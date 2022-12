WCLV Program Guide 02-20-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:58 Edvard Grieg: Two Lyric Pieces Op 68 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 437520 8:16

00:10:17 Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo European Baroque Soloists Denon 9614 6:32

00:18:15 Charles Gounod: Funeral March of a Marionette New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 4:18

00:24:06 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 60 H 16:50 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 18:46

00:44:39 Sergei Prokofiev: Alexander Nevsky Op 78 Irina Arkhipova, mezzo-soprano Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 410164 40:15

01:28:11 Ralph Vaughan Williams: Charterhouse Suite Israel Chamber Orchestra Dalia Atlas Stradivari 8011 13:31

01:42:58 Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Trio No. 7 Op 97 Mitsuko Uchida, piano Marlboro 80001 13:22

01:56:32 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 4:07

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Gaspar Cassado: Requiebros Sheku Kanneh-Mason, cello; Isata Kanneh-Mason, piano Album: Cassado: Requiebros Single Decca Classics Music: 4:24

Francis Poulenc: Clarinet Sonata, Op. 184 Max Opferkuch, clarinet; Heejung Ju, piano PT Young Artist in Residence Program, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 13:19

Jim Stephenson: Chase Sequence George Chase, trumpet; Jason Adams, trumpet; Gavin Reed, french horn; Thomas Hulten, tenor trombone; Jared Lantz, bass trombone ROCO, Midtown Arts and Theater Center Houston, Houston, TX Music: 10:05

Robert Schumann: Three Romances for Clarinet and Piano, Op. 94 Max Opferkuch, clarinet; Heejung Ju, piano PT Young Artist in Residence Program, Maud Moon Weyerhaeuser Studio, St. Paul, MN Music: 11:02

Gabriel Faure: Barcarolle No. 1 in A minor, Op. 26 John Novacek, piano Album: Last Kiss: Romantic piano music for love and passion Four Winds 3016 Music: 4:28

Antonin Dvorak: Czech Suite, Op. 39 Camerata RCO University of Georgia Performing Arts Center, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 22:39

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet in C Major, KV Anh. 171 (285b) Carol Wincenc, flute; Adam Barnett-Hart, violin; Pierre Lapoint, viola; Brook Speltz, cello The Morgan Library & Museum, New York, NY Music: 10:07

John Novacek: Four Rags for Violin and Piano Steven Copes, violin; John Novacek, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:37

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:03:14 Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto for 3 Pianos K 242 Leon Fleisher, piano Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Sony 743505 25:04

04:29:36 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Laetatus sum Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2206 6:25

04:37:22 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:40

04:43:48 George Gershwin: Three Preludes Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023 6:28

04:51:51 Igor Stravinsky: The Rite of Spring Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417325 32:37

05:29:00 Robert Schumann: Allegro in b Op 8 Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370 9:06

05:39:35 Mikhail Glinka: Spanish Overture No. 1 London Symphony Sir Charles Mackerras Mercury 434352 9:17

05:49:35 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Treasure Waltz Op 418 Vienna Philharmonic Daniel Barenboim Decca 12569 7:43

05:57:46 César Cui: Orientale Op 50 # 9 Midori, violin Sony 52568 1:34

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:55 Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio: Sinfonia Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Erato 23416 3:59

06:13:37 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 7:14

06:21:38 Morton Gould: Spirituals for String Choir & Orchestra: Sermon London Symphony Walter Susskind Everest 9003 3:41

06:26:29 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 21 K 467 Simone Dinnerstein, piano Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Sony 538244 7:22

06:40:10 Anton Rubinstein: The Demon: Ballet Music Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 9:06

06:50:47 William Bolcom: Knockout: A Rag Spencer Myer, piano Steinway 30041 3:59

06:56:45 Josef Franz Wagner: March 'Under the Double Eagle' Boston Pops John Williams Sony 46747 3:17

07:04:31 Peter Tchaikovsky: Waltz from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 3:56

07:09:57 Camille Saint-Saëns: Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Janine Jansen, violin Royal Philharmonic Barry Wordsworth Decca 475011 8:58

07:19:50 Michael Sahl: Tango from the Exiles' Cafe Lara Downes, piano Steinway 30016 3:44

07:25:13 Aaron Copland: Our Town: Grover's Corners New Philharmonia Orchestra Aaron Copland Sony 48257 3:09

07:29:55 Modest Mussorgsky: The Fair at Sorochinsk: Overture Russian State Symphony Evgeny Svetlanov RCA 68406 6:06

07:41:59 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Cleveland Orchestra George Szell CBS/Sony 485 11:27

07:55:33 George Enescu: Wedding Dance Daniel Hope, violin DeutGram 4795305 1:42

07:57:32 John Lennon/Paul McCartney: Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218 1:58

08:08:21 Edvard Grieg: Symphonic Dance No. 2 Op 64 Gothenburg Symphony Neeme Järvi DeutGram 419431 5:54

08:16:28 Leonard Bernstein: On the Town: Three Dance Episodes St. Louis Symphony Leonard Slatkin EMI 63905 10:49

08:28:50 Joaquín Turina: Fandanguillo Op 36 Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008 4:08

08:33:35 Giuseppe Verdi: Requiem: Sanctus Chicago Symphony Chorus Chicago Symphony Riccardo Muti CSO Resound 9011006 2:34

08:41:13 Georg Philipp Telemann: Trumpet Concerto in D Alison Balsom, trumpet Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 7:40

08:50:00 Samuel Barber: Nocturne 'Homage to John Field' Op 33 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518 4:09

08:55:16 Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite National Philharmonic Charles Gerhardt RCA 81266 4:46

09:04:24 Maurice Ravel: Boléro Orchestra of Paris Daniel Barenboim DeutGram 4795448 17:31

09:27:17 Franz Lehár: The Merry Widow: Vilja-Lied Renée Fleming, soprano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Decca 458858 5:53

09:35:28 Leroy Anderson: A Harvard Festival BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559356 6:07

09:47:59 Kurt Weill: The Ballade of Mack the Knife from 'Kleine Dreigroschenmusik' Members of London Symphony Michael Tilson Thomas CBS 44798 1:55

09:51:43 Sergei Rachmaninoff: Vocalise Op 34 # 14 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062 6:49

09:59:59 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Tourbillon Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 1:25

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:02 Vítezslav Novák: Slovak Suite: Children's Scene Op 32 Royal Liverpool Philharmonic Libor Pesek Virgin 45251 3:37

10:06:59 Johan Wagenaar: Overture to 'Cyrano de Bergerac' Op 23 Royal Concertgebouw Orchestra Riccardo Chailly Decca 425833 13:51

10:22:41 Giacomo Puccini: Scherzo for Orchestra Verdi Symphony Milan Riccardo Chailly Decca 2141 4:54

10:29:43 Ludwig van Beethoven: Variations on Arne's 'Rule Britannia' WoO 79 Olli Mustonen, piano Decca 436834 4:09

10:37:13 Thomas Arne: Symphony No. 1 Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 8:30

10:47:18 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 Op 46 # 8 Alisa Weilerstein, cello Decca 19765 4:04

10:53:20 Lord Berners: The Triumph of Neptune: Suite Christopher Underwood, baritone Royal Liverpool Philharmonic Barry Wordsworth EMI 65098 22:09

11:16:58 Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary Z 860 Zoë Brookshaw, soprano Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 6:47

11:26:36 Anatoly Liadov: Eight Russian Folk Songs Op 58 Mexico City Philharmonic Enrique Bátiz ASV 657 15:31

11:43:55 Sir Edward Elgar: Concert Overture 'Froissart' Op 19 BBC Symphony Sir Andrew Davis Teldec 98436 14:49

12:06:18 Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 8:37

12:16:41 Felix Mendelssohn: Overture 'The Fair Melusina' Op 32 BBC Scottish Symphony Ilan Volkov BBC 225 10:37

12:30:22 Domenico Scarlatti: Sonata in c Kk 56 Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138 3:36

12:37:25 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A RV 158 Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 7:31

12:46:26 Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 425694 9:39

12:57:37 Franz Liszt: Schubert Song 'Das Wandern' S 565/1 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 1:34

12:59:50 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018 2:38

13:02:50 Ludwig van Beethoven: German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012 3:52

13:08:28 Franz Liszt: Piano Concerto No. 2 Yefim Bronfman, piano Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst DeutGram 4763793 19:53

13:29:13 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

13:37:48 E. J. Moeran: Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 7:33

13:46:58 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 53 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 8:31

13:57:12 Sir Edward German: Henry VIII: Torch Dance Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 2:04

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Luigi Boccherini: Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448 (arr. for guitar quartet): IV. Fandango Los Angeles Guitar Quartet Album: The Best of Los Angeles Guitar Quartet Delos 1607 Music: 4:34

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 1 in D minor, BWV 1052 Sebastian Knauer, piano; Zurich Chamber Orchestra; Daniel Hope, conductor Savannah Music Festival, Yamacraw Center for the Performing Arts, Savannah, GA Music: 19:52

Manuel de Falla, arr. Bill Kanengiser: Excerpts from El amor brujo Los Angeles Guitar Quartet Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 8:12

Mikhail Glinka: Divertimento brillante on themes from Bellini's La sonnambula Pedja Muzijevic, piano; James Austin Smith, oboe The Bank of America Chamber Music Series, Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 14:07

Anatoly Liadov: Polonaise Mexico City Philharmonic Orchestra; Enrique Batiz, conductor Album: Liadov: The Enchanted Lake and Other Orchestral Works ASV 657 Music: 4:17

Rebecca Clarke: Dumka Ellen dePasquale, violin; Toby Appel, viola; William Wolfram, piano Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 9:37

Anatoly Liadov: The Enchanted Lake, Op. 62 Grand Teton Music Festival Orchestra; Louis Langrée, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 7:26

Claude Debussy: String Quartet in G minor, L 85, Op. 10 Borromeo String Quartet Heifetz International Music Institute, Francis Auditorium, Mary Baldwin University, Staunton, VA Music: 24:51

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:50 Igor Stravinsky: Suite No. 2 for Small Orchestra London Sinfonietta Riccardo Chailly Decca 417114 6:14

16:06:48 Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Largo al factotum Leo Nucci, baritone Orchestra of La Scala Riccardo Chailly CBS 37862 4:17

16:13:42 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 10:55

16:30:04 Johann Sebastian Bach: Adagio from Violin Concerto No. 2 BWV 1042 Hilary Hahn, violin Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane DeutGram 4795448 7:05

16:38:45 Joseph Haydn: Finale from Piano Sonata No. 54 Paul Lewis, piano Harm Mundi 902371 02:58

16:42:59 Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture London Philharmonic Franz Welser-Möst Seraphim 73295 7:10

16:52:02 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Balsom Ensemble Simon Wright Warner 9029537006 2:59

16:57:11 Jean Sibelius: Pelléas et Mélisande: Entr'acte Orchestre de la Suisse Romande Horst Stein Decca 4785437 2:33

17:04:25 Ferdinando Carulli: Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 5:28

17:12:26 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 Julian Sommerhalder, trumpet Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 11:05

17:25:55 Richard Strauss: Commemorative Waltz 'Munich' Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9606 8:35

17:39:44 George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Dame Janet Baker, mezzo-soprano English Chamber Orchestra Raymond Leppard Philips 4788977 3:08

17:44:54 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2270 5:04

17:52:45 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:00

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:49 Adalbert Gyrowetz: Symphony in E-Flat Op 6 # 2 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9791 17:48

18:28:28 Peter Tchaikovsky: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers BBC Philharmonic Vassily Sinaisky BBC 248 4:36

18:35:11 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 503293 3:38

18:40:30 Carl Czerny: Variations on a Theme by Rode Op 33 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280 12:11

18:54:08 Nikolai Rimsky-Korsakov: Christmas Eve: Polonaise Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 4:50

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:30 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

19:26:50 Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 Op 11 Heidelberg Symphony Thomas Fey Hänssler 98275 30:17

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:01:16 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream Incidental Music Op 61 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 28:34

20:31:31 Robert McBride: Mexican Rhapsody Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 11:01

20:44:37 Frédéric Chopin: Scherzo No. 4 Op 54 Lang Lang, piano Sony 511758 12:19

20:57:34 Maurice Ravel: Minuet on the Name 'Haydn' Sean Chen, piano Steinway 30029 2:21

21:02:43 Sir Edward German: Welsh Rhapsody National Symphony of Ireland Andrew Penny MarcoPolo 223726 19:05

21:23:01 Camille Saint-Saëns: Romance Op 67 Steven Isserlis, cello NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach RCA 63518 6:59

21:32:10 Peter Tchaikovsky: Finale from Serenade for Strings Op 48 Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 8:10

21:44:12 Muzio Clementi: Minuetto Pastorale Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos ASV 802 3:46

21:49:58 Johannes Brahms: Symphony No. 3 Op 90 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Decca 433548 35:34

22:27:11 Jean Sibelius: Tapiola Op 112 San Francisco Symphony Herbert Blomstedt Decca 433810 19:28

22:48:18 Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Milton Keynes City Orchestra Hilary Davan Wetton Hyperion 66628 9:38

22:58:25 Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción Edmund Battersby, piano Koch Intl 7062 1:36

23:00 QUIET HOUR

23:01:44 Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 # 7 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 4810778 5:24

23:07:08 Peter Tchaikovsky: Andante cantabile Op 11 Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 99 7:01

23:14:10 Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 3] Roberto Plano, piano Concerto 2069 9:01

23:24:38 Carl Busch: Chippewa Lullaby Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 4:24

23:29:02 Erik Satie: Gymnopédies Nos. 1 & 3 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63056 6:09

23:35:12 Antonín Dvorák: Cypress No. 3 Cypress String Quartet Avie 2275 2:10

23:37:57 Henryk Wieniawski: Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22 Gil Shaham, violin London Symphony Lawrence Foster DeutGram 431815 5:05

23:43:02 Percy Grainger: Early One Morning BBC Philharmonic Richard Hickox Chandos 9584 3:32

23:47:02 Federico Moreno Tórroba: Andante from Concierto de Castilla Vicente Coves, guitar Extremadura Symphony Manuel Coves Naxos 573503 6:19

23:54:16 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 4: Melody Op 47 # 3 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930 3:16

23:57:48 Maria Theresia von Paradis: Sicilienne Lynn Harrell, cello Decca 2334 2:47