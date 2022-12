WCLV Program Guide 06-18-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Pryor, Arthur Variations on 'The Blue Bells of Scotland' Christian Lindberg, tb, Roland Pontinen, p BIS The Virtuoso Trombone 5:25

00:05:25 Respighi, Ottorino Ancient Airs and Dances for the Lute, Set 3 Orpheus Chamber Orch DG Ancient Airs and Dances I & III • Three Botticelli Pictures • The Birds 16:37

00:22:02 Weiss, Sylvius Leopold Lute Concerto in F Tempesta di Mare/Richard Stone, l Chandos Weiss: Lute Concerti 14:29

00:36:31 Trad, English Folksong, Lilliburlero Philip Jones Ensemble/Elgar Howarth London Grand March 1:46

00:38:17 Beethoven, Ludwig van Grosse Fuge' in B-Flat, Op 133 Philharmonia/Otto Klemperer EMI Historical - Beethoven: Grosse Fuge Op 133; Mozart, Haydn 16:29

00:54:46 Schubert, Franz Song, 'Da quel sembiante appresi,' D 688/3 Lawrence Brownlee, t, Martin Katz, p EMI/Ang Italian Songs 1:34

01:00:00 Skalkottas, Nikos 36 Greek Dances BBC Symphony/Nikos Christodoulou BIS Nikos Skalkottas 5:30

01:05:30 Strong, George Templeton From a Notebook of Sketches' Moscow Sym Orch/ Adriano Naxos Strong 10:49

01:16:19 Skalkottas, Nikos Piano Suite No.3 Nicolas Constantinidis, p Constant Classics 20th Century Greek Piano Music 10:01

01:26:20 Skalkottas, Nikos 36 Greek Dances BBC Symphony/Nikos Christodoulou BIS Nikos Skalkottas 1:51

01:28:11 Bruch, Max Violin Concerto No. 1 in g minor, Op. 26 Nadja Salerno-Sonnenberg, v, Minnesota Orch/Edo de Waart EMI/Ang Brahms & Bruch: Violin Concertos Najda / Salerno-Sonnenberg / Edo De Waart 2:59

01:55:10 Hummel, Johann Nepomuk 24 Etudes, Op 125 Michael Ponti, p Vox Romantic Études for Piano 1:39

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joaquin Rodrigo: Sonata giocosa: II. Andante moderato Marcin Dylla, guitar Album: Chitarra Giocosa Fleur de Son Music: 4:19

Johannes Brahms: Serenade No. 1 in D Major, Op. 11 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 12:46

Piano Puzzler: Contestant this week is Marc Loudon from New Orleans, LA Music: 9:01

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations: Aria Angela Hewitt, piano Album: Bach: Goldberg Variations Hyperion 68146 Music: 4:19 (short excerpt as needed)

Manuel Ponce: Theme, Variations and Fugue on Folia de Espana Marcin Dylla, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 21:56

Clara Schumann: 3 Romances Op. 11: Movement 3: Moderato Isata Kanneh-Mason, piano Album: Romance: The Piano Music of Clara Schumann Decca Classics Music: 4:18

Chris Rogerson: Duo Nicolas Kendall, violin; Efe Baltacigil, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:02

Jerome Kern: Just The Way You Look Tonight Adela Pena, violin; Basia Danilow, violin; Kathryn Lockwood, viola; Peter Sanders, cello Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 4:52

Robert Schumann, arr. Clara Schumann: Liederkreis, Op. 39: 5. Mondnacht Isata Kanneh-Mason, piano Album: Romance: The Piano Music of Clara Schumann Decca Classics Music: 3:45

Clara Schumann: Piano Concerto in A minor Op. 7: Movements 1-2 Isata Kanneh-Mason, piano; Jonathan Aasgaard, cello; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; Holly Mathieson, conductor Album: Romance: The Piano Music of Clara Schumann Decca Classics Music: 11:04

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:00 Tchaikovsky, Peter Capriccio,' Op. 8 Valentina Lisitsa, p Decca Tchaikovsky: Complete Works for Solo Piano 5:37

04:05:37 Tchaikovsky, Peter Capriccio italien,' Op. 45 Minneapolis Sym Orch/Antal Dorati Mercury 1812 Festival Overture, Op. 49 / Capriccio Italien / Wellington's Victory 14:44

04:20:21 Rimsky-Korsakov, Nicolai Capriccio espagnol,' Op. 34 Chicago Pro Musica Reference Recordings The Medinah Sessions 14:54

04:35:15 Tarrega, Francisco Isabel' David Russell, g Opera Tres Tarrega: Integral de Guitarra Complete Works for Guitar 1:36

04:36:51 Tartini, Giuseppe Violin Concerto in A, D 96 Giuliano Carmignola, v, Venice Baroque Orch/Andrea Marcon DG Archiv CONCERTO VENEZIANO 18:13

04:55:04 Marenzio, Luca Madrigal, 'Spring Returns' Chicago Chamber Brass Pro Arte N/A 1:31

05:00:00 Rameau, Jean-Philippe Acante et Cephise' (1751) Les Talens Lyriques/Christophe Rousset L'Oiseau Lyre Rameau: Ouvertures * Les Talens Lyriques/Rousset 5:08

05:05:08 Roussel, Albert Sinfonietta for String Orchestra, Op 52 Royal Scttish National Orch/Stephane Deneve Naxos ROUSSEL, A.: Symphony No. 4 / Rapsodie Flamande / Petite Suite / Sinfonietta (Royal Scottish National Orchestra, Deneve) 9:40

05:14:48 Attaignant, Pierre Prelude' Doulce Memoire/Denis Raisin-Dadre Naive L'Harmonie du Monde 1:41

05:16:29 Schubert, Franz Piano Quintet in A, D. 667, 'Trout' Elisabeth Leonskaja, p, Alban Berg String Quartet EMI/Ang Schubert: Trout Quintet 14:28

05:54:57 Eisenach, Johann Jakob Lowe von Capriccio No.1 Niklas Eklund, tr, Knut Johannessen, o Naxos The Art of the Baroque Trumpet 1:29

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:59 Maurice Ravel: Menuet antique Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 2121 7:15

06:15:23 Eduard Tubin: Festive Prelude Gothenburg Symphony Neeme Järvi Bis 286 7:43

06:24:45 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Balcony Scene San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68288 8:15

06:33:35 Peter Tchaikovsky: Impromptu in e Op 72 # 1 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 3:30

06:40:45 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 5:17

06:47:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet K 355 András Schiff, piano Decca 421369 2:37

06:51:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 5:52

06:57:43 Richard Rodgers: Victory at Sea: Guadalcanal March Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80175 3:08

07:05:20 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

07:12:17 Franz von Suppé: Beautiful Galatea: Overture New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61830 7:37

07:21:26 Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' Stephen Hough, piano Hyperion 67043 7:06

07:30:12 Johann Pachelbel: Canon Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390 4:07

07:37:39 Alessandro Scarlatti: Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 William Bennett, flute I Musici Philips 400017 7:57

07:48:49 Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture Dresden State Orchestra Carlos Kleiber DeutGram 4796018 9:42

08:07:51 Jean Françaix: Concertino for Piano & Orchestra Claude Françaix, piano London Symphony Antal Doráti Mercury 434335 7:55

08:18:29 Aaron Copland: Billy the Kid: Three Dances St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 77310 10:43

08:30:30 Padre Antonio Soler: Sonata No. 15 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:42

08:37:53 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 88 Berlin Philharmonic Wilhelm Furtwängler DeutGram 4796018 7:59

08:47:36 Gustav Holst: The Planets: Venus Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 7:59

08:55:55 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 Op 72 # 3 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 3:17

09:04:06 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 19:08

09:25:55 Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partners! New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 2:36

09:28:31 Bernard Herrmann: The Devil and Daniel Webster: Sleigh Ride New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 1:56

09:31:40 Ludwig van Beethoven: King Stephan: Overture Op 117 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 7:29

09:39:37 George Frideric Handel: Music for the Royal Fireworks: Overture Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:25

09:48:59 George Butterworth: The Banks of Green Willow London Symphony Richard Hickox Chandos 40 6:09

09:56:13 Claude Debussy: Pour le piano: Toccata Barry Douglas, piano RCA 68127 3:52

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:32 John Lennon/Paul McCartney: Blackbird Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:30

10:03:35 John Lennon/Paul McCartney: Michelle Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 2:32

10:08:17 Alexander Glazunov: Slavonic Festival Op 26 Moscow Symphony Konstantin Krimets Naxos 553538 12:37

10:22:17 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 5:22

10:29:10 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 5:40

10:39:24 Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:48

10:50:38 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 24:25

11:17:31 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 9 K 73 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 11:48

11:30:51 Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Spring Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:47

11:42:17 Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances Op 167 Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Naxos 572823 15:57

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:35 Johann Strauss Jr: Polka française 'Kreuzfidel' Op 301 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 3:41

12:17:04 Johannes Brahms: Symphony No. 3 Op 90 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 30:16

12:49:43 Maurice Ravel: La valse Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 11:41

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:02:31 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:20

13:06:44 Leó Weiner: Two Divertimento Movements Andreas Ottensamer, clarinet Chamber Ensemble Mercury 4811409 4:26

13:13:58 Antonín Dvorák: The Water Goblin Op 107 London Symphony István Kertész Decca 4785437 19:25

13:35:04 Antonio Salieri: Cublai Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 3:42

13:40:34 Joseph Haydn: Scherzando No. 2 H 2:34 Emmanuel Pahud, flute Haydn Ensemble Berlin EMI 56577 7:15

13:49:47 Charles Ives: Finale from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 10:12

14:00 PERFORMANCE TODAY with Elena See & Fred Child

Kenji Bunch: String Circle No. 1 ETHEL; Kenji Bunch, viola Album: ETHEL: Heavy Innova 820 Music: 4:31

Joaquin Turina: Piano Trio No. 2 Jon Kimura Parker, piano; Martin Beaver, violin; Clive Greensmith, cello Montrose Trio Rockport, MA Music: 13:49

Kenji Bunch: Summer Hours for Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, and Piano Marya Martin, flute; James Austin Smith, oboe; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Peter Kolkay, bassoon; Steward Rose, horn; Ran Dan, piano Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 13:46

Edvard Grieg: Peer Gynt, Suite No. 1 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 15:40

Edward MacDowell: Piano Concerto No. 2 In D, Op. 22: Presto Stephen Prutsman, piano; National Symphony Orchestra of Ireland; Arthur Fagen, conductor Album: American Classics: Piano Concertos No.1 And 2/Witches' Dance/Romance For Cello And Orchestra Music: 4:42

Morton Gould: Stringmusic Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 27:28

Fritz Kreisler: Viennese Rhapsodic Fantasietta Alexandre Da Costa, violin; Alexandra Nguyen, piano UCCS Presents/Classical 88.7 KCME/Adventure Culture Fund, Ent Center for the Arts, Colorado Springs, CO Music: 8:04

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 18 in G-sharp minor from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 887 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 7:04

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:58:55 John Lennon/Paul McCartney: Penny Lane Ryan Anthony, piccolo trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:34

16:06:46 John Lennon/Paul McCartney: Yesterday Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 3:00

16:12:14 George Gershwin: Rhapsody in Blue George Gershwin, piano Columbia Jazz Band Michael Tilson Thomas CBS 42240 13:41

16:28:41 Mark Knopfler: The Princess Bride: Main Titles Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80342 3:25

16:33:33 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet DeutGram 4778765 5:40

16:41:07 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Sonata No. 23 Op 57 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 8:13

16:50:29 Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:51

16:54:05 Henry Purcell: King Arthur: What power art thou & Chorus of Cold People Monteverdi Choir Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Erato 88056 6:18

17:04:45 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 6:23

17:13:28 Franz Schubert: Scherzo from String Quintet D 956 Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 10:39

17:25:56 Sir William Walton: Scapino Comedy Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 8:18

17:36:36 Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 4:54

17:43:36 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Canadian Brass Steinway 30008 3:13

17:47:42 Josef Myslivecek: Symphony in C Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 7:10

17:55:56 Karl Jenkins: I'll Make Music Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:30

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:38 Ignaz Pleyel: Symphony in D Op 3 # 1 Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999759 16:25

18:26:27 Claude Debussy: L'isle joyeuse Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:57

18:33:20 Claude Debussy: Images, Book 2: Poissons d'or Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:50

18:38:16 Jean Sibelius: Pohjola's Daughter Op 49 Orchestre de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 13:08

18:52:26 Claude Debussy: Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 5:31

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:37 Julius Fucik: Marinarella Overture Op 215 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 10:50

19:14:23 Manuel Rosenthal: Gaîté Parisienne Monte Carlo Philharmonic Manuel Rosenthal EMI 63136 41:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:55 Ignaz Pleyel: Cello Concerto Ivan Monighetti, cello Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 901599 21:57

20:24:37 Sir Edward Elgar: Overture 'In the South' Op 50 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 74888 21:52

20:49:13 Bedrich Smetana: Má vlast: Blaník Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt RCA 54331 15:24

21:07:53 Leonard Bernstein: Candide: Suite Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 18:04

21:27:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 9:11

21:38:00 André Grétry: Céphale et Procris: Gigue Orchestre de Bretagne Stefan Sanderling ASV 1095 3:02

21:42:54 Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMasters 67130 8:09

21:53:09 Eduard Tubin: Symphony No. 3 Swedish Radio Symphony Neeme Järvi Bis 342 33:28

22:29:33 Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 18:19

22:49:20 Johannes Brahms: Nänie Op 82 San Francisco Sym Chorus San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 430281 12:44

23:00 QUIET HOUR

23:04:11 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 5:25

23:09:37 Orlando Gibbons: Pavan No. 16 Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:02

23:15:39 Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp: Romanza Op 19 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 572303 5:57

23:22:13 Wayne Barlow: The Winter's Passed Bert Lucarelli, oboe Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Koch Intl 7187 5:15

23:27:31 Miguel Llobet: Catalan Folksongs Christopher Parkening, guitar EMI 49404 7:05

23:34:34 William Grant Still: The American Scene: Tomb of the Unknown Soldier Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85596 7:08

23:42:13 John Field: Nocturne No. 13 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 5:52

23:48:06 Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament Denyce Graves, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini RCA 63509 4:54

23:53:00 Leroy Anderson: The Irish Suite: The Last Rose of Summer Alfred Krips, violin Boston Pops Arthur Fiedler RCA 7892 3:48

23:57:22 Traditional: Golden Slumbers Cambridge Singers John Rutter Collegium 120 2:19