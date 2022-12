WCLV Program Guide 05-12-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Weber, Carl Maria von Der Freischütz' Leipzig Radio Choir, Dresden Staatskapelle/Silvio Varviso Philips German Opera Choruses 2:40

00:02:40 Weber, Carl Maria von Euryanthe' Vienna State Opera Cho, Horn Ens/R Dunn MHS Forest & Hunting Songs of Romantic Era 2:24

00:05:04 Danzi, Franz Bassoon Concerto in g Albrecht Holder, bn; Neubrandenburger Phil/Nicholas Pasquet Naxos DANZI: Bassoon Concertos 20:31

00:25:35 Weber, Carl Maria von Favorite Waltzes for Empress Marie Louise' Eva Schieferstein, p Koch Carl Maria von Weber: Dances for Piano 1:30

00:27:05 Grainger, Percy Handel in the Strand' (Clog Dance)(1912) Collage Northeastern The Christmas Connection 4:10

00:31:15 Handel, George Frideric Water Music' Suite No. 2 in D English Concert/Trevor Pinnock DG Archiv Handel: Water Music 23:06

00:54:21 Handel, George Frideric Love in Bath' Royal Phil/Thomas Beecham EMI/Ang Handel: Love In Bath, Gods Go A' Begging 1:37

01:00:00 Alkan, Charles-Valentin Etude in A-Flat Raymond Lewenthal, p CBS Lewenthal Playing And Conducting Funeral March For A Papagallo And Other Grotesqueries Of Alkan 5:25

01:05:25 Mendelssohn, Felix Symphony No. 4 in A, Op. 90, 'Italian' Scottish Chamber Orch/Jaime Laredo Nimbus Mendelssohn: 'Scottish' and 'Italian' Symphonies 28:41:00

01:34:06 Fantini, Girolamo Prima Imperiale John Wallace, tr, Philharmonia Orch/Simon Wright Nimbus Trumpet Concertos and Fanfares 1:52

01:35:58 Alkan, Charles-Valentin Concerto da Camera #1 in a, Op 10 Dmitry Feofanov, p; Razumovsky Sym Orch/Robert Stankovsky Naxos ALKAN: Piano Concerto, Op. 39 / Concerto da Camera, Nos. 1-3 14:18

01:50:16 Alkan, Charles-Valentin Le Tambour qui bat aux champs' Raymond Lewenthal, p CBS Lewenthal Playing And Conducting Funeral March For A Papagallo And Other Grotesqueries Of Alkan 4:22

01:54:38 Elgar, Edward The Spanish Lady,' Op 89 English String Orch/William Boughton Nimbus The Spirit of England 1:25

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Erich Wolfgang Korngold: Caprice fantastique (Wichtelmannchen) Sonja van Beek, violin; Andreas Frolich, piano Album: Korngold; Complete Works for Violin and Piano CPO 999709 Music: 4:37

Agustin Barrios: Un sueno en la floresta Berta Rojas, guitar 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York, NY Music: 7:34

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 in C major, Op. 21 Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 25:41

Camille Saint-Saens: Caprice On Danish and Russian Airs, Op. 79 Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 10:44

Christos Hatzis: String Quartet No 1 Movement 4 St. Lawrence String Quartet Album: Awakening EMI Classics 5 58038 Music: 4:35

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto: Movement 1 Karen Gomyo, violin; Houston Symphony; Fabien Gabel, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 19:21

Florence Price, arr. Boris Vayner: Piano Concerto in One Movement Michelle Cann, piano; Geoffrey Herd, violin; Shawn Moore, violin; Colin Brookes, viola; Max Geissler, cello Geneva Music Festival, Froelich Hall, Gearan Center for the Performing Arts, Hobart & William Smith College, Geneva, NY Music: 15:55

Samuel Barber: Adagio for Strings St. Lawrence String Quartet Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:32

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Suppé, Franz von Boccaccio' Slovak State Phil/Alfred Walter Marco Polo Suppe: Overtures Vol. 1 5:34

04:05:34 Schumann, Robert Piano Trio No. 1 in d, Op. 63 Clara Wieck Trio Signum Fae - Chamber Music From The Circle Around Robert Schumann 29:40:00

04:35:14 Schumann, Robert Oratorio, 'The Pilgrimage of the Rose,' Op. 112 Rainer Trost, t; Das Neue Orchester/Christoph Spering Opus 111 Der Rose Pilgerfahrt 1:45

04:36:59 Griffes, Charles Tomlinson Poem' Joseph Mariano, f; Eastman-Rochester Orch/Howard Hanson Mercury Howard Hanson Conducts Barber, Piston, Griffes & Others 9:03

04:46:02 Barber, Samuel Adagio for Strings' (from Op. 11) London Sym Orch/Michael Tilson Thomas EMI/Ang Copland: Quiet City, 8 Poems of Emily Dickinson/ Barber: Adagio for Strings Op. 11, Knoxville- Summer of 1915 8:42

04:54:44 MacDowell, Edward Twelve Virtuoso Studies, Op 46 Malcolm Frager, p New World Edward MacDowell and Company 1:30

05:00:00 Handel, George Frideric Nine German Arias, HWV 202-210 Katerina Ligendza, s; Ensemble DG Nine German Arias (Neun Deutsche Arien) 5:43

05:05:43 Telemann, Georg Philipp Flute, Oboe and Bassoon Suite in b European Baroque Soloists Denon Telemann: Suite in B; Concerto in G; Six Canonic Sonatas 9:54

05:15:37 Telemann, Georg Philipp Song, 'Sein eigner Herr' Klaus Mertens, br; Ludger Rémy, hc CPO Singe-, Spiel- Und Generalbaß-Übungen 1733 1:36

05:17:13 Stanford, Charles Villiers Piano Concerto #1 in G, Op 59 Piers Lane, p; BBC Scottish Sym Orch/Martyn Brabbins Hyperion Parry: Piano Concerto In F Sharp Major/ Stanford: Piano Concerto No 1 In G Major 38:10:00

05:55:23 Tallis, Thomas Anthem, 'Te lucis ante terminum' King's Singers RCA English Renaissance 1:50

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:47 Franz Anton Hoffmeister: Rondo Allegro from Viola Concerto Victoria Chiang, viola Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Naxos 572162 3:55

06:12:46 Sir Edward Elgar: The Queen's Hall English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:53

06:17:34 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 5 Op 66 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:12

06:24:14 Joseph Martin Kraus: Olympie: Overture Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553734 6:58

06:31:48 Samuel Scheidt: Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355 4:01

06:40:56 Carl Friedrich Abel: Symphony in D Op 7 # 3 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8648 11:00

06:53:30 Anonymous: Leave her, Johnny Barokksolistene Rubicon 1017 3:30

06:57:50 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 3:00

07:05:14 Jules Massenet: Airs slovaques from Piano Concerto Stephen Coombs, piano BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Hyperion 66897 7:04

07:14:26 Raymond Scott: Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105 3:58

07:19:56 Johann Sebastian Bach: English Suite No. 3: Sarabande BWV 808 Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523 4:22

07:25:47 Claude Debussy: Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 3:02

07:30:43 Ernö Dohnányi: Finale from Sextet Op 37 Nash Ensemble Hyperion 68215 05:41

07:41:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' K 265 Janina Fialkowska, piano Atma 2532 12:15

07:54:55 Maurice Ravel: Valse noble et sentimentale No. 7 Vladimir Spivakov, violin RCA 60861 4:23

08:07:28 Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570934 5:58

08:14:40 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 Op 17 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Teldec 44943 10:25

08:26:51 Carl Busch: Omaha Indian Love Song Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 6:07

08:36:10 Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 12:38

08:50:29 Vytautas Smetona: Fantasy in f Vytautas Smetona, piano Navona 6286 9:51

09:03:58 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060 19:52

09:26:07 Frederick Loewe: Camelot: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 13:36

09:41:28 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.10 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:43

09:52:27 Claude Debussy: Finale from Cello Sonata Brian Thornton, cello Steinway 30109 3:3:50

09:56:42 Pieter Hellendaal: March Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:44

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:11 Frédéric Chopin: Etude No. 8 Op 10 # 8 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 2:25

10:02:50 Marc-André Hamelin: Etude No. 1 Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789 2:11

10:06:47 Gabriel Fauré: Fantasie for Piano & Orchestra Op 111 Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 4785437 14:33

10:21:46 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Maya Iwabuchi, violin Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:33

10:29:47 Antonio Salieri: Tarare: Act 2 Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 3:25

10:36:58 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 7 Austro-Hungarian Haydn Orchestra Ádám Fischer Nimbus 5240 7:36

10:51:53 Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1 Op 10 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 31:19

11:24:44 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

11:34:15 Franz Schubert: Piano Sonata No. 5 D 557 András Schiff, piano Decca 440307 12:29

11:48:04 Alexander Glazunov: Concert Waltz No. 2 Op 51 Bamberg Symphony Neeme Järvi Orfeo 157101 9:47

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:07:02 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100303 10:15

12:22:08 Richard Strauss: Burleske Op 11 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 051503 19:39

12:43:21 Gioacchino Rossini: String Sonata No. 3 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 051508 13:38

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:07 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 427 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 2:12

13:02:54 Padre Antonio Soler: Sonata No. 84 David Greilsammer, piano Sony 792969 2:44

13:07:32 Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 15:19

13:23:17 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Seattle Symphony Chorale Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 5:26

13:30:21 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 Op 72 # 7 Katia Labèque, piano Philips 426264 2:53

13:37:28 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 5:14

13:44:10 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 8:43

13:53:42 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 6:06

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11: 3rd movement Shai Wosner, piano; Danish National Symphony Orchestra Album: Haydn & Ligeti Concertos & Capriccios Onyx 4174 Music: 4:17

Ernö Dohnányi: Symphony No. 2 movement 4 Variazione The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, Sosnoff Concert Hall at Bard's Fisher Center, Annandale-On-Hudson, NY Music: 19:26

Edvard Grieg: String Quartet in G minor, Op. 27: Movement 1 Tessa Lark and Jun Iwasaki, violins; Jonathan Vinocour, viola; Julie Albers, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 11:43

David Lang: gravity Shai Wosner, piano; Orion Weiss, piano Chamber Music Northwest, Congregation Beth Israel, Portland, OR Music: 5:56

David Lang: after gravity Shai Wosner, piano; Orion Weiss, piano Chamber Music Northwest, Congregation Beth Israel, Portland, OR Music: 6:42

Maurice Ravel: Danse Generale from 'Daphnis et Chloe' New York Philharmonic; Pierre Boulez, conductor Album: Ballet Vol. 1: Greatest Hits Sony 45658 Music: 4:18

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 19 in A Major, from the Well-Tempered Clavier Book II, BWV 888 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 3:21

Gustav Mahler: Symphony No. 7: Movement 2 New York Philharmonic; Alan Gilbert, conductor David Geffen Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 15:20

Szymon Laks: String Quartet No. 3 Dover String Quartet Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 23:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

15:59:56 Gaetano Donizetti: L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima Ramón Vargas, tenor SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 4:42

16:08:05 Ulrich Rühl: The Elixir of Love for Tristan and Isolde NW German Chamber Soloists MDG 6100914 2:37

16:13:55 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 13:47

16:29:56 Franz Waxman: The Philadelphia Story: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 3:34

16:35:33 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Cello Concerto H 439 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 5:30

16:43:09 Lukas Foss: Salomon Rossi Suite Brooklyn Philharmonic Lukas Foss New World 375 7:33

16:52:38 George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 3:43

16:56:51 Anonymous: Járbâ, Máré Járbâ Chanticleer Warner 574272 4:10

17:05:39 Jules Massenet: Suite No. 7: At the Tavern New Zealand Symphony Jean-Yves Ossonce Naxos 553125 4:40

17:12:41 Francis Poulenc: Flute Sonata Sharon Bezaly, flute The Hague Philharmonic Neeme Järvi Bis 1679 11:25

17:26:10 Isaac Albéniz: Iberia: Almería Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 9:13

17:39:28 Gabriel Fauré: Nocturne No. 4 Op 36 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:44

17:47:07 Jules Massenet: Impromptu 'Eau courante' Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 40 1:58

17:50:31 Niels Gade: Scherzo from Symphony No. 1 Op 5 Danish National Radio Sym Dmitri Kitayenko Chandos 9422 7:42

17:58:57 John Dowland: My Lady Hunsdon's Puffe Nigel North, lute Naxos 557586 1:49

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:10:01 Franz Anton Hoffmeister: Oboe Concerto in C Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 18:19

18:29:58 Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine Op 11 Turtle Creek Chorale Symphony Orchestra Timothy Seelig Reference 61 6:19

18:37:17 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 13 Op 116 Charles Owen, piano Avie 2240 3:50

18:42:08 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Lang Lang, piano Sony 511758 10:43

18:53:50 Giuseppe Sarti: Now the Powers of Heaven Estonian Philharmonic Chamber Choir Paul Hillier Harm Mundi 2908304 5:33

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:14 Ottorino Respighi: The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 18:11

19:22:36 Claude Debussy: Images for Orchestra Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 435766 33:55

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:21 Josef Suk: Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 23:56

20:26:24 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 H 16:35 Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668 16:04

20:43:38 Johann Sebastian Bach: Passacaglia & Fugue BWV 582 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 12:34

20:56:36 Alexander Borodin: Petite Suite: Serenade Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9386 2:03

21:03:04 Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto for 2 Guitars Op 201 Kazuhito Yamashita, guitar London Philharmonic Leonard Slatkin RCA 60355 19:20

21:23:53 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5318 8:50

21:34:13 Giuseppe Verdi: Macbeth: Chorus of the Scottish Refugees Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 4825281 4:54

21:41:13 Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo K 371 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 6:26

21:50:19 Gabriel Fauré: Requiem Op 48 Kathleen Battle, soprano Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini DeutGram 4795448 42:05

22:33:24 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 Op 14 # 2 HJ Lim, piano EMI 64952 13:51

22:48:29 Peter Warlock: An Old Song Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:00

22:56:20 Sir Edward Elgar: Salut d'amour Op 12 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 3:04

23:00 QUIET HOUR

23:01:37 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:05:59 François Dompierre: Mario: Theme Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:12

23:09:12 Franz Schubert: Der Entfernten (I) D 331 Robert Shaw Chamber Singers Robert Shaw Telarc 80531 4:15

23:14:34 Gabriel Fauré: Berceuse Op 16 Alexander Velinzon, violin Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 4:07

23:18:42 Ernö Dohnányi: Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40 BBC Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9455 12:17

23:30:57 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Aria Myron Lutzke, cello Centaur 3068 4:13

23:36:27 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Yuri Torchinsky, violin BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 4:44

23:41:12 Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' Manuela Wiesler, flute Helsingborg Symphony Philippe Auguin Bis 529 6:20

23:47:30 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

23:54:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte: Soave sia il vento Renée Fleming, soprano Chamber Orchestra of Europe Sir Georg Solti Decca 4788210 2:48

23:57:41 Franz Liszt: Nocturne 'En rêve' S 207 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 2:15