WCLV Program Guide 05-06-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Lyk as the dum solsequium Baltimore Consort "Anonymous 17th century, Scottish" "Chamber and Vocal Music (16th-18th Centuries, Scottish) - CADEAC, P. / BLACKHALL, A. / LAUDER, J. (On the Banks of Helicon)" Dorian 3:17

00:03:17 The Scots Marche Baltimore Consort "Anonymous 17th century, Scottish" "Chamber and Vocal Music (16th-18th Centuries, Scottish) - CADEAC, P. / BLACKHALL, A. / LAUDER, J. (On the Banks of Helicon)" Dorian 2:06

00:05:23 Marche écossaise' French National Radio Orch/Jean Martinon "Debussy, Claude" Debussy: Orchestral Works I EMI/Ang 6:22

00:11:45 "Fantasy in f-sharp, Op 28, 'Sonate écossaise'" "Alexander Slobodyanik, p" "Mendelssohn, Felix" Fantasias Melodiya 12:05

00:23:50 "Eugene Onegin,' Op. 24" Royal Opera House Orch/Colin Davis "Tchaikovsky, Peter" Ballet Music Philips 1:51

00:25:41 "Cello Concerto in e minor, Op. 85" "Yo-Yo Ma, vc; London Sym/André Previn" "Elgar, Edward" "Elgar: Cello Concerto, Op. 85 / Walton: Cello Concerto" CBS 29:03

00:54:44 The Indian Queen' Incidental Music Taverner Players/Andrew Parrott "Purcell, Henry" Baroque Classics EMI/Ang 1:44

01:00:00 Chacony' in g Les Violons du Roy/Bernard Labadie "Purcell, Henry" "Baroque Music - PURCELL, H. / TORELLI, G. / PERGOLESI, G.B. / VIVALDI, A. / BACH, J.S. (Encore) (Les Violons du Roy, Labadie)" Dorian 5:27

01:05:27 Dioclesian' Le Concert des Nations/Jordi Savall "Purcell, Henry" The Fairy Queen & The Prophetess - Orchestral Suites ? Fontalis 14:15

01:19:42 "Madrigal, 'Lady, those eyes'" American Brass Quintet "Morley, Thomas" Fyre And Lightning Summit 1:40

01:21:22 Lyric Quartette' Toledo Clarinets "Still, William Grant" "Works by Moross, Still, Osborn, and Dietz" Cambria 15:18

01:36:40 "String Quartet in D, Op. 33, No. 6" Festetics String Quartet "Haydn, Franz Joseph" Haydn: String Quartets op. 64 Harmonia Mundi 17:51

01:54:31 The Constant Nymph' film music (1943) Orch/Lionel Newman "Korngold, Erich Wolfgang" Music By Erich Wolfgang Korngold Stanyan 1:39

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer: I Went This Morning Over the Field Demondrae Thurman, euphonium; Martha Fischer, piano Album: Songs of a Wayfarer Summit Records DCD 556 Music: 4:19

Frederic Chopin: Scherzo No. 2 in B-flat Minor, Op. 31 Adam Golka, piano The Cliburn, Kimbell Art Museum Piano Pavilion, Fort Worth, TX Music: 8:59

Brad Richter: Bitter the Laughter, Sweet the Tears Richter Uzur Duo Jacklin Arts and Cultural Center, Post Falls, ID Music: 6:57

Gustav Mahler: Symphony No. 4: Movements 1-2 Houston Symphony; Andres Orozco-Estrada, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 26:32

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales: Movement 8 Epilogue: Lent Rotterdam Philharmonic Orchestra; Yannick Nezet-Seguin, conductor Album: Ravel: Ballet And Dance Music EMI Classics 66342 Music: 4:25

Maurice Ravel: Tzigane Ray Chen, violin; Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Los Angelis Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 8:55

Giovanni Battista Vitali: Passagallo primo for Two Violins and Continuo, Op. 7 Soovin Kim, Adam Barnett-Hart, violins; Brook Speltz, cello; Hyeyeon Park, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 02:49

Sergei Prokofiev: Selections from Romeo and Juliet Suites, Op. 75 Aspen Philharmonic Orchestra; Scott Terrell, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 29:56

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Le tombeau de Couperin' "Artur Rubinstein, p" "Ravel, Maurice" The Artistry of Artur Rubinstein RCA 5:12

04:05:12 Concert Royal #2 in D Concert des Nations "Couperin, François" Les Concerts Royaux Alia Vox 14:52

04:20:04 Courante for harp "Andrew Lawrence-King, h" "Couperin, Louis" La Harpe Royale RCA-DHM 1:26

04:21:30 "Much Ado About Nothing,' Op. 11" "Karl-Ove Mannberg, v; Lena Johnson, p" "Korngold, Erich Wolfgang" American Visions Bluebell 13:43

04:35:13 A Winter's Tale' Incidental Music Helsingborg Sym Orch/Andrew Manze "Larsson, Lars-Erik" "Larsson: Symphony No 1, Lyric Fantasy, Music for Orchestra" CPO 10:19

04:45:32 Music for Shakespeare's 'Henry VIII' "Czech Radio Sym Orch, Bratislava/Adrian Leaper" "German, Edward" German: British Light Music Marco Polo 8:23

04:53:55 Pastime with good company "St Peteraad Vincula Chapel Royal Cho/John Williams, Andrew Davis, hc" Henry VIII Music for the Kings and Queens of England Chandos 1:47

05:00:00 "Chorale Prelude, 'Wachet auf, ruft uns die Stimme (Sleepers wake)' BWV 645" "Kevin Oldham, p" "Bach, Johann Sebastian" Art of Piano Transcription VAI 5:15

05:05:15 Tanzwalzer' Suisse Romande Orch/Kazuki Yamada "Busoni, Ferruccio" Richard Strauss-Liszt-Korngold-Busoni-Schreker Pentatone 12:07

05:17:22 Straussiana' (1953) Northwest German Phil/Werner Andreas Albert "Korngold, Erich Wolfgang" Korngold: Orchestral Works Vol. 4 CPO 6:51

05:24:13 Die Fledermaus Luxembourg Radio TV Sym Orch/Jean-Pierre Wallez "Strauss II, Johann" Johann Strauss: Concert De Gala Forlane 1:53

05:26:06 "Suite No. 4 in G, Op. 61, 'Mozartiana'" "New Philharmonia Orch/Antal Dorati; Colin Bradbury, cl" "Tchaikovsky, Peter" Complete Suites For Orchestra Philips 24:41

05:50:47 "March in D, K. 408/2" Salzburg Mozarteum Orch/Hans Graf "Mozart, Wolfgang Amadeus" Mozart: Marches and Dances Laserlight 3:24

05:54:11 "The Abduction from the Seraglio,' K. 384" Les Arts Florissants Orch/William Christie "Mozart, Wolfgang Amadeus" Mozart: Die Entführung aus dem Serail Erato 1:48

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:14 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036 3:54

06:12:06 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in E-Flat H 664 Munich Bach Orchestra Karl Richter DeutGram 4795448 9:14

06:24:38 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed art Thou, O Lord Op 37 # 9 Burning River Brass BurnRiver 2013 5:45

06:30:57 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Ballet & Final Tableau Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 6:17

06:43:20 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 London Symphony Sir Neville Marriner Philips 4788977 12:57

06:57:37 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:25

07:05:53 Hugo Alfvén: Festival Overture Op 25 Royal Scottish National Orchestra Niklas Willén Naxos 553962 5:29

07:13:19 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Clarinet Concerto K 622 Franklin Cohen, clarinet Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 9:13

07:23:27 "PDQ Bach": Chorale & Finale from 'Oedipus Tex' S 150 Frank Kelley, tenor Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Telarc 80239 4:14

07:29:39 Dmitri Shostakovich: Hamlet: Flourish & Dance Music Op 32a Boston Symphony Andris Nelsons DeutGram 4795201 2:19

07:32:05 Coleridge-Taylor Perkinson: Louisiana Blues Strut (A Cakewalk) Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 2:30

07:38:57 Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 3 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4797208 12:58

07:55:00 Claude Debussy: Preludes Book 1: Minstrels Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:09

07:57:15 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

08:07:13 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 7:17

08:15:53 Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' Op 21 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 8:38

08:26:32 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 4 BWV 1033 Joshua Smith, flute Delos 3408 7:46

08:38:53 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra S 359/6 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer DeutGram 4779525 10:53

08:51:17 Franz Waxman: Sunset Boulevard: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81265 07:44

09:02:48 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 20:12

09:25:43 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Pas de trois Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 6:54

09:35:06 Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 Z 850 Alison Balsom, trumpet Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 5:29

09:40:49 Frédéric Chopin: Ballade No. 4 Op 52 Vytautas Smetona, piano Navona 6286 11:26

09:56:05 Peter Tchaikovsky: Serenade Op 63 # 6 Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:45

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:43 Andrea Luchesi: Rondo Roberto Plano, piano Concerto 2069 1:43

10:02:56 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Ha! Wie will ich triumphieren Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 1:45

10:06:14 Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude Philadelphia Orchestra Christian Thielemann DeutGram 453485 13:30

10:20:49 Carl Maria von Weber: Rondo brillante Op 52 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 6:12

10:29:08 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Brazilian Guitar Quartet Delos 3466 5:41

10:39:12 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:34

10:47:21 Emmanuel Chabrier: Joyeuse Marche Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 3:35

10:51:59 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 5 Op 103 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92510 30:32

11:24:22 Jean-Philippe Rameau: Concert No. 4 en sextuor Les Talens Lyriques Christophe Rousset Decca 1845 9:04

11:34:59 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Yolanda Kondonassis, harp Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 11:16

11:47:32 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Vienna Philharmonic Riccardo Muti EMI 54873 10:31

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:49 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 10:16

12:21:42 Johannes Brahms: Symphony No. 1 Op 68 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 39:37

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:03:00 Johann Sebastian Bach: The Art of Fugue: Canon at the Octave BWV 1080 Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765 2:16

13:05:44 Alexander Scriabin: Canon English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 2:51

13:10:05 Joseph Haydn: Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:28

13:33:49 David Guion: Turkey in the Straw Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 2:56

13:40:20 Paul Schoenfield: Four Souvenirs: Square Dance Caroline Goulding, violin Telarc 80744 2:42

13:44:41 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 London Symphony István Kertész Decca 4785437 14:07

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Walter Piston: Symphony No. 4: IV. Energico American Symphony Orchestra; Leon Botstein, conductor Album: Piston: Symphony No. 4 – EP American Symphony Orchestra Music: 4:17

Edward Elgar: Symphony No. 1: Movement 1 The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Sosnoff Theatre at The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-on-Hudson, NY Music: 21:20

Piano Puzzler: This week's contestant is Dan Larkin from Windsor, CA. Music: 7:23

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10, No. 3: Movement 4 Rondo Stephen Kovacevich, piano Album: Beethoven, the complete piano sonatas EMI 62700 Music: 3:54 (short excerpt as needed)

John Adams (arr. Greg Anderson and Elizabeth Joy Roe): Hallelujah Junction Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 15:36

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz London Symphony Orchestra; Aaron Copland, conductor Album: The Copland Collection 1936-1948 Sony 46559 Music: 4:41

Edvard Grieg: Selections from Lyric Pieces Joyce Yang, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 9:22

Wolfgang Amadeus Mozart: Quartet for flute, violin, viola and cello in D major, K. 285 Bart Feller, flute; Mari Kim, violin; Cindy Wu, viola; Nicholas Canellakis, cello Music in the Vineyards Festival, The Hess Collection (Winery and art museum), Napa, CA Music: 13:59

Aaron Copland: Concerto for Clarinet and Orchestra Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Minnesota Orchestra, Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 16:15

Thelonious Monk: Reflections (encore) Gabriel Campos Zamora, clarinet; Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 2:40

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 Carl Maria von Weber: Overture to 'The Ruler of the Spirits' Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 5:29

16:06:44 Carl Maria von Weber: Abu Hassan: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 3:28

16:12:11 George Gershwin: Allegro from Piano Concerto Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 13:07

16:28:35 Luigi Boccherini: Minuet from String Quintet Op 13 # 5 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782 3:20

16:33:08 Clóvis Pereira: Rondo agalopado Antonio Meneses, cello Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Avie 2176 6:24

16:41:39 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 7:43

16:51:17 Thomas Tallis: Salvator mundi Stile Antico Harm Mundi 807572 3:10

16:55:21 John Johnson: Lute Duet 'Greensleeves' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 5:08

17:05:15 Heinrich Wilhelm Ernst: Grand Caprice on Schubert's 'Erlkönig' Op 26 Shannon Lee, violin Telarc 80695 4:14

17:11:40 Étienne Méhul: Young Henry's Hunt: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5184 10:27

17:23:28 Maurice Ravel: Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811 10:32

17:37:38 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Sonata No. 2 Op 2 # 2 HJ Lim, piano EMI 64952 4:36

17:42:36 Ludwig van Beethoven: Entrata from Serenade Op 25 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 3:43

17:48:20 Hieronymus Praetorius: Surge, propera, amica mea Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 6:42

17:55:44 Clara Schumann: Die stille Lotusblume Op 13 # 6 Indra Thomas, soprano Telarc 34658 3:20

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:27 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 6 K 238 David Greilsammer, piano Suedama Ensemble David Greilsammer Naïve 5149 20:39

18:31:27 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Waltz Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:08

18:36:31 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Mazurka Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:13

18:42:13 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 9 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 10:24

18:53:11 Alfredo Casella: Paganiniana: Tarantella Op 65 La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 53280 4:35

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:36 Stanislaw Moniuszko: Overture 'The Fairy Tale' Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572716 13:19

19:17:46 Johannes Brahms: Symphony No. 3 Op 90 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 67254 39:08

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live – Cleveland Institute of Music Orchestra, JoAnn Falletta, guest conductor, recorded Saturday,

February 1, Maltz Performing Arts Center

Paul Hindemith: Symphonic Metamorphosis on Themes by Carl Maria von Weber

Ottorino Respighi: Fountains of Rome

Ottorino Respighi: Pines of Rome

21:25:38 Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto Italiano Op 31 Tianwa Yang, violin SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Naxos 573135 31:34

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:00:49 Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture Op 30 RTÉ Concert Orchestra Dublin Adrian Leaper MarcoPolo 223516 11:19

22:14:16 Joseph Schwantner: New Morning for the World 'Daybreak of Freedom' Raymond Bazemore, narrator Oregon Symphony James DePreist Koch Intl 7293 23:24

22:39:03 Florence Price: The Oak Women's Philharmonic Apo Hsu Koch Intl 7518 12:36

22:52:52 Margaret Bonds: Troubled Water Joel Fan, piano Reference 119 5:21

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:23 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 4:50

23:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Romance from Serenade No. 13 K 525 Chamber Players of Canada Atma 2532 6:06

23:12:20 Leonard Bernstein: On the Town: Lucky To Be Me Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:55

23:18:16 Aaron Copland: Rodeo: Corral Nocturne Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 3:41

23:21:57 Gerald Finzi: Introit Op 6 Tasmin Little, violin City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9888 10:06

23:32:01 Karl-Birger Blomdahl: Adagio from 'The Wakeful Night' Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 5:39

23:38:47 Sir Edward Elgar: A Child Asleep English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 6:10

23:44:58 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:26

23:50:24 George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso Op 6 # 12 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 4:06

23:55:26 Thomas Tallis: Te lucis ante terminum à 5 Christian Forshaw, saxophone Voces8 Decca 4785703 3:17