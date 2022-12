WCLV Program Guide 03-09-2020

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory – From the 2019 Baldwin-Wallace Bach Festival – Baldwin-Wallace Motet Choir; Bach Festival Choir; Bach Festival Chamber Orchestra, Dirk Garner, conductor

Johann Sebastian Bach: Motet ‘Ich lasse dich nicht’ BWV 159

Johann Sebastian Bach: Motet ‘Jesu, meine Freude’ WV 227

Johann Sebastian Bach: Motet ‘O Jesu Christ, meins Lebens Licht’ BWV 118

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 4 ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4

01:06:55 Antonio Vivaldi: Gloria RV 589 Tamara Matthews, soprano Boston Baroque Martin Pearlman Telarc 80651 26:58

01:35:40 Jan Dismas Zelenka: Capriccio No. 4 Bach Sinfonia Daniel Abraham Sono Luminus 92163 22:13

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo, from Suite for Strings No. 1 Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela Gustavo Dudamel Deutsche Grammophon 4777457

02:07:58 Francisco Tarrega: Romance Christopher Parkening, guitar EMI Classics 56418

02:10:41 Vincenzo Bellini: Norma: Casta Diva Montserrat Caballé, soprano RCA 23675

02:17:26 Franz Léhar: Giuditta: Meine Lippen, sie küssen so heiss Montserrat Martí Gran Teatre de Liceu de Barcelona David Gimenez RCA 29646

02:22:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Le Nozze di Figaro: Sull aira?...Che soave zeffiretto Montserrat Caballé, Montserrat Martí; sopranos Gran Teatre de Liceu de Barcelona David Gimenez RCA 29646

02:28:46 Joaquín Rodrigo: Concierto Madrigal Pepe Romero, Angel Romero, guitars Academy of St. Martin in the Fields Sir Neville Marriner Philips 000420800

03:00:50 Paquito D'Rivera: The Cape Cod Files Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Harmonia Mundi 907508

03:24:38 Deodat De Severac: Cerdana:5 études pittoresque pour le piano; No. 2: Les fêtes (Souvenir de Puigcerda) Jordi Masó Naxos 8555855

03:34:43 Juan Crisostomo Arriaga: Symphony in D Algarve Orchestra Alvaro Cassuto Naxos 8.557207

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:03 Samuel Barber: Piano Concerto Op 38 Jon Kimura Parker, piano Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80441 27:56

04:31:47 Louise Farrenc: Symphony No. 2 Op 35 NDR Radio Philharmonic Johannes Goritzki CPO 999820 34:57

05:08:47 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 15 Op 28 Peter Takács, piano Cambria 1175 24:44

05:36:37 Joseph Haydn: Symphony No. 88 Tafelmusik Baroque Orchestra Bruno Weil Sony 66253 19:02

05:56:41 Ola Gjeilo: The Ground Phoenix Chorale Harrington String Quartet Charles Bruffy Chandos 40 3:35

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:29 Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

06:12:57 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Analekta 8783 5:37

06:23:00 John Williams: Olympic Fanfare & Theme Boston Pops John Williams Philips 420178 4:21

06:36:53 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Gagliarda Lausanne Chamber Orchestra Jesús López-Cobos Telarc 80309 3:34

06:45:41 Jean-Philippe Rameau: Castor and Pollux: Chaconne Orchestra of the 18th Century Frans Brüggen Philips 426714 6:03

06:57:24 John Philip Sousa: March 'The Belle of Chicago' Royal Artillery Band Keith Brion Naxos 559092 2:16

07:03:23 Richard Rodgers: I Didn't Know What Time It Was Dawn Upshaw, soprano Symphony Orchestra Eric Stern Nonesuch 79406 3:39

07:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 5 K 22 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 63970 6:06

07:24:04 Claude Debussy: Suite bergamasque: Clair de lune Albrecht Mayer, oboe Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Decca 4782564 5:08

07:35:27 Manuel de Falla: El amor brujo: Pantomime Berlin Radio Symphony Lorin Maazel DeutGram 4796018 3:57

07:45:45 Johann David Heinichen: Concerto Grosso in C S 211 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 437549 7:58

08:05:03 John Dowland: Sleep, wayward thoughts Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:34

08:13:37 Franz Liszt: Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' S 434 Yundi, piano DeutGram 851 6:20

08:25:35 Sir Edward German: Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' National Symphony of Ireland Andrew Penny MarcoPolo 223726 5:10

08:41:31 Edvard Grieg: Holberg Suite: Sarabande Op 40 Ohio Philharmonic Domenico Boyagian Centaur 3311 4:12

08:50:55 Hector Berlioz: The Trojans: Trojan March Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80164 5:20

09:02:59 Claude Debussy: Arabesque No. 2 Kotaro Fukuma, piano Hortus 113 3:22

09:15:16 Ludwig van Beethoven: Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 821 6:12

09:29:22 James Horner: Field of Dreams: Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 4:47

09:40:49 Antonín Dvorák: Czech Suite: Polka Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 4:25

09:50:59 George Frideric Handel: Harp Concerto Op 4 # 5 Maxine Eilander, harp Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Atma 2541 8:22

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:12 Samuel Barber: Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 1:53

10:02:25 Samuel Barber: Commando March Cleveland Symphonic Winds Frederick Fennell Telarc 80099 3:21

10:11:46 Franz Liszt: Liebestraum No. 3 S 541/3 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:32

10:22:54 Joseph Fiala: Finale from English horn Concerto Albrecht Mayer, English horn Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer DeutGram 4792942 3:14

10:31:34 Camille Saint-Saëns: Allegro appassionato Op 43 Han-Na Chang, cello St. Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano EMI 82390 3:43

10:39:05 Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole Cincinnati Pops John Morris Russell FanfareCin 1 3:25

10:46:29 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 10 London Philharmonic Marin Alsop Naxos 557429 1:46

10:51:55 Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas RCA 63511 19:09

11:16:12 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:34

11:25:29 Sergei Rachmaninoff: Waltz Op 11 # 4 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 4:18

11:36:03 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A RV 159 Israel Chamber Orchestra Shlomo Mintz MusicMasters 67096 4:35

11:46:13 Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons London Symphony Richard Bonynge Decca 444827 4:32

11:53:33 Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Bremen German Chamber Philharmonic Daniel Harding Virgin 45364 4:37

12:04:22 Dmitri Shostakovich: The Human Comedy: Waltz Op 37 Moscow Chamber Orchestra Constantine Orbelian Delos 3257 2:30

12:12:28 Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits Frederic Hand, guitar Willow 1036 5:19

12:22:21 Gabriel Pierné: March of the Little Lead Soldiers BBC Philharmonic Juanjo Mena Chandos 10633 3:00

12:30:31 Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People Op 15 # 1 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290 1:42

12:36:17 Robert Schumann: Vienna Carnival: Finale Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281 4:31

12:46:09 Percy Grainger: Colonial Song BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 40 5:17

12:56:31 Muzio Clementi: Minuetto Pastorale Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 3:46

13:05:51 Nikolai Rimsky-Korsakov: Mlada: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 18:24

13:34:29 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 Op 36 Xyrion Trio Naxos 500250 6:43

13:47:59 Sir Arthur Sullivan: Overture di ballo Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 434916 11:23

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Eric Ewazen: Concerto for Flute & Chamber Orchestra: III. Adagio Marya Martin, flute; Czech Philharmonic Chamber Orchestra; Charles Neidich, conductor Album: Orchestral Music & Concertos by Eric Ewazen Albany Records Music: 4:29

Arturo Marquez: Danzon No. 2 Aspen Chamber Symphony; Johannes Zahn, conductor Aspen Music Festival and School, Benedict Music Tent, Aspen, CO Music: 9:23

Paul Moravec: Chamber Symphony for Flute, Clarinet, Horn, Violin, Cello, Piano, and Percussion Marya Martin, flute; Romie de Guise-Langlois, clarinet; Stewart Rose, horn; Amy Schwartz Moretti, violin; Nicholas Canellakis, cello; Michael Brown, piano; Ian David Rosenbaum, percussion Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 19:28

Benjamin Britten: Phantasy Quartet, Op. 2 Peggy Pearson, oboe; Jesse Mills, violin; Melissa Matson, viola; Julia Bruskin, cello Skaneateles Festival, First Presbyterian Church, Skaneateles, NY Music: 13:29

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade for Winds in C minor K. 388: Movement 3 Allan Vogel, oboe; Kimaree Gilad, oboe; Anthony McGill, clarinet; Carey Bell, clarinet; Dennis Godburn, bassoon Album: Vol. 4: Mozart and Winds Music@Menlo 20064 Music: 4:18

Carlo Farina: Capriccio Stravagante Soovin Kim, violin; Hsin-Yun Huang & Pierre Lapointe, violas; Brook Speltz, cello; Scott Pingel, bass; Gilbert Kalish, harpsichord Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Menlo Park, CA Music: 17:40

Franz Schubert: Piano Sonata No. 20 in A Major, D 959 (Select mvts 3-4) Jonathan Biss, piano Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 16:37

Li Huanzhi: Spring Festival Overture Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 4:34

Zheng Lu/Ma Hong-Yeh: Good News from Beijing Los Angeles Philharmonic; Elim Chan, conductor Los Angeles Philharmonic, Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 3:41

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:27 Samuel Barber: Finale from Violin Concerto Op 14 Hilary Hahn, violin St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sony 89029 3:21

16:12:32 Otto Nicolai: The Merry Wives of Windsor: Overture Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 8:17

16:28:38 Rachel Portman: Chocolat: Main theme City of Prague Philharmonic Unknown Conductor Silva 1398 4:03

16:38:39 Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop Martha Argerich, piano DeutGram 3109 4:10

16:49:45 Ludwig van Beethoven: Allegretto for Piano Trio WoO 39 Xyrion Trio Naxos 500250 4:29

17:03:01 Giuseppe Verdi: Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves La Scala Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado DeutGram 4796018 4:16

17:12:39 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 17 BWV 862 Till Fellner, piano ECM 1853 3:36

17:23:25 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 Xyrion Trio Naxos 500250 7:37

17:39:48 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 5:02

17:50:36 Béla Bartók: Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668 6:14

18:00 DINNER CLASSICS

18:05:38 George Martin: Overture 'Under Milk Wood' Berlin Music Ensemble Craig Leon Atlas Realizations 8 6:11

18:16:43 Franz Schubert: Scherzo No. 2 D 593/2 Maria João Pires, piano DeutGram 427769 5:54

18:27:37 Peter Tchaikovsky: Mazeppa: Gopak National Symphony of Ukraine Theodore Kuchar Naxos 554845 4:13

18:37:40 Josef Suk: Andante from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109 4:22

18:48:50 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 97 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 4:40

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:47 Josef Myslivecek: Cello Concerto Wendy Warner, cello Camerata Chicago Drostan Hall Cedille 142 20:38

19:25:27 Luigi Cherubini: Symphony in D Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999521 32:25

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:49 Samuel Barber: Souvenirs Suite Op 28 Atlanta Symphony Yoel Levi Telarc 80441 19:11

20:23:27 Max Bruch: Violin Concerto No. 1 Op 26 Nicola Benedetti, violin Czech Philharmonic Jakub Hrusa DeutGram 4764092 24:34

20:50:23 Luigi Cherubini: Anacréon: Overture Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner EMI 54438 8:31

21:03:23 Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Malmö Symphony Bjarte Engeset Naxos 503293 17:04

21:22:09 Josef Myslivecek: Symphony in C Concerto Cologne Werner Ehrhardt Archiv 4776418 7:10

21:30:16 Jirí Antonín Benda: Sinfonia No. 12 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 553409 11:27

21:43:56 Traditional: Estonian Folk Dance 'Labajalg in Minor' Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 2:50

21:49:18 Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 Op 100 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4785437 46:02

22:36:35 Franz Schubert: Impromptu No. 4 D 899/4 Vassily Primakov, piano Bridge 9327 7:37

22:46:52 Jean Roger-Ducasse: Interlude from 'Au jardin de Marguerite' Rheinland-Pfalz Philharmonic Leif Segerstam MarcoPolo 223641 12:17

23:00 QUIET HOUR

23:01:24 Samuel Barber: Agnus Dei Voces8 Decca 29601 7:36

23:09:01 Samuel Barber: Andante from Cello Concerto Op 22 Steven Isserlis, cello St. Louis Symphony Leonard Slatkin RCA 68283 7:06

23:16:08 Samuel Barber: Sure on This Shining Night Op 13 # 3 Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 2:22

23:19:49 Frédéric Chopin: Waltz No. 3 Op 34 # 2 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190 4:36

23:24:26 Béla Bartók: Andante tranquillo from Violin Concerto No. 2 Isabelle Faust, violin Swedish Radio Symphony Daniel Harding Harm Mundi 902146 9:15

23:33:41 Dave Brubeck: Regret Brodsky Quartet Chandos 10801 6:03

23:40:15 Erik Satie: Deux préludes posthumes et une gnossienne Chamber Philharmonic Bohemia Douglas Bostock Classico 168 9:03

23:49:18 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5: Aria Elina Garanca, mezzo-soprano Dresden State Orchestra Fabio Luisi DeutGram 4795448 6:15

23:56:19 Claude Debussy: Children's Corner: The Little Shepherd Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Atma 2377 2:47