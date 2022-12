WCLV Program Guide 12-09-2019

00:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire & Singers, Jeannette Sorrell, conductor; Amanda Powell, soprano; Daniel Moody, countertenor; Ross Hauck, tenor and David McFerrin, baritone

George Frideric Handel: Messiah (1741)

01:52:42 Johann Sebastian Bach: WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 BWV 878 Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504 6:37

02:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music

02:00:50 Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 Odense Symphony Orchestra Jan Wagner Bridge 9129

02:24:27 Carlos Chávez: Sextet for 2 Violins, 2 Cellos, and Piano Southwest Chamber Music Cambria 8853

02:56:10 Traditional Catalan: El Noi de la Mare Lars Hannibal, guitar Dacapo 8226901

03:00:50 Franz Liszt: Funeral March and Chorus from Verdi's "Don Carlos” Alberto Reyes, piano Connoisseur Society 4187

03:08:50 Luis de Milan: Fantasia No. 31 Jacob Heringman, lute Avie 0011

03:13:01 Luis de Milan: Pavana No. 1 in a Jacob Heringman, lute Avie 0011

03:15:19 Juan García de Zéspedes: Hermoso amor The Rose Ensemble Jordan Sramek The Rose Ensemble 6

03:21:09 Ruperto Chapi y Lorente: String Quartet No. 1 in G Brodsky Quartet Autor 0701

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

03:58:48 Peter Tchaikovsky: The Seasons: July Op 37 # 7 Lang Lang, piano Sony 511758 1:20

04:01:12 Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 Joshua Bell, violin Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444811 40:07

04:43:42 Claudio Monteverdi: Vespers of the Blessed Virgin: Magnificat Sandra Simon, soprano Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2206 19:40

05:04:39 Joseph Haydn: String Quartet No. 27 Op 20 # 4 Angeles Quartet Decca 4783695 26:25

05:33:33 E. J. Moeran: Serenade Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 573034 23:14

05:57:42 François Couperin: Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc Angela Hewitt, piano Hyperion 67440 2:06

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:55 Claude Champagne: Danse villageoise Quebec Symphony Orchestra Yoav Talmi Analekta 3156 4:44

06:14:56 Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 Op 45 # 3 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8589 12:18

06:28:28 Joseph Haydn: Allegretto from Symphony No. 100 Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 5:38

06:37:49 John Dowland: O sweet woods Michael Slattery, tenor La Nef Atma 2650 2:50

06:41:22 Emile Waldteufel: Waltz after Chabrier's 'España' Op 263 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:32

06:50:12 Jacques Offenbach: La vie Parisienne: Galop Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 1:09

06:51:28 Sergei Prokofiev: Cinderella: Galop Martha Argerich, piano DeutGram 3109 4:10

06:56:13 John Philip Sousa: March 'The Stars and Stripes Forever' Blossom Festival Band Loras John Schissel MAA 40601 3:25

07:02:59 Vince Guaraldi: My Little Drum Canadian Brass Steinway 30027 4:18

07:07:19 Vince Guaraldi: Christmas is Coming Canadian Brass Steinway 30027 2:31

07:12:01 Antonio Vivaldi: Concerto for Oboe & Bassoon RV 545 Julian Lloyd Webber, cello European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Naxos 573374 9:01

07:21:40 Josef Strauss: Jockey Polka Op 278 Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 1:53

07:25:36 William Bolcom: Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano Sony 506416 4:57

07:32:38 William Byrd: Mass for Five Voices: Kyrie Quire Cleveland Ross Duffin Quire 106 1:42

07:38:35 Franz Schubert: Allegro from 'Arpeggione' Sonata D 921 Yuri Bashmet, viola DeutGram 4795096 11:19

07:53:57 Sir Edward Elgar: Enigma Variations: Finale Op 36 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 5:12

08:07:34 Isaac Albéniz: Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579 6:24

08:16:56 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto Op 8 # 1 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 10:13

08:28:54 Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80657 5:41

08:39:22 Felix Mendelssohn: Minuet & Finale from String Symphony No. 8 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528 11:58

08:53:09 Mikola Leontovich: Carol of the Bells Imani Winds Koch Intl 7748 3:41

08:57:13 John Williams: Hook: Main Themes Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow ClevPops 2008 5:10

09:06:48 Claude Debussy: Jeux Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 17:08

09:28:03 Henry Mancini: Breakfast at Tiffany's: Moon River Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:05

09:33:37 Tomás Luis de Victoria: O magnum mysterium Stile Antico Harm Mundi 902312 4:20

09:39:51 Henri Rabaud: Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 71 14:53

09:57:01 Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 2:34

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:21 John Jacob Niles: I Wonder As I Wander Musica Sacra Richard Westenburg DeutGram 429732 3:10

10:04:16 William Billings: The Shepherd's Carol Musica Sacra Richard Westenburg DeutGram 429732 2:40

10:09:28 Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Summer' Concerto Op 8 # 2 Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 9:56

10:21:11 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

10:31:06 Mateo Flecha: Riu, riu, chiu Stile Antico Harm Mundi 902312 2:50

10:37:49 Mateo Flecha: El jubilate Stile Antico Harm Mundi 902312 6:44

10:47:13 Alec Wilder: Air for Oboe Bert Lucarelli, oboe Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Newport 85570 3:34

10:52:25 Carl Nielsen: Aladdin Suite Op 34 Swedish Radio Choir Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen CBS 44934 23:18

11:16:37 Antonín Dvorák: Czech Suite: Furiant Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 5:35

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:24:25 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:11

11:25:07 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 3:29

11:28:37 John Rutter: Angels' Carol Cleve Orch Children's Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:30

11:32:07 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Dance of the Reed Pipes Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 2:21

11:34:29 Traditional: God Rest Ye Merry, Gentlemen Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 1:52

11:38:07 Mack Wilberg: One December, Bright and Clear Cleveland Orchestra Chorus Women Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 1:53

11:40:00 George Frideric Handel: Messiah: And the glory of the Lord Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 3:01

11:43:00 Leon Jessel: Parade of the Wooden Soldiers Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 4:17

11:47:17 Felix Mendelssohn: Hark! The Herald Angels Sing Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 3:56

11:51:47 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra George Szell Sony 547185 2:11

11:54:05 Howard Blake: Andante from Flute Concerto Op 493 Jaime Martin, flute Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner PentaTone 506 4:17

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:28 Emile Waldteufel: Waltz 'The Skaters' Op 183 New London Orchestra Ronald Corp Hyperion 66998 7:37

12:16:17 Johann Strauss Jr: Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Slovak Radio Symphony Johannes Wildner MarcoPolo 223247 11:05

12:29:16 Traditional: Wexford Carol Stephen Varcoe, baritone John Rutter Collegium 121 3:58

12:37:26 John Rutter: Donkey Carol Cambridge Singers City of London Sinfonia John Rutter Collegium 121 3:32

12:42:42 Ludwig van Beethoven: Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst DeutGram 9661 13:47

12:58:07 Peter Tchaikovsky: Humoresque Op 10 # 2 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 2:04

13:01:01 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lesghinka Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 2:42

13:04:04 Kara Karayev: Seven Beauties: Procession Bournemouth Symphony Kirill Karabits Chandos 40 4:16

13:10:48 Robert Fuchs: Serenade No. 5 Op 53 Cologne Chamber Orchestra Christian Ludwig Naxos 572607 21:01

13:34:13 George Frideric Handel: Messiah: Pastoral Symphony Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:42

13:41:33 Arcangelo Corelli: Largo pastorale from Concerto Grosso Op 6 # 8 Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Sony 87771 4:10

13:47:02 Sir Edward Elgar: Introduction & Allegro for Strings Op 47 Vienna Philharmonic Sir John Eliot Gardiner DeutGram 463265 12:52

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Edvard Grieg: From Early Years Leif Ove Andsnes, piano Album: Grieg: Piano Concerto - Sonata Op. 7, Lyric Pieces Opp. 43, 54 & 65 Virgin Classics 91198-2 Music: 4:32

Joseph Haydn: String Quartet No. 34 in B-flat Major, Op. 33, No. 4 Doric Quartet Union College Concert Series, Union College, Memorial Chapel, Schenectady NY Music: 19:49

Robert Cohen: Sleep Little Baby Sleep Houston Chamber Choir; Apollo Chamber Players; Robert Simpson, conductor Houston Chamber Choir, Chapel of the Villa de Matel, Houston, TX Music: 3:15

Moses Hogan: Glory, Glory, Glory to the Newborn King L. Wayne Ashley, tenor; Houston Chamber Choir; Robert Simpson, conductor Houston Chamber Choir, Chapel of the Villa de Matel, Houston, TX Music: 4:20

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 1 Grand Teton Music Festival Orchestra; Donald Runnicles, conductor Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 15:40

Erich Korngold: The Snowman: Prelude and Serenade Michael Ludwig, violin; Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Album: Holiday Classical Favorites Buffalo Philharmonic 266 Music: 4:40

Paul Wiancko: Toy Bricks for violin, two celli, and double bass Juliana Athayde violin; Lars Kirvan cello; Benjamin Krug cello; Jeff Campbell double bass Society for Chamber Music in Rochester, Hochstein School of Music, Rochester, NY Music: 7:25

Ola Gjeilo: First Snow Ola Gjeilo, piano; 12 Ensemble Album: Winter Songs Decca 4816326 Music: 2:25

Traditional (arr. Ola Gjeilo): The Holly and the Ivy The Choir of Royal Holloway; Rupert Gough, conductor Album: Winter Songs Decca 4816326 Music: 3:56

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.40 Buffalo Philharmonic Orchestra; JoAnn Falletta, conductor Buffalo Philharmonic Orchestra, Kleinhans Music Hall, Buffalo, NY Music: 28:30

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:56 Antonio Vivaldi: Allegro from 'Autumn' Concerto Joshua Bell, violin Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Sony 11013 5:10

16:07:07 Leonard Bernstein: On the Town: Lonely Town Joshua Bell, violin Philharmonia Orchestra David Zinman Sony 89358 4:03

16:14:07 Richard Strauss: Salome: Dance of the Seven Veils Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4793449 10:07

16:27:10 Jerry Goldsmith: In Harm's Way: Suite City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1183 9:38

16:40:26 George Frideric Handel: Messiah: Glory to God Apollo's Singers Apollo's Fire Jeannette Sorrell Avie 2208 1:51

16:43:40 Ludwig van Beethoven: Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509 7:03

16:53:03 Mateo Flecha: Riu, riu, chiu Stile Antico Harm Mundi 902312 2:50

16:58:22 Robert Schumann: Widmung (Dedication) Op 25 # 1 Barbara Bonney, soprano Decca 452898 2:04

17:04:26 Emile Waldteufel: Waltz 'Estudiantina' Op 191 Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5264 6:53

17:14:46 Lorenzo Zavateri: Concerto Grosso in D Op 1 # 10 Gottfried von der Goltz, vn Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz DHM 77352 9:54

17:27:04 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 K 412 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 8:10

17:40:24 Sir Thomas Beecham: The Faithful Shepherd Suite: Pastorale Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 4:51

17:46:55 Sir Thomas Beecham: The Gods Go a'Begging: Gavotte Royal Philharmonic Yehudi Menuhin MCA 6231 3:01

17:52:36 Nigel Hess: A Christmas Overture Royal Philharmonic John Rutter Collegium 133 7:23

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:41 Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 3 K 285 Carol Wincenc, flute Emerson String Quartet DeutGram 431770 18:36

18:29:33 Francisco Guerrero: Beata Dei genitrix Maria Stile Antico Harm Mundi 902312 6:48

18:38:44 Jacob Handl: Mirable mysterium Stile Antico Harm Mundi 807575 3:59

18:44:21 Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica Op 66 Alicia de Larrocha, piano London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Decca 410289 8:50

18:54:20 Jacob Clemens non Papa: Missa Pastores quidnam vidistis: Agnus Dei Stile Antico Harm Mundi 807575 3:43

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:54 Antonín Dvorák: Hussite Overture Op 67 Janácek Philharmonic Theodore Kuchar Brilliant 92297 12:25

19:16:01 Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 Joshua Bell, violin Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444811 40:07

19:57:31 Emmanuel Chabrier: Feuillet d'album Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 2:02

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:33 William David Brohn: Suite from Bernstein's 'West Side Story' Joshua Bell, violin Philharmonia Orchestra David Zinman Sony 89358 18:53

20:21:39 Franz Schubert: Symphony No. 3 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4793449 21:20

20:45:31 Johann Nepomuk Hummel: Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MDG 3307 12:44

21:03:12 Claude Debussy: Suite bergamasque Vassily Primakov, piano Bridge 9350 17:06

21:21:39 Gustav Holst: Choral Fantasy on Old Carols 'Christmas Day' John Fenstermaker, organ Bay Brass A. David Krehbiel Gothic 49120 6:41

21:29:40 Ralph Vaughan Williams: Wassail Song Quire Cleveland Ross Duffin Quire 105 2:37

21:34:38 Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 Op 20 Lang Lang, piano Sony 511758 10:52

21:47:16 Jean Sibelius: Symphony No. 2 Op 43 Cleveland Orchestra Yoel Levi Telarc 80095 40:58

22:29:15 Joseph Haydn: Piano Sonata No. 52 H 16:39 Jenö Jandó, piano Naxos 553128 13:50

22:45:32 Samuel Barber: Adagio for Strings Op 11 Los Angeles Philharmonic Leonard Bernstein DeutGram 4776352 10:01

22:56:55 Albert Périlhou: La vierge à la crèche Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 3:05

23:00 QUIET HOUR

23:01:44 Léo Delibes: Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112 5:23

23:07:07 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana Berlin Philharmonic Herbert von Karajan DeutGram 4796018 3:35

23:10:43 John Rutter: Ave Maria Cambridge Singers Royal Philharmonic John Rutter Collegium 133 3:06

23:14:58 Giacomo Puccini: Suor Angelica: Intermezzo BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10634 3:34

23:18:33 Jean Sibelius: Andantino from Symphony No. 3 Op 52 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 9:20

23:27:53 Ludwig van Beethoven: Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Norman Krieger, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Decca 4815583 9:45

23:38:13 Fritz Kreisler: Berceuse Romantique Op 9 Caroline Goulding, violin Telarc 80744 4:04

23:42:17 Daryl Runswick: Fantasia on 'The Coventry Carol' and 'In dulci jubilo' London Cello Sound Geoffrey Simon Cala 55003 6:32

23:48:50 Claude Debussy: Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437 4:51

23:54:29 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37 # 6 Latvian Radio Choir Sigvards Klava Ondine 1206 3:03

23:57:49 William J. Kirkpatrick: Away in a Manger Burning River Brass BurnRiver 2004 2:13