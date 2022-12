WCLV Program Guide 03-25-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:52 Carl Philipp Emanuel Bach: Largo from Flute Concerto H 438 Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 8:56

00:10:56 Johann Furchheim: Sonatella for Strings Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Challenge 72032 6:27

00:18:16 Enrique Granados: Spanish Dance No. 6 Op 5 # 6 Sir Angel Romero, guitar Telarc 80216 4:22

00:24:18 Joaquín Rodrigo: Concierto pastoral Patrick Gallois, flute Philharmonia Orchestra Ion Marin DeutGram 435767 23:48

00:50:25 Béla Bartók: Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 37:49

01:32:16 Georg Philipp Telemann: Concerto for Recorder & Flute TWV 52:e1 Michael Lynn, recorder Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 13:47

01:47:09 Michael Torke: Run Atlanta Symphony Yoel Levi Ecstatic 92203 6:30

01:54:17 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 3:55

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Giovanni Sollima: The Shooting Weiss-Requiro Duo: Meta Weiss, cello; David Requiro, cello Album: A Due Celli Weiss-Requiro Duo 1 Music: 4:06

Giovanni Sollima: Lamentatio for Cello Solo Alexander Hersh, cello and voice Guarneri Hall, Guarneri Hall, Chicago, IL Concert Record Date: 6/3/2019 Music: 5:42

Joaquin Turina: Danzas fantasticas Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 16:37

Fanny Mendelssohn: String Quartet in E-flat major Tessa Lark, violin; Erin Keefe, violin; Cynthia Phelps, viola; Yegor Dyachkov, cello Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 19:53

Josef Suk: Summer Impressions: At Noon Margaret Fingerhut, piano Album: Suk: Piano Works Chandos 9026 Music: 4:22

Georg Philipp Telemann: Divertimento in B flat, TWV 50, 23 Philadelphia Baroque Orchestra Tempesta di Mare; Gwyn Roberts & Richard Stone, Directors; Emlyn Ngai, Concertmaster Tempesta di Mare, Philadelphia, PA Music: 10:36

Joseph Suk: Elegy Hilary Hahn, violin; Robert deMaine, cello; Natalie Zhu, piano Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 5:34

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A major, Op. 92: Movements 2-4 Maryland Symphony Orchestra; Elizabeth Schulze, Conductor/Music Director Maryland Symphony Orchestra, Maryland Theatre, Hagerstown, MD Music: 26:15

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:15 Joseph Haydn: String Quartet No. 46 Op 55 # 2 Angeles Quartet Decca 4783695 25:52

04:28:00 Edvard Grieg: Peer Gynt: Arabian Dance Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:41

04:34:16 Josef Suk: Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 4:54

04:40:16 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Una voce poco fa Vesselina Kasarova, mezzo-soprano Munich Radio Orchestra Friedrich Haider RCA 68522 6:14

04:48:15 Richard Strauss: Also sprach Zarathustra Op 30 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 425942 31:29

05:24:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

05:33:52 Johannes Brahms: Tragic Overture Op 81 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 43711 13:31

05:48:05 Joseph Canteloube: Songs of the Auvergne: Baïlèro Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 5:49

05:54:56 Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80441 3:56

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:40 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 2:40

06:12:16 Frédéric Chopin: Ballade No. 1 Op 23 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448 9:31

06:22:52 Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 60863 6:53

06:30:09 Erik Satie: Poudre d'or Pascal Rogé, piano Decca 421713 4:33

06:40:16 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 12:37

06:53:25 Eric Coates: By the Sleepy Lagoon Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro ASV 2053 3:59

06:58:50 Frank H. Losey: March 'Gloria' USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 3:14

07:05:37 Giuseppe Torelli: Trumpet Concerto in D Josh Rzepka, trumpet Chamber Ensemble Genevieve Leclair Rzepka 2010 6:34

07:14:37 Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D Op 3 # 3 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:43

07:23:05 Richard Hayman: Kid Stuff Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68131 4:32

07:29:18 Robert Schumann: March from Piano Quintet Op 44 Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 8:01

07:41:28 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 Op 45 # 3 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8589 12:18

07:55:00 Jacob Praetorius: Veni in hortum meum Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 3:30

08:08:13 Calvin Custer: The American Frontier Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Azica 72216 7:20

08:16:54 Felix Mendelssohn: Scherzo & Finale from String Symphony Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 9:49

08:28:12 Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 4:04

08:32:25 Anthony Collins: Vanity Fair New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66868 3:53

08:41:43 Béla Bartók: Hungarian Sketches Chicago Symphony Pierre Boulez DeutGram 445825 10:47

08:53:37 Goff Richards: Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069 3:19

08:57:14 John Williams: Star Wars: Princess Leia's Theme Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 4:23

09:05:26 Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez Milos Karadaglic, guitar London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin DeutGram 20039 21:25

09:35:28 Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 3: Bourrée BWV 1009 Andrés Díaz, cello Azica 71252 3:30

09:40:03 Amy Beach: Finale from Piano Trio Op 150 Neave Trio Chandos 20139 4:24

09:46:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669 13:16

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:07 Béla Bartók: Bagatelle No. 14 Op 6 # 14 Orion Weiss, piano Bridge 9355 1:55

10:03:46 Béla Bartók: Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016 3:09

10:08:02 Johann Adolph Hasse: Sinfonia in g Op 5 # 6 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 9:21

10:18:35 Georg Philipp Telemann: Concerto Polonois TWV 43:G7 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7576 8:51

10:27:56 Peter Tchaikovsky: The Oprichnik: Act 4 Dances National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 5:41

10:37:25 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & The Great Gate of Kiev Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 244920 8:49

10:47:22 Alexander Glazunov: Song of the Minstrel Op 71 Wen-Sinn Yang, cello Russian National Orchestra José Serebrier Warner 67946 3:52

10:52:10 Joseph Eybler: Symphony No. 1 Geneva Chamber Orchestra Michael Hofstetter CPO 777104 23:19

11:16:42 Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 5 Op 76 London Symphony Witold Rowicki Philips 4788977 7:48

11:25:53 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 17:36

11:45:13 Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 9:39

11:55:57 Reinhold Glière: The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 3:32

12:06:14 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 7:39

12:15:13 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:25

12:27:35 Henry Purcell: The Indian Queen: Symphony Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Capriccio 49240 5:12

12:36:36 John Stanley: Concerto Grosso in D Op 2 # 1 Collegium Musicum 90 Simon Standage Chandos 638 10:18

12:47:51 Gaetano Donizetti: The Daughter of the Regiment: Overture Paris Opera Orchestra Bruno Campanella EMI 63128 6:23

12:54:53 Percy Grainger: Handel in the Strand Geoffrey Tozer, piano City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 3:40

13:00:15 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 2:22

13:03:04 Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Air des Esclaves Les Délices Délices 2013 1:59

13:06:35 Béla Bartók: Dance Suite New York Philharmonic Pierre Boulez Sony 64100 17:47

13:25:44 Peter Tchaikovsky: Valse-Scherzo Op 34 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 6:20

13:36:11 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 7:21

13:45:04 Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 Evergreen Symphony Orchestra Gernot Schmalfuss CPO 777667 11:12

13:56:42 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March Op 54 # 2 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522 3:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joan Tower: Fanfare No. 4 for the Uncommon Woman Colorado Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor Album: Tower: Fanfares For The Uncommon Woman, Etc / Alsop, Et Al KOCH 7469 Music: 4:25

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3 in D minor, Op 30 (select mvts 2-3) Yefim Brofman, piano; GTMF Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 25:21

Piano Puzzler: Joe Sorenson calling from Albuquerque, NM Music: 6:48

Franz Schubert: Impromptu in G-flat Major, Op. 90, No. 3 D 899 Andante Alexei Lubimov, fortepiano Album: Schubert Impromptus D 899 & 935 Erato 45630 Music: 7:19 (short excerpt as needed)

Joan Tower: Copperwave for Brass Quintet Tim McCarthy, trumpet I; Chris Boulais, trumpet II; Cort Roberts, horn; Jacob Musquiz, trombone; Justin Bain, bass trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 10:35

Robert Burns: Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor Album: Homecoming: A Scottish Fantasy Decca 21290 Music: 4:36

Gordon Goodwin: Four Views Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 14:32

Erich Korngold: Violin Concerto in D major, Op. 35 Nicola Benedetti, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 25:49

Earl Scruggs: Foggy Mountain Breakdown (Encore) Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 2:32

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:55:32 Paul Pabst: Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Sleeping Beauty' Stephen Hough, piano Hyperion 67043 7:06

16:06:25 Claude Debussy: Estampes: Pagodes Stephen Hough, piano Hyperion 68139 5:20

16:13:36 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 5 Op 76 London Symphony Witold Rowicki Philips 4788977 10:47

16:28:07 Kenneth J. Alford: Colonel Bogey March City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 5006 4:06

16:33:28 Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 1 Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 6:25

16:41:35 Carl Maria von Weber: Jubilation Overture Dresden State Orchestra Gustav Kuhn Capriccio 10052 7:45

16:51:37 Amy Beach: Finale from Piano Trio Op 150 Neave Trio Chandos 20139 4:24

16:58:16 Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: Wild Bears Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:16

17:05:46 Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D Op 3 # 3 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453435 7:43

17:15:57 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Manchester Camerata Gabor Takács-Nagy Chandos 40 9:52

17:26:53 Alexander Glazunov: Allegro from Symphony No. 7 Op 77 Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 63236 8:28

17:40:05 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 13 BWV 988 Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715 5:03

17:46:40 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 68: Aria 'My heart ever faithful' Piers Lane, piano Hyperion 67344 2:43

17:51:35 Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto Op 47 Hilary Hahn, violin Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen DeutGram 4795448 7:11

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:23 Rebecca Clarke: Piano Trio Neave Trio Chandos 20139 22:04

18:32:49 Karol Szymanowski: Etude in b-Flat Op 4 # 3 Polish State Philharmonic Karol Stryja Naxos 553686 5:23

18:39:55 Cécile Chaminade: Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037 6:01

18:46:44 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1002 7:38

18:56:01 György Cziffra: Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606 3:14

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:16 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557428 10:29

19:16:18 Antonín Dvorák: Symphony No. 6 Op 60 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430204 41:59

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Amit Peled, conductor; John Clayton, string bass; Orlando Watson, narrator; Derich Burgess, vocal – concert of March 11, 2020 recorded at St. Jerome Catholic Church, Cleveland

John Clayton: ‘Home’

Antonin Dvořák: Symphony No. 9 ‘From the New World’

21:30:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 K 219 Kyung Sun Lee, violin CityMusic Cleveland Andrea Raffanini CityMusic 1 28:48

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:02:24 William Grant Still: Miniatures Richard Soule, flute Cambria 1083 11:49

22:16:23 José White Lafitte: Violin Concerto in f-Sharp Rachel Barton Pine, viola Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 035 21:33

22:40:12 Hale Smith: Ritual and Incantations Chicago Sinfonietta Paul Freeman Cedille 061 12:45

22:54:48 Duke Ellington: Solitude Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811 5:15

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:11 Sir Edward Elgar: Romance Op 62 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 5:40

23:07:51 Ariel Ramírez: Misa Criolla: Kyrie Juan Diego Flórez, tenor Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Decca 14875 4:26

23:12:18 Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 1: Sarabande & Double Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 5:17

23:18:39 Frédéric Chopin: Mazurka No. 12 Op 17 # 3 Yundi, piano Mercury 4812443 5:31

23:24:11 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante K 364 Arthur Grumiaux, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 11:15

23:35:26 Clarice Assad: Danças Nativas: Reflective Cancao Aquarelle Guitar Quartet Chandos 40 5:04

23:41:10 Jack Gallagher: Pavane from Sinfonietta for Strings London Symphony JoAnn Falletta Naxos 559652 4:58

23:46:09 Antonín Dvorák: Moderato from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 4:52

23:51:01 Franz Liszt: Schubert Song 'Frühlingsglaube' S 558/7 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:27

23:55:02 Traditional: A la claire fontaine Dale Warland Singers Dale Warland Gothic 49243 2:56

23:58:19 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 # 2 Per Tengstrand, piano Azica 71207 2:16