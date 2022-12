WCLV Program Guide 03-16-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live – Cleveland Institute of Music Orchestra, Andrew Grams, guest conductor; Sara Daneshpour, piano, student artist – recorded in Kulas Hall, 3/29/2019

Margaret Brouwer: Remembrances (1996)

Sergei Prokofiev: Piano Concerto No. 2 in g Op 16

Antonin Dvorak: Symphony No. 9 in e Op 95 ‘From the New World’

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:45 Gioacchino Rossini: D'alma celeste, oh Dio!" (O heavens, I dared to trouble) Juan Diego Flórez, tenor; Daniela Barcellona, mezzo-soprano; Valencia Community Orchestra Daniel Oren Decca 001164750

02:12:47 Leo Brouwer: Quintet for Guitar and String Quartet Ahmed Dickinson Cardenas, guitar; Santiago Quartet Cubafilin Records 4

02:32:04 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 17 in d, Op. 31, No. 2 "The Tempest" Ingrid Fliter, piano EMI Classics 94573

03:00:45 Julio Gomez: Balada Orquesta de Cordoba Jose Luis Temes Verso n/a

03:16:22 Adolf von Henselt: Aufforderung Zum Tanz (Invitation to the Dance) Sergio Gallo, piano Grand Piano GP661

03:27:57 Joan Manen: Violin Concerto No. 1 Op. A-7 "Concierto espanol" Tianwa Yang, violin; Barcelona Symphony & Catalonia National Orchestra Darrell Ang Naxos 8573067

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:31 Bohuslav Martinu: Symphony No. 5 H 310 Berlin Symphony Orchestra Claus Peter Flor RCA 7805 30:15

04:33:15 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 25 K 503 Mitsuko Uchida, piano Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Decca 4830716 34:19

05:09:00 Robert Russell Bennett: A Symphonic Picture of Gershwin's 'Porgy & Bess' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 24:56

05:35:53 Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 Op 33 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Decca 410019 19:00

05:55:50 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Katia Labèque, piano Philips 426264 3:47

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:36 Gustav Holst: The Planets: Mercury Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 5086 3:54

06:13:29 Sir Edward Elgar: Serenade for Strings Op 20 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Harm Mundi 907258 11:35

06:25:42 Franz Schubert: Marche militaire No. 3 D 733 Paul Badura-Skoda, piano Valois 4622 5:21

06:32:06 Paulo Bellinati: Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287 4:57

06:42:48 Ludwig van Beethoven: Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Manchester Camerata Douglas Boyd Avie 2242 11:26

06:55:59 Hans Christian Lumbye: Champagne Galop Tivoli Symphony Orchestra Giordano Bellincampi MarcoPolo 223743 2:12

06:58:28 John Philip Sousa: March 'U.S. Field Artillery' New Sousa Band Keith Brion Delos 3102 2:25

07:04:12 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Yuri Torchinsky, violin BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Chandos 9765 4:44

07:11:19 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 10:51

07:24:14 Earle Hagen: Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:17

07:29:37 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Flute Concerto H 438 Sir James Galway, flute Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber RCA 60244 5:06

07:40:08 Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun Joshua Smith, flute Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 11:30

07:52:39 Fritz Kreisler: Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin Telarc 80695 3:37

07:56:26 Bruce Broughton: E-Flat Five Ways Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635 2:34

08:06:52 Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79 # 2 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 6:27

08:15:08 Sir Charles Hubert H. Parry: Finale from Symphony No. 3 London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 10:59

08:27:19 Gjermund Haugen: Water Lily Danish String Quartet ECM 2550 3:48

08:31:32 John Rutter: Suite Antique: Prelude John McMurtery, flute West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Naxos 573146 4:10

08:40:14 Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1 S 110 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 11:50

08:53:13 George Gershwin: Three Preludes Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 6:28

09:03:44 Edvard Grieg: Holberg Suite Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 19:49

09:27:49 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns London Symphony Don Sebesky EMI 54285 4:29

09:32:23 Florence Price: Dances in the Canebrakes Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 9:26

09:42:53 Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cypress String Quartet Cypress 2012 5:13

09:50:07 Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 7 Op 70 Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Philips 4788977 8:57

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:45 Eduard Strauss: Non-Stop Polka Op 112 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Decca 4782601 2:16

10:03:38 Eduard Strauss: Polka 'Bahn frei' Op 45 Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80098 2:29

10:07:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:31

10:20:52 Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 5] Roberto Plano, piano Concerto 2069 7:33

10:29:56 Manuel de Falla: El amor brujo: Ritual Fire Dance Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:36

10:37:32 Josef Strauss: Polka 'Fireproof' Op 269 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 2:50

10:41:36 Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 5:00

10:47:38 Gustav Holst: A Fugal Overture Op 40 # 1 London Symphony Richard Hickox Chandos 9420 4:48

10:53:45 Carl Maria von Weber: Symphony No. 2 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55348 19:20

11:14:44 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Joshua Bell, violin Royal Philharmonic Andrew Litton Decca 433519 5:14

11:21:24 Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra Op 18 # 1 Academy of Ancient Music Simon Standage Chandos 540 13:44

11:36:03 Sir Charles Hubert H. Parry: Symphonic Variations Royal Scottish National Orchestra Andrew Penny Naxos 553469 12:37

11:50:02 Aaron Copland: Danzón Cubano Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 7:01

11:57:58 Percy Grainger: Shepherd's Hey! Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 4 2:15

12:06:28 Roger Quilter: A Children's Overture Op 17 Slovak Radio Symphony Adrian Leaper MarcoPolo 223444 11:06

12:19:38 Ludwig Spohr: Finale from Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 7:31

12:28:44 Erich Wolfgang Korngold: Baby Serenade: Overture Op 24 NW German Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999077 3:56

12:38:15 Max Steiner: Adventures of Don Juan: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 3009 7:51

12:47:29 Joseph Haydn: Divertimento for Winds H 2:46 Quintett.Wien Nimbus 5479 10:02

12:58:30 Percy Grainger: Spoon River Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884 2:18

13:01:54 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Bourrée Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 2:20

13:04:38 George Frideric Handel: Sarabande from Keyboard Suite HWV 437 Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:03

13:09:52 Louis Théodore Gouvy: Fantaisie symphonique Op 59 German Radio Philharmonic Jacques Mercier CPO 777382 21:40

13:32:17 Frédéric Chopin: Waltz No. 10 Op 69 # 2 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 3:50

13:39:09 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Sergei Babayan, piano Discover 920155 4:40

13:45:04 Maurice Ravel: La valse Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 50605 11:41

13:57:23 Antonio Vivaldi: Largo from 'Winter' Concerto Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 2:18

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Camilla de Rossi: Sinfonia from "Il Sacrifizio di Abramo" Movements 1 & 4 JoAnn Falletta, lute; Bay Area Women's Philharmonic; Jo Ann Falletta, conductor Album: Baroquen Treasures Newport 60102 Music: 4:32

Maurice Ravel: Piece en forma de Habanera, M.51 Brandon Ridenour, trumpet; Cory Smythe, piano Beaches Fine Arts Series, St. Paul's by-the-Sea Episcopal Church, Jacksonville, FL Music: 2:47

Antonin Dvorak: Terzetto for two violins and viola in C major, Op. 74 Axel Strauss, Violaine Melancon, violins; Masumi Per Rostad, viola Music in the Vineyards Festival, The Hess Collection (winery and art museum), Napa, CA Music: 19:11

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 in C Major, K. 467 (Select Mvts 1-2) Adam Golka, piano; The Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor The Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 20:45

Darius Milhaud: Selections from Scaramouche and Saudades Do Brasil Branford Marsalis, alto saxophone; Orpheus Chamber Orchestra Album: Branford Marsalis: Creation Sony 89251 Music: 4:32

Alexander Scriabin (arr. Willard Elliot): Seven Preludes for Clarinet and Piano Op. 16 Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano String Theory at the Hunter, Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 5:59

Ferrer Ferran: Euterpe, Concertino for Flute and Wind Band Otavio Bloes, flute; State Symphonic Band of Sao Paulo; Shawn Smith, conductor Instituto Pensarte, Sala Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil Music: 11:15

Franz Schubert: String Quartet No. 15 in G major, D. 887, Op. 161: Movements 1, 4 Escher String Quartet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 25:15

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:07 Joseph Haydn: Overture to an English Opera London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 4:10

16:04:15 Antonio Salieri: Falstaff: Overture London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9877 4:12

16:11:17 Jessie Montgomery: Coincident Dances Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 11:40

16:27:52 Klaus Badelt: The Curse of the Black Pearl: Main Themes Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80682 4:48

16:31:48 Igor Stravinsky: The Firebird: Infernal Dance Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 4:01

16:36:04 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 8:10

16:45:24 Carl Nielsen: Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 7:25

16:56:32 John Addison: Sleuth: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80189 2:48

17:04:17 Silvestre Revueltas: Sensemayá Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 6:29

17:14:05 Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto Andaluz Los Romeros, guitars Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 4788977 9:54

17:26:12 Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture Hanover Band Roy Goodman Nimbus 5154 8:59

17:40:29 John Dowland: Time stands still Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 3:03

17:45:10 John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe La Nef Atma 2650 3:28

17:50:48 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 8:30

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:20 Jennifer Higdon: Dance Card Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 23:05

18:33:06 Alexander Scriabin: Waltz in A-Flat Op 38 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 5:28

18:39:49 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 Op 15 # 2 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 3:07

18:44:50 William Boyce: Symphony No. 2 Op 2 # 2 Academy of Ancient Music Christopher Hogwood l'Oiseau 436761 6:21

18:52:21 Felix Mendelssohn: Prelude & Fugue No. 5 Op 35 # 5 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255 6:33

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:28 Joseph Haydn: Symphony No. 99 London Classical Players Sir Roger Norrington EMI 55192 26:43

19:31:12 Felix Mendelssohn: Violin Concerto in d Solomiya Ivakhiv, violin Slovak National Symphony Theodore Kuchar Brilliant 95733 25:24

19:57:50 Jean-Baptiste Lully: Marche militaire Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623 1:09

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:00 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Czech Philharmonic Semyon Bychkov Decca 4830656 19:17

20:22:30 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 59 H 16:49 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 22:52

20:47:31 Clarice Assad: Sin Fronteras Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 13:26

21:04:39 George Frideric Handel: Concerto Grosso in A Op 6 # 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 16:43

21:22:41 Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture Scottish Chamber Orchestra Alexander Faris Nimbus 5066 6:47

21:30:37 Sir Charles Hubert H. Parry: Scherzo from Symphony No. 3 London Philharmonic Matthias Bamert Chandos 8896 5:23

21:38:47 Christoph Willibald Gluck: Alessandro: Chaconne Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 445824 8:38

21:49:45 Bohuslav Martinu: Symphony No. 1 H 289 Berlin Symphony Orchestra Claus Peter Flor RCA 60154 37:06

22:27:13 Amy Beach: Scottish Legend Op 54 # 1 Alan Feinberg, piano Argo 436121 3:13

22:32:18 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 26 Op 81a Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581 17:44

22:51:02 Thomas Canning: Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80462 8:58

23:00 QUIET HOUR

23:02:10 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 60803 9:34

23:11:45 Paul Juon: Adagio from Viola Sonata Op 15 Eliesha Nelson, viola Sono Luminus 92136 6:06

23:17:51 Jacob Praetorius: Quam pulchra es Balthasar Neumann Choir Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Archiv 4794522 4:23

23:23:19 Robert Schumann: Liederkreis: Mondnacht Op 39 # 5 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 3:45

23:27:04 Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice Op 9 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 5:54

23:32:59 Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 # 3 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 4:19

23:38:38 Frédéric Chopin: Mazurka No. 17 Op 24 # 4 Vassily Primakov, piano Bridge 9289 5:06

23:43:44 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'O Mensch, bewein dein' Sünde gross' BWV 622 BBC Philharmonic Leonard Slatkin Chandos 9835 5:52

23:49:33 Orlando Gibbons: Pavan No. 16 Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:02

23:56:37 Maurice Ravel: Vocalise en forme d'Haba±era Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 3:13