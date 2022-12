WCLV Program Guide 06-08-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: West Shore Chorale, John Drotleff, conductor; Michael K. Lisi, Associate Conductor

Kenneth Drake: I Come With Joy

Charles Ives: Sixty-Seventh Psalm

Randall Thompson: The Peaceable Kingdom

Arr. Parker/Shaw: I Will Arise

James Fritschel: Make Haste, O God

David Conte: Ave Maria

Tim Brent and Amanda Quist: Threads of Joy

David Malloy: The Field

Billy Joel, arr. Lawson: Lullaby

Arr. Jester Hairston: Elijah Rock

F. Melius Christiansen: Beautiful Savior

01:01:58 Gordon Jacob: Mam'zelle Angot: Highlights Orch of the Royal Opera House Anatole Fistoulari Decca 4785437 24:00

01:28:43 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 1 Op 2 Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal PentaTone 157 31:40

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Francisco Mignone: Three Spanish Songs (1932) Cuarteto Latinamericano Sono Luminus 92147

02:05:21 Francisco Mignone: Seresta No. 2 for Double Quartet (1956) Cuarteto Latinamericano; La Catrina String Quartet Sono Luminus 92147

02:10:31 Johann Sebastian Bach: Violin Sonata No. 4 in c, BWV 1017 Itzhak Perlman, violin; Martha Argerich, piano Warner Classics 557553

02:30:53 Federico Mompou: Ballet Jordi Maso, piano Naxos 8570956

02:46:40 Antonin Dvorak: Symphony No. 8 in G, Op. 88 (ii. Adagio) Houston Symphony Andres Orozco-Estrada PentaTone 5186578

03:00:50 Jules Massenet: Le Cid, ballet suite selections Moscow Symphony Orchestra Antonio de Almeida Lydian 18137

03:13:26 Alessandro Grandi: Dixit Dominus" Camerata Vocale Sine Nomine Leonor Suarez Dulzaides Live in WDAV's John Clark Performance Studio, March 3, 2015

03:15:18 Ignacio de Jerusalem: Quem terra pontus sidera Chanticleer; Chanticleer Sinfonia Joseph Jennings Teldec 21829

03:21:48 Xavier Montsalvatge: Fantasia Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

03:38:10 Isaac Albeniz: Six Salon Mazurkas, Op. 66 Miguel Baselga, piano BIS 1953

04:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

04:01:28 Carl Orff: Carmina burana: On the Green Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 14:20

04:15:48 Carl Orff: Carmina burana: Court of Love Judith Blegen, soprano Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 18:10

04:36:07 Robert Schumann: Symphony No. 2 Op 61 Cleveland Orchestra George Szell Sony 62349 36:20

05:15:01 Felix Mendelssohn: Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano Sony 52192 29:13

05:45:55 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in g Op 9 # 8 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 550739 10:06

05:56:23 Fritz Kreisler: Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:37

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:33 Max Reger: Finale from Flute Serenade Op 77 Michel Debost, flute Skarbo 4094 4:23

06:13:18 Robert Schumann: Blumenstück Op 19 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 8:17

06:23:13 Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in D RV 95 Paula Robison, flute MusicMasters 60152 8:56

06:34:04 Jack Gallagher: Berceuse London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 5:16

06:43:57 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Overture Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 8:48

06:53:58 Benjamin Frankel: Carriage and Pair New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66968 2:44

06:57:10 Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' Boston Pops John Williams Sony 46747 3:17

07:04:22 Robert Schumann: Finale from Piano Quintet Op 44 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 7:17

07:13:08 Édouard Lalo: Deux Aubades CBC Radio Orchestra Daniel Swift CBC 5152 9:07

07:23:20 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 4: Gigue BWV 1010 Andrés Díaz, cello Azica 71252 2:09

07:26:31 Bruce Broughton: Silverado: Overture Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2016 4:53

07:32:54 Robert Schumann: Romance in A Op 94 # 2 Albrecht Mayer, oboe Decca 4783498 4:38

07:41:30 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 8:57

07:52:08 Peter Boyer: Silver Fanfare London Philharmonic Peter Boyer Naxos 559769 4:08

07:56:25 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43 # 6 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:31

08:06:49 Carl Orff: Carmina burana: Fortune Empress of the World London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 5:09

08:13:44 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 11 Anthony Robson, oboe Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 610 7:17

08:21:44 Bernard Herrmann: For the Fallen New Zealand Symphony James Sedares Koch Intl 7224 6:51

08:29:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Overture Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 4:23

08:38:42 Jacques Ibert: Finale from Flute Concerto Emmanuel Pahud, flute Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman EMI 57563 7:56

08:47:42 Maurice Ravel: Waltz 'in the style of Borodin' English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 2:58

08:51:04 Gabriel Yared: The English Patient: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 5:40

08:56:53 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Act 3 Introduction Russian State Symphony Dmitry Yablonsky Naxos 555873 2:36

09:03:43 Maurice Ravel: Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44945 16:13

09:21:54 Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata Op 19 Hee-Young Kim, cello Sony 118497 6:36

09:30:26 Ennio Morricone: The Untouchables: Main Theme City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1057 2:19

09:35:03 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

09:47:20 Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 9:56

09:57:28 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 1:27

Bruce Broughton: Silverado: Overture (1985)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:42 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Emanuel Ax, piano Sony 60771 5:10

10:05:11 Franz Schubert: Die Forelle D 550 Barbara Bonney, soprano Sony 61964 2:15

10:09:53 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 14:23

10:24:41 Carl Maria von Weber: Turandot: Overture Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 3:44

10:30:03 Dmitri Shostakovich: Three Fantastic Dances Op 5 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846 3:50

10:38:21 Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22 Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80574 4:13

10:43:58 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' Vienna Philharmonic Valéry Gergiev Philips 468526 5:46

10:50:38 Robert Schumann: Piano Quintet Op 44 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 29:20

11:21:27 Julius Fucik: Marinarella Overture Op 215 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 10:50

11:33:27 Ludwig van Beethoven: Variations on 'See, the conqu'ring hero Zuill Bailey, cello Telarc 80740 12:23

11:47:37 Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 7:48

11:56:37 George Gershwin: Rag 'Rialto Ripples' William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80445 2:31

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:43 Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn Op 45 Vienna Singverein Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2010 9:19

12:19:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 K 550 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 052408 28:58

12:49:57 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Porgi, amor Malin Hartelius, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 4:00

12:54:14 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 7 Op 46 # 7 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100408 3:28

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:59:49 George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 3:10

13:03:32 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: The Pirate King Donald Adams, bass Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 2:17

13:07:56 Ermanno Wolf-Ferrari: Idillio Concertino Op 15 Andrea Tenaglia, oboe Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 572921 23:09

13:32:08 John Field: Nocturne No. 9 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 3:31

13:39:23 Sergei Prokofiev: War and Peace: Intermezzo 'May Night' Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 10538 5:51

13:46:36 Heinrich Marschner: Grand Festive Overture Op 78 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 10:18

13:57:29 Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Rebecca Clarke: Passacaglia on an Old English Tune Iris van Eck, cello; Arielle Vernede, piano Album: Works for Cello and Piano by Women Composers Eroica 3302 Music: 4:33

Maurice Ravel: La Valse David Fung, piano Hugh Hodgson School of Music & UGA Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 11:50

Rebecca Clarke: Dumka Ellen dePasquale, violin; Toby Appel, viola; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:37

Gustav Mahler: Symphony No. 3: Movement 6 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 22:29

Jennifer Higdon: String Poetic: Nocturne Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano Album: String Poetic Cedille 103 Music: 4:44

Charles Griffes: Poem for Flute and Orchestra Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra of the Triangle; Lorenzo Muti, conductor Chamber Orchestra of the Triangle, Carolina Theater, Durham, NC Music: 10:16

Felix Mendelssohn: Cello Sonata No. 2 Op.58 Jonah Ellsworth, cello; Heng-Jin Park, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 25:27

Missy Mazzoli: Dissolve, O My Heart Jennifer Koh, violin Chamber Music Society of Palm Beach, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, FL Music: 7:03

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:57:35 Robert Schumann: Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 63 Leif Ove Andsnes, piano EMI 94180 4:52

16:06:30 Robert Schumann: Scherzo from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano DeutGram 22906 3:40

16:10:48 Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern Kenneth Riegel, tenor Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas CBS 33172 10:30

16:256:10 Alfred Newman: How the West Was Won: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80141 7:19

16:33:56 Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Scherzo Op 55 Russian National Orchestra Vladimir Jurowski PentaTone 061 4:14

16:38:36 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 7:37

16:47:35 Arvo Pärt: Vater unser Cai Thomas, treble Rubicon 2:53

16:51:05 Robert Schumann: Genoveva: Overture Op 81 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 8:55

17:04:36 Frédéric Chopin: Finale from Piano Trio Op 8 Pamela Frank, violin Sony 53112 6:18

17:13:32 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in C Op 9 # 5 Marc Schachman, oboe American Classical Orchestra Thomas Crawford Centaur 3108 9:05

17:23:22 Johan Halvorsen: Dances from 'Mascarade' Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 9:33

17:36:05 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Hee-Young Kim, cello Sony 118497 5:53

17:43:52 Sergei Rachmaninoff: Suite No. 1: Russian Easter Op 5 Emanuel Ax, piano Sony 61767 2:36

17:47:02 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Flutes RV 533 Janet See, flute Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Harm Mundi 905193 6:47

17:54:34 Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287 5:09

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:51 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44005 18:00

18:27:59 Robert Schumann: Scherzo from Piano Quintet Op 44 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 4:48

18:34:16 Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale Op 13 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 6:12

18:42:04 Benjamin Britten: Gloriana: Courtly Dances Royal Philharmonic André Previn Telarc 80126 10:18

18:53:03 Franz Liszt: Schubert Song 'Der Müller und der Bach' S 565/2 Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525 6:06

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:19 Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 Op 73 Andrew Marriner, clarinet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432146 20:51

19:25:15 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 31:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:47 Sir William Walton: Partita for Orchestra Cleveland Orchestra George Szell Sony 46732 15:13

20:17:54 Robert Schumann: Piano Quartet Op 47 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 27:06

20:47:09 Samuel Wesley: Symphony in D London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 11:02

21:03:05 Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 022604 17:24

21:23:19 Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes Op 7 # 2 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 553002 10:06

21:34:30 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 466 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 6:37

21:44:05 Isaac Albéniz: Iberia: El Puerto Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:33

21:51:01 Franz Schubert: Piano Quintet D 667 Emanuel Ax, piano Sony 61964 37:46

22:30:27 Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 8:44

22:41:18 Antonio Salieri: Variations on 'La Folia di Spagna' London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 17:45

23:00 QUIET HOUR

23:01:33 Robert Schumann: March from Piano Quintet Op 44 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 8:01

23:09:35 Dave Brubeck: Regret Brodsky Quartet Chandos 10801 6:03

23:17:23 Hildegard von Bingen: O virdissima virga, Ave Sequentia Barbara Thornton DHM 77320 3:51

23:21:14 Arthur Honegger: Pastorale d'été Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson DeutGram 469376 8:56

23:30:10 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 7:49

23:39:11 Alfredo Catalani: La Wally: Act 3 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 3:41

23:42:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:03

23:49:56 Richard Strauss: Wiegenlied Op 41 # 1 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:43

23:55:15 Johannes Brahms: Intermezzo in E Op 116 # 6 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032 3:29