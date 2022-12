WCLV Program Guide 04-06-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, Jeannette Sorrell, conductor; Nicholas Phan, Evangelist; Jesse Blumberg, Jesus; Jeffrey Strauss, Pilate; Amanda Forsythe, soprano; Terry Wey, countertenor & Christian Immler, bass

Johann Sebastian Bach: St. John Passion BWV 245

01:56:48 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:01:00 Manuel Ponce: Popular Song (Cancion Popular), from Instantaneas Mexicanas Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz ASV 738

02:04:48 Manuel Ponce: "Estrellita" Juan Diego Flórez, tenor; Fort Worth Symphony Orchestra Miguel Harth-Bedoya Decca 000629502

02:08:50 Manuel Ponce: Sonata No. 3 Stephen Robinson, guitar Centaur Records 2056

02:26:26 Manuel Ponce: Concerto for Violin and Orchestra Henryk Szeryng, violin; Royal Philharmonic Orchestra Enrique Bátiz ASV 952

03:09:33 Ludwig van Beethoven: Piano Quartet in C, WoO 36, No. 3 Martha Argerich, piano; Renaud Capuçon, violin; Lida Chen, viola; Gautier Capuçon, cello EMI Classics 58472

03:30:36 Manuel de Falla: Nights in the Gardens of Spain Martha Argerich, piano; Orchestre de Paris Daniel Barenboim Erato 88255

03:55:56 Frédéric Chopin: Mazurka in D, Op. 33, No. 2 Martha Argerich, piano (1967 Berlin radio broadcast) Deutsche Grammophon 001396002

03:58:40 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau Op 33 # 6 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634 1:43

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:16 Francis Poulenc: Sextet for Piano & Winds Pascal Rogé, piano Wind Ensemble Decca 421581 18:04

04:21:14 Franz Schubert: String Quartet No. 14 D 810 Jasper Quartet Sono Luminus 92152 38:19

05:00:43 Johannes Brahms: Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433549 43:50

05:46:02 Franz Schubert: Impromptu No. 6 D 935/2 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 8:04

05:55:05 Antonín Dvorák: Legend No. 2 Op 59 # 2 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:17

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:23 Carlos Salzedo: Chanson de la Nuit Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 3:43

06:14:12 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Suite Op 11 London Symphony André Previn DeutGram 453436 10:07

06:25:54 Francis Poulenc: Intermezzo No. 3 Pascal Rogé, piano Decca 425862 4:11

06:31:51 Richard Wagner: Tristan und Isolde: Liebestod Philharmonia Zürich Fabio Luisi Accentus 102 6:12

06:44:10 Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute RV 540 Rachel Barton Pine, viola Ars Antigua Cedille 159 12:03

06:57:23 Joseph J. Richards: March 'Shield of Liberty' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:39

07:03:50 Jerry Goldsmith: Star Trek: The New Enterprise London Philharmonic John Mauceri LPO 86 7:30

07:12:33 Alan Hovhaness: Finale from Symphony No. 48 Op 355 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Naxos 559755 12:15

07:27:12 John Dowland: Come again, sweet love doth now invite Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 3:09

07:31:36 Henry Purcell: Ground Z 221 English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:23

07:40:29 Aram Khachaturian: Gayaneh: Suite Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 12:21

07:54:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Sonata No. 16 K 545 John O'Conor, piano Telarc 80391 3:03

07:57:56 Michael Praetorius: Terpsichore: Gavotte Christopher Parkening, guitar EMI 55052 1:51

08:07:33 Francis Poulenc: Villageoises Pascal Rogé, piano Decca 425862 4:39

08:14:04 William Lloyd Webber: Serenade for Strings City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9595 9:56

08:25:42 Philippe Gaubert: Tarantelle Fenwick Smith, flute Naxos 557305 4:07

08:31:22 Bill Evans: Peace Piece Igor Levit, piano Sony 542445 6:00

08:42:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45471 13:36

08:57:15 Charlie Chaplin: A King in New York: Now That It's Ended Eckart Runge, cello Genuin 12220 3:16

09:04:44 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 9772 22:59

09:31:00 Leonard Bernstein: West Side Story: America Tatiana Troyanos, mezzo-soprano Symphony Orchestra Leonard Bernstein DeutGram 27991 04:47

09:37:54 Percy Grainger: Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 4:35

09:44:07 Johannes Brahms: Finale from String Quartet No. 3 Op 67 Chiara String Quartet Azica 71289 9:59

09:54:42 Ralph Vaughan Williams: The Running Set Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 4:37

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:17 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Tango Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581 2:22

10:03:03 Carlos Salzedo: Suite of Eight Dances: Rumba Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 1:35

10:05:59 Johann Strauss Jr: Fledermaus Quadrille Op 363 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:48

10:14:17 Johannes Brahms: Hungarian Dances Nos. 17-21 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 11:58

10:27:29 Johann Christian Bach: La clemenza di Scipione: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 4:11

10:35:56 Leopold Mozart: Symphony in D London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 10496 9:48

10:46:50 Sergei Rachmaninoff: Scherzo in d Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80670 4:50

10:53:24 Charles Ives: Symphony No. 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439869 22:29

11:17:09 Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 9:19

11:27:21 Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins BWV 1043 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 14:13

11:42:32 Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 10:39

11:53:48 Isaac Albéniz: Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606 5:17

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:40 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 10:16

12:18:08 Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 14:28

12:35:24 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 28 K 200 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70904 18:11

12:53:52 Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 70901 5:44

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:00:33 Carlos Guastavino: Arroz con leche St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 3215 2:29

13:03:27 Ernesto Lecuona: Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

13:09:09 Ralph Vaughan Williams: Three Portraits from 'The England of Elizabeth' London Symphony André Previn RCA 60586 17:36

13:27:49 Franz Schubert: Five Minuets: Minuet No. 3 D 89 Kremerata Baltica Gidon Kremer Nonesuch 287228 5:41

13:37:44 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 22 Op 54 Peter Takács, piano Cambria 1175 11:32

13:50:27 Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti 12 Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 6:41

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Stephen Prutsman: Moonstone Stephen Prutsman, piano Album: Passengers Studio Ajea Records Music: 4:30

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 9 in E-flat Major, K. 271 Kristian Bezuidenhout, piano; Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, conductor Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 29:36

John McAlester: Concerto for Strings Spokane String Quartet Spokane Chamber Music Association, Bing Crosby Theater, Spokane, WA Music: 06:36

Johann Sebastian Bach: Prelude and Fugue No. 9 in E Major from Well-Tempered Clavier Book II, BWV 878 Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 06:31

Francis Poulenc: 15 Improvisations: No. 11 in G minor and No. 15 in c minor "Hommage a Edith Piaf" Lucille Chung, piano Album: Poulenc: Works for Piano Solo and Duo Signum 455 Music: 4:10

Jean Sibelius: Valse Triste, Op. 44, No. 1 Saint Paul Chamber Orchestra SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 4:10

Astor Piazzolla, arr. Alessio Bax and Lucille Chung: Libertango (encore) Alessio Bax, piano; Lucille Chung, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 4:03

Ludwig van Beethoven: Concerto for Violin, Cello, and Piano in C major, Op. 56 (Triple Concerto) Martin Chalifour, violin; Robert deMaine, cello; Joanne Pearce Martin, piano Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 33:58

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:52:59 Francis Poulenc: Suite in C Pascal Rogé, piano Decca 425862 5:25

16:01:21 Francis Poulenc: Nocturne No. 1 Pascal Rogé, piano Decca 425862 3:16

16:06:48 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite London Symphony André Previn DeutGram 471347 13:04

16:23:20 Patrick Doyle: Hamlet: Sweets to the Sweet Farewell Royal Philharmonic Paul Bateman Royal Phil 33 5:10

16:29:13 John Ireland: Epic March London Symphony Richard Hickox Chandos 8879 9:07

16:39:18 Robert Volkmann: Serenade No. 1 for Strings Op 62 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 7:40

16:48:17 Gioacchino Rossini: La Cenerentola: Non più mesta Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Orch del Teatro Comunale Riccardo Chailly Decca 460596 3:04

16:51:50 Greg Anderson: Over the Rainbow The Five Browns, pianos E1 Music 2041 8:16

17:04:32 Vittorio Monti: Csárdás Maxim Vengerov, violin Virtuosi EMI 57164 6:05

17:10:54 Franz Liszt: Solemn March to the Holy Grail from Wagner's 'Parsifal' S 450 Igor Levit, piano Sony 542445 11:06

17:23:45 Gustav Holst: The Planets: Jupiter Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Decca 4785437 7:49

17:33:03 Claude Debussy: Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:51

17:38:44 Claude Debussy: Preludes Book 1: Danseuses de Delphes Pascal Rogé, piano Decca 4785437 2:56

17:42:36 Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 7:51

17:50:56 Igor Stravinsky: Finale from Symphony in E-Flat Op 1 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 453434 7:18

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:05 Richard Strauss: Intermezzo: Four Symphonic Interludes Vienna Philharmonic André Previn DeutGram 437790 23:42

18:33:03 Ludwig van Beethoven: Rondo a capriccio Op 129 Russell Sherman, piano GM Records 2068 5:47

18:39:39 Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' WoO 79 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:09

18:44:49 Giuseppe Verdi: Luisa Miller: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 5:44

18:51:34 Alessandro Striggio: Ecce beatam lucem I Fagiolini Chamber Ensemble Robert Hollingworth Decca 4782734 7:27

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:44 Franz Schubert: Symphony No. 3 The Knights Eric Jacobsen Ancalagon 137 21:45

19:25:26 Edvard Grieg: Piano Concerto Op 16 Radu Lupu, piano London Symphony André Previn Decca 4785437 30:46

19:57:27 Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 2 Op 35 Iceland Symphony Petri Sakari Chandos 9028 2:27

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:33 Albert Roussel: Divertissement Op 6 Catherine Cantin, flute Decca 425861 6:42

20:11:01 Robert Volkmann: Serenade No. 3 for Strings Op 69 Catherine Tunnell, cello German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999159 13:31

20:26:57 Franz Schubert: Symphony No. 6 Royal Northern Sinfonia Thomas Zehetmair Avie 2224 31:44

21:03:11 Robert Schumann: Introduction & Allegro appassionato Op 92 Sviatoslav Richter, piano Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki DeutGram 4796018 15:41

21:21:00 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 32 K 318 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 45714 8:32

21:30:46 Leopold Mozart: Symphony in D Lithuanian Chamber Orchestra Georg Mais ArteNova 897710 9:13

21:41:49 Gabriel Fauré: Pavane Op 50 Louis Lortie, piano Chandos 40 5:32

21:49:37 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 2 Royal Philharmonic André Previn Telarc 80138 48:55

22:40:10 Gaspar Sanz: Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404 7:50

22:49:05 Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade Op 11 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 7765 6:26

22:56:57 Robert Schumann: Album for the Young: Andante cantabile Op 68 # 26 Christopher Parkening, guitar EMI 54853 2:53

23:00 QUIET HOUR

23:01:34 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

23:06:23 Dave Brubeck: Fujiyama Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:28

23:10:52 Patrick Doyle: Hamlet: Ophelia's Funeral City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:13

23:17:24 Eric Whitacre: Goodnight, Moon Hila Plitmann, soprano London Symphony Eric Whitacre Decca 16636 5:01

23:22:26 Don Gillis: Prayer and Hymn for a Solemn Occasion Sinfonia Varsovia Ian Hobson Albany 618 11:01

23:33:27 Frédéric Chopin: Mazurka No. 13 Op 17 # 4 Yundi, piano Mercury 4812443 4:55

23:39:20 Alec Wilder: Air for Bassoon Kenneth Pasmanick, bassoon Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 5:39

23:45:00 Claude Debussy: Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437 5:05

23:50:06 Thomas Morley: Response Pavin Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 3:56

23:55:12 Giuseppe Verdi: La traviata: Act 1 Prelude CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:28