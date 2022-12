WCLV Program Guide 04-08-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:23 Randall Thompson: Alleluia Turtle Creek Chorale Timothy Seelig Reference 49 5:39

00:07:57 Georg Philipp Telemann: Wind Quartet No. 6 European Baroque Soloists Denon 9613 8:38

00:17:16 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:49

00:22:07 William Wallace: Sir William Wallace BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66848 20:32

00:44:16 Sir Arnold Bax: Symphony No. 7 BBC Philharmonic Vernon Handley Chandos 10122 44:00

01:32:51 Nicolò Paganini: Theme & Variations on Paisiello's 'Nel cor piu' Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 12:44

01:46:37 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Moscow Symphony Vladimir Ziva Naxos 555048 4:59

01:52:52 Gioacchino Rossini: William Tell: Dance for Six London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 6:08

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor Movement 3 Scherzo Lahti Symphony Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Album: Sibelius: The Complete Symphonies Bis 1286 Music: 4:31

Tessa Lark: Telemann Medley Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:26

Tessa Lark: Appalachian Fantasy Tessa Lark, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 4:07

Samuel Barber: Symphony No. 1, Op. 9 Minnesota Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Orchestra Hall, Minneapolis, MN Music: 20:59

Maurice Ravel: Miroirs select mvts 4-5 Beatrice Rana, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 13:28

Samuel Barber: Horizon San Diego Chamber Orchestra; Donald Barra, conductor Album: Samuel Barber Horizon Koch 7206 Music: 4:30

Rebecca Clarke: Prelude, Allegro, Pastorale Bil Jackson, clarinet; Toby Appel, viola Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 11:54

Richard Hyman: Etudes for Jazz Piano (excerpts) Aaron Diehl, piano Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 6:40

Samuel Barber: Concerto for Violin and Orchestra Augustin Hadelich, violin; Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Cincinnati Symphony Orchestra, Music Hall, Cincinnati, OH Music: 23:52

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:27 Johannes Brahms: Violin Sonata No. 3 Op 108 Vladimir Spivakov, violin Capriccio 71082 22:38

04:25:44 Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after 'Carmen' Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394 7:46

04:35:18 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Non so più Susan Graham, mezzo-soprano Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Erato 85768 2:45

04:39:15 Michael Daugherty: Viola Zombie Jeffrey Irvine, viola Panorßmico 2009 6:54

04:48:05 Igor Stravinsky: The Rite of Spring Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68189 33:00

05:25:33 Michael Torke: Green Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 11:53

05:39:11 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 8:57

05:49:31 Léo Delibes: Coppélia: Prélude & Mazurka San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 6:25

05:56:21 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Blue Water 2010 3:25

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:29 Karl Jenkins: I'll Make Music Polyphony Stephen Layton DeutGram 4793232 4:30

06:14:04 Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 9:40

06:24:50 Henry Tucker: Weeping, Sad and Lonely Anonymous 4 Harm Mundi 807549 5:12

06:30:40 Domenico Scarlatti: Sonata in f Kk 462 Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 5:16

06:41:51 Sir John Barbirolli: Oboe Concerto after Corelli Anthony Camden, oboe City of London Sinfonia Nicholas Ward Naxos 553433 9:15

06:52:01 François Casadesus: London Sketches Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 5:19

06:58:23 John Williams: Midway: March Boston Pops John Williams Sony 46747 4:08

07:07:42 Manuel Ponce: Finale from Concierto del sur Pablo Sáinz Villegas, guitar Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Sony 75555 5:48

07:15:13 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 H 16:48 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:38

07:28:27 Johann Sebastian Bach: Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 3:54

07:33:48 Franz von Suppé: The Torments of Tantalus Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:14

07:46:23 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 8:03

07:54:35 John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:51

08:07:31 Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 6:30

08:16:05 George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' Jean-Yves Thibaudet, piano Baltimore Symphony Marin Alsop Decca 14091 8:56

08:25:53 Samuel Barber: Agnus Dei Voces8 Decca 29601 7:36

08:39:32 Dmitri Kabalevsky: The Comedians Suite Op 26 Bavarian State Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 63893 13:53

08:54:38 Bernard Herrmann: Vertigo: Prelude & Scène d'amour Richard Glazier, piano Centaur 3347 7:17

09:05:48 Joseph Haydn: Symphony No. 88 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 21:43

09:30:12 Frederick Loewe: My Fair Lady: Suite Richard Glazier, piano Centaur 3347 6:16

09:39:14 Ferruccio Busoni: Fantasia after Bach BV 253 Igor Levit, piano Sony 542445 14:25

09:50:24 Claude Debussy: Rêverie Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 4:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:16 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 75: Chorale "Was Gott tut, das ist wohlgetan' Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 1:32

10:03:12 Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Musette Aulos Ensemble Centaur 3068 1:04

10:05:32 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 Jan Lisiecki, piano St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano DeutGram 4795327 14:23

10:20:25 Clara Schumann: Romance in g Op 11 # 2 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 6:10

10:28:12 Ferruccio Busoni: Elegies: Berceuse Igor Levit, piano Sony 542445 5:10

10:38:04 Bill Evans: Peace Piece Igor Levit, piano Sony 542445 6:00

10:46:28 George Gershwin: Girl Crazy: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier BBC 63 5:41

10:53:19 Joseph Haydn: Symphony No. 102 Boston Baroque Martin Pearlman Linn 426 23:59

11:18:34 Antonín Dvorák: Largo from Symphony No. 9 Op 95 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 414421 11:47

11:32:03 Gustav Holst: Indra Op 13 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 15:42

11:49:08 George Frideric Handel: Keyboard Suite No. 13 Keith Jarrett, piano ECM 1530 8:03

11:58:32 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 18 Yaara Tal, piano Sony 53285 1:16

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:51 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 4778773 7:16

12:15:14 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 8 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1021 15:25

12:34:26 Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 21:45

12:57:42 Wolfgang Amadeus Mozart: The Marriage of Figaro: Non so più Isabel Leonard, mezzo-soprano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2009 2:40

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:01:14 Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069 3:10

13:04:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance 'The Hero Coburg's Victory' K 587 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783 1:35

13:07:22 Antonín Dvorák: Symphonic Variations Op 78 Baltimore Symphony Marin Alsop Naxos 503293 22:35

13:31:25 Claude Debussy: Arabesque No. 1 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:46

13:40:15 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:03

13:48:16 Franz Liszt: Solemn March to the Holy Grail from Wagner's 'Parsifal' S 450 Igor Levit, piano Sony 542445 11:06

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Hexenlied "Witches' Song" Op. 8, No. 8 Felix Mendelssohn: Auf Flugeln des Gesanges "On Wings of Song" Op. 34, No. 2 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DG 477 6634 Music: 4:27

Mikhail Glinka: Overture to Ruslan and Ludmilla Greenville Symphony Orchestra; Edvard Tchivzhel, conductor Peace Center for the Performing Arts, Greenville, SC Music: 4:52

Piano Puzzler: This week's contestant is Caroline Cassil from Sutherlin, OR Time: 6:24

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 14, in C-sharp minor, Op. 27, No. 2, "Moonlight": 1. Adagio sostenuto Murray Perahia, piano Album: Immortal Beloved: Original Motion Picture Soundtrack Sony 760861 Music: 4:30

Felix Mendelssohn: Twelve Fugues for String Quartet No. 10 The Shanghai String Quartet Museum of Jewish Heritage, New York, NY Music: 2:30

Felix Mendelssohn: String Quartet in F minor, Op. 80, No. 6 Miami String Quartet: Benny Kim, violin; Cathy Meng Robinson, violin; Scott Lee, viola; Keith Robinson, cello Viginia Arts Festival, Robin Hixon Theater, Norfolk, VA Music: 25:08

Johann Sebastian Bach: Solo Violin Partita No. 2, Movement 4, Gigue Nokuthula Ngwenyama, viola Album: J. S. Bach Partitas EDI Records 829757673820 Music: 4:22

Valerie Coleman: Portraits of Langston (selected movements) Mahershala Ali, voice; Demarre McGill,flute; Anthony McGill, clarinet; Michael McHale, piano Album: Portraits: Works for Flute, Clarinet and Piano Cedille 90000172 Music: 15:51

Valerie Coleman: A Right to Be Julietta Curenton, flute; Mark Dover, clarinet; Monica Ellis, bassoon; J.P. Redmond, piano Chamber Music Northwest, Lincoln Recital Hall, Portland, OR Music: 8:39

Valerie Coleman: Concerto for Wind Quintet Imani Winds Album: Imani Winds: The Classical Underground Koch 7599 Music: 15:31

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:03 Wolfgang Amadeus Mozart: Concert Rondo K 371 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 6:26

16:04:37 Johann Nepomuk Hummel: Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 3:08

16:11:51 Robert Schumann: Variations on an Original Theme WoO 24 Igor Levit, piano Sony 542445 11:16

16:28:24 Stephen Warbeck: Shakespeare in Love: Suite Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 6:44

16:36:03 Ludwig van Beethoven: Finale from Sonata No. 18 Op 31 # 3 Peter Takács, piano Cambria 1175 4:41

16:43:11 Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture Royal Liverpool Philharmonic John Wilson Avie 2194 7:25

16:53:30 Juan Marcolini: La dicha en la desgracia: Overture Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 3:25

16:57:33 Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano Dorian 90164 3:04

17:05:09 Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' Op 115 Slovak Philharmonic Stephen Gunzenhauser Naxos 500250 7:13

17:15:00 Carl Nielsen: Allegro from Symphony No. 1 Op 7 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220624 9:04

17:26:27 David Popper: Hungarian Rhapsody Op 68 Matthew Allen, cello Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80745 8:46

17:40:03 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 4:08

17:46:18 Pietro Mascagni: L'amico Fritz: Preludietto St. Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung DeutGram 471566 3:38

17:51:57 Frédéric Chopin: Ballade No. 3 Op 47 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 7:24

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:44 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 57497 14:32

18:25:00 Franz Schubert: Impromptu No. 11 D 946/3 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 4:59

18:30:49 Franz Schubert: Hungarian Melody D 817 Alfred Brendel, piano Philips 422229 3:23

18:35:52 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 Royal Scottish National Orchestra Georg Tintner Naxos 503293 14:06

18:51:19 Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81 Wendy Warner, cello Cedille 120 7:25

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:14 Giuseppe Tartini: Violin Concerto Adrian Chandler, violin La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 16:37

19:21:10 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 K 551 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7574 35:10

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory

Franz Schubert: Four Impromptus — Peter Takács, piano

Claude Debussy: La mer — Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez

Igor Stravinsky: Les noces —Katherine Lerner Less, soprano; Perri di Christina, mezzo-soprano; Nicholas Music, tenor; Kyle Miller, baritone; Evan Tiapula, bass; Oberlin Choir; Amanda Lubin, Aaron Wonson, Janet Wu and Amber Scherer, pianos/Raphael Jimenez

Elizabeth Ogonek: All These Lighted Things — Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez

21:40:18 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175 18:10

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:00:55 William Grant Still: Three Visions Althea Waites, piano Cambria 1097 9:52

22:13:08 Florence Price: Largo from Symphony No. 1 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 12:11

22:27:20 Scott Joplin: The Easy Winners Leila Josefowicz, violin Philips 462948 3:08

22:30:29 Scott Joplin: The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin Philips 462948 3:06

22:35:27 Olly Wilson: Sinfonia Boston Symphony Seiji Ozawa New World 80331 24:00

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:11 Giuseppe Tartini: Largo-Andante from Violin Concerto D 96 Giuliano Carmignola, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 3849 4:39

23:06:50 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Villanesca Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 4:40

23:11:30 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:32

23:16:50 Joaquín Rodrigo: Distant Sarabande Manuel Barrueco, guitar EMI 56175 4:58

23:21:48 Eric Whitacre: i thank you God for most this amazing day Elora Festival Singers Noel Edison Naxos 559677 6:21

23:28:10 Jean Sibelius: Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202 9:38

23:39:00 Bill Douglas: Earth Prayer Richard Stoltzman, clarinet Chamber Ensemble RCA 68416 5:01

23:44:01 Vilém Blodek: In the Well: Intermezzo Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 6:06

23:50:08 Máximo Diego Pujol: Preludio No. 2 "Tristón" Jason Vieaux, guitar Naxos 553449 3:11

23:53:54 Antonín Dvorák: Silent Woods Op 68 # 5 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:59