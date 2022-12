WCLV Program Guide 12-27-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:14 John Rutter: What Sweeter Music? Royal Philharmonic John Rutter Decca 1821 4:00

00:07:29 Joseph Haydn: String Quartet No. 59 Op 74 # 3 Angeles Quartet Decca 4783695 21:58

00:30:11 Frédéric Chopin: Etude No. 3 Op 10 # 3 Van Cliburn, piano RCA 300350 4:43

00:36:15 Jennifer Higdon: blue cathedral Atlanta Symphony Robert Spano Telarc 80596 12:10

00:50:40 Robert Schumann: Symphony No. 4 Op 120 Chamber Orchestra of Europe Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4792437 28:22

01:22:30 Xavier Montsalvatge: Fantasia for Guitar & Harp Yolanda Kondonassis, harp Azica 71297 15:31

01:39:37 Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 BWV 1056 Jeannette Sorrell, harpsichord Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2207 10:05

01:50:56 Johann Strauss Jr: Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Berlin Philharmonic Nikolaus Harnoncourt Teldec 24489 7:09

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Richard Wagner: Albumblatt for Mrs. Betty Schott Llyr Williams, piano Album: Wagner Without Words Signum 388 Music: 4:28

John Harbison: Songs America Loves to Sing (excerpts) Tara Helen O'Connor, flute; Jose Franch-Ballester, clarinet; Bella Hristova, violin; Nicholas Canellakis, cello; Gilles Vonsattel, piano UGA & CMSLC, Hugh Hodgson Concert Hall, UGA Performing Arts Center, Athens, GA Music: ~13:20

Richard Wagner: Sonata in A-flat Major (for M. Wesendonck), WWV 85 Llyr Williams, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Dalton Center, Western Michigan University, Kalamazoo, MI Music: 12:34

Jonathan Leshnoff: Chamber Concerto for Violin and Orchestra Itamar Zorman, violin; The Classical Tahoe Orchestra; Joel Revzen, conductor Classical Tahoe, The Pavilion, Incline Village, NV Music: 16:34

Jean Sibelius: Symphony No. 1 in E minor: Movement 3 Lahti Symphony Orchestra; Osmo Vänskä, conductor Album: Sibelius: The Complete Symphonies Music: 4:31

Zoltan Kodaly: Duo for Violin and Cello, Op. 7 (excerpt) Gabriela Diaz, violin; Andres Diaz, cello Spoleto Festival USA, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 8:24

Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D major, Op. 43 Movements 3 & 4 Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 21:12

Anton Webern: Quintet for piano and string quartet, M. 118 Asher Wulfman,violin; Karim Ayala Pool,violin; Christopher Alley,viola; Blake Kitayama,cello; Sashi Ayyangar, piano Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 12:56

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:58 Camille Saint-Saëns: Piano Concerto No. 4 Op 44 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92509 26:38

04:30:10 Sergei Rachmaninoff: Prelude No. 1 Op 3 # 2 Philadelphia Orchestra Wolfgang Sawallisch EMI 55592 4:43

04:37:11 Georges Bizet: Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Séville' Elina Garanca, mezzo-soprano Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon DeutGram 14777 4:33

04:43:31 Johann Pachelbel: Canon & Gigue Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel DeutGram 4795448 4:40

04:50:08 Ludwig Spohr: Nonet Op 31 Gerhart Hetzel, violin Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 427640 34:34

05:28:40 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Chorus Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Philips 442011 11:18

05:41:08 Carl Nielsen: Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert DaCapo 220623 11:17

05:53:11 Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary 'Prince of Denmark's March' Michael Murray, organ Empire Brass Telarc 80218 2:48

05:56:24 Sergei Rachmaninoff: 18th Variation from Paganini Rhapsody Op 43 Daniil Trifonov, piano Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin DeutGram 4794970 2:46

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:56 Carl Maria von Weber: Turandot: Overture Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8766 3:44

06:13:05 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in F for Strings K 138 K 138 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060 12:31

06:26:11 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Berlin Philharmonic Hans Rosbaud DeutGram 4796018 7:21

06:37:59 Jerry Herman: Mame: We Need a Little Christmas Singing Hoosiers Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80538 2:58

06:42:04 Zdenek Fibich: Spring Op 13 Czech National Symphony Marek Stilec Naxos 573197 12:59

06:56:40 John Philip Sousa: March 'Hands Across the Sea' Boston Pops John Williams Sony 46747 3:02

07:02:23 Franz Schubert: Impromptu No. 11 D 946/3 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 4:59

07:07:41 Sholom Secunda: Bei mir bist du schön Chanticleer Warner 574272 3:13

07:12:56 Anna Russell: Instruments of the Orchestra: The French Horn Anna Russell, narrator Sony 60316 10:53

07:24:36 Leonard Bernstein: Divertimento for Orchestra: Waltz Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 2:07

07:28:43 George Martin: Overture 'Under Milk Wood' Berlin Music Ensemble Craig Leon Atlas Realizations 8 6:11

07:40:54 Gioacchino Rossini: Semiramide: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:33

07:55:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale from String Quartet No. 22 K 589 Dover Quartet Cedille 167 3:44

08:07:41 Carl Stamitz: Rondo from Cello Concerto No. 2 Christian Benda, cello Prague Chamber Orchestra Christian Benda Naxos 550865 4:21

08:12:53 Peter Tchaikovsky: Marche slav Op 31 Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Teldec 90201 9:08

08:23:08 Giovanni Gabrieli: Canzon per sonar on the 7th & 8th tones National Brass Ensemble OberlinMus 1504 2:58

08:27:24 Domenico Scarlatti: Sonata in D Kk 119 Duo Amaral DuoAmaral 501592 6:09

08:37:51 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 103 Vienna Philharmonic Nikolaus Harnoncourt ViennaPhil 2009 11:55

08:50:39 Jean-Baptiste Barrière: Finale from Cello Sonata Book 1/4 Juliana Soltis, cello Chamber Ensemble Acis 72276 2:29

08:54:49 Hans Zimmer: Gladiator: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 5:26

09:05:17 Igor Stravinsky: The Firebird: Suite (1919) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80587 20:00

09:28:00 Bernard Herrmann: Cape Fear: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1093 5:41

09:35:48 Ola Gjeilo: Ave Generosa Choir of Royal Holloway Rupert Gough Decca 4816326 4:27

09:41:26 Felix Mendelssohn: Andante from Piano Trio No. 2 Op 66 Emanuel Ax, piano Sony 52192 6:41

09:50:54 Franz Xaver Mozart: Rondo for Flute & Piano Martha Aarons, flute Azica 71221 9:08

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:51 Franz Liszt: Valse oubliée No. 1 S 215/1 Alfred Brendel, piano Philips 4788977 2:33

10:03:41 Franz Liszt: Schubert Song 'Das Wandern' S 565/1 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 1:34

10:06:54 Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 Op 45 Atlanta Symphony Robert Spano ASO Media 1003 9:38

10:17:48 Johann Strauss Jr: Waltz 'You Millions, I Embrace You' Op 443 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 20604 10:50

10:30:46 Ola Gjeilo: The Rose II Max Ruisi, cello 12 Ensemble Rupert Gough Decca 4816326 3:17

10:37:24 Ola Gjeilo: Ave Generosa Choir of Royal Holloway Rupert Gough Decca 4816326 4:27

10:43:25 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo in D K 382 Evgeny Kissin, piano Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov RCA 60400 8:58

10:53:54 Peter Tchaikovsky: Romeo and Juliet Fantasy Overture Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Ondine 1150 22:16

11:17:29 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.10 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:43

11:29:29 Joseph Haydn: Trumpet Concerto H 7:7e1 Michael Sachs, trumpet Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst TCO 1024 14:55

11:45:57 Maurice Ravel: La valse Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 11:35

11:59:11 George Gershwin: Do, Do, Do Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:45

12:06:19 Johann Strauss Jr: Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 2003 13:31

12:21:24 Johann Strauss: Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' Op 154 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 7:52

12:31:45 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 3 Op 46 # 3 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 430171 4:34

12:38:56 Zdenek Fibich: Poème Czech Philharmonic Václav Neumann Orfeo 180891 4:54

12:45:08 Frederick Delius: La Quadroöne & Scherzo English Northern Philharmonia David Lloyd-Jones Naxos 553535 9:46

12:55:58 Pablo de Sarasate: Introduction & Tarantella Op 43 Itzhak Perlman, violin Abbey Road Ensemble Lawrence Foster EMI 55475 4:31

13:01:19 George Gershwin: Tip-Toes: Sweet and Low-Down Peter Donohoe, piano EMI 54280 1:20

13:02:58 George Gershwin: Impromptu in Two Keys Shai Wosner, piano Onyx 4172 2:27

13:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 11 K 413 Mitsuko Uchida, piano English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Philips 422458 23:33

13:31:19 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534 3:55

13:38:46 Johann Sebastian Bach: Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte zweitracht' Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp CBS 44651 5:07

13:45:36 Mily Balakirev: Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399 9:10

13:55:35 Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: Folk Dance Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 3:34

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Robert Burns: Ae Fond Kiss Nicola Benedetti, violin; BBC Scottish Symphony Orchestra; Rory Macdonald, conductor Album: Homecoming: A Scottish Fantasy Decca 21290 Music: 04:36

Gordon Goodwin: Four Views (2014) Jon Manasse, clarinet; Jon Nakamatsu, piano Chamber Music Society of Palm Beach, Palm Beach, FL Music: 14:32

Erich Korngold: Violin Concerto in D major, Op. 35 Nicola Benedetti, violin; Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 25:49

Earl Scruggs: Foggy Mountain Breakdown (Encore) Decoda Cello Quartet String Theory at the Hunter, The Hunter Museum of American Art, Chattanooga, TN Music: 2:32

Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro in B-flat for clarinet, two violins, viola and cello Emma Johnson, clarinet; Rebecca Hirsch & Gabor Takacs-Nagy, violins; Tim Boulton, viola; Andrew Shulman, cello Album: Mozart - Weber: Clarinet Quintets ASV 1079 Music: 4:24

Cesar Franck: Prelude, Chorale, and Fugue Micah McLaurin, piano The Gilmore International Keyboard Festival 2016, Stetson Chapel, Kalamazoo College, Kalamazoo, MI Music: 18:36

Wolfgang Amadeus Mozart: Quintet in E-flat Major, K 407 Peter Moore, alto trombone; Geoff Nuttall, violin; Masumi Per Rostad and Meena Bhasin, viola; Nina Lee, cello Chamber Music Series at Spoleto Festival USA, South Carolina Public Radio, Dock Street Theater, Charleston, SC Music: 14:20

Fanny Mendelssohn: Overture in C Major ROCO; Mei Ann Chen, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 9:30

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:21 Franz Liszt: Schubert Song 'Serenade' S 560/7 Evgeny Kissin, piano RCA 58420 6:15

16:07:46 Franz Liszt: Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' S 558/2 Kotaro Fukuma, piano EDP 2 4:06

16:14:13 Anna Russell: Instruments of the Orchestra: The French Horn Anna Russell, narrator Sony 60316 10:53

16:27:59 Howard Shore: Hugo: The Thief City of Prague Philharmonic Silva 1398 04:18

16:34:30 Camille Saint-Saëns: Finale from Piano Concerto No. 1 Op 17 Anna Malikova, piano WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Audite 92509 6:43

16:42:29 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket RIAS Chamber Chorus Academy for Early Music Berlin René Jacobs Harm Mundi 2908304 7:29

16:51:26 Traditional: The Coventry Carol Choir of Royal Holloway Rupert Gough Decca 4816326 3:25

16:56:51 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 8 Op 96 Charles Owen, piano Avie 2240 3:15

17:03:53 Franz von Suppé: The Torments of Tantalus Vienna Philharmonic Zubin Mehta CBS 44932 6:14

17:13:23 Johannes Brahms: Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Yefim Bronfman, piano Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 11:48

17:27:30 Oscar Levant: Caprice for Orchestra Concordia Marin Alsop EMI 54851 8:13

17:39:54 William J. Kirkpatrick: Away in a Manger Choir of Royal Holloway Rupert Gough Decca 4816326 3:55

17:45:46 Ola Gjeilo: Tundra Tenebrae Chamber Ensemble Nigel Short Decca 24646 3:30

17:52:17 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:42

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:28 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 5 BWV 1050 Erin Helyard, harpsichord Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 18:21

18:29:31 Fanny Mendelssohn-Hensel: The Year: December Sarah Rothenberg, piano Arabesque 6666 4:28

18:36:40 Peter Tchaikovsky: The Seasons: December Op 37 # 12 London Symphony Richard Bonynge DeutGram 469376 4:07

18:42:22 Giacomo Puccini: Three Minuets Orchestre d'Auvergne Jean Jacques Kantorow Denon 3871 11:06

18:54:22 Peter Tchaikovsky: The Seasons: December Op 37 # 12 Lang Lang, piano Sony 511758 3:37

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:27 Michael Haydn: Symphony No. 21 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki CPO 999179 16:59

19:21:53 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 K 551 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 35:29

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:21 Franz Liszt: Piano Sonata in b S 178 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449 25:46

20:27:26 Hector Berlioz: Love Scene from 'Roméo et Juliette' Op 17 Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80578 16:09

20:44:33 Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 K 137 Manchester Camerata Gabor Takács-Nagy Chandos 40 9:52

20:54:52 Alberto Ginastera: Estancia: Wheat Dance Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4777457 3:41

21:02:19 Howard Blake: Bassoon Concerto Op 607 Gustavo Nunez, bassoon Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 15:28

21:19:01 Peter Tchaikovsky: Pezzo capriccioso Op 62 Lynn Harrell, cello Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 7:36

21:27:41 Carl Maria von Weber: Momento capriccioso Op 12 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584 3:14

21:34:53 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

21:49:44 Franz Schubert: Piano Quintet D 667 Emanuel Ax, piano Sony 61964 37:46

22:28:54 Giovanni Battista Sammartini: Symphony for Strings Aradia Ensemble Kevin Mallon Naxos 557298 13:48

22:46:02 Michael Torke: Ash Baltimore Symphony David Zinman Ecstatic 92201 14:56

23:00 QUIET HOUR

23:03:20 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Idyll Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 4:00

23:07:24 John Field: Nocturne No. 7 Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:21

23:11:46 Frederick Delius: Irmelin Prelude Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Argo 433704 5:10

23:17:37 Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1003 9:12

23:26:50 Poul Schierbeck: Prelude for Strings Op 43 Odense Symphony Ole Schmidt DaCapo 226047 7:36

23:34:44 Robert Parsons: Ave Maria Fairhaven Singers Ralph Woodward Guild 7380 5:42

23:40:28 John Cage: In a Landscape Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281 9:43

23:50:11 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 Op 69 # 1 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669 4:27

23:55:05 Nikolai Kapustin: Bagatelle No. 5 Op 59 # 5 John Salmon, piano Naxos 570532 2:40

23:58:01 Vladimir Rebikov: Berceuse Op 7 # 1 Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 1:44