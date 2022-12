WCLV Program Guide 03-10-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:01 Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102 Jean-Yves Thibaudet, piano BBC Symphony Hugh Wolff Decca 460503 7:13

00:10:01 Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 4 K 157 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076 16:17

00:27:05 Max Steiner: Gone with the Wind: Tara Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 4:30

00:33:08 George Frederick McKay: A Lincoln Tribute 'To a Liberator' Nashville Symphony Leonard Slatkin Naxos 559373 11:11

00:45:38 Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 Op 92 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4795448 38:33

01:28:22 Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 5 BWV 1034 Joshua Smith, flute Delos 3408 13:54

01:44:08 Thomas Tallis: Spem in alium Oxford Camerata Jeremy Summerly Naxos 503293 12:14

01:57:01 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 03:37

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Eric Ewazen: Concerto for Flute & Chamber Orchestra: III. Adagio Marya Martin, flute; Czech Philharmonic Chamber Orchestra; Charles Neidich, conductor Album: Orchestral Music & Concertos by Eric Ewazen Albany Records Music: 4:29

Arturo Marquez: Danzon No. 2 Aspen Chamber Symphony; Johannes Zahn, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 9:23

Paul Moravec: Chamber Symphony for Flute, Clarinet, Horn, Violin, Cello, Piano, and Percussion Marya Martin, flute; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Stewart Rose, horn; Amy Schwartz Moretti, violin; Nicholas Canellakis, cello; Michael Brown, piano; Ian David Rosenbaum, percussion Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 19:28

Benjamin Britten: Phantasy Quartet, Op. 2 Peggy Pearson, oboe; Jesse Mills, violin; Melissa Matson, viola; Julia Bruskin, cello Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 13:29

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade for Winds in C minor K. 388: Movement 3 Allan Vogel, oboe; Kimaree Gilad, oboe; Anthony McGill, clarinet; Carey Bell, clarinet; Dennis Godburn, bassoon Album: Vol. 4: Mozart and Winds Music@Menlo 20064 Music: 4:18

Carlo Farina: Capriccio Stravagante Soovin Kim, violin; Hsin-Yun Huang & Pierre Lapointe, violas; Brook Speltz, cello; Scott Pingel, bass; Gilbert Kalish, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Menlo Park, CA Music: 17:40

Franz Schubert: Piano Sonata No. 20 in A Major, D 959 (Select mvts 3-4) Jonathan Biss, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 16:37

Li Huanzhi: Spring Festival Overture Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 4:34

Zheng Lu/Ma Hong-Yeh: Good News from Beijing Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 3:41

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:02:32 Olli Kortekangas: Migrations Lilli Paasikivi, mezzo-soprano Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Bis 9048 25:21

04:29:19 Moritz Moszkowski: Gondoliera Op 41 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 138 4:45

04:37:17 Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 4:29

04:43:16 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 40 7:02

04:51:57 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition Nashville Symphony Chorus Nashville Symphony Leonard Slatkin Naxos 570716 33:31

05:29:19 Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 9:01

05:40:13 George Frideric Handel: Concerto in F English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 10:04

05:51:01 H. Balfour Gardiner: Shepherd Fennel's Dance Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 5:32

05:57:04 Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 2:29

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:59 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 1 'Malague±a' Op 21 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:16

06:15:18 Alexander Borodin: Finale from Symphony No. 2 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 6:13

06:22:31 Sir Arthur Sullivan: Iolanthe: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 7:29

06:30:40 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 1 Patrick Gallois, flute Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437839 6:49

06:42:32 Francesco Salieri: Symphony in B-Flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Erato 88176 10:19

06:54:50 George Harrison: Something Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425 3:01

06:59:20 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' Oberlin Symphony Bridget Reischl Oberlin 61 3:26

07:07:25 John Williams: Dracula: Night Journeys Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 5:27

07:15:10 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 9:56

07:26:52 George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band Fine Arts Brass Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 2:14

07:30:22 Johann Sebastian Bach: Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni BWV 951 Alan Feinberg, piano Steinway 30034 6:02

07:41:20 Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 4 Op 36 Cleveland Orch Youth Orch Brett Mitchell COYO 61415 9:09

07:53:40 George Frideric Handel: Messiah: All we like sheep Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 4:09

07:59:00 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 1: Norwegian Melody Op 12 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 0:51

08:07:47 Ernö Dohnányi: The Veil of Pierrette: Wedding Waltz Op 18 BBC Philharmonic Matthias Bamert Chandos 9733 5:54

08:15:41 Johannes Brahms: Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26 Emanuel Ax, piano Sony 45846 10:50

08:28:27 Jennifer Higdon: Dance Card: Raucous Rumpus Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 2:14

08:31:12 Isaac Albéniz: Suite Española: Cádiz Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224 4:42

08:40:26 Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia H 653 Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Archiv 4792050 10:55

08:53:07 Sir Edward Elgar: Ave Maria Op 2 # 2 The Sixteen Harry Christophers Decca 10836 2:52

08:56:38 Alexandre Desplat: The Tree of Life: Theme Alain Planès, piano Traffic Quintet Mercury 481217 4:19

09:05:00 Joseph Haydn: String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 18:50

09:27:36 Billy Strayhorn: Chelsea Bridge Center City Brass Quintet Chandos 4554 5:03

09:34:46 William Grant Still: Romance for Alto Saxophone & Piano Robert Umiker, saxophone Cambria 1060 6:03

09:43:37 Claude Pascal: Ouverture from Wind Octet Atlanta Chamber Winds Robert J. Ambrose Albany 1127 3:08

09:53:31 Leonard Bernstein: On The Town: New York, New York Thomas Hampson, baritone London Symphony Michael Tilson Thomas DeutGram 27991 03:59

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:02 Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 31 Aria da Capo BWV 988 Peter Serkin, piano RCA 68188 2:18

10:02:54 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Nimrod Op 36 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:42

10:09:01 Pablo de Sarasate: Scottish Airs Op 34 Adele Anthony, violin Canary 7 8:37

10:19:23 Niels Gade: Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7 Danish National Radio Sym Christopher Hogwood Chandos 9862 10:23

10:31:43 Luigi Boccherini: Pastoral from Guitar Quintet No. 4 G 448 Jason Vieaux, guitar Escher Quartet Azica 71328 4:50

10:40:29 Joseph Haydn: Il mondo della luna: Overture Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 4778117 3:57

10:45:37 Franz Liszt: Schubert Song 'Erlkönig' S 558/4 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 4:30

10:51:51 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 21 K 467 Jonathan Biss, piano Orpheus Chamber Orchestra EMI 17270 27:20

11:21:26 Arthur Honegger: Pastorale d'été Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson DeutGram 469376 8:56

11:32:50 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 12:25

11:48:00 Sir Malcolm Arnold: English Dances Set 2 Op 33 Queensland Symphony Andrew Penny Naxos 553526 9:10

11:58:39 Emmanuel Chabrier: Ballabile Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 1:25

12:06:18 Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 8:29

12:16:45 Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' S 175/1 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda BBC 336 10:36

12:29:04 Padre Antonio Soler: Sonata No. 15 Martina Filjak, piano Naxos 572515 3:42

12:36:47 Juan Arriaga: Los esclavos felices: Overture Le Concert des Nations Jordi Savall Astrée 8532 7:52

12:47:07 Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in g BWV 1056 Monica Huggett, violin Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gaudeamus 356 9:18

12:57:31 Ludwig van Beethoven: Tarpeja: Triumphal March Tapiola Sinfonietta John Storgards Ondine 1001 2:18

13:00:40 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Dance of the Five Couples Op 64 Martha Argerich, piano DeutGram 4799854 01:41

13:02:41 Alexander Scriabin: Etude Op 8 # 12 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448 2:14

13:06:55 Johann Christoph Friedrich Bach: Symphony No. 20 Leipzig Chamber Orchestra Morten Schuldt-Jensen Naxos 572217 22:31

13:31:18 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Danse baroque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 4:05

13:38:37 Antonín Dvorák: Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275 6:59

13:46:57 Frédéric Chopin: Polonaise No. 5 Op 44 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 10:13

13:58:02 Sir William Walton: Façade: Polka Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 420155 1:15

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Jennifer Higdon: String Poetic: Nocturne Jennifer Koh, violin; Reiko Uchida, piano Album: String Poetic Cedille 103 Music: 4:44

Charles Griffes: Poem for Flute and Orchestra Mimi Stillman, flute; Chamber Orchestra of the Triangle; Lorenzo Muti, conductor Chamber Orchestra of the Triangle, Carolina Theater, Durham, NC Music: 10:20

Felix Mendelssohn: Cello Sonata No. 2 Op. 58 Jonah Ellsworth, cello; Heng-Jin Park, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 25:27

Missy Mazzoli: Dissolve, O My Heart Jennifer Koh, violin Chamber Music Society of Palm Beach, Boca Raton Museum of Art, Boca Raton, FL Music: 7:03

John Novacek: Four Rags for Two Jons Movement 2 4th Street Drag Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Album: Bernstein, Gershwin, Novacek, D'Rivera: American Music for Clarinet & Piano Harmonia Mundi 907508 Music: 4:04

Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in D Minor Op. 8 No. 9, RV 454 James Austin Smith, oboe; Geoff Nuttall, violin; Owen Dalby, violin; Meena Bhasin, viola; Christopher Costanza, cello; Anthony Manzo, double bass; Pedja Muzijevic, harpsichord The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 7:35

Muzio Clementi: Sonata in F-sharp minor, Op. 25 No. 5 Jon Nakamatsu, piano Southeastern Piano Festival, Trinity Episcopal Cathedral, Columbia, SC Music: 13:11

Zhao Jiping: Pipa Concerto No. 2 Wu Man, pipa; Lexington Symphony; Jonathan McPhee, conductor Cary Memorial Hall, Lexington, MA Music: 18:33

Traditional: White Snow in Spring (encore) Wu Man, pipa Cary Memorial Hall, Lexington, MA Music: 3:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:45 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 5:34

16:07:39 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 2 'Habanera' Op 21 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 4:07

16:14:37 Arthur Honegger: Concertino for Piano & Orchestra Walter Klien, piano Vienna Pro Musica Heinrich Hollreiser Vox 8157 10:44

16:28:57 Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:34

16:35:13 Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 5:17

16:41:56 Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle Op 67 Joel Fan, piano Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Reference 134 8:04

16:52:40 Florence Price: Dances in the Canebrakes: Tropical Noon Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 3:36

16:58:36 Arthur Farwell: From Mesa and Plain: Navajo War Dance Op 20 # 1 Dario Müller, piano MarcoPolo 223715 1:50

17:04:34 Dudley Buck: Festival Overture on 'The Star-Spangled Banner' St Louis Symphony Chorus St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 60983 6:09

17:13:48 Giovanni Gabrieli: Sonata No. 20 à 22 Members of Taverner Consort Andrew Parrott EMI 54265 7:14

17:31:57 Scott Joplin: Solace Keith Lockhart, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80112 2:02

17:38:35 Ralph Vaughan Williams: Fantasia on 'Greensleeves' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Decca 414595 4:15

17:44:33 Ralph Vaughan Williams: March 'Sea Songs' Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:57

17:51:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 K 467 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:03

DINNER CLASSICS

18:09:27 Clarice Assad: Sin Fronteras Chicago Sinfonietta Mei-Ann Chen Cedille 185 13:26

18:24:24 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Overture Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2004 6:27

18:33:30 Wolfgang Amadeus Mozart: Alleluia from 'Exsultate, jubilate' K 165 Cyndia Sieden, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Koch Intl 7685 2:39

18:37:26 George Gershwin: Second Rhapsody Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 15:45

18:54:38 Wolfgang Amadeus Mozart: Menuetto from Symphony No. 40 K 550 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 4:11

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:21 Antonín Dvorák: Czech Suite Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 22:19

19:26:42 Camille Saint-Saëns: Violin Concerto No. 3 Op 61 Maxim Vengerov, violin Philharmonia Orchestra Antonio Pappano EMI 57593 29:23

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:05 Franz Schubert: Symphony No. 1 Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 27:46

20:32:12 Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 6 K 239 English Concert Andrew Manze Harm Mundi 907280 13:38

20:47:44 Louis Moreau Gottschalk: Méhul's Overture to 'Young Henry's Hunt' Richard & John Contiguglia, pianos Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Naxos 559320 11:04

21:03:01 Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 18:51

21:24:01 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 BWV 1051 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 13:18

21:38:33 Wolfgang Amadeus Mozart: The Magic Flute: Ein Mädchen oder Weibchen Anton Scharinger, bass Philharmonia Zürich Nikolaus Harnoncourt Teldec 242716 4:35

21:44:50 Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: March Norwegian Nat'l Opera Orch Rinaldo Alessandrini Naïve 30479 3:33

21:50:58 John Knowles Paine: Symphony No. 2 Op 34 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 559748 47:53

22:40:37 Sir William Walton: Lento from Sonata for Strings Guildhall Strings RCA 7846 9:38

22:51:29 Lars-Erik Larsson: A Winter's Tale: Suite Op 18 Helsingborg Symphony Andrew Manze CPO 777671 10:09

23:00 QUIET HOUR

23:03:52 Edvard Grieg: Peer Gynt: Morning Mood Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 4:11

23:08:03 Fanny Mendelssohn-Hensel: Song without Words Op 8 # 1 Tzimon Barto, piano EMI 54900 5:41

23:14:23 Jules Massenet: Thaïs: Méditation Nicola Benedetti, violin London Symphony Daniel Harding DeutGram 6154 5:32

23:21:17 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky: The Field of the Dead Op 78 Alisa Kolosova, mezzo-soprano Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 6:08

23:27:26 Richard Wagner: Siegfried: Forest Murmurs Chicago Symphony Daniel Barenboim Erato 45786 8:24

23:35:51 Alfredo Catalani: La Wally: Act 3 Prelude La Scala Philharmonic Riccardo Chailly Decca 4831148 3:41

23:40:37 Giacomo Puccini: Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:02

23:46:40 William Schuman: New England Triptych: When Jesus Wept United States Marine Band Lt. Col. Jason K. Fettig Altissimo 4032 5:34

23:52:14 Sir Edward Elgar: Queen Mary's Lute Song English Chamber Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:02

23:56:49 Franz Liszt: Paraphrase on Schumann's 'Widmung' S 566 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530 3:26