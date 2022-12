WCLV Program Guide 03-12-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:03 Josef Myslivecek: Grave from Cello Concerto Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 7:10

00:09:41 Claudio Monteverdi: Laudate Dominum & Hymn Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 7:15

00:17:44 Robert Schumann: Novelette No. 1 Op 21 # 1 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668 4:41

00:23:33 Dmitri Shostakovich: Cello Concerto No. 1 Op 107 Zuill Bailey, cello San Francisco Ballet Orchestra Martin West Telarc 80724 29:55

00:56:44 Paul Hindemith: Symphony 'Mathis der Maler' Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55230 26:59

01:28:29 John Williams: Three Pieces from 'Schindler's List' Gil Shaham, violin Canary 10 12:23

01:41:48 Franz Schubert: Theme & Variations from Octet D 803 Cleveland Octet Sony 62655 12:40

01:55:05 Ernesto Lecuona: Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 3:28

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Leonard Bernstein: Serenade II: Aristophanes: Allegretto Philippe Quint, violin; Bournemouth Symphony Orchestra; Marin Alsop, conductor Album: Bernstein: Serenade - Facsimile – Divertimento Naxos Music: 4:36

Michael Torke: Adjustable Wrench Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 10:51

Piano Puzzler: This week's contestant is Andy Zerman from New York, NY Music: 6:52

Claude Debussy: Beau Soir Renee Fleming, soprano; Jean-Yves Thibaudet, piano Album: Night Songs Decca 467697 Music: 2:49 (excerpt in back-announce)

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata for Piano and Violin in B Flat major, K. 454 Benjamin Loeb, piano; Robert Chen, violin Rivermont Collegiate, Becherer Hall, Rivermont Collegiate, Bettendorf, IA Music: 25:12

Carl Nielsen: Overture Maskarade BBC Symphony Orchestra; Andrew Davis, conductor Album: Nielsen Symphonies 4 and 5 Virgin 91210 Music: 4:36

George Frideric Handel: "Vivi, Tiranno!" from Rodelinda Anthony Roth Costanzo, countertenor; James Austin Smith, oboe; St. Lawrence String Quartet; JACK Quartet; Doug Balliett, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 5:21

Carl Nielsen: Wind Quintet Op. 43 Camerata Pacifica Hahn Hall, Music Academy of the West, Santa Barbara, CA Music: 27:53

Clara Schumann: Three Romances, Op. 22 Amy Schwartz Moretti, violin; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 9:25

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:07 Jean Françaix: Flute Concerto Manuela Wiesler, flute Helsingborg Symphony Philippe Auguin Bis 529 24:08

04:26:18 Isaac Albéniz: Iberia: Eritaña Cincinnati Symphony Jesús López-Cobos Telarc 80470 4:45

04:33:38 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 6 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:41

04:38:09 Ferde Grofé: Grand Canyon Suite: On the Trail Norman Carol, violin Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62402 7:50

04:47:48 Camille Saint-Saëns: Symphony No. 3 Op 78 Gaston Litaize, organ Chicago Symphony Daniel Barenboim DeutGram 4796018 34:19

05:26:22 Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 8:45

05:36:40 Ferruccio Busoni: Variations & Fugue on a Chopin Prelude Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477 12:08

05:50:09 John Williams: Schindler's List: Main Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:04

05:54:42 Léo Delibes: Sylvia: Valse lente San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 125 4:21

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:16 Aaron Copland: Fanfare for the Common Man St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 3:02

06:14:18 Thomas Arne: Symphony No. 1 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 8:30

06:23:49 Tomaso Albinoni: Sonata di Concerto à 7 John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 4:41

06:29:21 John Bull: Fantasia Alan Feinberg, piano Steinway 30019 3:52

06:39:41 Ludwig van Beethoven: Consecration of the House Overture Op 124 Vienna Philharmonic Claudio Abbado DeutGram 429762 10:14

06:51:11 Alexander Borodin: Prince Igor: Dance of the Polovetsian Maidens Philharmonia Orchestra Geoffrey Simon Cala 1029 2:15

06:55:11 Johannes Hanssen: Valdres March Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7502 3:52

07:03:48 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 5:15

07:11:31 Michael Haydn: Symphony No. 32 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 8:09

07:20:14 Adrian Munsey: The Distance Between Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 3:31

07:26:08 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 4: Gavotte BWV 1069 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Avie 2171 1:50

07:29:29 Julius Fucik: Polka 'The Old Grumbler' Op 210 David Hubbard, bassoon Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 4:57

07:41:32 Max Reger: Fugue from Variations on a Mozart Theme Op 132 New York Philharmonic Kurt Masur Teldec 74007 8:26

07:52:08 Sholom Secunda: Bei mir bist du schön Chanticleer Warner 574272 3:13

07:56:21 Leroy Anderson: Fiddle-Faddle BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 3:37

08:07:55 Claude Debussy: Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247 4:54

08:15:13 Luigi Boccherini: Symphony No. 12 Op 21 # 4 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999174 8:06

08:26:04 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Nimble Feet Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 2:30

08:29:25 William Grant Still: Incantation and Dance Stephen Caplan, oboe Cambria 1083 5:37

08:43:04 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Alexandre Tharaud, piano Royal Liverpool Philharmonic Alexander Vedernikov Erato 557829 11:58

08:56:19 Henry Mancini: The Pink Panther: Theme Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 3:53

09:04:02 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 62 H 16:52 Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952 19:38

09:35:51 Sir Edward Elgar: Imperial March Op 32 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Chandos 10570 4:26

09:42:46 Giuseppe Verdi: La battaglia di Legnano: Overture La Scala Philharmonic Riccardo Muti Sony 68468 9:03

09:52:39 Aaron Copland: Rodeo: Buckaroo Holiday Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 7:14

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:58 John Bull: Lord Lumley's Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019 1:51

10:04:28 John Bull: Galliard 'St. Thomas, Wake!' Alan Feinberg, piano Steinway 30019 2:27

10:09:15 Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:31

10:24:59 Carl Maria von Weber: Rondo brillante Op 52 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 6:12

10:32:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Batti, batti, o bel Masetto Emmanuel Pahud, flute Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 3:51

10:40:02 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Là ci darem la mano Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977 2:50

10:43:40 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 78: Duet Douglas Major, organ Empire Brass EMI 47395 4:23

10:51:11 Jennifer Higdon: Dance Card Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 23:05

11:16:15 Gustav Mahler: Scherzo from Symphony No. 10 Deutsches Symphonie Berlin Riccardo Chailly Decca 421182 11:50

11:29:40 Johannes Brahms: Rhapsody in b Op 79 # 1 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448 8:57

11:40:29 Louis Moreau Gottschalk: Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145 9:18

11:52:42 Michael Easton: Overture to an Italianate Comedy State Orchestra of Victoria Brett Kelly Naxos 554368 5:31

12:06:18 Alexander Borodin: Symphony No. 3 Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572786 17:34

12:27:11 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 4:26

12:33:08 John Bull: Dr. Bull's Goodnight Alan Feinberg, piano Steinway 30019 3:58

12:41:29 John Bull: In Nomine IX Alan Feinberg, piano Steinway 30019 6:21

12:50:18 Muzio Clementi: Minuet & Finale from Symphony No. 1 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 12:09

13:04:30 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Pastoral English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 2:21

13:07:09 Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15 # 2 Nigel Kennedy, violin Chandos 40 2:40

13:11:32 Joseph Haydn: Symphony No. 84 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66295 23:24

13:35:58 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Pas d'action Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 4:37

13:43:02 Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 London Symphony Neeme Järvi Chandos 8614 5:42

13:51:01 Johann Strauss Jr: Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101 Vienna Philharmonic Zubin Mehta Sony 66860 8:30

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: Five Minuets, K. 461; No. 1 in C and No. 2 in E flat Salzburg Mozarteum Orchestra; Hans Graf, conductor Album: Dances & Minuets Laserlight 15887 Music: 4:22

Franz Schubert, arr. Franz Liszt: Litanei auf das Fest Aller Seelen Yekwon Sunwoo, piano Van Cliburn International Piano Competition, Bass Hall, Fort Worth, TX Music: 4:06

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5 in A major, K. 219 Hilary Hahn, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 30:27

Sean Michael Salamon: June Dances for Flute, Oboe, Clarinet & Piano Yi Xiang, flute; Bethany Lawrence, oboe; Jacob Meyer, clarinet; Jenny Huang, piano Round Top Festival Institute, Edith Bates Old Chapel, Round Top, TX Music: 8:18

Dana Suesse, arr. C. Huxley: Suesse Jazz Nocturne Peter Mintun, piano; Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra; Richard Rosenberg, conductor Album: Jazz Nocturne Naxos 559647 Music: 4:17

Sergey Ivanovich Taneyev: String Trio in D Major, Op. 21 Broyhill Chamber Ensemble An Appalachian Summer Festival, Rosen Concert Hall, Broyhill Music Center, Boone, NC Music: 25:31

Johann Strauss Jr.: Kaiser-Walzer, Op. 437 Emperor Waltz Festival Orchestra; Richard Rosenberg, conductor National Music Festival, First United Methodist Church, Chestertown, MD Music: 11:37

Joseph Haydn: Piano Sonata in C, H.XVI No.50 - 2. Adagio Bertrand Chamayou, piano Spivey Hall, Clayton State University, Morrow, GA Music: 5:59

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:49 Thomas Arne: Rule Britannia! Bryn Terfel, baritone BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 97868 4:13

16:05:35 Thomas Arne: The Glitt'ring Sun from 'The Morning' Greg Anderson, piano Steinway 30006 3:35

16:11:00 Antonín Dvorák: Scherzo capriccioso Op 66 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 13:06

16:28:41 Georges Delerue: La valse de François T. London Sinfonietta Hugh Wolff Nonesuch 79405 3:20

16:31:59 Domenico Scarlatti: Sonata in d Kk 9 Federico Colli, piano Chandos 40 4:31

16:36:31 Domenico Scarlatti: Sonata in E Kk 20 Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448 3:27

16:41:45 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60157 7:46

16:51:37 Anderson & Roe: Ragtime alla Turca Greg Anderson, piano Steinway 30022 3:20

16:57:03 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: March from Act 3 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 3:11

17:00:42 Brian Dykstra: Old Powell Rag Katherine DeJongh, flute Centaur 3161 6:47

17:14:00 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto Op 8 # 3 Anne Akiko Meyers, violin English Chamber Orchestra David Lockington E1 Music 7790 10:50

17:26:59 Robert Schumann: Finale from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano DeutGram 22906 7:35

17:39:25 Frederick Delius: A Song Before Sunrise Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 65067 5:52

17:47:26 Percy Grainger: The Lost Lady Found Joyful Company of Singers City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 2:43

17:52:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondeau from Concerto for 3 Pianos K 242 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 6:57

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:16 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 18:07

18:28:41 Franz Liszt: Paganini Etude No. 2 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 5:27

18:35:44 Franz Liszt: Transcendental Etude No. 5 S 139/5 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529 3:26

18:40:49 Jessie Montgomery: Coincident Dances Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 11:40

18:53:59 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:05

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:05 Ralph Vaughan Williams: The Wasps: Aristophanic Suite Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 25:11

19:30:46 Paul Hindemith: Symphony 'Mathis der Maler' Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55230 26:59

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:11 Thomas Arne: Symphony No. 2 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

20:13:15 Felix Mendelssohn: Symphony No. 5 Op 107 London Symphony Sir John Eliot Gardiner LSO Live 775 28:04

20:43:07 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Lisa Batiashvili, violin Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili DeutGram 4792479 15:48

21:03:15 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 20:12

21:26:08 Florence Price: Dances in the Canebrakes Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 9:26

21:37:52 Jennifer Higdon: Dance Card: Breeze Serenade Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 6:31

21:46:46 Lord Berners: Polka Royal Ballet Sinfonia David Lloyd-Jones MarcoPolo 223711 2:34

21:53:09 Johannes Brahms: Piano Quintet Op 34 Vladimir Ashkenazy, piano Cleveland Orch String Quartet Decca 425839 40:55

22:35:23 Johann Sebastian Bach: Oboe d'amore Concerto in A BWV 1055 Stephen Taylor, oboe Orchestra of St Luke's MusicMasters 60207 14:42

22:51:35 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Dresden State Orchestra Donald Runnicles Teldec 17109 7:56

23:00 QUIET HOUR

23:01:59 Gabriel Fauré: Dolly Suite: Berceuse Op 56 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 2:23

23:04:23 Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 9:43

23:14:07 Andrew York: Andecy Sharon Isbin, guitar Sony 745456 4:25

23:19:26 Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending Iona Brown, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 16:03

23:35:29 Jean Sibelius: Kuolema: Scene with Cranes Op 44 # 2 Kremerata Baltica Gidon Kremer Nonesuch 287228 5:48

23:42:42 Franz Liszt: Consolation No. 5 S 172/5 Nelson Freire, piano Decca 4782728 2:20

23:45:02 Tobias Picker: Old and Lost Rivers London Symphony John Williams Sony 62729 4:44

23:49:42 David Del Tredici: Farewell Hilary Hahn, violin DeutGram 19103 4:53

23:55:41 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 3:15