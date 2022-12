WCLV Program Guide 04-29-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Trad, English God Save the King Accademia Monteverdiana Cho/Denis Stevens Beethoven: Folksong Settings Nonesuch 4:50

00:04:50 Beethoven, Ludwig van Variations in C on 'God Save the King,' WoO 78 Melvyn Tan, forte-p The Beethoven Broadwood Fortepiano EMI/Ang 8:05

00:12:55 Moeran, Ernest John Two Pieces for Small Orchestra (1931-2) English Chamber Orch/Jeffrey Tate The Banks Of Green Willow EMI/Ang 17:23

00:30:18 Stanford, Charles Villiers 24 Preludes, Set II, Op 179 Peter Jacobs, p Stanford: Piano Music- 24 Preludes and 3 Rhapsodies Olympia 1:36

00:31:54 Bach, Johann Sebastian Solo Violin Sonata No. 2 in a minor, BWV 1003 Sigiswald Kuijken, v Bach: Sonatas & Partitas for Unaccompanied Violin EMI/Ang 21:47

00:53:41 Siegmeister, Elie Sunday in Brooklyn' (1946) Vienna Sym Orch/F Charles Adler Siegmeister: Ozark Set / Sunday In Brooklyn Orion 1:30

01:00:00 Glazunov, Alexander Scènes de ballet,' Op 52 USSR Sym Orch/Yevgeny Svetlanov Waltzes And Polonaises By Russian Composers Melodiya 5:33

01:05:33 Bach, Johann Sebastian Capriccio in B-flat, BWV 992, 'on the Departure of a Beloved Brother' Derek Adlam, clavichord Masterworks for Clavichord by Bach Guild 10:21

01:15:54 Telemann, Georg Philipp Canon #1 in F Jörg Baumann, vc; Klaus Stoll, db Classics For Cello And Double Bass Teldec 1:42

01:17:36 Tchaikovsky, Peter Andante and Finale,' Op. 79 Konstantin Scherbakov, p; Russian Phil/Dmitri Yablonsky TCHAIKOVSKY: Piano Concertos Nos. 1 and 3 Naxos 19:48

01:37:24 Taneyev, Sergei Oresteia' Overture, Op 6 Helsinki Phil/Vladimir Ashkenazy Taneyev, S: Suite de Concert Op. 28, etc. Ondine 16:48

01:54:12 Stravinsky, Igor Three Easy Pieces (1915) Katia Labéque, p; Marièlle Labéque, p Encore! Sony 1:48

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 In C Minor, Op. 18 No. 4: Movement 4 Allegro Orion String Quartet Album: Orion String Quartet: Beethoven String Quartets Koch 7682 Music: 4:24

Bernard Herrmann: Vertigo Suite Houston Symphony; Fabien Gabel, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 12:37

Kevin McKee: Vuelta del Fuego Micah Wilkinson, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Justin Benavidez, tuba; Eric Reed, horn; John Kitzman, trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 7:10

Giuseppe Verdi: Quartet in E Minor for Strings Orion String Quartet Franklin College CMS / CMSLC, Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 22:34

Osvaldo Golijov: Levante Serouj Kradjian, piano Album: Levante Atma 2655 Music: 4:25

Osvaldo Golijov: Mariel for Cello and Marimba Nicholas Canellakis, cello; Ian David Rosenbaum, marimba Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 11:01

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Baltimore Chamber Orchestra; Markand Thakar, conductor Baltimore Chamber Orchestra, Kraushaar Auditorium, Goucher College, Towson, MD Music: 15:34

Robert Schumann: Marchenerzahlungen for Clarinet, Viola, and Piano, Op. 132 David Shifrin, clarinet; Paul Neubauer, viola; Gloria Chien, piano String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 15:54

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Korngold, Erich Wolfgang Much Ado About Nothing' incidental music, Op. 11 Gil Shaham, v; André Previn, p Violin Concertos • Much Ado About Nothing - Suite DG 5:35

04:05:35 Mendelssohn, Felix Piano Trio No. 1 in d, Op 49 André Previn, p; Anne-Sophie Mutter, v; Lynn Harrell, vc Mendelssohn * Anne-Sophie Mutter DG 3:41

04:33:16 Mendelssohn, Felix Kinderstücke,' Op 72 Daniel Barenboim, p Lieder Ohne Worte DG 1:30

04:34:46 Telemann, Georg Philipp String Concerto in E-Flat Berlin Baroque Soloists/Rainer Kussmaul Sinfonia Melodica DG 7:56

04:42:42 Stravinsky, Igor String Concerto in D Moscow Virtuosi/Vladimir Spivakov Various: Modern Portraits: Hartmann: Concerto funebre; Stravinsky: Concerto in D; Penderecki: Capriccio; Schnittke: Suite in the Old Style; Prokofiev: Overture on Hebrew Themes, Op. 34 RCA 12:07

04:54:49 Hindemith, Paul In einer Nacht,' Op 15 Werner Bärtschi, p HINDEMITH : Piano Works Jecklin 1:38

05:00:00 Bach, Johann Sebastian Sacred song, 'Mein Jesu, was für Seelenweh,' BWV 487 String Orch/Leopold Stokowski Music For Strings EMI/Ang 5:05

05:05:05 Bach, Johann Sebastian Solo Violin Sonata No. 2 in a, BWV 1003 Johnny Gandelsman, v BACH, J.S.: Sonatas and Partitas In a Circle Records 20:49

05:25:54 Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne' Boston Sym Orch/Seiji Ozawa Gaîté Parisienne / Faust / España / Mignon DG 1:37

05:27:31 Offenbach, Jacques Lieschen et Fritzschen' Anne Sofie von Otter, ms; Laurent Naouri, br; Les Musiciens du Louvre/Marc Minkowski Offenbach DG 3:48

05:31:19 Massenet, Jules Orchestral Suite No. 7, 'Scènes alsaciennes' Paris Conservatory Orch/Albert Wolff Féte À La Française London 23:07

05:54:26 Massenet, Jules 10 pièces de genre,' Op. 10 Aldo Ciccolini, p Massenet: Piano Music MHS 1:24

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:29 Ignace Jan Paderewski: Minuet Op 14 # 1 Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300 3:53

06:13:01 Richard Wagner: The Flying Dutchman: Overture Berlin Philharmonic Herbert von Karajan EMI 64563 10:56

06:25:30 Moritz Moszkowski: Torch Dance Op 51 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 6:12

06:31:54 Duke Ellington: Jubilee Stomp Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 2:30

06:39:44 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 63905 10:49

06:52:05 Maurice Jarre: Witness: Building the Barn Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 3:55

06:56:55 Rudolph Ganz: St. Louis Symphony March St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 7716 3:12

07:05:15 Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 2 Albrecht Mayer, oboe Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 6:44

07:15:12 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 12:10

07:28:20 Roxanna Panufnik: Kyrie after William Byrd Ora Suzi Digby Harm Mundi 906102 3:37

07:34:05 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 449 Stephen Marchionda, guitar MDG 9031587 4:37

07:42:32 Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 Op 72a Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 12:47

07:57:50 Louiguy: La vie en rose Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015 2:02

08:07:38 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 7:49

08:16:19 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations Royal Scottish National Orchestra Andrew Penny Naxos 553469 12:37

08:30:30 Duke Ellington: Do Nothin' Till You Hear from Me Center City Brass Quintet Chandos 4554 4:06

08:38:30 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in D H 663 Orch of Age of Enlightenment Rebecca Miller Signum 395 10:31

08:50:03 George Gershwin: Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Now Nadja Salerno-Sonnenberg, violin New Century Chamber Orch NSS Music 8 3:40

08:54:26 Miklós Rózsa: All the Brothers Were Valiant: Suite City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1056 5:03

09:03:09 Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in A H 438 Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 20:00

09:26:00 Max Steiner: Key Largo: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 422 5:12

09:33:12 Giuseppe Verdi: I vespri Siciliani: Merci, jeunes amies Renée Fleming, soprano London Philharmonic Sir Charles Mackerras Decca 467049 4:22

09:39:04 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 2 Op 36 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 4:35

09:44:13 Maurice Ravel: Four Movements from Schumann's 'Carnaval' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 10:02

09:55:50 Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 4:14

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:50 Duke Ellington: I Got it Bad [and That Ain't Good] Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 2:42

10:03:53 Duke Ellington: In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287 3:24

10:08:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 13:16

10:22:43 John Field: Nocturne No. 12 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:34

10:28:48 Vladimir Horowitz: Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:32

10:35:43 Sergei Rachmaninoff: Scherzo from Cello Sonata Op 19 Wendy Warner, cello Cedille 120 6:37

10:43:24 Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:08

10:52:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 3 K 216 Anne-Sophie Mutter, violin Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 27:17

11:21:50 Ottorino Respighi: Belfagor Overture BBC Philharmonic Sir Edward Downes Chandos 9311 11:40

11:34:32 Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 10:30

11:46:43 Johann Sebastian Bach: Italian Concerto BWV 971 Peter Serkin, piano RCA 68188 12:50

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:49 Richard Wagner: Rienzi: Overture Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 11:32

12:22:12 Johannes Brahms: Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 12:30

12:36:12 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 60803 9:34

12:47:24 Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 5 Op 47 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 10:40

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:59:41 Morton Gould: Folk Suite: Overture London Symphony David Amos Harm Mundi 906010 3:30

13:03:31 Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners New Philharmonia Orchestra Aaron Copland Sony 48257 3:09

13:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 34 K 338 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 20:40

13:29:34 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 3:21

13:37:13 Camille Saint-Saëns: Caprice-Waltz 'Wedding Cake' Op 76 Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 6:16

13:44:52 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 3 Julius Baker, flute Zagreb Soloists Antonio Janigro Vanguard 54 10:04

13:56:06 Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture D 647 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 3:55

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031 Movement 3 Allegro (Arr. for Oboe & Harp) James Austin Smith, oboe; Bridget Kibbey, harp Album: Distance TwoPianists Records 1039183 Music: 4:20

Thomas Whitman: Soekia's Dance Mimi Stillman, flute; Kerri Ryan, viola; Bridget Kibbey, harp Dolce Suono Ensemble, Trinity Center for Urban Life, Philadelphia, PA Music: 6:51

Piano Puzzler: This week's contestant is Genevieve W. calling from from Quakertown, PA Music: 6:52

Claude Debussy: Preludes for Piano, Book I Des pas sur la neige (Footsteps in the Snow) Paul Jacobs, piano Album: Debussy: Preludes for Piano Nonesuch 73031 Music: 5:19 (short excerpt as needed)

Felix Mendelssohn: String Quintet No. 2 in B-flat major, Op. 87 Madeline Adkins, violin; Eunice Keem, violin; Susan Gulkis Assadi, viola; Joan DerHovsepian, viola; Daniel Laufer, cello Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 29:22

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 2 in A major, Op. 13: Movement 3 Intermezzo Juilliard String Quartet Album: 50 Years, Vol. 6 - Scherzo Through Time Sony 62712 Music: 4:28

Jules Auguste Demersseman and Felix Charles Berthelemy: Guillaume Tell: Duo Brilliant Julie Thornton, flute; Jonathan Fischer, oboe; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:28

Felix Mendelssohn: Symphony No. 4, Op. 90 "Italian" Los Angeles Chamber Orchestra; Gemma New, conductor Los Angeles Chamber Orchestra, Royce Hall, Westwood, CA Music: 28:08

Leonard Bernstein: Mambo from West Side Story Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 2:11

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:59:35 Gustav Holst: The Planets: Mars Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 7:08

16:09:27 Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma Luciano Pavarotti, tenor London Philharmonic Zubin Mehta Decca 4788210 2:56

16:15:29 Franz Liszt: Fantasy on Beethoven's 'The Ruins of Athens' S 122 Leslie Howard, piano Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Hyperion 67401 13:13

16:31:46 Giacomo Puccini: La rondine: Ch' il bel sogno di Doretta Nicole Cabell, soprano London Philharmonic Sir Andrew Davis Decca 6590 2:56

16:36:29 Robert Schumann: Symphonic Etudes: Finale Op 13 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 6:33

16:45:02 Josef Strauss: Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 7:46

16:54:37 Pablo de Sarasate: Zortzico 'Adiós Monta±as Mías' Op 39 Gil Shaham, violin Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Canary 7 3:54

17:04:11 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Pastorale Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 4:51

17:12:17 Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Jean-Philippe Collard, piano Royal Philharmonic André Previn EMI 49757 10:11

17:23:51 Carl Orff: Carmina burana: In the Tavern London Philharmonic Choir London Philharmonic Franz Welser-Möst EMI 54054 10:16

17:38:44 Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat Op 117 # 1 Orli Shaham, piano Canary 15 4:57

17:45:22 Alberto Ginastera: Danzas Argentinas: Danza del gaucho matrero Op 2 # 1 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604 3:01

17:49:12 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 7:02

17:56:44 Carl Nielsen: Seas Surrounding Denmark Ars Nova Copenhagen Michael Bojesen DaCapo 220569 2:37

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:09:08 Duke Ellington: Black, Brown & Beige Suite Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 18:28

18:28:35 Johannes Brahms: Intermezzo in A Op 118 # 2 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 5:47

18:35:12 Franz Schubert: Scherzo from Piano Sonata No. 21 D 960 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 3:57

18:40:13 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Members of CityMusic Cleveland CityMusic 2011 10:23

18:51:49 Johann Peter Emilius Hartmann: Overture to 'Yrsa' Op 78 Danish National Radio Sym Thomas Dausgaard DaCapo 224097 7:18

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:08 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

19:10:53 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 Steven Staryk, violin Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham EMI 66998 45:34

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Music from the Western Reserve

Sonatas from WWII - Jack Sutte, trumpet, Christine Fuoco, piano

Karl Pills: Sonata for Trumpet & Piano

Paul Hindemith: Sonata for Trumpet in B & Piano

Jean Hubeau: Sonata for Chromatic Trumpet & Piano

Westhuizen Piano Duo (from 08/31/2016)

Ludwig Van Beethoven: Six Variations on “Ich denke dein”

Robert Schumann: “Bilder aus Osten”

Antonin Dvorak: Three Slavonic Dances

Francis Poulenc: Sonata for Piano 4 hands

Samuel Barber: “A Corner of the Ballroom” (mvmt 3) from “Souvenirs”

Claude Debussy: Petite Suite

21:52:48 Giovanni Paisiello: Proserpine: Overture Collegium Philarmonicum Gennaro Cappabianca Naxos 557031 5:47

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:02:24 Duke Ellington: New World a-Comin' Jeffrey Biegel, piano Brown University Orchestra Paul Phillips Naxos 573490 13:34

22:17:41 Duke Ellington: Harlem Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 14:22

22:33:26 Duke Ellington: Come Sunday Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 4:49

22:38:15 Duke Ellington: Jubilee Stomp Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 2:30

22:43:13 Duke Ellington: Three Black Kings Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559737 18:09

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:03:37 Peter Tchaikovsky: Méditation Op 72 # 5 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284 5:13

23:08:50 Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Arise' Estonian Philharmonic Chamber Choir Paul Hillier Harm Mundi 2908304 6:50

23:15:41 Franz Liszt: Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant S 173/6 Roberto Plano, piano Decca 4812479 7:31

23:24:21 Johann Sebastian Bach: Adagio from Toccata, Adagio & Fugue BWV 564 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:55

23:28:16 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 New Century Chamber Orch NSS Music 10 9:12

23:37:28 George Frideric Handel: Siciliana from Concerto Grosso Op 6 # 8 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 3:42

23:42:11 Edvard Grieg: Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 4:07

23:46:18 Peter Tchaikovsky: The Seasons: October Op 37 # 10 Lang Lang, piano Sony 511758 5:40

23:51:59 William Byrd: Miserere mei, Deus Cambridge Singers John Rutter Collegium 107 3:45

23:56:18 Aram Khachaturian: Masquerade: Nocturne Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 3:16