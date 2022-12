WCLV Program Guide 04-24-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

00:00:00 Anonymous 16th century, English Watkin's Ale' Ensemble Phoenix Munich/Joel Frederiksen, b The Elfin Knight: Ballads and Dances from Renaissance England Harmonia Mundi 9:35

00:09:35 Barbirolli An Elizabethan Suite' BBC Sym/Sir John Barbirolli ELGAR: Introduction & Allegro/ PURCELL: Horpipe/ HAYDN: Symphony No.104 ‘London’/ ROSSE: The Merchant of Venice Suite HMV 12:37

00:22:12 Sibelius, Jean Pohjola's Daughter,' Op. 49 Hallé Orch/Sir John Barbirolli The Sibelius Edition EMI/Ang 14:13

00:36:25 Dowland, John My Lord Willoughby's Welcome Home' Ensemble Phoenix Munich The Elfin Knight: Ballads and Dances from Renaissance England Harmonia Mundi 1:28

00:37:53 Weber, Carl Maria von Six Waltzes (1812) Michael Endres, p Weber: Piano Works Oehms Classics 8:17

00:46:10 Ravel, Maurice La valse' Pittsburgh Sym Orch/William Steinberg Orchestral Masterworks: Borodin, Glinka, Mussorgsky, Ravel, Tchaikovsky EMI/Ang 11:28

00:57:38 Ravel, Maurice Valses nobles et sentimentales' Vladimir Spivakov, v; Sergei Bezrodny, p Various: It Ain't Necessarily So! (Music by Gershwin, Ravel, Debussy, others) RCA 1:35

01:00:00 Liszt, Franz Hungarian Rhapsody' No. 11 in a minor Leslie Howard, p The complete music for solo piano, Vol. 57 - Hungarian Rhapsodies Hyperion 5:37

01:05:37 Griffes, Charles Tomlinson Poem' (1918) Carol Wincenc, f; Buffalo Phil/JoAnn Falletta GRIFFES: Pleasure Dome of Kubla Khan / The White Peacock Naxos 9:58

01:15:35 Kennan, Kent Night Soliloquy' (1936) Susan Levitin, f; Gerald Rizzer, p 20th Century American Duos for Flute & Piano Mark 4:17

01:19:52 Tye, Christopher In Nomine XII' Empire Brass The Glory of Gabrieli: Antiphonal Music for Brass Choirs Telarc 1:24

01:21:16 Haydn, Franz Joseph Symphony No. 77 in B-Flat Orpheus Chamber Orch Symphonies No. 44 'Trauer-Symphonie' • No. 77 DG 20:35

01:41:51 Bizet, Georges Carmen' Suite No. 1 Ljubljana Sym Orch/Marko Munih Stradivari Sampler Volume 1 Stradivari 12:36

01:54:27 Dalza, Joan Ambrosio Saltarello Toronto Consort The DaVinci Collection * Italian Music from the Time of Leonardo Marquis 1:46

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Schumann, arr. Eric Ruske: Fantasiestucke, Op. 73 Rasch und mit Feuer Eric Ruske, horn; Pedja Muzijevic, piano Album: The Classic Horn: World Premiere Transcriptions Albany 615 Music: 4:26

Ethel Smyth, arr. Mark Buller: Overture to The Wreckers ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 9:51

Sergei Prokofiev: Sonata for Cello and Piano in C Major Op. 119 Viktor Uzur, cello; Guigla Katsarava, piano Allred Theater, Weber State University, Ogden, UT Music: 24:14

Antonio Vivaldi: Non ti lusinghi la crudeltade from Tito Manlio, RV 738 Anthony Roth Costanzo, countertenor; James Austin Smith, oboe; Christopher Costanza, cello; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:29

Maurice Ravel: Oiseaux tristes ("Sad birds") Marius Van Paassen, piano Album: The animal in the 20th century piano music Attacca Babel 8950 Music: 4:30

George Gershwin: Cuban Overture Los Angeles Philharmonic; Lionel Bringuier, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 10:10

Frederic Chopin: Nocturne in E-flat major, Op. 9, No. 2 (encore) Stephen Hough, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 3:58

Maurice Ravel: Mother Goose Suite Ballet version Detroit Symphony Orchestra; Matthias Pintscher, conductor Interlochen Presents, Kresge Auditorium, Interlochen, MI Music: 29:01

04:00 CLASSICAL MUSIC with Peter Van de Graaff

04:00:00 Liszt, Franz Liebestraum' No. 1 in A-flat Philadelphia Orch/Eugene Ormandy Liszt's Greatest Hits CBS 5:22

04:05:22 Herbert, Victor Suite of Serenades (1924) Ensemble/Maurice Peress The Birth of Rhapsody in Blue: Whiteman's 1924 Concert Musicmasters 8:26

04:13:48 Herbert, Victor Medley' Boston Pops Orch/Arthur Fiedler Concert In The Park RCA 10:06

04:23:54 Herbert, Victor A la Valse' Jascha Heifetz, v; Milton Kaye, p The Decca Masters, Vol. 2: Gershwin, Foster, Weill, Berlin MCA Classics 1:35

04:25:29 Sellers, Joey Four Seasons Medley' St Louis Brass Quintet Saint Louis Brass Quintet: Fascinating Rhythms Summit 7:42

04:33:11 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 1 in E major, Op. 8, RV 269, “Spring” Alan Loveday, v; St Martin's Academy/Neville Marriner Vivaldi: The Four Seasons London 11:22

04:44:33 Vivaldi, Antonio The Four Seasons, Concerto No. 3 in F major, Op. 8, RV 293, “Autumn” Marion Verbruggen, r; Flanders Recorder Quartet Vivaldi: Le Quattro Stagioni Harmonia Mundi 9:12

04:53:45 Christiansen, Asger Lund AL Recorder Sonatina #1, Op 15 Michala Petri, r; Hanne Petri, hc The Modern Recorder RCA 1:45

05:00:00 Weber, Carl Maria von Der Freischütz' Dame Kiri Te Kanawa, s; Philharmonia/Julius Rudel The Very Best Of Kiri Te Kanawa EMI/Ang 4:57

05:04:57 Weber, Carl Maria von Der Freischutz', Overture Hanover Band/Roy Goodman Weber: Horn Concertino, Overtures, Symphonies Nos. 1 and 2 Nimbus 10:03

05:15:00 Sarasate, Pablo de Der Freischütz' Fantasy after Weber, Op 14 Tianwa Yang, v; Navarra Sym Orch/Ernest Martínez Izquierdo SARASATE, P. de: Violin and Orchestra Music, Vol. 4 (Tianwa Yang, Navarre Symphony, Martinez-Izquierdo) Naxos 12:34

05:27:34 Weber, Carl Maria von Der Freischütz' Berlin German Sym Orch/Marek Janowski Der Freischütz RCA 1:20

05:28:54 Mozart, Wolfgang Amadeus The Magic Flute,' K. 620 Berlin Staatskapelle/Herbert von Karajan The Artist's Album - Herbert von Karajan DG 6:18

05:35:12 Sarasate, Pablo de Magic Flute Fantasy' Gil Shaham, v; Akira Eguchi, p The Fiddler of the Opera DG 11:43

05:46:55 Mozart, Wolfgang Amadeus Duos on themes fr 'The Magic Flute' Heinz Holliger, ob's Heinz Holliger at the Opera Philips 6:20

05:53:15 Telemann, Georg Philipp Oboe Concerto in D Heinz Holliger, ob; St Martin's Academy/Iona Brown Concerti Per Oboe Philips 1:43

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:15 George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 3:39

06:12:30 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 Op 23 Yundi, piano Mercury 4812443 9:27

06:24:17 Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 Rachel Brown, flute Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66927 11:58

06:41:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Theme & Variations from Clarinet Quintet K 581 David Shifrin, clarinet Emerson String Quartet DeutGram 459641 8:58

06:51:25 Bedrich Smetana: Polka from String Quartet No. 1 Cleveland Orchestra George Szell Sony 63151 5:14

06:58:21 Edvard Grieg: Lyric Suite: March of the Trolls Op 54 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437524 3:18

07:06:02 Frederick Loewe: Gigi: Suite Boston Pops Keith Lockhart BostonPops 4 6:03

07:14:36 Robert Schumann: Allegro from Symphony No. 1 Op 38 San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFM 71 12:23

07:29:31 Leroy Anderson: The Penny Whistle Song BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 2:33

07:33:15 Ramin Djawadi: Game of Thrones: The Rains of Castamere Voces8 Decca 29601 3:02

07:41:01 Heinrich Marschner: Grand Festive Overture Op 78 Slovak State Philharmonic Alfred Walter MarcoPolo 223342 10:18

07:52:28 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in G RV 146 Taverner Players Andrew Parrott EMI 54208 5:38

08:08:13 Giovanni Battista Sammartini: Oboe Sonata in G Duo Amaral DuoAmaral 2013 7:02

08:17:22 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 26 K 184 London Mozart Players Jane Glover ASV 762 8:32

08:26:10 Ottorino Respighi: Berceuse Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:30

08:30:09 Nicola Porpora: Carlo il calvo: Overture Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 4:22

08:39:14 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess Daniel Majeske, violin Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:10

08:50:01 George Frideric Handel: Concerto Grosso in C English Concert Trevor Pinnock Archiv 415291 12:47

09:06:21 Franz Schubert: Wanderer Fantasy D 760 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 21:31

09:27:31 Maurice Jarre: Lawrence of Arabia: Suite Royal Philharmonic Maurice Jarre Milan 10131 12:47

09:42:18 Nicolò Paganini: Sonata No. 4 for Violin & Guitar Gil Shaham, violin DeutGram 437837 8:29

09:56:05 Traditional: Afro-Cuban Lullaby Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:35

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

09:59:22 Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Goblet Dance Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Decca 10104 3:10

10:02:48 Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: The Swan Mischa Maisky, cello Orchestra of Paris Semyon Bychkov DeutGram 4795448 3:51

10:08:23 Ludwig van Beethoven: Piano Quartet in C WoO 36/3 New Zealand Piano Quartet Naxos 500250 16:48

10:26:52 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 5:51

10:34:29 George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads The Sixteen Choir & Orchestra Harry Christophers Coro 16062 2:56

10:41:21 George Frideric Handel: Messiah: Worthy is the Lamb...Amen Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 7:17

10:50:31 Zoltán Kodály: Háry János: Suite Op 35a Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Philips 462824 22:51

11:14:40 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Yundi, piano DeutGram 3887 10:32

11:26:46 Bedrich Smetana: Má vlast: The High Castle London Symphony Sir Colin Davis LSO Live 516 14:54

11:43:54 Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant London Symphony Richard Bonynge Decca 433861 10:28

11:55:34 Sergei Rachmaninoff: Scherzo Op 11 # 2 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 3:10

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:51 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 15:29

12:26:03 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Michael Sachs, trumpet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1024 14:55

12:42:34 Ludwig van Beethoven: Adagio from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 14:39

12:58:56 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 7 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:31

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:07 Claude Debussy: Les Angélus Accentus Chamber Choir Laurence Equilbey Naïve 4947 2:25

13:04:03 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Netherlands Philharmonic Yakov Kreizberg PentaTone 058 5:29

13:10:46 Johannes Brahms: Variations on a Theme by Haydn Op 56a London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557430 19:12

13:31:15 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Overture Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon CBC 5229 4:29

13:39:06 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Chaconne Musicians of the Louvre Marc Minkowski Archiv 4478 6:09

13:45:50 George W. Chadwick: Rip Van Winkle Overture Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9439 10:22

13:56:54 William Kroll: Banjo and Fiddle Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:10

14:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler Fred Child

Antonin Dvorak: Humoresque, Op.101, No. 3 Orion Weiss, piano Album: Dvorak, Bartok, Prokofiev Bridge 9355 Music: 4:24

Leonard Bernstein: Serenade after Plato's Symposium Anne Akiko Meyers, violin; Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 28:21

Antonin Dvorak: Cypresses Miro Quartet Chamber Music Society of Palm Beach, The Breakers - Gold Room, Palm Beach, FL Music: 6:49

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata No. 35 in A Major, K. 526: Movement 3 Benjamin Beilman, violin; Orion Weiss, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 6:47

George Gershwin, arr. Irwin Kostal: Two Waltzes Katia & Marielle Labeque, pianos Album: Second Rhapsody: Music for two pianos by George Gershwin EMI 49752 Music: 4:30

Guido Lopez-Gavilan: Cuarteto en Guaguanco Harlem Quartet Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 5:26

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 in G major, BWV 1049 Yura Lee, Ani Kavafian, Alexander Sitkovetsky, violins; Tara Helen O'Connor, Adam Walker, flutes; Daniel Phillips, viola; Inbal Segev, cello; Anthony Manzo, double bass; Paolo Bordignon, harpsichord Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, New York, NY Music: 14:39

Bryce Dessner: Concerto for Two Pianos Katia Labeque, piano; Mareille Labeque, piano; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 22:30

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:54 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 5:51

16:07:08 Ludwig van Beethoven: Allegretto for Piano Trio WoO 39 Xyrion Trio Naxos 500250 4:29

16:13:27 Giacomo Puccini: Three Minuets Orchestre d'Auvergne Jean Jacques Kantorow Denon 3871 11:06

16:27:35 Michel Legrand: Yentl: Papa, Can You Hear Me? Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 5:23

16:35:12 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Dança Nashville Symphony Kenneth Schermerhorn Naxos 557460 4:47

16:41:15 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A RV 158 Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 7:31

16:50:32 William Bolcom: Poltergeist Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:49

16:55:04 Eriks Esenvalds: Stars Voces8 Decca 22601 4:00

17:04:53 George Frideric Handel: Messiah: Worthy is the Lamb...Amen Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80344 6:35

17:13:41 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 9 Op 14 # 1 Peter Takács, piano Cambria 1175 12:35

17:28:25 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:42

17:38:35 Camille Saint-Saëns: Romance in D Op 37 Sharon Bezaly, flute Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Bis 1359 6:09

17:46:21 Camille Saint-Saëns: Samson et Dalila: Dance of the Priestesses of Dagon Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham EMI 63412 2:24

17:50:28 Peter Schickele: Songs from Shakespeare Michèle Eaton, off-coloratura Telarc 80666 5:59

17:56:50 "PDQ Bach": Two Rounds 'The Mule' & 'O Serpent' Michèle Eaton, off-coloratura Telarc 80666 3:54

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:34 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 25 K 183 London Mozart Players Jane Glover ASV 717 19:21

18:29:11 Johannes Brahms: Capriccio in f-Sharp Op 76 # 1 Alessio Bax, piano Signum 309 3:36

18:33:42 Johannes Brahms: Capriccio in b Op 76 # 2 Alessio Bax, piano Signum 309 3:18

18:38:09 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 12:34

18:52:01 Norman Dello Joio: Bagatelles Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 7:21

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:39 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 19:04

19:24:30 Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello Op 102 David Oistrakh, violin Cleveland Orchestra George Szell EMI 65701 33:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:08 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 30 K 202 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80186 22:35

20:25:41 Claude Debussy: Three Nocturnes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 22:25

20:49:56 Girolamo Frescobaldi: Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMasters 67130 8:09

21:02:59 George Gershwin: An American in Paris Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 17:39

21:22:11 Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 Op 40 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 8:33

21:33:21 Ludwig van Beethoven: Finale from String Trio No. 3 Op 9 # 1 Members of Kodály Quartet Naxos 500250 5:12

21:40:00 Modest Mussorgsky: Intermezzo 'In modo classico' Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 7:31

21:49:21 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 40:58

22:31:55 Johann Sebastian Bach: Oboe Concerto BWV 1059 Douglas Boyd, oboe Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd DeutGram 429225 11:53

22:45:51 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

22:58:11 Daniil Trifonov: Dolce romantico from 'Rachmaniana' Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970 1:48

23:00 QUIET HOUR

23:01:43 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 Op 15 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:51

23:05:35 Claude Debussy: Estampes: Pagodes San Francisco Ballet Orchestra Emil de Cou Arabesque 6734 5:30

23:11:05 Albert Périlhou: La vierge à la crèche Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 3:05

23:15:54 Eric Coates: Ballad for Strings Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 5:58

23:21:53 Jean Sibelius: Rakastava Op 14 CBC Radio Orchestra Mario Bernardi CBC 5157 11:04

23:32:58 William Bolcom: New York Lights Bruce Levingston, piano Sono Luminus 92148 5:30

23:39:35 George Frideric Handel: Messiah: Pastoral Symphony Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:42

23:43:18 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Chicago Symphony Daniel Barenboim Erato 45786 8:24

23:51:43 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 2: The Little Horses Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano Sony 64498 2:25

23:54:53 Charlie Chaplin: Modern Times: Smile Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8733 3:28

23:58:43 Gustav Holst: Soft and gently Finzi Singers Paul Spicer Chandos 9425 1:08