Les Violons du Roy Mathieu Lussier Atma 2602 4:40

06:14:24 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 (1933) Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

06:28:36 Albert Lortzing: Hans Sachs: Overture (1840) Berlin Radio Symphony A. F. Guhl Marco Polo 220310 7:55

06:42:02 Richard Wagner: Die Meistersinger: Act 1 Prelude (1867) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 8:40

06:51:42 Margaret Bonds: Hold On! (1962) Musicality Flipside Music 3:59

06:57:37 Miklós Rózsa: Quo Vadis: March 'Ave Caesar' (1951) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80631 4:12

07:04:32 Mick Jagger/Keith Richards: Paint It Black / Sympathy for the Devil (1966/1968) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8723 3:55

07:11:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 in D K 239 'Serenata Notturna' (1776) English Concert Andrew Manze Harmonia Mundi 907280 13:38

07:26:11 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz (1949) Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:17

07:29:26 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra (1899) Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

07:38:24 Antonín Dvorák: Adagio from Symphony No. 6 Op 60 (1880) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572698 13:05

07:54:03 Traditional: Red River Valley Dale Warland Singers Dale Warland American Choral 122 5:30

08:07:33 Maurice Ravel: Pavane for a Princess of the Past (1899) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 6:38

08:16:55 Joseph Haydn: String Quartet No. 16 in A Op 9 # 6 (1769) Angeles Quartet Decca 4783695 14:27

08:32:31 Johannes Brahms: Intermezzo in b Op 119 # 1 (1892) Alexander Schimpf, piano Oehms 1820 3:16

08:40:44 Franz von Suppé: Morning, Noon and Night in Vienna (1844) Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner Deutsche Gram 463185 8:07

08:51:04 Duke Ellington: Solitude (1934) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:04

08:55:55 Hans Zimmer: Gladiator: Suite (2000) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:26

09:06:14 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 (1934) Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 18:07

09:27:59 George Gershwin: An American in Paris (1928) William Terwilliger, violin Opus Two Azica 71290 5:02

09:34:49 David Diamond: Two Barcarolles (1994) Carol Rosenberger, piano Delos 3172 4:23

09:41:47 Felix Mendelssohn: Finale from Piano Trio No. 1 Op 49 (1838) Emanuel Ax, piano Sony 975227 8:53

09:53:04 Johann Strauss Jr: Waltz 'Du und Du' Op 367 (1874) Johann Strauss Orch of Vienna Willi Boskovsky EMI 64108 6:29

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:34 Johannes Brahms: Capriccio in g Op 116 # 3 (1892) Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 3:59

10:04:59 Nicolò Paganini: Caprice No. 24 Op 1 # 24 (1820) Augustin Hadelich, violin Warner 566017 04:38

10:11:49 Joseph Joachim: Hamlet Overture Op 4 (1853) London Philharmonic Leon Botstein IMP 27 14:24

10:27:27 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167 (1953) Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 3:08

10:32:35 George Frideric Handel: Minuet from Concerto Grosso Op 6 # 5 (1739) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 447733 3:20

10:39:50 Samuel Coleridge-Taylor: Minuet & Trio Op 5 # 4 (1895) Catalyst Quartet Azica 71336 6:56

10:47:52 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 2 in g Op 22 (1868) André Watts, piano Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80386 24:02

11:13:49 Giacomo Puccini: Capriccio sinfonico (1883) La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 63025 13:05

11:28:29 Ralph Vaughan Williams: Scherzo from Symphony No. 2 'London' (1913) London Symphony Richard Hickox Chandos 40 11:04

11:41:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C K 545 'For Beginners' (1788) Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209 9:49

11:52:19 Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899) Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:13

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:17 Leos Janácek: Sinfonietta Op 60 (1926) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 23:36

12:32:48 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in c Op 67 (1808) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80163 29:15

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:02:54 Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat Op 38 (1903) Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 5:28

13:09:42 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in a Op 39 # 6 'Red Riding Hood' (1911) Boris Giltburg, piano Naxos 503293 2:35

13:14:10 Ferruccio Busoni: Tanzwalzer Op 53 (1920) Orchestre de la Suisse Romande Kazuki Yamada PentaTone 518 11:54

13:27:44 Giuseppe Verdi: Il trovatore: Anvil Chorus (1852) La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado Deutsche Gram 4796018 2:48

13:32:34 Antonio Salieri: Tarare: Act 2 Overture (1787) Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 3:25

13:40:32 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 20 in G Op 49 # 2 (1802) Peter Takács, piano Cambria 1175 7:59

13:51:19 Anton Bruckner: Te Deum (1884) Jane Eaglen, soprano London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 56168 21:08

14:15:32 Percy Grainger: Children's March 'Over the Hills and Far Away' (1919) Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 7:00

14:26:01 César Cui: Suite Miniature Op 20 (1882) Hong Kong Philharmonic Kenneth Schermerhorn Marco Polo 220308 14:28

14:43:30 William Grant Still: Wood Notes (1947) Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559676 16:25

15:02:14 Manuel Ponce: Mexican Serenade 'Estrellita' (1912) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:22

15:06:03 Astor Piazzolla: Histoire du Tango: Bordel 1900 (1986) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:51

15:12:09 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle (1879) London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 14:54

15:29:03 Giovanni Gabrieli: Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 (1597) National Brass Ensemble Oberlin Music 1504 3:19

15:35:13 Alexander Glazunov: Violin Concerto in a Op 82 (1905) Nikolaj Szeps-Znaider, violin Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons RCA 87454 19:44

15:55:55 Antonio Lotti: Crucifixus (1720) Oxford New College Choir Edward Higginbottom Erato 21659 2:52

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:29 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz Op 53 (1883) Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 6:10

16:11:42 Ludwig van Beethoven: Allegro from Symphony No. 9 Op 125 'Choral' (1823) Freiburg Baroque Orchestra Pablo Heras-Casado Harmonia Mundi 902431 13:31

16:28:25 Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 30 Op 33 # 2 'Joke' (1781) Angeles Quartet Decca 4783695 3:19

16:35:03 Yann Tiersen: Amélie: Suite (2001) Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:51

16:40:00 Johann Christian Bach: Symphony in D Op 18 # 4 (1781) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999752 10:11

16:52:13 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 (1869) Yaara Tal, piano Sony 53285 3:14

16:56:16 BJ Ward: Plot of Korngold's 'Die tote Stadt' (1995) BJ Ward Dorchester 1005 3:36

17:04:33 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil (1911) Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

17:11:45 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 (1919) Philadelphia Orchestra Riccardo Muti EMI 63572 9:50

17:23:25 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 4 after Corelli in F (1726) Academy of Ancient Music Andrew Manze Harmonia Mundi 907261 9:46

17:38:40 Morten Lauridsen: Les Chansons des Roses: Dirait-on (1993) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 4:49

17:44:59 David Raksin: Laura: Theme (1944) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 4:05

17:50:21 Ludwig van Beethoven: Fidelio: Overture Op 72b (1814) Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:11

17:57:56 Salvatore Sciarrino: Anamorfosi (1980) Kotaro Fukuma, piano EDP 2 1:44

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:52 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 (1887) Israel Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 15:59

18:25:48 Traditional: Shenandoah Lara Downes, piano Sono Luminus 92207 3:50

18:31:50 Traditional: Scarborough Fair Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:47

18:38:48 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 2 in c BWV 813 (1722) Vassily Primakov, piano Bridge 9350 14:16

18:54:18 Traditional: Crowley's Reel Sir James Galway, flute The Chieftains RCA 7892 3:26

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:56 Claude Debussy: Children's Corner Suite (1908) Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 16:59

19:21:09 Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 (1918) Chamber Orchestra of Europe Erich Leinsdorf ASV 809 35:26

19:57:55 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 2: Rondeau BWV 1067 (1738) Gonzalo X. Ruiz, oboe Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 1:34

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:00:32 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 (1883) London Symphony István Kertész Decca 4785437 14:07

20:15:50 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 (1822) Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67403 21:36

20:38:36 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (1911) Lise de la Salle, piano Naïve 5468 18:32

20:57:42 Clara Schumann: Romance in g Op 22 # 2 (1855) Elena Urioste, violin Decca 4850020 2:43

21:03:10 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 (1939) Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 20:29

21:25:52 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 5:20

21:32:24 Nicolò Paganini: Cantabile MS 109 (1823) Anne Akiko Meyers, violin Avie 2455 3:32

21:43:42 Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G Op 88 (1889) Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 35:37

22:21:50 Leonard Bernstein: Chichester Psalms (1965) Michael Small, boy soprano Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Naxos 559456 17:40

22:42:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Andantino from Piano Concerto No. 9 K 271 (1777) Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 17181 11:45

22:54:51 Peter Tchaikovsky: Méditation Op 72 # 5 (1893) Mikhail Pletnev, piano Deutsche Gram 4284 5:13

23:00 QUIET HOUR

23:01:49 Edward MacDowell: Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 # 1 (1896) New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 2:05

23:03:55 Ernö Dohnányi: Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1 (1895) András Schiff, piano Takács Quartet Decca 421423 7:57

23:11:53 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses (1910) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:18:21 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo (1918) BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

23:21:57 Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 3] (1780) Roberto Plano, piano Concerto 2069 9:01

23:30:58 Jacques Offenbach: The Tales of Hoffmann: Barcarolle (1881) Liverpool Philharmonic Choir BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 3:16

23:35:20 Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto Op 16 (1868) Antonio Pompa-Baldi, piano Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 6:19

23:41:40 Walter Gross & Joseph Kosma: Tenderly & Autumn Leaves (1946/1945) Anne Akiko Meyers, violin eOne Music 7780 5:29

23:47:09 George Gershwin: Lullaby for Strings (1919) Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

23:56:35 Percy Grainger: Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon (1901) Dallas Wind Symphony Frederick Fennell Reference 62 3:23