WCLV Program Guide 12-04-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:01:34 Leopold Stokowski: Two Ancient Liturgical Melodies Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 6:02

00:09:03 Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 6 Op 18 # 6 Cypress String Quartet Avie 2348 24:40

00:34:38 Sergei Rachmaninoff: All-Night Vigil: Blessed art Thou, O Lord Op 37 # 9 Burning River Brass BurnRiver 2013 5:45

00:41:27 Peter Tchaikovsky: Eugene Onegin: Polonaise Baltimore Symphony David Zinman Telarc 80378 4:26

00:48:06 Robert Schumann: Symphony No. 1 Op 38 Orch Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Archiv 457591 30:11

01:22:11 Frederick Loewe: Camelot: Suite Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80375 13:36

01:37:06 Georg Muffat: Chaconne from Concerto Grosso Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 453418 15:40

01:53:33 Jean Sibelius: Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lahti Symphony Orchestra Osmo Vänskä Bis 918 4:07

01:58:27 Jean Sibelius: King Christian II: Musette Op 27 Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60434 2:10

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Felix Mendelssohn: Song Without Words, Op. 109 Alisa Weilerstein, cello; Vivian Hornik Weilerstein, piano Album: Works for Cello and Piano EMI 73498 Music: 4:14

Zoltan Kodaly: Hary Janos Suite, Movement 5. Intermezzo ROCO; Mei Ann Chen, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 5:09

Igor Stravinsky: Suite from The Soldier's Tale Contrasts: Corinne Stillwell, violin; Vanguel Tangarov, clarinet; Ekaterina Tangarova, piano Victoria Bach Festival, Trinity Episcopal Church, Victoria, TX Music: 15:14

Johann Sebastian Bach: Suite No. 2 in D minor, BWV 1008 Alisa Weilerstein, cello 92nd Street Y, Kaufmann Concert Hall, New York City, NY Music: 21:30

Purcell Quartet Album: Biber: Sonatae tam aris quam aulis servientes Chandos 591 Music: 4:29

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata for solo violin Yura Lee, violin Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 8:42

Malek Jandali: Piano Dream Malek Jandali, piano; Apollo Chamber Players Apollo Chamber Players, Midtown Arts and Theater Center Houston (MATCH), Houston, TX Music: 2:41

Johannes Brahms: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68: Movements 2-4 Cincinnati Symphony Orchestra; Louis Langrée, conductor Springer Auditorium, Cincinnati Music Hall, Cincinnati, OH Music: 31:06

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

03:58:59 Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 K 447 Eric Ruske, horn Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80367 14:24

04:14:40 Alan Danson: A Christmas Carol - A Dickens of a Tale Alan Danson, narrator Mainstreet Brass MSR 1325 16:08

04:33:47 Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377 4:00

04:39:48 Andrea Luchesi: Piano Sonata in F [No. 5] Roberto Plano, piano Concerto 2069 7:33

04:49:59 John Rutter: Magnificat Patricia Forbes, soprano City of London Sinfonia John Rutter Collegium 114 37:08

05:31:49 Max Bruch: Swedish Dances Op 63 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Philips 420932 9:49

05:42:51 Josef Strauss: Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Sony 544071 9:49

05:53:28 Fritz Kreisler: Syncopation Caroline Goulding, violin Telarc 80744 1:44

05:56:09 John Dowland: Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650 3:28

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:29 Ola Gjeilo: The Ground BW Men's Chorus Frank Bianchi Soundwaves 2014153 4:06

06:15:19 Gottfried Heinrich Stölzel: Concerto Grosso for 4 Trumpets Maurice André, trumpet Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez EMI 64100 11:56

06:29:36 Aaron Copland: John Henry Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80117 3:50

06:33:40 Jack Rollins & Steve Nelson: Frosty the Snowman Northern Lights Orch Petri Juutilainen WSchatz 5 5:00

06:44:43 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Jennifer Koh, violin Odense Symphony Alexander Vedernikov Cedille 166 10:46

06:58:18 Frederick A. Jewell: March "The Screamer" USAF Heritage of America Band Col. Lowell Graham Klavier 11139 2:03

07:04:52 Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz Russian National Orchestra Mikhail Pletnev DeutGram 457634 5:04

07:11:49 Paul Taffanel: Finale from Wind Quintet Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996 7:35

07:21:08 Stephen Sondheim: A Little Night Music: Send in the Clowns London Symphony Don Sebesky EMI 54285 4:29

07:27:49 Henry Mancini: Hatari: Baby Elephant Walk Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80183 2:23

07:31:55 Claude Debussy: Images, Book 1: Reflets dans l'eau Stephen Hough, piano Hyperion 68139 4:53

07:42:13 Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 Vienna Philharmonic Carlos Kleiber DeutGram 4795448 8:03

07:52:48 Jacques Offenbach: Waltz 'American Eagle' Nelson Rocha, trumpet Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nimbus 5303 6:50

08:07:32 Kermit Poling: Two Puerto Rican Carols West Edge String Quartet Centaur 3087 5:05

08:14:17 Franz Schubert: Impromptu No. 8 D 935/4 Shai Wosner, piano Onyx 4172 7:14

08:22:51 John Duke: Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 3:31

08:27:39 George Frideric Handel: The Triumph of Time and Disillusionment: Overture Orch of Age of Enlightenment Catherine Mackintosh BBC 201 4:58

08:39:45 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in A RV 82 Eduardo Fernández, guitar English Chamber Orchestra George Malcolm Decca 417617 10:00

08:52:06 Leroy Anderson: Blue Tango BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559313 2:53

08:55:40 Alex North: Spartacus: Love Theme Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512 3:34

08:59:15 Alex North: Spartacus: Love Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 2:49

09:07:12 Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 8 Op 13 Jenö Jandó, piano Naxos 503293 17:36

09:27:47 Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite Symphony Orchestra Unknown Conductor Varese Sar 3020670 6:11

09:35:42 Chick Corea: Spain Quartet San Francisco ViolinJazz 105 4:34

09:41:13 Igor Stravinsky: The Rite of Spring: Sacrificial Dance Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68189 4:06

09:45:39 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo K 373 Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 6:46

09:56:31 Carl Philipp Emanuel Bach: March for the Ark Seattle Trumpet Consort Origin 33001 2:42

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:24 Mikola Leontovich: Carol of the Bells Musica Sacra Richard Westenburg DeutGram 429732 1:16

10:02:07 Leopold Stokowski: Traditional Slavic Christmas Music Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557645 3:01

10:07:38 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 2 Divertissement Royal Concertgebouw Orchestra Antal Doráti Philips 4788977 11:39

10:21:36 Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 444867 6:29

10:31:26 Sir Hamilton Harty: The Fair Day from 'An Irish Symphony' Boston Pops Keith Lockhart RCA 68901 3:01

10:38:24 Sir Hamilton Harty: A John Field Suite: Rondo Indianapolis Symphony Raymond Leppard Koss Class 3303 4:34

10:45:29 Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 6:30

10:53:14 Victor Hely-Hutchinson: A Carol Symphony City of Prague Philharmonic Gavin Sutherland Naxos 557099 24:42

11:19:56 Ralph Vaughan Williams: The Poisoned Kiss: Overture Bournemouth Sinfonietta George Hurst Chandos 2419 6:39

11:28:31 Leopold Mozart: Cassation in G Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 416386 17:25

11:47:05 Leroy Anderson: Suite of Carols for Brass BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559357 11:33

12:00 SPECIAL: BW MEN’S CHORUS HOLIDAY CONCERT, live from the Westfield Studio Theater in the Idea Center at Playhouse Square – Frank Bianchi, conductor; Michelle Massouh Makhlouf, accompanist; Matthew Chidsey, assistant accompanist; Lisa Manning, Men’s Chorus Coordinator; Logan Byerly, BW Men’s Chorus Manager; John Reagan, Public Relations and Marketing Manager

John Wade (arr John Ferguson & David Willcocks): O Come All Ye Faithful

Jerry Herman (arr Mark Hayes): We Need a Little Christmas

Medley Through the Eyes of a Child:

John Lennon (arr Chris Arnold): Imagine

Traditional Shaker Hymn (arr Elaine Hagenberg): I Will Be a Child of Peace

Louise Jamieson (arr Lee Harrin): Seeing Christmas through the Eyes of a Child—Jim Hanna, soloist

Traditional (arr Pentatonix): O Come, All Ye Faithful—Mr. Sun’s Echo, Nick Urbanic director

Straight No Chaser: That’s Christmas to Me—Mr. Sun’s Echo

Franz Gruber: Silent Night

Wihla Hutson (arr Alfred Burt): Star Carol—Zach Troyer, soloist; Evan Fraser, flute

Traditional (arr Lara Hoggard): Personent Hodie

Alexander Koplov: Svete Tihiy (“Heavenly Light”)

Wihla Hutson & Alfred Burt: Some Children See Him—Claude Davis & Chris Folsom, soloists; Evan Fraser, flute

Eddie Pola & George Wyle (arr Hawley Ades): Most Wonderful Time of the Year

James Pierpont (arr Chuck Bridwell): Nutcracker Jingles

Irving Berlin (arr Roy Ringwald): White Christmas

13:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:03:50 Traditional: Patapan Capella SF Ragnar Bohlin Delos 3485 1:29

13:05:42 Mikola Leontovich: Carol of the Bells Cantus Cantus 1211 1:38

13:09:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 K 385 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Decca 436421 21:44

13:32:30 Girolamo Frescobaldi: Toccata Jian Wang, cello Camerata Salzburg DeutGram 474236 4:36

13:41:14 Marc-André Hamelin: Toccata on 'L'homme armé' Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527 4:33

13:46:52 Johann Strauss Jr: Waltz 'Artist's Life' Op 316 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst MAA 10406 9:32

13:57:50 Reinhold Glière: The Red Poppy: Waltz New Jersey Symphony Zdenek Mácal Delos 3178 2:21

14:00 PERFORMANCE TODAY with Nick Canellakis

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet in C minor K. 406: Movement 2 Andante Dover Quartet: Joel Link, violin; Bryan Lee, violin; Milena Pajaro-van de Stadt, viola; Michael Tree, viola; Camden Shaw, cello Album: Dover Quartet Plays Mozart Cedille 167 Music: 4:25

Lukas Foss: Capriccio for Cello and Piano Nicholas Canellakis, cello; Michael Brown, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Rose Studio, New York, NY Music: 5:51

George Gershwin (arr. Nicholas Canellakis): Three Preludes, arranged for Cello and Piano Nicholas Canellakis, cello; Michael Brown, piano Chamber Music Society of Lincoln Center, Rose Studio, New York, NY Music: 5:48

Piano Puzzler: This week's contestant is William B. in Des Moines, IA Music: 7:07

Leos Janacek: Jenufa - Act 1 Prelude Vienna Philharmonic; Charles Mackerras, conductor Album: Janacek: Jenufa Decca 414483 Music: 1:50

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 23 in F major, K. 590 Dover String Quartet Minnesota Beethoven Festival, Page Theatre, Saint Mary's University, Winona, MN Music: 24:22

Osvaldo Golijov: Levante Serouj Kradjian, piano Album: Levant Atma 2655 Music: 4:25

Johann Sebastian Bach: Concerto No. 2 in E for Violin and Orchestra, BWV 1042 Eunice Kim, violin; Saint Paul Chamber Orchestra; Richard Egarr, conductor SPCO, Wooddale Church, Eden Prairie, MN Music: 15:34

Osvaldo Golijov: Mariel for Cello and Marimba Nicholas Canellakis, cello; Ian David Rosenbaum, marimba Bridgehampton Chamber Music Festival, Bridgehampton Presbyterian Church, Bridgehampton, NY Music: 10:58

Maurice Ravel: Rapsodie espagnole Nashville Symphony; Giancarlo Guerrero, conductor Nashville Symphony, Schermerhorn Symphony Center, Nashville, TN Music: 16:17

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:57:08 Johann Sebastian Bach: Fugue from Prelude & Fugue BWV 532 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 5:40

16:06:16 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' BWV 645 Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324 3:03

16:11:49 Craig Courtney: A Musicological Journey through 'The Twelve Days of Christmas' Tabernacle Choir of Temple Square Symphony Orchestra Jerold Ottley Bonneville 9402 12:12

16:27:15 Alex North: Spartacus: Main Tittle City of Prague Philharmonic Paul Bateman Silva 1097 3:41

16:34:41 Carl Philipp Emanuel Bach: Finale from Cello Concerto H 439 Matt Haimovitz, cello English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis DeutGram 429219 5:30

16:41:47 Michael W. Balfe: The Bohemian Girl: Overture Boston Pops Arthur Fiedler RCA 68793 8:29

16:54:55 Mateo Flecha: Riu, riu, chiu Stile Antico Harm Mundi 902312 2:50

17:03:55 Gustav Holst: Choral Fantasy on Old Carols 'Christmas Day' John Fenstermaker, organ Bay Brass A. David Krehbiel Gothic 49120 6:41

17:14:01 Sir Hamilton Harty: A Comedy Overture Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 8314 14:07

17:30:30 Gary Ruschman: Pat-a-Drummer Cantus Cantus 1211 4:31

17:39:30 Johann Sebastian Bach: Largo from Concerto for 2 Violins BWV 1043 Julia Fischer, violin Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Decca 12490 6:40

17:48:54 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Break forth, O beauteous Heavenly light RIAS Chamber Chorus Academy Ancient Music Berlin René Jacobs Harm Mundi 2908304 1:29

17:52:51 Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo Simón Bolívar Symphony Gustavo Dudamel DeutGram 4795448 7:00

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:01 Joseph Haydn: String Quartet No. 25 Op 20 # 2 Daedalus Quartet Bridge 9326 20:55

18:31:37 Alex North: Spartacus: Love Theme Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80600 2:49

18:35:59 John Barry: Out of Africa: Love Theme Renaud Capuçon, violin Brussels Philharmonic Stéphane Denève Erato 9029563393 3:28

18:41:28 Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 Ilya Kaler, violin Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Naxos 503293 10:41

18:53:13 Johannes Brahms: Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 6:01

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:50 Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Chandos 10511 16:41

19:22:51 Sir Hamilton Harty: An Irish Symphony Ulster Orchestra Bryden Thomson Chandos 8314 33:54

19:59:29 Jean-Philippe Rameau: Hippolyte et Aricie: Entrance of Jupiter Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Tafelmusik 1001 0:52

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire & Singers, Jeannette Sorrell, conductor; Amanda Powell, soprano; Daniel Moody, countertenor; Ross Hauck, tenor and David McFerrin, baritone

George Frideric Handel: Messiah (1741)

21:54:19 George Frideric Handel: Musette from Concerto Grosso Op 6 # 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733 5:12

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African-American composers and performers

22:01:17 Johnny Marks: Rudolph the Red-Nosed Reindeer Canadian Brass Steinway 30027 2:50

22:04:07 Traditional: I Saw Three Ships Canadian Brass Steinway 30027 2:12

22:08:31 William Grant Still: Symphony No. 2 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9226 29:22

22:39:20 Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 André Watts, piano Dallas Symphony Andrew Litton Telarc 80429 18:21

22:58:54 William Grant Still: If You Should Go Alexa Still, flute Koch Intl 7192 1:26

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:47 Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9848 5:24

23:08:11 Frédéric Chopin: Nocturne No. 5 Op 15 # 2 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 3:51

23:12:03 Ariel Ramírez: Misa Criolla: Kyrie Juan Diego Flórez, tenor Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Decca 14875 4:26

23:18:01 James Horner: Field of Dreams: Medley Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80468 4:47

23:22:48 Arvo Pärt: Magnificat Theatre of Voices Paul Hillier Harm Mundi 907182 6:39

23:29:28 Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 Op 40 David Oistrakh, violin Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens DeutGram 4793449 7:15

23:37:45 Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1: Prelude & Presto BWV 996 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273 2:43

23:40:28 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante K 364 Arthur Grumiaux, violin London Symphony Sir Colin Davis Philips 4788977 11:15

23:51:44 Maurice Ravel: Miroirs: Oiseaux tristes Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764 4:06

23:56:56 Nikolai Rimsky-Korsakov: Sadko: Song of India Aida Garifullina, soprano Vienna Radio Symphony Cornelius Meister Decca 4788305 3:15