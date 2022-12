WCLV Program Guide 04-30-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:00 Scarlatti, Domenico Clavier Sonata in a, Kk 109 (L 138) Maria Tipo, p Scarlatti: 18 Sonatas EMI/Ang 5:06

00:05:06 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 71 in B-Flat Philharmonia Hungarica/Antal Dorati Haydn * The Complete Symphonies * Antal Dorati London 22:46

00:27:52 Debussy, Claude Le petit nègre' Chamber Orch of Europe/James Galway, f Clair de Lune: Music of Debussy RCA 1:47

00:29:39 Debussy, Claude Waltz, 'La plus que lente' James Galway, f; Christopher O'Riley, p The French Recital RCA 4:10

00:33:49 Rodrigo, Joaquín Fantasía para un gentilhombre' (1954) Joanna G'froerer, f; Asturias Sym/Maximiano Valdés Rodrigo Orchestral Works, Vol 8 Naxos 20:55

00:54:44 Sanz, Gaspar Lantururu' Hopkinson Smith, g Encuentro Astrée 1:33

01:00:00 Offenbach, Jacques Duo in E, Op. 54 Maria Kliegel, Werner Thomas, vc's Cellicatessen (Violoncello-Duos) Signum 5:10

01:05:10 Offenbach, Jacques Orpheus in the Underworld' Luxembourg Radio TV Sym Orch/Jean-Pierre Wallez Johann Strauss: Concert De Gala Forlane 9:48

01:14:58 Offenbach, Jacques Lieschen et Fritzschen' Orch/Marcel Cariven N/A Omega 1:36

01:16:34 Beethoven, Ludwig van Cello Sonata in E-Flat, Op 64 (after Piano Trio, Op 3) Norman Fischer, vc; Jeanne Kierman, p Beethoven: Cello And Piano Complete Centaur 14:22

01:54:56 Handel, George Frideric Water Music' Suite No. 1 in F St Martin's Academy/Sir Neville Marriner Handel: Music For The Royal Fireworks, Water Music Argo 1:32

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031 Movement 3 Allegro (Arr. for Oboe & Harp) James Austin Smith, oboe; Bridget Kibbey, harp Album: Distance TwoPianists Records 1039183 Music: 4:20

Thomas Whitman: Soekia's Dance Mimi Stillman, flute; Kerri Ryan, viola; Bridget Kibbey, harp Dolce Suono Ensemble, Trinity Center for Urban Life, Philadelphia, PA Music: 6:51

Piano Puzzler: This week's contestant is Genevieve W. calling from from Quakertown, PA Music: 6:52

Claude Debussy: Preludes for Piano, Book I Des pas sur la neige (Footsteps in the Snow) Paul Jacobs, piano Album: Debussy: Preludes for Piano Nonesuch 73031 Music: 5:19 (short excerpt as needed)

Felix Mendelssohn: String Quintet No. 2 in B-flat major, Op. 87 Madeline Adkins, violin; Eunice Keem, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Joan DerHovsepian, viola; Daniel Laufer, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 29:22

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 2 in A major, Op. 13: Movement 3 Intermezzo Juilliard String Quartet Album: 50 Years, Vol. 6 - Scherzo Through Time Sony 62712 Music: 4:28

Jules Auguste Demersseman and Felix Charles Berthelemy: Guillaume Tell: Duo Brilliant Julie Thornton, flute; Jonathan Fischer, oboe; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:28

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4, Op. 90 "Italian" Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 28:08

Leonard Bernstein: Mambo from West Side Story Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 2:11

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:00:00 Glazunov, Alexander Suite, 'From the Middle Ages' in E, Op 79 USSR Sym Orch/Evgeni Svetlanov From the Middle Ages, Elegie 'To the Memory of a Hero', Slavonic Festival, Wedding Procession Melodiya 5:22

04:05:22 Spanish Anon 13th c Alavanca de Mudanza' Ensemble Alcatraz Visions and Miracles Nonesuch 11:47

04:17:09 Busoni, Ferruccio Medieval Sketches, Op. 33 Geoffrey Douglas Madge, p Ferruccio Busoni: The Piano Work Philips 13:08

04:30:17 Anonymous, English Gregorian chant, Alma redemptoris mater Cambridge Singers/John Rutter Lighten Our Darkness: Music for the Close of Day Collegium 1:50

04:32:07 Mozart, Wolfgang Amadeus Flute Concerto No. 1 in G, K. 313 Jacques Zoon, f; Boston Baroque Orch/Martin Pearlman Mozart: Flute Concertos, Symphony No 41 Telarc 22:36

04:54:43 Newsidler, Hans Die prünlein die da fliessen' Monika Rost, l Songs And Dances For Lute Capriccio 1:44

05:00:00 Haydn, Franz Joseph Variations on 'Gott erhalte' Lola Odiaga, forte-p Franz Josef Haydn Keyboard Works, Volume I Titanic 5:04

05:05:04 Haydn, Franz Joseph Song, 'Gott, erhalte Franz den Kaiser' Oscar Shumsky, v; Milton Kaye, p Kreisler : Musique pour violon. Shumsky. MHS 2:51

05:07:55 Czerny, Carl Variations on a Theme by Haydn, Op 73 Felicja Blumental, p; Vienna Chamber Orch/Helmut Froschauer Variations Brana Records 3:02

05:34:57 Czerny, Carl Etudes, Op 740 Hans Kann, p N/A MHS 1:59

05:36:56 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 11 in E-Flat Cantilena/Adrian Shepherd Haydn: Symphonies Nos 9 - 12 Chandos 17:36

05:54:32 Goetz, Hermann Genrebilder', Op 13 Adrian Ruiz, p GOETZ: Lose Blätter, op.7; Sonatina in F, op. 8, No. 1; Sonatina in E Flat, op. 8, No. 2; Genrebilder, op.13 Genesis 1:28

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:44 Alexander Glazunov: Scherzo from Symphony No. 7 Op 77 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 63236 5:27

06:13:50 Franz Lehár: Waltz 'Gold and Silver' Op 79 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 8:48

06:23:09 John Rutter: Suite Antique: A Jazz Waltz John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 3:33

06:27:48 Alexander Reinagle: Occasional Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Naxos 559654 7:38

06:40:57 Franz Schubert: Rosamunde: Overture D 797 Vienna Philharmonic Riccardo Muti EMI 54873 10:31

06:52:47 Jacques Ibert: Entr'acte Paul Fried, flute GoldenTone 1 3:00

06:56:39 Gottfried Sonntag: Nibelungen March Wallace Collection Simon Wright Nimbus 5470 4:11

07:04:21 George Frideric Handel: Saul: Gird on Thy Sword Gabrieli Consort Gabrieli Players Paul McCreesh Archiv 474510 5:29

07:12:09 Gunnar de Frumerie: Pastoral Suite Op 13 Sarah Lindloff, flute Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Naxos 553715 12:17

07:25:58 Richard Rodgers: The King and I: Shall We Dance? Boston Pops Keith Lockhart RCA 63835 2:39

07:30:36 George Frideric Handel: Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7 # 2 Paul Nicholson, organ Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 67291 5:56

07:41:57 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 12:25

07:56:03 Samuel Barber: Excursions: Allegretto Op 20 # 3 John Browning, piano MusicMasters 67122 3:25

08:07:02 Franz Schubert: Alfonso and Estrella: Overture D 732 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 5:44

08:14:07 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 4 Op 60 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 6:51

08:23:42 Claude Debussy: Three Nocturnes: Clouds New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 90578 8:12

08:24:10 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 5:32

08:43:49 Gustav Holst: A Somerset Rhapsody Op 21 # 2 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 9:19

08:54:44 Jerome Moross: Rachel, Rachel: Americana Miniature City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1049 6:01

09:04:56 Claude Debussy: Pelléas et Mélisande: Concert Suite Cleveland Orchestra Erich Leinsdorf MAA 75 22:24

09:28:24 Miklós Rózsa: Spellbound: Prelude & Love Theme Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley DeutGram 4792954 6:31

09:38:15 John Stanley: Trumpet Voluntary Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Anthony Newman Sony 66244 3:31

09:43:13 Jenö Takács: Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83a Quintett.Wien Nimbus 5479 11:19

09:55:14 Andrew York: Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:16

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:15 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 15 Yaara Tal, piano Sony 53285 2:19

10:02:58 Béla Bartók: Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016 3:09

10:07:31 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

10:21:35 Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet Jupiter String Quartet OberlinMus 1304 5:57

10:29:03 Tommaso Traetta: Armida: Overture Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 5:19

10:38:12 Joseph Haydn: Armida: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783 4:56

10:45:11 Dmitri Kabalevsky: Colas Breugnon: Overture Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 92 4:33

10:50:57 Robert Schumann: Cello Concerto Op 129 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 25:26

11:18:02 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1 BWV 996 Jason Vieaux, guitar Azica 71250 13:20

11:33:12 E. J. Moeran: Second Rhapsody Ulster Orchestra Vernon Handley Chandos 8639 12:53

11:48:17 Johann Strauss Jr: A Night in Venice: Overture Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:48

11:57:07 Claude Debussy: Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick, Esq. P.P.M.P.C. Paul Crossley, piano Sony 53111 2:15

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:55 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 112604 26:32

12:37:37 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 6:01

12:44:53 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 100 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 100403 9:59

12:56:25 Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Der Engel Measha Brueggergosman, soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 2:47

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:10 Eugène Bozza: Scherzo for Winds Op 48 Members of Scandinavian Wind Quintet Paula 58 2:32

13:03:10 Alexander Zemlinsky: Humoreske for Winds Berlin Philharmonic Wind Quintet Bis 612 4:28

13:09:08 Antonín Kraft: Cello Concerto in C Op 4 Anner Bylsma, cello Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon DHM 7757 20:11

13:30:16 Johann Sebastian Bach: French Suite No. 5: Gigue BWV 816 Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001 3:34

13:37:25 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

13:46:00 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 8:35

13:56:20 Johann Strauss: Radetzky March Op 228 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:12

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jake Heggie: Soliloquy Carol Wincenc, flute; Jake Heggie, piano Album: Here/After Pentatone 186515 Music: 4:25

Joseph Haydn: String Quartet No. 40 in F Major, Op. 50, No. 5 "The Dream" Omer Quartet Honest Brook Music Festival, Honest Brook Farm, Delaware County, NY Music: 16:37

Franz Liszt: Rigoletto Paraphrase Esther Park, piano Lake George Music Festival, Tannery Pond Community Center, Lake George, NY Music: 6:48

Jake Heggie, arr. Cristian Macelaru: Suite from Moby Dick Aspen Festival Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 18:54

Frederic Chopin: Etude in E Major, Op. 10, No. 3 Jon Kimura Parker, piano Album: Bravo! Chopin Piano Works Telarc 82003 Music: 4:24

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 23 in A Major, K. 488 Samuel Glicklich, piano; Aspen Philharmonic Orchestra; Ludovic Morlot, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 25:35

Antonio Vivaldi: "Vedro con mio diletto" from Giustino, RV 717 Anthony Roth Costanzo, countertenor; Luri Lee, Jeffrey Dyrda, Geoff Nuttall, and Owen Dalby, violins; Hezekiah Leung, viola; Jonathan Lo, cello; Anthony Manzo, double bass The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 5:34

Claude Debussy: Sonata for Cello and Piano in D minor Bion Tsang, cello; Jon Kimura Parker, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 11:40

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:57 Franz Lehár: The Count of Luxemburg: Waltzes Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 5:59

16:07:29 Franz Lehár: Zigeunerliebe: Song & Czárdás Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:24

16:14:19 Hans Gál: Allegro from Piano Concerto Op 57 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 11:31

16:29:55 Michael Nyman: The Piano: The Heart Asks Pleasure First Michael Chertock, piano Telarc 80357 2:53

16:33:23 Edward Burlingame Hill: Finale from Symphony No. 4 Op 47 Austin Symphony Peter Bay Bridge 9443 7:14

16:42:08 Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 # 7 Lang Lang, piano DeutGram 4795448 3:14

16:47:04 Camille Saint-Saëns: La princesse jaune: Overture Op 30 BBC Concert Orchestra José Serebrier BBC 63 6:57

16:55:28 Bernardino Monterde: La Virgen de la Macarena Joe Burgstaller, trumpet Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:54

17:04:06 Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat Op 38 Sean Chen, piano Steinway 30029 6:24

17:12:38 Aaron Copland: An Outdoor Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Delos 3140 9:13

17:23:55 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Dylana Jenson, violin CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 9:40

17:37:33 Robert Schumann: Genoveva: Overture Op 81 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 8:55

17:47:12 Peter Tchaikovsky: The Seasons: January Op 37 # 1 Lang Lang, piano Sony 511758 5:23

17:53:39 Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337 6:33

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:10:06 Ludwig van Beethoven: Piano Quartet in C WoO 36/3 New Zealand Piano Quartet Naxos 500250 16:48

18:28:24 Wolfgang Amadeus Mozart: La finta giardiniera: Overture Dresden State Orchestra Hans Vonk Capriccio 10070 4:46

18:34:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Parto m'affretto Amanda Forsythe, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 4:19

18:39:32 Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 11:58

18:52:21 Charles Ives: Variations on 'America' New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 6:49

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:09 Franz Lehár: The Merry Widow: Concert Overture Berlin Radio Symphony Michail Jurowski CPO 999891 9:31

19:14:21 Ottorino Respighi: La boutique fantasque Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80396 41:37

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:52 Ludwig van Beethoven: Serenade in D Op 25 Michel Debost, flute Skarbo 4094 24:33

20:28:09 Robert Schumann: Konzertstück for 4 Horns Op 86 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572770 18:18

20:48:28 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44944 9:26

21:02:40 Leonard Bernstein: Candide: Suite Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 18:04

21:21:42 Andrea Luchesi: Piano Sonata in B-Flat [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 7:06

21:30:35 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 K 181 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 9:11

21:42:37 Reinhard Keiser: The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy for Early Music Berlin Harm Mundi 901852 4:10

21:49:49 Richard Strauss: Don Quixote Op 35 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417184 41:14

22:33:12 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 9 S 244/9 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 10:41

22:45:58 Samuel Wesley: Symphony No. 4 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9823 13:11

23:00 QUIET HOUR

23:01:54 Ludwig van Beethoven: Adagio from Sonata No. 14 Op 27 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 5:30

23:07:24 Anton Arensky: Andante from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Luminus 92143 5:15

23:12:39 Henry Purcell: O solitude, my sweetest choice Z 406 Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano DeutGram 4795448 4:58

23:18:44 Claude Debussy: Preludes Book 1: Des pas sur la neige Pascal Rogé, piano Decca 4785437 3:55

23:22:40 Frederick Delius: Late Swallows Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 10:45

23:33:25 Victor Herbert: Andante from Cello Concerto No. 2 Mark Kosower, cello Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573517 7:35

23:42:11 Aram Khachaturian: Masquerade: Romance Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:03

23:45:15 Ottorino Respighi: Aria for Strings Respighi Chamber Orchestra Salvatore Di Vittorio Naxos 572332 5:47

23:51:02 Alex North: Spartacus: Love Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:34

23:55:06 Charles S. Brown: A Song without Words Rachel Barton Pine, violin Cedille 182 3:09