WCLV Program Guide 03-06-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:12 César Franck: Prelude, Fugue & Variations Op 18 Duo Amaral DuoAmaral 2013 9:51

00:12:34 Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna Op 7 Güttler Brass Ensemble Ludwig Güttler BerlinClas 1090 5:26

00:19:36 Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme Boston Pops John Williams Sony 62592 4:29

00:25:47 Francis Poulenc: Violin Sonata Midori, violin Sony 89699 17:44

00:45:23 César Franck: Symphony in d Orchestre Métropolitaine Yannick Nézet-Séguin Atma 2647 41:27

01:30:56 Louis Moreau Gottschalk: Variations on the Portuguese National Michael Gurt, piano Hot Springs Festival Orchestra Richard Rosenberg Naxos 559320 12:28

01:44:45 Anton Bruckner: Finale from Symphony No. 7 Leipzig Gewandhaus Orchestra Andris Nelsons DeutGram 4798494 13:04

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Arvo Pärt: Summa I Fiamminghi; Rudolf Werthen, conductor Album: Fratres Telarc 80387 Music: 4:16

Peter Boyer: Fanfare, Hymn, and Finale United States Marine Band; Col. Jason K. Fettig, conductor United States Marine Band, Severance Hall, Cleveland, OH Music: 7:20

Arvo Pärt: Fratres, for violin and piano Danny Koo, violin; Stephen Prutsman, piano Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 9:02

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C major, Jupiter K. 551 Los Angeles Philharmonic; Gustavo Dudamel, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 26:13

Benjamin Britten: Four Sea Interludes from Peter Grimes Movement 3: Moonlight Virginia Symphony; JoAnn Falletta, conductor Album: Seascapes: Virginia Symphony Hampton 004 Music: 4:31

Peter Tchaikovsky: Valse Sentimentale Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 2:46

Manuel de Falla: Siete Canciones Espanolas: VII. Polo and V. Nana Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 3:52

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet' for Viola and Piano - III. The Young Juliet Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 3:16

Robert Paterson: Dark Mountains Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 13:12

Aleksandr Winkler: Viola Sonata, Op. 10 Movement 1 Jordan Bak, viola; Ji Yung Lee, piano Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhauser, St. Paul, MN Music: 11:19

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:21 Bohuslav Martinu: Symphony No. 2 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80616 22:52

04:26:10 Ernest Schelling: Suite Fantastique: Virginia Reel Op 7 Ian Hobson, piano BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Hyperion 66949 6:56

04:35:59 Alexander Glazunov: Etude in E Op 31 # 3 Jenny Lin, piano Hänssler 98037 4:07

04:41:13 Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins RV 523 Viktoria Mullova, violin Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Archiv 4777466 8:55

04:51:53 Igor Stravinsky: The Rite of Spring Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80054 33:42

05:28:53 Johann Strauss Jr: Emperor Waltz Op 437 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20081 10:24

05:40:34 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 9:08

05:50:39 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 6:13

05:58:00 Robert Schumann: Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 # 7 Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327 2:11

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Masks Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 2:34

06:13:21 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Troldhaugen Op 65 # 6 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296 6:15

06:25:56 Johann Sebastian Bach: Fugue in g BWV 578 Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 19032 3:44

06:38:29 Carl Stamitz: Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 Andreas Ottensamer, clarinet Potsdam Chamber Academy Decca 4814711 5:37

06:48:36 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Quartet Op 16 Andreas Ioannides, piano Naxos 500250 5:51

07:04:21 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 Op 72 # 3 Katia Labèque, piano Philips 426264 2:56

07:12:44 Claude Debussy: Three Nocturnes: Festivals Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

07:24:36 Michael Daugherty: Metropolis Symphony: Mxyzptlk Erik Gratton, flute Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Naxos 503293 6:51

07:39:05 Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911 4:30

07:48:45 Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 2 Op 36 Xyrion Trio Naxos 500250 6:43

08:05:31 Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 1 BWV 846 Till Fellner, piano ECM 1853 3:50

08:15:07 Antonín Dvorák: Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Rotterdam Chamber Orchestra Conrad van Alphen Telarc 80623 5:30

08:25:52 Ludwig van Beethoven: Allegretto for Piano Trio WoO 39 Xyrion Trio Naxos 500250 4:29

08:39:14 Antonín Dvorák: Legend No. 3 Op 59 # 3 Czech Philharmonic Sir Charles Mackerras Supraphon 3533 4:04

08:48:49 Johann Sebastian Bach: Musette from Anna Magdalena Notebook in Concert! Yo-Yo Ma, cello Sony 48177 4:07

09:04:17 Giuseppe Verdi: La forza del destino: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:38

09:19:47 Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? Anonymous 4 Harm Mundi 807549 3:01

09:29:19 Alexander Glazunov: Raymonda: Valse fantastique Royal Scottish National Orchestra José Serebrier Warner 61939 4:08

09:40:23 Maurice Ravel: Jeux d'eau Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427 5:09

09:49:51 Ludwig van Beethoven: Finale from String Trio No. 3 Op 9 # 1 Members of Kodály Quartet Naxos 500250 5:12

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:28 Benjamin Britten: Playful Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624 3:10

10:04:04 Leroy Anderson: Jazz Pizzicato BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 1:53

10:06:50 Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace Lisa Batiashvili, violin Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4798529 5:19

10:18:37 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:05

10:29:07 Darius Milhaud: Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano Philips 426284 2:31

10:34:41 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira Oslo Philharmonic Mariss Jansons EMI 56576 4:13

10:47:38 Georges Bizet: Jeux d'enfants: March Op 22 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Reference 131 2:32

10:53:32 Richard Wagner: A Siegfried Idyll Chicago Symphony Daniel Barenboim Teldec 24224 17:31

11:15:57 Étienne Méhul: Le trésor supposé: Overture Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5185 4:19

11:27:10 Domenico Scarlatti: Sonata in G Kk 454 Sergei Babayan, piano ProPiano 224506 4:57

11:37:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus K 618 Amsterdam Baroque Choir Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 10705 3:46

11:48:53 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Polonaise Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 4:34

12:05:04 David Guion: Turkey in the Straw Michael Lewin, piano Sono Luminus 92103 2:56

12:14:33 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 79 4:30

12:24:37 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077 3:33

12:33:26 George Gershwin: Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing Gregg Baker, baritone New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 2:42

12:39:50 Morton Gould: Folk Suite: Overture London Symphony David Amos Harm Mundi 906010 3:30

12:49:06 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:08

13:08:41 Carl Maria von Weber: Konzertstück in f Op 79 Gerhard Oppitz, piano Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis RCA 68219 16:00

13:30 FIRST FRIDAYS - Cleveland Chamber Choir with John Mills

Abbie Betinis: Resilience

Clement Janequin: Toutes les Nuicts

Johannes Brahms: Dem Dunkeln Schoss

Anonymous (arr Alice Parker): Hark I Hear the Harps Eternal

Traditional (arr Jonathan Quick): Loch Lomond

Linda Kachelmeier: Each of Us

Anonymous (arr Shawn Kirchner): Unclouded Day

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wynton Marsalis: Nicola's Strathspey from Fiddle Dance Suite for Solo Violin Nicola Benedetti, violin Album: Wynton Marsalis Violin Concerto Decca 30521 Music: 4:24

Francis Poulenc: Sonata for Flute and Piano, FP. 164 Lorna McGhee, flute; Piers Lane, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 12:22

Wynton Marsalis: Violin Concerto in D: Movements 2-4 Nicola Benedetti, violin; The Philadelphia Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Album: Wynton Marsalis Violin Concerto, Fiddle Dance Suite Decca 30521 Music: 23:03

Paquito D'Rivera: Danzon for Clarinet, Cello, and Piano Anna Polonsky, piano; David Shifrin, clarinet; Peter Wiley, cello Classic Chamber Concerts, Sugden Theatre, Naples, FL Music: 4:57

John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Album: Field: Complete Nocturnes London/Decca 4789672 Music: 4:24

Gustav Mahler: Symphony No. 4: Movement 1 Los Angeles Philharmonic; Mirga Grazinyte-Tyla, conductor Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, CA Music: 16:16

Georges Enescu: Trio No. 1 for Violin, Cello and Piano in G minor: Movements 2-4 James Ehnes, violin; Ani Aznavoorian, cello; Angels Draghicescu, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 20:03

Paul McCartney, arr. Greg Anderson and Elizabeth Joy Roe: Let It Be Anderson and Roe Piano Duo Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 6:12

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:13 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:19

16:12:59 Sergei Rachmaninoff: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 1 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4836617 7:38

16:28:48 Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme Royal Philharmonic José Serebrier Royal Phil 17 3:59

16:38:47 Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise Op 52 Minnesota Orchestra Edo de Waart Telarc 80347 5:25

16:51:42 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Cynthia Roberts, violin Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 4:55

17:05:59 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 15 Op 72 # 7 Katia Labèque, piano Philips 426264 2:53

17:15:02 Giuseppe Verdi: Four Seasons Ballet: Winter Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:45

17:26:19 Frédéric Chopin: Scherzo No. 3 Op 39 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421 6:35

17:38:58 Bud Abbott & Lou Costello: Who's on First? Abbott & Costello Telarc 80468 4:25

17:48:29 Sir William Walton: Coronation March 'Crown Imperial' Royal Philharmonic André Previn Telarc 80125 6:23

18:00 DINNER CLASSICS

18:06:00 Jean Sibelius: Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Vienna Philharmonic Lorin Maazel Decca 4785437 4:52

18:15:14 Franz Schubert: Overture in the Italian Style D 591 CityMusic Cleveland James Gaffigan CityMusic 3 7:18

18:28:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Lacrimosa from Requiem K 626 Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Shaw Sony 86793 4:05

18:38:56 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 5:33

18:52:05 Leonard Bernstein: Slava! [A Political Overture] Cleveland Orchestra Lorin Maazel TCO 8221 4:17

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:45 Franz Liszt: Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament and Triumph' S 96 Orchestra of Paris Sir Georg Solti DeutGram 4779525 20:31

19:25:31 Robert Schumann: Symphony No. 3 Op 97 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 31:11

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:56 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) New York Philharmonic Lorin Maazel DeutGram 9772 22:59

20:27:17 Giuseppe Verdi: String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 22:46

20:51:37 Carl Philipp Emanuel Bach: Twelve variations on 'La Folia' H 263 Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481 7:12

21:02:41 Knudage Riisager: Concertino for Trumpet & Strings Op 29 Hakan Hardenberger, trumpet Helsingborg Symphony Thomas Dausgaard DaCapo 224082 11:12

21:15:20 Giuseppe Torelli: Sinfonia for 4 Trumpets La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 7:38

21:25:28 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Wolfgang Meyer, organ Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 10:03

21:38:36 Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 Op 40 Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 8:33

21:51:00 Anton Bruckner: Symphony No. 1 Chicago Symphony Sir Georg Solti Decca 448898 46:56

22:39:21 Muzio Clementi: Overture No. 1 Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 803 9:37

22:51:44 Franz Schubert: Rosamunde: Entr'acte No. 3 D 797/5 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:38

23:00 QUIET HOUR

23:02:33 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Madrigal Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:30

23:06:04 Maria Schneider: How Important It Must Be Dawn Upshaw, soprano Australian Chamber Orchestra ArtistShar 121 6:00

23:12:05 William Sterndale Bennett: Romance No. 2 Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596 4:04

23:17:31 Eugène Ysaÿe: Rêve d'enfant Op 14 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:49

23:21:21 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches Netherlands Philharmonic Yakov Kreizberg PentaTone 058 5:29

23:26:48 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Oboe Concerto K 314 John Mack, oboe Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 443176 7:40

23:35:39 Lou Harrison: Pastorale No. 7 'For My Brother' Brooklyn Philharmonic Dennis Russell Davies MusicMasters 67089 6:07

23:41:47 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau in a Op 39 # 2 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 6:04

23:47:41 Claude Debussy: Andantino from String Quartet Op 10 Melos Quartet DeutGram 4796018 7:16

23:56:04 Traditional: O Can Ye Sew Cushions Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 120 2:46