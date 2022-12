WCLV Program Guide 06-17-2020

00:00:00 Geminiani, Francesco The Enchanted Forest' CBC Vancouver Orch/John Eliot Gardiner Radio Canada Int'l Baroque Masterpieces 5:33

00:05:33 Glazunov, Alexander The Forest,' Op 19 Moscow Sym Orch/Alexander Anissimov Naxos GLAZUNOV, A.K.: Orchestral Works, Vol. 13 - Symphony No. 6 / The Forest (Moscow Symphony, Anissimov) 21:02

00:26:35 Prokofiev, Serge Cinderella,' Op. 87 Cleveland Orch/Vladimir Ashkenazy London Sergei Prokofiev: Cinderella / Mazurka 1:36

00:28:11 Hindemith, Paul Tanzstucke,' Op 19 Hans Petermandl, p Marco Polo HINDEMITH : Piano Works Vol. 1 13:48

00:41:59 Susato, Tielman The Danserye' (1551) Musica Aurea Ensemble/ Jean Wolteche Boston Skyline Dances Of The Renaissance 12:50

00:54:49 Anonymous 14th century, Italian Trotto London Early Music Consort/David Munrow London Early Music Festival 1:44

01:00:00 Strauss, Johann, Sr Jugendfeuer Galop, Op 90 Vienna Biedermeyer Ensemble Denon Walzer A La Paganini- Musik Des Biedermeier III 2:22

01:02:22 Strauss, Josef Polka francaise, 'Le Moulinet (The Little Mill),' Op 57 Vienna Biedermeyer Ensemble Denon N/A 3:04

01:05:26 Madetoja, Leevi Symphony No.1 in F, Op 29 Iceland Sym Orch/Petri Sakari Chandos Madetoja: Symphonies Nos 1 & 2 23:20

01:28:46 Marais, Marin Les Contrefaiseurs' Musica Pacifica Virgin Marin Marais: Pieces en trio 1:55

01:30:41 Beethoven, Ludwig van Symphony No. 8 in F, Op. 93 Philadelphia Orch/Riccardo Muti EMI/Ang Beethoven: Complete Symphonies 0:48

01:55:29 Vaughan Williams, Ralph Six Studies in English Folksong (1926) Denise Djokic, vc, David Jalbert, p Endeavour Classics Denise Djokic * Folklore 1:50

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Franz Liszt: Waldesrauschen (Forest Murmurs) William Wolfram, piano Album: Liszt Piano Music, 20 Naxos 557014 Music: 4:25

George Gershwin: Concerto in F: Movement 1 Joel Fan, piano; Anatoliy Komar, trumpet; Lviv Philharmonic; Benjamin Loeb, conductor International Conducting Workshop and Festival, Lviv Philharmonie, Lviv, Ukraine Music: 14:27

Miguel del Aguila: Presto II for string quartet Austin Hartman & Daria Tedeschi Adams, violin; Mark Holloway, viola; Brandon Vamos, cello Music in the Vineyards Festival, Silverado Vineyards, Napa, CA Music: 5:25

Keith Richards arr. Anthony Rozankovic: Encore: Sympathy For the Devil; Paint it Black Francisco Fullana, solo violin; Simin Ganatra, Daria Tedeschi Adams, violin; Jonah Sirota, viola; Brandon Vamos, cello; Scott Pingel, bass; William Wolfram, piano Music in the Vineyards Festival, Silverado Vineyards, Napa, CA Music: 3:30

Robert Schumann: Humoreske in B-flat Major, Op. 20 William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Cornerstone Arts Center, Colorado Springs, CO Music: 18:33

Francis Poulenc: 15 Improvisations: No. 11 in G minor and No. 15 in c minor "Hommage a Edith Piaf" Lucille Chung, piano Album: Poulenc: Works for Piano Solo and Duo Signum 455 Music: 4:10

Jean Sibelius: Valse Triste, Op. 44, No. 1 Saint Paul Chamber Orchestra; Eric Jacobsen, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 4:10

Astor Piazzolla, arr. Alessio Bax and Lucille Chung: Libertango Alessio Bax, piano; Lucille Chung, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 4:03

Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello, and Piano in C major, Op. 56 (Triple Concerto) Martin Chalifour, violin; Robert deMaine, cello; Joanne Pearce Martin, piano; Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 33:58

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:00 Pierne, Gabriel Impromptu-caprice' in A-Flat, Op 9 Markus Klinko, h EMI/Ang Markus Klinko Recital - Satie, Debussy, Saint-Saëns, Fauré 5:39

04:05:39 Pierne, Gabriel Piano Concerto in c, Op 12 Maryle´ne Dosse, p, Stuttgart Phil/Mathias Kuntzsch Candide N/A 19:53

04:25:32 Pierne, Gabriel Album pour mes petits amis, Op 14 English Chamber Orch/Paul Tortelier Virgin French Impressions 3:09

04:28:41 Monteverdi, Claudio Balletto' Los Angeles Guitar Quartet Delos For Thy Pleasure: J S Bach and Other Baroque Masters 1:48

04:30:29 Haydn, Franz Joseph String Quartet in C, Op. 20, No. 2 Kodaly String Quartet Naxos HAYDN: String Quartets Op. 20, Nos. 1- 3, 'Sun Quartets' 0:36

04:55:05 Anonymous 16th century, German Rumpelmetten Philadelphia Renaissance Wind Band Newport Classic Keeping The Watch: The Philadelphia Renaissance Wind Band 1:43

05:00:00 Byrd, William The Bells' Sophie Yates, virginals Chandos Sophie Yates - English Virginals 5:40

05:05:40 Hebden, John String Concerto No.2 in C Cantilena/Adrian Shepherd Chandos Hebden: Six Concertos For Strings 7:33

05:13:13 Wesley, Samuel Symphony No.2 in D London Mozart Players/Matthias Bamert Chandos Wesley: Symphonies 11:08

05:24:21 Balfe, Michael The Bohemian Girl' Boston Pops/Arthur Fiedler RCA Boston Tea Party 8:30

05:32:51 Elgar, Edward Songs, Op 59 Benjamin Luxon, br, David Willison, p Chandos Elgar & Delius Songs 1:29

05:34:20 Arnold, Malcolm Eight English Dances, Opp 27, 33 London Phil/Malcolm Arnold Lyrita Malcolm Arnold - English Dances, Set 1 Op.27, Set 2 Op.33 • Solitaire, Sarabande & Polka • Irish Dances Op.126 • Scottish Dances Op.59 • Cornish Dances Op.91 19:48

05:54:08 Skempton, Howard Toccata' John Tilbury, p Sony Well, Well, Cornelius 1:46

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:00 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 4:48

06:12:38 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale Israel Philharmonic Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 07:18

06:21:53 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 7:49

06:30:54 Anthony Collins: Vanity Fair New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:53

06:37:45 Leroy Anderson: A Harvard Festival BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 6:07

06:45:35 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 1 BWV 846 Till Fellner, piano ECM 1853 3:50

06:50:10 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 3:44

06:54:54 Pierre Leemans: March 'Belgian Paratroopers' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:24

07:03:43 Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No.4 Op 39 New Zealand Symphony James Judd Naxos 503293 5:11

07:11:14 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414422 12:35

07:25:54 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068 5:47

07:32:45 Igor Stravinsky: Mavra: Chanson russe Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:05

07:40:38 Igor Stravinsky: Fireworks Op 4 Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 437850 3:47

07:47:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 8 for Winds K 213 Quintett.Wien Nimbus 5479 9:14

07:58:21 George Gershwin: Girl Crazy: I Got Rhythm Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:03

08:05:59 Sir Arthur Sullivan: The Pirates of Penzance: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:07

08:15:24 Alessandro Marcello: Oboe Concerto in d Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 11:06

08:28:19 Franz Schubert: Moment Musical No. 3 D 780 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 2:01

08:30:36 Heitor Villa-Lobos: Brazilian Suite: Gavotta-Choro Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 5:01

08:38:51 Camargo Guàrnieri: Dansa negra Simón Bolívar Symphony Maximiano Valdés Dorian 90227 4:57

08:44:47 Richard Wagner: Die Feen: Overture Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 11:19

08:57:36 Johann Strauss Jr: Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 2:31

09:03:09 Charles Gounod: Petite Symphonie for Winds Norwegian Winds Gerard Oskamp Victoria 19095 18:25

09:26:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Overture Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 31827 4:26

09:34:16 Frank Bridge: Norse Legend BBC National Orch of Wales Richard Hickox Chandos 10012 4:45

09:50:25 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 Hagen Quartet DeutGram 4795448 8:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:13 Igor Stravinsky: Pastorale Joseph Silverstein, violin Boston Sym Chamber Players DeutGram 463667 2:51

10:03:59 Igor Stravinsky: Tango in d Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68189 3:04

10:10:06 Don Gillis: Symphony No. 5 1/2 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 67067 14:04

10:25:54 Morton Gould: Blues from 'Interplay' Findlay Cockrell, piano Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Albany 1174 4:06

10:31:38 Franz Liszt: Variations on Mendelssohn's 'Wedding March' S 410 Arcadi Volodos, piano Sony 60893 4:42

10:39:21 Richard Wagner: Lohengrin: Bridal Chorus Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:43

10:44:51 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: March Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 2:00

10:51:49 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 020208 18:47

11:13:13 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 6:52

11:21:59 Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 15:19

11:40:26 Luigi Boccherini: Cello Concerto No. 7 G 480 Yo-Yo Ma, cello Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Sony 60680 17:25

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:59 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 060504 2:32

12:14:28 Franz Schubert: Symphony No. 5 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 60803 26:52

12:43:57 Giuseppe Verdi: Requiem: Libera me Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 060504 12:41

12:57:37 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Trepak Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 1:18

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:26 William Kroll: Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:10

13:04:10 Louis Moreau Gottschalk: The Banjo Op 15 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:07

13:09:16 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 17:36

13:29:41 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 5:33

13:36:39 George Frideric Handel: Samson: Act 1 Sinfonia Anthony Halstead, horn English Concert Trevor Pinnock Archiv 419219 7:51

13:45:53 Fanny Mendelssohn-Hensel: Concert Overture Women's Philharmonic JoAnn Falletta Koch Intl 7169 10:30

13:56:40 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 26 Op 62 # 2 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006 1:53

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joaquin Rodrigo: Sonata giocosa: II. Andante moderato Marcin Dylla, guitar Album: Chitarra Giocosa Fleur de Son Music: 4:19

Johannes Brahms: Serenade No. 1 in D Major, Op. 11 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 12:46

Piano Puzzler: Contestant this week is Marc Loudon from New Orleans, LA Music: 9:01

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations: Aria Angela Hewitt, piano Album: Bach: Goldberg Variations Hyperion 68146 Music: 4:19 (short excerpt as needed)

Manuel Ponce: Theme, Variations and Fugue on Folia de Espana Marcin Dylla, guitar Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 21:56

Clara Schumann: 3 Romances Op. 11: Movement 3: Moderato Isata Kanneh-Mason, piano Album: Romance: The Piano Music of Clara Schumann Decca Classics Music: 4:18

Chris Rogerson: Duo Nicolas Kendall, violin; Efe Baltacigil, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:02

Jerome Kern: Just The Way You Look Tonight Adela Pena, violin; Basia Danilow, violin; Kathryn Lockwood, viola; Peter Sanders, cello Central Vermont Chamber Music Festival, Chandler Center for the Arts, Randolph, VT Music: 4:52

Robert Schumann, arr. Clara Schumann: Liederkreis, Op. 39: 5. Mondnacht Isata Kanneh-Mason, piano Album: Romance: The Piano Music of Clara Schumann Decca Classics Music: 3:45

Clara Schumann: Piano Concerto in A minor Op. 7: Movements 1-2 Isata Kanneh-Mason, piano; Jonathan Aasgaard, cello; Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; Holly Mathieson, conductor Album: Romance: The Piano Music of Clara Schumann Decca Classics Music: 11:04

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:42 Igor Stravinsky: Suite No. 2 for Small Orchestra London Sinfonietta Riccardo Chailly Decca 417114 6:14

16:07:15 Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 2:27

16:12:02 Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 11:10

16:25:37 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Overture Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 3:57

16:31:14 Federico Moreno Tórroba: Airs of la Mancha David Russell, guitar Telarc 80451 8:06

16:41:13 John Field: Rondeau Mícéal O'Rourke, piano London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9534 7:22

16:49:06 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:57

16:54:10 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Maria João Pires, piano DeutGram 457550 6:34

17:05:51 Ferruccio Busoni: Duettino Concertante after Mozart Greg Anderson, piano Steinway 30022 6:54

17:14:36 Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance Op 65 Stephen Geber, cello Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430201 8:48

17:25:47 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Sonata No. 23 Op 57 Jeno Jandó, piano Naxos 500250 9:35

17:40:06 Radiohead: Pyramid Song Voces8 Decca 29601 4:29

17:45:48 Traditional: The Parting Glass Voces8 Decca 29601 3:39

17:50:09 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 7:14

17:58:00 Manuel Ponce: Prelude in the Baroque style Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:02

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:10 Igor Stravinsky: Divertimento from 'The Fairy's Kiss' Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 24:09

18:33:47 Charles Gounod: Concertino for Flute & Small Orchestra Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 4:57

18:40:09 Charles Gounod: Faust: Soldiers' Chorus London Symphony Chorus Men London Symphony Richard Hickox MCA 25877 2:59

18:44:34 Igor Stravinsky: Finale from Symphony in E-Flat Op 1 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 453434 7:18

18:52:36 Charles Gounod: St. Cecilia Mass: Sanctus Elina Garanca, mezzo-soprano German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon DeutGram 21327 5:31

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:03 Robert Fuchs: Serenade No. 5 Op 53 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:01

19:24:56 Charles Gounod: Symphony No. 2 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 462125 30:50

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, direction/harpsichord; Erica Schuller, soprano; Brian Giebler, tenor; Olivier Brault, Alan Choo, Adriane Post, Carrie Krause, violin soloists – L’amore, An Old Italian Valentine

Antonio Vivaldi: Concerto in D for Four Violins, RV 549

Nicola Porpora (arr Sorrell): Alto Giove

Giovanni Battista Fontana: Trio Sonata No. 8 in D

Barbara Strozzi: Che si puo fare?

Claudio Monteverdi: Pur ti mio (from L’Incoronazione di Poppea)

Claudio Monteverdi: Fugge il verno; Rosetta che Rosetta; Damigella tutta bella (From the Scherzi Musicali)

Antonio Vivaldi: Ciaconna in C, RV 114

Vivaldi: Concerto in C for Two Violins, RV 507

Vivaldi: Vedro con mio diletto (from Giustino)

Monteverdi: Ohime, ch’io cado

Vivaldi: L’estate (from the Four Seasons)

21:28:34 George Frideric Handel: Water Music Suites Nos. 1-3 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 27:54

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:00:16 André Jolivet: Concertino for Trumpet, Strings & Piano Wynton Marsalis, trumpet Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen CBS 42096 9:16

22:11:54 William Grant Still: Symphony No. 2 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9226 29:22

22:42:43 Samuel Coleridge-Taylor: Othello Suite Op 79 RTÉ Concert Orchestra Dublin Adrian Leaper MarcoPolo 223516 10:35

22:54:54 Joseph Haydn: Finale from Trumpet Concerto Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 4:30

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:59 Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 2:40

23:04:39 Franz Liszt: Die Zelle in Nonnenwerth S 534/3 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002 7:24

23:12:03 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:18:23 Alec Wilder: Air for Flute Julius Baker, flute Columbia String Orchestra Frank Sinatra Sony 4271 4:34

23:22:57 Anton Webern: Langsamer Satz Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 13:37

23:36:34 Gaetano Donizetti: Andante sostenuto Heinz Holliger, oboe Philips 426288 3:36

23:41:10 Bill Evans: Song for Helen Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 4:13

23:45:24 Morton Gould: Spirituals for Strings: Were You There? & Steal Away London Philharmonic Strings Kenneth Klein Albany 1058 4:52

23:50:16 Heitor Villa-Lobos: Suite populaire brésilienne: Mazurka-Choro Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 3:55

23:55:45 Percy Grainger: Colleen Dhas City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:27Frank Bridge: Norse Legend (1938)