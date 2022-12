WCLV Program Guide 01-29-2020

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:09 George Gershwin: Lullaby for Strings Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 417326 7:53

00:10:21 Frederick Delius: Late Swallows Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 10:45

00:22:05 Aram Khachaturian: Gayaneh: Sabre Dance Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 2:29

00:26:28 Ernest Bloch: Baal Shem Gil Shaham, violin Canary 10 12:59

00:41:20 Joseph Haydn: Mass No. 10 Judith Blegen, soprano Bavarian Radio Symphony Leonard Bernstein Philips 412734 45:15

01:30:45 Leos Janácek: Fairy Tale Matt Haimovitz, cello Oxingale 2019 13:07

01:44:38 Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen Op 20 # 1 Julia Fischer, violin Decca 4785950 7:39

01:52:36 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 4 In C Minor, Op. 18 No. 4 Movement 4 Allegro Orion String Quartet Album: Orion String Quartet: Beethoven String Quartets Koch 7682 Music: 4:24

Bernard Herrmann: Vertigo Suite Houston Symphony; Fabien Gabel, conductor Houston Symphony, Jones Hall, Houston, TX Music: 12:37

Kevin McKee: Vuelta del Fuego Micah Wilkinson, trumpet; Stephen Cook, trumpet; Justin Benavidez, tuba; Eric Reed, horn; John Kitzman, trombone Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 7:10

Giuseppe Verdi: Quartet in E Minor for Strings Orion String Quartet Franklin College Chamber Music Series / CMSLC; Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: 22:34

Peter Tchaikovsky: 6 Morceaux, Op. 19, TH 133 No. 4 Nocturne in C (version for cello & orchestra) Johannes Moser, cello; L'Orchestre de la Suisse Romande; Andrew Manze, conductor Album: Elgar & Tchaikovsky: Cello Works PentaTone 5186570 Music: 4:13

John Adams: Road Movies for Violin and Piano Chad Hoopes, violin; Gloria Chien, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton CA Music: 15:17

Peter Tchaikovsky: Symphony No. 6 in B Minor, "Pathetique": Movement 1 Oregon Symphony; Carlos Kalmar, conductor Oregon Symphony, Arlene Schnitzer Concert Hall, Portland, OR Music: 19:07

Rafael Bullumba Landestoy: Fantasia Dominicana Parts 1 & 2 Martin Soderberg, piano Album: Piano Music of Rafael Landestoy Martin Soderberg Music: 7:53

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:45 Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 5 Op 102 # 2 Zuill Bailey, cello Telarc 80740 20:56

04:24:04 Ottorino Respighi: Fantasia slava Geoffrey Tozer, piano BBC Philharmonic Sir Edward Downes Chandos 9311 10:16

04:37:08 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 6 Op 23 # 5 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448 3:39

04:42:15 Sir Edward Elgar: Lux aeterna ['Nimrod'] Voces8 Decca 22601 3:46

04:47:48 Peter Tchaikovsky: String Sextet Op 70 Paul Neubauer, viola Emerson String Quartet Sony 547060 34:22

05:25:32 Alexander Borodin: Prince Igor: Overture Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80039 10:31

05:37:35 Franz Schubert: Impromptu No. 1 D 899/1 Simone Dinnerstein, piano Sony 798943 11:36

05:49:28 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Rose Adagio Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 6:13

05:56:12 William Byrd: Earl of Oxford's March Canadian Brass Ensemble Robert Moody OpeningDay 7347 3:05

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:12 Frederick Delius: Romance Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 6:20

06:17:04 George Gershwin: Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801 9:00

06:27:22 Sérgio Assad: Sephardic Passage from 'Interchange' William Kanengiser, guitar Delaware Symphony David Amado Telarc 31754 5:43

06:33:23 Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite: Romance Op 60 Utah Symphony Thierry Fischer Reference 735 3:52

06:42:20 Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 Op 31 Lang Lang, piano Sony 511758 10:43

06:55:31 Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 413788 2:02

06:57:45 John Philip Sousa: March 'Manhattan Beach' Nonpareil Wind Band Timothy Foley EMI 54130 2:16

07:04:32 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from Symphony No. 39 K 543 CIM Orchestra Alan Gilbert CIM 2003 5:43

07:11:55 Leonard Bernstein: West Side Story: Jet Song Canadian Brass RCA 68633 2:03

07:15:08 Thomas Frost: Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach' Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy CBS 39431 7:30

07:24:35 Nicola Piovani: Life is Beautiful: Main Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 2:46

07:29:24 Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80333 4:07

07:33:35 Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs TWV 55:a2 Elissa Berardi, recorder Philomel Baroque Orchestra Centaur 2366 3:31

07:41:43 Carl Maria von Weber: Andante & Hungarian Rondo Op 35 Klaus Thunemann, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 432081 9:44

07:54:51 Joseph Haydn: Finale 'B' from Symphony No. 53 Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 4:11

08:07:45 Maurice Jarre: Dr. Zhivago: Lara's Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:44

08:16:18 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Finale Op 36 Kansas City Symphony Michael Stern Reference 129 5:10

08:22:08 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto in D Op 61a Jenö Jandó, piano Nicolaus Esterházy Sinfonia Béla Drahos Naxos 500250 9:41

08:33:39 Gus Edwards: In My Merry Oldsmobile Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374 1:40

08:41:53 Johann Gottlieb Goldberg: Trio Sonata in C BWV 1037 Wilbert Hazelzet, flute Glossa 920802 12:03

08:55:06 Percy Grainger: Colonial Song Dallas Wind Symphony Jerry Junkin Reference 117 6:10

09:04:30 Joseph Haydn: Symphony No. 93 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 19:21

09:29:31 Ernest Gold: Exodus: Theme William Tritt, piano Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 4:47

09:36:34 William Bolcom: The Brooklyn Dodge Spencer Myer, piano Steinway 30041 4:45

09:42:35 Franz Schubert: Winterreise: Frühlingstraum D 911 Jonas Kaufmann, tenor Sony 379565 3:54

09:47:21 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 25 Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952 7:41

09:58:00 Thomas Morley: Galliard "Can She Excuse' Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132 1:03

09:59:52 George Gershwin: The Man I Love Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:50

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:05 George Gershwin: Prelude No. 2 'Blue Lullaby' John O'Conor, piano Telarc 80391 3:13

10:07:42 Frederick Delius: A Song of Summer Hallé Orchestra Sir John Barbirolli EMI 65119 11:15

10:19:48 Eric Fenby: Overture 'Rossini on Ilkla Moor' Royal Ballet Sinfonia Gavin Sutherland ASV 2126 6:34

10:27:49 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet No. 1 from Divertimento No. 17 K 334 Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 86793 4:42

10:36:14 John Ireland: A Downland Suite: Minuet English String Orchestra William Boughton Nimbus 7020 4:49

10:43:36 Richard Wagner: Die Walküre: Ride of the Valkyries Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 570293 5:44

10:51:30 Henryk Wieniawski: Violin Concerto No. 2 Op 22 Henryk Szeryng, violin Bamberg Symphony Jan Krenz Philips 4788977 23:58

11:16:52 Trevor Pinnock: Passacaille, Gigue & Minuet after Handel English Concert Trevor Pinnock Archiv 453451 7:19

11:26:14 Joseph Haydn: String Quartet No. 13 Op 9 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 14:54

11:43:50 Antonín Dvorák: Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Indianapolis Symphony Jun Märkl Telarc 32927 14:44

12:06:21 Richard Heuberger: The Opera Ball: Overture Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463185 6:56

12:15:10 Hector Berlioz: Roman Carnival Overture Op 9 London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 8:57

12:25:57 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

12:32:09 Enrique Granados: Goyescas: El fandango de candil Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732 6:11

12:42:01 Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires: Autumn Almeda Trio Albany 1386 6:08

12:50:00 Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:54

13:01:57 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Isata Kanneh-Mason, piano Decca 4850020 2:10

13:04:24 Clara Schumann: Romance in g Op 22 # 2 Elena Urioste, violin Decca 4850020 2:43

13:09:11 Joseph Haydn: Symphony No. 102 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:28

13:33:27 Frederick Delius: Koanga: La Calinda Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 3:56

13:40:45 Frederick Delius: Dance Rhapsody No. 2 Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 7:58

13:50:31 Antonio Vivaldi: Trio Sonata Op 1 # 12 Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 8:42

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nikolai Rimsky-Korsakov: Serenade, Op. 37 Steven Isserlis, cello; The Chamber Orchestra of Europe Album: Tchaikovsky, Cui, Glazunov, Rimsky-Korsakov Virgin 91134 Music: 4:25

Joachim Stutschewsky: Hassidic Fantasy for Clarinet, Cello and Piano Goldstein-Peled-Fiterstein Trio: Alon Goldstein, piano; Amit Peled, cello; Alex Fiterstein, clarinet Interlochen Presents, Dendrinos Chapel and Recital Hall, Interlochen, MI Music: 13:42

Piano Puzzler: This week's contestant is Shawn Weil from Melrose, MA Music: 12:28

Franz Schubert: Du bist die Ruh (You are repose), Op. 59 No. 3 Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano Album: Bryn Terfel: A Song In My Heart DG 4776686 Music: 4:36 (excerpt as needed)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol, Op. 34 Texas Festival Orchestra; Linus Lerner, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 16:46

Clara Schumann: Two Lieder from Liebesfruhling Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano; Helene Grimaud, piano Album: Reflection DG 690402 Music: 4:27

Scott Lindroth: Passage United States Marine Band; Maj. Michelle A. Rakers, conductor United States Marine Band, University of Maryland, College Park, MD Music: 9:07

Clara Schumann: Piano Trio in G minor, Op. 17 Helen Hwaya Kim, violin; Ranier Eudeikis, cello; Elizabeth Pridgen, piano Peachtree Road United Methodist Church & Atlanta Chamber Players, Peachtree Road United Methodist Church Atlanta, GA Music: 24:37

Richard Strauss: Dance of the Seven Veils from "Salome" National Orchestral Institute Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor National Orchestral Institute + Festival, Elsie & Marvin Dekelboum Concert Hall, University of Maryland, College Park, MD Music: 9:02

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:40 Frederick Delius: Winter Night 'Sleigh Ride' Royal Philharmonic John Rutter Collegium 133 5:45

16:07:20 Frederick Delius: Two Aquarelles Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 4:45

16:15:11 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:35

16:28:27 Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 Op 40 # 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449 5:22

16:36:05 Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 24 Op 20 # 6 Angeles Quartet Decca 4783695 5:32

16:43:16 Carl Maria von Weber: Preciosa: Overture Op 78 Vienna Philharmonic Karl Münchinger Decca 4785437 7:26

16:52:36 Stephen Warbeck: Shakespeare in Love: Main Title Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80551 3:21

16:58:08 Morton Gould: Boogie Woogie Etude Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334 2:00

17:04:17 Georges Bizet: The Pearl Fishers: Au fond du temple saint Ramón Vargas, tenor SWR Symphony Orch Marco Armiliato DeutGram 4777177 5:59

17:20:15 Wang Luobin: Chinese Folk Song 'A La Mu Han' Xuefei Yang, guitar EMI 6322 2:42

17:25:23 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Dylana Jenson, violin CityMusic Cleveland Joel Smirnoff CityMusic 2011 9:40

17:39:32 Louis Moreau Gottschalk: Berceuse Op 47 Alan Marks, piano Nimbus 5014 4:47

17:45:52 Louis Moreau Gottschalk: Pasquinade Op 59 Cecile Licad, piano Naxos 559145 3:08

17:52:15 Aaron Copland: Danzón Cubano Detroit Symphony Leonard Slatkin Naxos 503293 7:01

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Idomeneo: Ballet Music K 367 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2159 16:16

18:27:33 Jo Knümann: Romanian Daniel Hope, violin Basel Chamber Orchestra Daniel Hope DeutGram 4795305 5:10

18:34:56 Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 Op 101 # 7 Daniel Hope, violin Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo DeutGram 15312 2:56

18:39:58 Frederick Delius: Over the Hills and Far Away English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 13:23

18:54:55 Andrea Falconieri: Ciaccona Daniel Hope, violin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4795448 3:07

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:33 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 London Symphony István Kertész Decca 4785437 14:07

19:19:07 Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 5 Op 73 Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 38:13

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin College Conservatory of Music

Sir Edward Elgar: Piano Quintet in A minor

Leos Janacek: Violin Sonata (1914)

Elizabeth Ogonek: The Water Cantos

Pierre Jalbert: Music of Air and Fire

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome

21:38:12 Ottorino Respighi: The Pines of Rome Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 21:53

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:45 William Grant Still: Darker America Music for Westchester Symphony Siegfried Landau Vox 5157 11:50

22:14:37 Florence Price: Juba Dance from Symphony No. 4 Fort Smith Symphony John Jeter Naxos 559827 5:10

22:21:29 George Gershwin: Porgy and Bess: Highlights Roberta Alexander, soprano New York Philharmonic Zubin Mehta Teldec 46318 31:22

22:54:36 Duke Ellington: Do Nothin' Till You Hear from Me Center City Brass Quintet Chandos 4554 4:06

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:57 Frédéric Chopin: Nocturne No. 2 Op 9 # 2 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091 4:04

23:06:02 Johann Sebastian Bach: Partita for solo flute: Sarabande BWV 1013 Joshua Smith, flute Delos 3402 4:12

23:10:15 Carl Stamitz: Romance from Cello Concerto No. 1 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 5:20

23:17:07 George Frideric Handel: Andante from Sonata à 5 in B-Flat HWV 288 Pavlo Beznosiuk, violin Academy of Ancient Music Richard Egarr Harm Mundi 907415 3:43

23:20:50 Frederick Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas SFS Media 60 7:22

23:28:12 Dmitry Bortnyansky: Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Arise' Estonian Philharmonic Chamber Choir Paul Hillier Harm Mundi 2908304 6:50

23:36:00 Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 Op 5 # 2 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:21

23:42:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Violin Concerto No. 4 K 218 Rachel Barton Pine, violin Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Avie 2317 6:28

23:48:50 Percy Grainger: My Robin is to the Greenwood Gone City of London Sinfonia Richard Hickox Chandos 9554 4:50

23:54:40 Aram Khachaturian: Masquerade: Romance Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 3:03

23:58:00 Franz Schubert: Wiegenlied D 498 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:15