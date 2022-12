WCLV Program Guide 04-02-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:48 Isaac Albéniz: Suite Española: Granada Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 5:04

00:07:30 Joaquín Turina: The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761 8:28

00:16:10 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:04

00:21:25 Karl Goldmark: Penthesilea Op 31 Rhenish Philharmonic Michael Halász RecordsInt 7007 21:12

00:44:11 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 9 BBC Symphony Sir Andrew Davis BBC 333 33:10

01:20:50 Boris Blacher: Variations on a Theme of Paganini Op 26 Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Decca 452853 14:13

01:36:56 Keith Jarrett: Bridge of Light Patricia McCarty, viola Fairfield Orchestra Thomas Crawford ECM 1450 16:57

01:54:38 Franz Schubert: Ave Maria D 839 Coeli Ingold, soprano Chamber Ensemble Gregory Heislman St. John 2008 4:00

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Frank Martin: Fox Trot Saint Paul Chamber Orchestra; Hugh Wolff, conductor Album: European American Music Teldec 90852 Music: 4:34

Mathew Locke: Selections from The Tempest Saint Paul Chamber Orchestra; Richard Egarr, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 12:54

Piano Puzzler: This week's contestant is Kate Lamberton from Hanover, PA Music: 8:53

Johannes Brahms: Intermezzo in E Minor, Op. 119, No. 2 Helene Grimaud, piano Album: Brahms: Helene Grimaud: Piano Pieces Op. 116-119 Erato 14350 Music: 4:43 (excerpt as needed)

Charles Ives: Quartet No. 1 for Strings: From the Salvation Army Escher String Quartet Chamber Music Society of Lincoln Center, Alice Tully Hall, Lincoln Center for the Performing Arts, New York, NY Music: 20:54

Maurice Ravel: String Quartet in F major Movement 4 Vif et agiteVif et agite Ebene String Quartet Album: Debussy, Faure, Ravel - String Quartets Music Virgin 519045 Music: 4:39

Maurice Ravel: Alborada del gracioso for two marimbas Joe Petrasek & Michael Stubbart, marimbas Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall, Atlanta, GA Music: 6:54

Ulysses S. Kay: Suite from The Quiet One Metropolitan Philharmonic Orchestra; Kevin Scott, conductor Album: Kay: Works for Chamber Orchestra Albany Records Music: 21:25

John Mackey: The Frozen Cathedral United States Marine Band; Maj. Michelle A. Rakers, conductor United States Marine Band, Rachel M. Schlesinger Concert Hall, Alexandria, VA Music: 13:39

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:37 Jean Françaix: Concerto for Harpsichord & Instrumental Ensemble Christopher D. Lewis, harpsichord West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 19:17

04:22:04 Michael Haydn: Symphony No. 34 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 8:57

04:31:56 Felix Mendelssohn: War March of the Priests New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 61843 4:48

04:37:47 Emmanuel Chabrier: España Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:08

04:45:29 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 4776409 26:51

05:35:56 Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins Op 3 # 10 Olivier Brault, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 9:46

05:46:30 Anatoly Liadov: Polonaise No. 1 Op 49 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 6:22

05:53:16 Aram Khachaturian: Masquerade: Waltz Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:54

05:58:11 Adriano Banchieri: Concerto No. 1 for Brass Empire Brass Telarc 80204 1:31

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:14 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Septet Op 20 Members of Berlin Philharmonic Octet Philips 4788977 3:11

06:11:25 Ludwig van Beethoven: Andante from Symphony No. 1 Op 21 Cleveland Orchestra George Szell Sony 373715 6:53

06:19:19 Jacques Offenbach: Master Péronilla: Overture Philharmonia Orchestra Antonio de Almeida Philips 422057 6:13

06:26:25 Domenico Scarlatti: Sonata in a Kk 175 Duo Amaral DuoAmaral 2013 5:03

06:31:37 Leonard Bernstein: Candide: Paris Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 3:05

06:39:28 Tomaso Albinoni: Oboe Concerto in g Op 9 # 8 Anthony Camden, oboe London Virtuosi John Georgiadis Naxos 550739 10:06

06:50:40 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 BBC Symphony Leonard Bernstein DeutGram 27991 06:06

06:57:07 Johann Strauss: Radetzky March Op 228 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 3:12

07:04:08 Camille Saint-Saëns: Danse macabre Op 40 Maya Iwabuchi, violin Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 40 6:33

07:12:45 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758 10:52

07:24:22 Benjamin Britten: Frolicsome Finale from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 2:50

07:28:30 Jean-Philippe Rameau: Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013 6:05

07:40:41 George Gershwin: Allegro from Piano Concerto Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 13:41

07:55:21 Richard M & Robert B Sherman: Mary Poppins: Medley Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 4:51

08:07:59 Gustav Holst: Walt Whitman Overture Op 7 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 7:16

08:17:47 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Overture Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 9:28

08:30:36 Ferdinand Hérold: Zampa: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:20

08:45:09 Ralph Vaughan Williams: Serenade to Music London Philharmonic Vernon Handley Chandos 2419 10:39

08:57:02 Howard Shore: The Return of the King: The White Tree Crouch End Festival Choir City of Prague Philharmonic Nic Raine Silva 1160 3:47

09:04:36 Carl Maria von Weber: Clarinet Concerto No. 1 Op 73 Andrew Marriner, clarinet Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432146 20:51

09:35:06 William Cornysh: Woefully arrayed Stile Antico Harm Mundi 807555 7:28

09:45:36 Ludwig van Beethoven: Allegro from String Quartet No. 4 Op 18 # 4 Cypress String Quartet Avie 2348 8:59

09:55:20 Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Gavottes English Chamber Orchestra Raymond Leppard EMI 65732 3:44

09:59:53 George Gershwin: Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So Carl Topilow, clarinet Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 2:23

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:38 George Gershwin: Porgy and Bess: There's a Boat That's Leavin' Soon for New York Brian Stokes Mitchell, baritone San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68931 2:09

10:06:24 Carlos Baguer: Symphony No. 12 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9456 15:12

10:22:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante No. 2 from Symphony No. 31 K 297 English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Philips 420937 5:49

10:30:15 Johannes Brahms: Capriccio in b Op 76 # 2 Alessio Bax, piano Signum 309 3:18

10:36:45 Johannes Brahms: Finale from Violin Concerto Op 77 Julia Fischer, violin Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 7:51

10:45:34 Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade D 957 Gil Shaham, violin DeutGram 471568 4:09

10:50:40 Franz Lachner: Wind Quintet No 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 23:53

11:15:48 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 13:36

11:31:23 Gabriel Fauré: Dolly Suite Op 56 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 13:47

11:46:35 Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 417488 9:56

11:57:25 Dmitri Shostakovich: The Golden Age: Polka Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:15

12:06:10 Richard Rodgers: The King and I: Overture Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 434932 6:18

12:13:54 George Gershwin: Rhapsody in Blue Katia Labèque, piano Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 15:57

12:31:06 Isaac Albéniz: España: Tango Op 165 # 2 Duo Amaral DuoAmaral 2013 2:34

12:36:51 Enrique Granados: Goyescas: Los Requiebros Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 7:36

12:45:45 Franz Schubert: Der Spiegelritter: Overture Haydn Sinfonietta, Vienna Manfred Huss Koch Intl 1121 8:32

12:55:11 Sir Arthur Sullivan: The Yeoman of the Guard: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 5:05

13:00:51 Robert Schumann: Forest Scenes: Wayside Inn Op 82 # 6 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290 1:55

13:02:58 Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana: Brindisi 'Viva il Jonas Kaufmann, tenor St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Decca 15463 2:42

13:06:54 Ralph Vaughan Williams: Oboe Concerto David Theodore, oboe London Symphony Bryden Thomson Chandos 9262 19:58

13:27:29 Wolfgang Amadeus Mozart: The Abduction from the Seraglio: Overture Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98269 5:13

13:35:06 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077 3:26

13:39:24 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 1 Op 13 Orchestra of St Luke's Pablo Heras-Casado Harm Mundi 902220 12:35

13:52:52 Felix Mendelssohn: Rondo capriccioso Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401 6:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Haydn: String Quartet in B Flat Major, Op. 71 No. 1: II. Adagio Maxwell Quartet Album: Haydn: String Quartets Op. 71 Linn Records Music: 4:35

Dimitri Shostakovich: String Quartet No. 9 in E-flat Major, Op. 117 movements 1-5 Maxwell Quartet Bay Chamber Concerts, Rockport Opera House, Rockport, ME Music: 25:03

Carl Maria von Weber (arr. Hector Berlioz): Invitation to the Dance, Op.65 The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 8:21

Jessie Montgomery: Banner, for Solo String Quartet and Chamber Orchestra Catalyst Quartet; Saint Paul Chamber Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra (SPCO), Ordway Concert Hall, St. Paul, MN Music: 9:31

Felix Mendelssohn: Song Without Words, Op. 109 Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano Album: Works for Cello and Piano EMI 73498 Music: 4:15

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man Aspen Music Festival Orchestral Ensemble; Lawrence Isaacson, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 2:58

Jim Stephenson: ROCOmotive ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 15:50

Johann Sebastian Bach: Suite No. 4 in E-flat major, BWV 1010 (Mvts 1-5) Alisa Weilerstein, cello 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 23:28

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:53:50 Louise Farrenc: Minuetto from Piano Trio No. 1 Op 44 Neave Trio Chandos 20139 6:44

16:03:45 Amy Beach: Finale from Piano Trio Op 150 Neave Trio Chandos 20139 4:24

16:12:20 George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 Op 11 # 1 Detroit Symphony Antal Doráti Decca 4785437 12:23

16:30:47 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Il mio tesoro Jerry Hadley, tenor Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80442 4:17

16:36:06 Adolphe Adam: Giselle: Grand Pas de Deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 4:03

16:43:14 Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 7:39

16:51:47 Emilio Balcarce: La bordona Mirian Conti, piano Steinway 30010 3:17

16:55:30 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 # 1 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Sony 304505 4:22

17:04:07 Franz von Suppé: The Jolly Robbers: Overture Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:21

17:13:45 Alexander Glazunov: Finale from Symphony No. 1 Op 5 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 68904 9:33

17:25:14 Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 9:06

17:39:00 Rebecca Clarke: Andante from Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 5:50

17:46:36 Rebecca Clarke: Lullaby Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:00

17:50:31 Igor Stravinsky: The Firebird: Lullaby & Finale Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 6:26

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:44 Amy Beach: Piano Trio Op 150 Neave Trio Chandos 20139 14:45

18:24:56 Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 8958 8:54

18:34:38 Samuel Barber: Canzone Alexa Still, flute Koch Intl 7144 4:21

18:40:02 Franz Lachner: Minuet & Finale from Wind Quintet No. 2 Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591 9:31

18:50:50 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Trio No. 1 Op 3 Members of Kodály Quartet Naxos 500250 8:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:36 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1 Op 21 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Telarc 80187 25:50

19:31:14 Muzio Clementi: Symphony No. 4 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 804 26:18

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:13 Sir William Walton: Richard III: Prelude & Coronation Ian Watson, organ Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Chandos 8841 7:14

20:10:26 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21 Op 53 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448 25:02

20:36:35 Leos Janácek: Lachian Dances Warsaw Philharmonic Antoni Wit Naxos 572695 20:19

20:57:39 Sergei Prokofiev: Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14 Burning River Brass BurnRiver 2013 2:05

21:03:15 Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 9:11

21:13:56 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 Op 33 Emmanuelle Bertrand, cello Lucerne Symphony James Gaffigan Harm Mundi 902210 19:30

21:34:27 Jules Massenet: Impromptu 'Eau dormant' Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 40 2:57

21:38:35 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 6:35

21:47:39 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 9 BBC Symphony Sir Andrew Davis BBC 333 33:10

22:22:45 Joseph Haydn: Piano Concerto No. 11 H 18:11 Leif Ove Andsnes, piano Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes EMI 56960 18:11

22:42:36 Ernest Bloch: Suite Modale Alexa Still, flute New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Koch Intl 7063 12:52

22:56:21 Erik Satie: Gnossienne No. 4 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:35

23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Frédéric Chopin: Berceuse Op 57 Yundi, piano Mercury 4812443 4:30

23:06:11 John Knowles Paine: Adagio from Symphony No. 1 Op 23 New York Philharmonic Zubin Mehta New World 374 9:56

23:16:08 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Mélisande Op 46 # 2 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 3:56

23:21:21 Claude Debussy: Preludes Book 1: Les sons et parfums tournent dans l'air du soir Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:32

23:25:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio K 261 Joshua Bell, violin English Chamber Orchestra Peter Maag Decca 436376 8:48

23:34:42 Enya: The Lord of the Rings: May It Be Voces8 Decca 29601 3:41

23:38:57 Felix Mendelssohn: Andante from String Quartet No. 4 Op 44 # 2 American String Project MSR 1386 6:06

23:45:03 Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches Op 19 Peter Kairoff, piano Albany 315 5:28

23:50:27 Sir Edward Elgar: Pleading Op 48 # 1 English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 3:13

23:54:11 Libby Larsen: Blue Piece Rachel Barton Pine, violin Portrait 592079 2:39

23:57:07 Alberto Ginastera: Estancia: Twilight Idyll London Symphony Gisèle Ben-Dor Naxos 570999 2:48