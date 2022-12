WCLV Program Guide 03-18-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from String Quintet No. 5 K 593 Sarah Kapustin, violin Marlboro 80001 7:00

00:10:03 Jean Françaix: Divertissement for Bassoon & Strings Richard Ranti, bassoon Walden Chamber Players Nonantum 2001 8:47

00:20:00 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61 # 10 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 4:31

00:26:27 Gian-Francesco Malipiero: Vivaldiana Filarmonia Veneta Peter Maag MarcoPolo 223397 14:35

00:43:08 Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 3 Op 32 St Petersburg State Symphony André Anichanov Naxos 550812 34:02

01:21:33 Claude Debussy: Violin Sonata Kyung Wha Chung, violin Decca 4785437 13:13

01:36:12 Claude Debussy: Khamma Rotterdam Philharmonic James Conlon Erato 75330 20:45

01:57:47 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Bumblebee Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 1:05

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Valerie Coleman: Concerto for Wind Quintet Movement 1: Afro Imani Winds Album: The Classical Underground Koch International Classics Music: 4:18

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand in D Major Francois Dumont, piano; Texas Festival Orchestra; Ransom Wilson, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 18:11

Sergei Prokofiev: Sonata for two violins Op. 56 Nikki and Timmy Chooi, violins Lake George Music Festival, Zankel Hall, Skidmore College, Saratoga Springs, NY Music: 14:11

Ruth Crawford Seeger: Suite for Wind Quintet Imani Winds UChicago Presents, Mandel Hall, University of Chicago, Chicago, IL Music: 9:54

Domenico Scarlatti: Keyboard Sonata K475 in E flat Major, Allegrissimo András Schiff, piano Album: Scarlatti Keyboard Sonatas Decca: 421422 Music: 4:20

Domenico Scarlatti / Gabriel Pierné: Three Pieces: Presto giocoso, Andante, Scherzo Italian Saxophone Quartet Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 8:39

Edvard Grieg: Piano Concerto in A Minor, Op. 16 Juho Pohjonen, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 27:54

Francois Dompierre: Pavane New Orford Quartet Flagler Museum Music Series, Henry Morrison Flagler Museum, Palm Beach, FL Music: 5:42

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:00 George Enescu: Impressions of Childhood Op 28 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 21:56

04:24:06 Elliott Carter: Instances Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 7:48

04:33:25 Franz Schubert: The Twin Brothers: Overture D 647 Prague Sinfonia Christian Benda Naxos 570329 3:55

04:38:35 Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 6:24

04:46:28 Franz Liszt: Beethoven's Symphony No. 5 S 464 Cyprien Katsaris, piano Teldec 44921 37:13

05:27:27 Johann Sebastian Bach: Toccata & Fugue in d BWV 565 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 9:58

05:40:17 Modest Mussorgsky: A Night on Bald Mountain Montreal Symphony Kent Nagano Decca 4830396 11:43

05:52:53 Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:29

05:55:45 Nigel Hess: Much Ado about Nothing: Pavane & Dance English Serenata Meridian 84301 3:31

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:23 Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture Metropolitan Opera Orchestra James Conlon RCA 61509 4:23

06:14:10 Sergei Rachmaninoff: Largo from Piano Concerto No. 4 Op 40 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 7:33

06:22:47 Robert Schumann: Scherzo from Violin Sonata No. 2 Op 121 Caroline Goulding, violin Ars Prod. 38536 4:28

06:29:20 Sir William Walton: Capriccio burlesco Florida Philharmonic James Judd Harm Mundi 907070 7:14

06:41:25 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No. 12 Concerto Cologne Archiv 4794481 11:42

06:54:19 Charles L. Cooke: Blame It on the Blues Brian Dykstra, piano Centaur 3340 2:32

06:57:48 Henry Fillmore: March 'His Honor' Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 3:03

07:05:01 Johann Christian Bach: Carattaco: Overture Hanover Band Anthony Halstead CPO 999488 7:09

07:13:30 Johann Strauss Jr: Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80314 10:30

07:25:13 Gilbert & Sullivan: HMS Pinafore: Never mind the why and wherefore Rebecca Evans, soprano Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80374 2:25

07:28:59 William Grant Still: Folk Suite No. 3 Carol Urban-Stivers, piano Sierra Winds Cambria 1083 5:47

07:39:52 Gustav Holst: St. Paul's Suite Op 29 # 2 City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9270 12:54

07:54:48 George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80344 2:54

07:57:48 Michael Praetorius: Terpsichore: Bransle de la torche New London Consort l'Oiseau 4759101 1:56

08:08:06 Anatoly Liadov: Kikimora Op 63 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 7:04

08:16:21 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 12:36

08:30:24 John Williams: Sabrina: Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:50

08:40:26 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 10 Op 14 # 2 HJ Lim, piano EMI 64952 13:51

08:55:47 William Byrd: Sing Joyfully Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 2:24

08:58:42 Max Steiner: Jezebel: Waltz Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 2:07

09:04:45 Leonard Bernstein: Symphonic Dances from 'West Side Story' New York Philharmonic Leonard Bernstein Sony 63085 20:54

09:26:54 Franz Waxman: Peyton Place: Suite Queensland Symphony Richard Mills Varese Sar 5242 9:37

09:39:07 Clarice Assad: Sin Fronteras Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 13:26

09:54:33 Edvard Grieg: Peer Gynt: Overture London Symphony Oivin Fjeldstad Decca 4785437 5:10

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:50 Robert Schumann: Carnaval: Pierrot Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177 2:15

10:03:32 Igor Stravinsky: Pétrouchka: Russian Dance Cleveland Orchestra Pierre Boulez DeutGram 4795448 2:27

10:07:24 Nikolai Rimsky-Korsakov: Russian Easter Overture Op 36 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 15:18

10:23:13 Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Solemn March Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 5:43

10:30:12 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Nimble Feet Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 2:30

10:36:44 Jennifer Higdon: Dance Card: Breeze Serenade Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 6:31

10:45:09 Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture Op 113 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 5:00

10:51:26 Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 4 Op 40 Jean-Yves Thibaudet, piano Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 458930 26:24

11:19:57 Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra Op 8 Gürzenich Orchestra Cologne James Conlon EMI 56784 6:26

11:27:52 Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62644 14:55

11:44:28 Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations WoO 80 Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 11:11

11:56:48 Leroy Anderson: A Trumpeter's Lullaby Catherine Moore, trumpet BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 3:01

12:07:11 Jacques Offenbach: La belle Hélène: Overture BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 8:39

12:17:29 Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 11:35

12:31:30 Dieterich Buxtehude: Fugue in G BUX 175 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 3:49

12:39:30 Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi BWV 973 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871 6:51

12:47:55 Johan Wagenaar: Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 9:37

13:00:05 Percy Grainger: Duke of Marlborough Fanfare Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 2:20

13:02:44 Percy Grainger: The Hunter in his Career Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 2:17

13:06:23 Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol Op 34 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 16:17

13:23:00 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 4:35

13:28:49 Padre Antonio Soler: Sonata No. 2 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:17

13:35:50 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 61 H 16:51 András Schiff, piano Teldec 17141 5:33

13:43:11 Dmitri Shostakovich: Overture on Russian & Kirghiz Folk Themes Op 115 National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Brilliant 6735 9:16

13:54:05 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 2 Op 46 # 2 Katia Labèque, piano Philips 426264 5:00

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Joseph Triebensee: Variations on a Theme of Haydn from Symphony No. 94 "Surprise" Marilyn Zupnik, oboe; Kathryn Greenbank, oboe; Elizabeth Starr, cor anglais Album: Beethoven & Triebensee AVS 6192 Music: 4:10

Asako Hirabayashi: Trio for Oboe, Bassoon and Piano Kathryn Greenbank, oboe; Charles Ullery, bassoon; Asako Hirabayashi, piano Bauman Fine Arts Series, Parkway United Church of Christ, Minneapolis, MN Music: 10:59

Piano Puzzler: This week's contestant is Rily McManus from New York, NY Music: 6:55

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 21: Movement 1 Allegro con brio Richard Raymond, piano Album: Reubke, Beethoven: Sonata, Waldstein, Tandeln und Scherzen Analekta 3172 Music: 11:15 (short excerpt)

John Adams: Shaker Loops for String Orchestra Saint Paul Chamber Orchestra; Pekka Kuusisto, conductor SPCO, Ordway Concert Hall, Saint Paul, MN Music: 24:50

Tobias Brostrom: Violin Concerto Movement 3 molto allegro Karen Gomyo, violin; Gavle Symphony Orchestra; Johannes Gustavsson, conductor Album: Kaleidoscope Swedish Society 1145 Music: 4:06

William Bolcom: Ann Arbor Saturday Ann Arbor Symphony Orchestra; Arie Lipsky, conductor Ann Arbor Symphony Orchestra, Hill Auditorium, Ann Arbor, MI Music: 7:39

Amy Beach: Piano Quintet in F-sharp minor, Op. 67 John Novacek, piano; Nicholas Tavani, Jisun Yang, violins; Caitlin Lynch, viola; Michael Katz, cello Festival Mozaic, Congregation Beth David, San Luis Obispo, CA Music: 27:11

Sergei Prokofiev: Sonata No. 2 for Violin and Piano in D major, Op. 94 bis: Movement 4 Allegro con brio Karen Gomyo, violin; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 7:12

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:40 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 6:06

16:06:28 Nikolai Rimsky-Korsakov: Dubinushka Op 62 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 3:44

16:12:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 K 285 Aralee Dorough, flute Houston Symphony Dorough 2016 14:04

16:29:48 Johann Strauss Jr: Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 8:20

16:39:02 Felix Mendelssohn: Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Atlanta Symphony Chorus Women Robert Shaw Telarc 80119 01:53

16:42:53 Sergei Rachmaninoff: Allegro vivace from Piano Concerto No. 4 Op 40 Simon Trpceski, piano Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Avie 2191 9:53

16:54:20 Jennifer Higdon: Dance Card: Raucous Rumpus Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 2:14

16:58:39 Frédéric Chopin: Etude No. 5 Op 10 # 5 Irena Portenko, piano Blue Griff 213 1:48

17:05:07 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: The Three Wonders Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 7:08

17:13:38 Antonio Vivaldi: Flute Concerto in D Op 10 # 3 Kathie Stewart, flute Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2005 9:41

17:26:21 Johan Wagenaar: Amphitrion Overture Op 45 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 8:10

17:40:06 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15

17:43:58 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Maid of Pskov: Overture Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 5:22

17:51:58 Anton Bruckner: Scherzo from Symphony in d Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421593 6:45

17:58:57 Giuseppe Caimo: Mentre il cucolo King's Singers EMI 63052 1:14

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:45 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572693 19:08

18:30:01 Gustav Holst: Brook Green Suite English Sinfonia Howard Griffiths Naxos 570339 5:53

18:37:34 Gustav Holst: First Suite for Military Band: March Op 28 # 1 Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80606 2:49

18:41:55 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Yundi, piano DeutGram 3887 10:00

18:52:37 Gustav Holst: Capriccio London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 5:44

19:02:23 Anatoly Liadov: The Enchanted Lake Op 62 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 447084 6:57

19:11:56 Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade Op 35 Steven Staryk, violin Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham EMI 66998 45:34

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Anatoly Liadov: The Enchanted Lake (1909)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade (1888 )

20:00 CLEVELAND OVATIONS: BlueWater Chamber Orchestra, Daniel Meyer, conductor; Amitai Vardi, clarinet; Kathryn Wolfe Sebo, cantor and narrator

Norman Dello Joio: Meditations on Ecclesiastes

Srul Irving Glick: The Klezmer’s Wedding

Antonin Dvořák: Serenade for Strings Op 22

Lukas Foss: Oboe Concerto-- Martin Neubert, oboe; Tiffany Chang, guest conductor

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings

21:22:48 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 Natalie Clein, cello Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley EMI 1409 4:38

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:02:10 William Grant Still: Festive Overture Royal Philharmonic Arthur Bennet Lipkin Cambria 1060 7:54

22:11:47 Chevalier J.J.O. de Meude-Monpas: Violin Concerto No. 4 Rachel Barton Pine, viola Encore Chamber Orchestra Daniel Hege Cedille 035 16:57

22:30:45 Jessie Montgomery: Coincident Dances Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 11:40

22:44:57 Anonymous: Spiritual 'Were You There?' Gabrielle Goodman, soprano Goodness Music 2019 2:11

22:47:09 Anonymous: Spiritual 'Ezekiel Saw de Wheel' St. Olaf Choir Anton Armstrong St.Olaf 2159 2:51

22:50:00 Anonymous: Spiritual 'The Battle of Jericho' Seattle Pro Musica Karen P. Thomas SeattlePro 9806 2:16

22:52:17 Anonymous: Spiritual 'Hark, I Hear the Harps Eternal' Chanticleer Warner 574272 2:07

22:54:25 William Grant Still: Three Rhythmic Spirituals Arkansas University Schola Cantorum Jack Groh Cambria 1060 5:19

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:34 Igor Stravinsky: The Firebird: Round Dance of the Princesses Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 5:00

23:07:34 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 1 Op 26 Charles Owen, piano Avie 2240 4:51

23:12:26 Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Romance Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 4:35

23:18:09 Antonín Dvorák: Czech Suite: Romance Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:56

23:23:06 Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2369 7:40

23:30:46 George Frederick Bristow: Nocturne from Symphony in f-Sharp Op 26 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9169 8:44

23:40:04 Nikolai Medtner: Fairy Tale Op 26 # 1 Donna Lee, piano Azica 71220 3:44

23:43:46 Henry Purcell: Chacony Z 730 Guildhall Strings RCA 61275 5:49

23:49:36 Alec Wilder: Air for Flute Julius Baker, flute Columbia String Orchestra Frank Sinatra Sony 4271 4:34

23:54:42 John Dowland: Lacrimae Pavan Sylvain Bergeron, lute Atma 2650 2:50

23:57:49 Johan Halvorsen: La Mélancolie Bergen Philharmonic Neeme Järvi Chandos 10584 2:27