WCLV Program Guide 11-26-2019

00:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

00:00:54 Gabriel Fauré: Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45 Emanuel Ax, piano Sony 48066 11:24

00:13:28 Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19 Leif Ove Andsnes, piano Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Sony 370548 9:01

00:23:22 John Williams: Harry Potter and the Sorcerer's Stone: Hedwig's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 5:54

00:30:51 Carlos Baguer: Symphony No. 16 London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9456 13:30

00:47:11 Johannes Brahms: Symphony No. 2 Op 73 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Belvedere 8005 36:50

01:28:22 Nicolò Paganini: Sonata per la Gran Viola Op 35 David Aaron Carpenter, viola Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Ondine 1188 12:51

01:42:35 Sergei Rachmaninoff: Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336 7:49

01:51:09 Giuseppe Verdi: Otello: Ballet Music Cleveland Orchestra Lorin Maazel Decca 4787779 5:55

01:57:56 Arthur Farwell: From Mesa and Plain: Pawnee Horses Op 20 # 2 Univ of Texas Chamber Singers James Morrow Naxos 559777 2:01

02:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Nino Rota: Sonata for Flute & Harp: Movement 1 Christina Smith, flute; Elisabeth Remy Johnson, harp Album: Encantamiento ACA Digital Recording, Inc Music: 4:14

Camille Saint-Saens: Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33 Richard Belcher, cello; ROCO; Brett Mitchell, conductor ROCO, St. John the Divine Church, Houston, TX Music: 21:12

Eugene Ysaÿe: Trio, "Le Londres": Movements 1 & 2 Jeff Thayer, violin; Jennifer Ross, violin; Susan Gulkis Assadi, viola Grand Teton Music Festival, Walk Festival Hall, Jackson Hole, WY Music: 12:42

Mary Kouyoumdjian (arr. Elisabeth Remy Johnson): A Boy with a Makeshift Toy Jessica Oudin, viola; Elisabeth Remy Johnson, harp Atlanta Symphony Orchestra-Pre-Concert Chamber Music Series, Symphony Hall - Atlanta, GA Music: 9:02

Joseph Joachim: Romance, Op. 2, No. 1 Yura Lee, violin; Juho Pohjonen, piano Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton, Atherton, CA Music: 4:34

Valerie Coleman: Umoja (Unity) Elizabeth Mann, flute; Jonathan Fischer, oboe; Daniel Gilbert, clarinet; Michael Kroth, bassoon; Michael Thornton, horn; John Kinzie, percussion Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 3:12

Joseph Joachim: Hamlet Overture The Orchestra Now; Leon Botstein, conductor Bard College, The Sosnoff Theatre at The Fisher Center for the Performing Arts, Annandale-On-Hudson, NY Music: 14:42

Ludwig van Beethoven: String Quartet in F Major, Op. 135 Escher String Quartet Music@Menlo, The Center for Performing Arts at Menlo- Atherton, CA Music: 24:42

04:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

04:01:09 Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 3 Op 1 # 3 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 27:21

04:29:40 Martin Peerson: O rex gloriae Quire Cleveland Ross Duffin Quire 2013 4:31

04:36:35 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March Op 54 # 2 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522 3:00

04:41:09 Alan Hovhaness: Prayer of Saint Gregory Op 62 Benny Wiame, trumpet I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80392 5:37

04:48:29 Kara Karayev: In the Path of Thunder: Suite Tchaikovsky Symphony Orchestra Rauf Abdullayev Delos 2009 38:08

05:30:22 Frédéric Chopin: Nocturne No. 7 Op 27 # 1 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350 5:33

05:37:30 Hector Berlioz: Benvenuto Cellini: Overture Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 9:55

05:48:11 Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: La Primavera Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533 5:29

05:54:34 Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat Op 117 # 1 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171 4:54

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:49 Peter Tchaikovsky: Nocturne Op 19 # 4 Sol Gabetta, cello Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen RCA 75951 4:15

06:16:23 Virgil Thomson: Acadian Songs and Dances Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63034 10:47

06:28:31 Ludwig van Beethoven: Finale from Piano Trio No. 2 Op 1 # 2 Joseph Kalichstein, piano Koch Intl 7724 7:22

06:40:41 Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes Jed Wentz, flute Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Archiv 447644 12:25

06:54:35 Gilbert & Sullivan: The Pirates of Penzance: Pour, oh pour the pirate sherry Nicholas Folwell, baritone Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80353 1:31

06:56:44 Carl Nielsen: Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Klanglogo 1506 3:12

07:03:35 Peter Tchaikovsky: Mozartiana Suite: Minuet Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 4:16

07:10:27 Giuseppe Verdi: I vespri siciliani: Overture London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 9:11

07:19:52 Leonard Bernstein: West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633 3:10

07:24:26 Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica RV 151 La Serenissima Adrian Chandler Avie 2371 4:05

07:29:47 Traditional: Toss the Feathers Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 4:05

07:39:22 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.10 Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 9:43

07:51:40 Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Act 2 Finale Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Philips 438685 4:38

07:57:12 Aram Khachaturian: Gayaneh: Lesghinka Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 2:42

08:08:20 Ludwig van Beethoven: Andante from Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952 5:19

08:16:12 Maurice Ravel: Introduction & Allegro Osian Ellis, harp Melos Ensemble Decca 4785437 10:24

08:28:40 Traditional: Minuet No. 60 Danish String Quartet ECM 2550 2:37

08:31:25 Tomaso Albinoni: Sonata di Concerto à 7 John Wallace, trumpet Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Nimbus 5017 4:41

08:41:49 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

08:55:25 John Powell: The Lorax: Valley Exodus Chorus Symphony Orchestra John Powell Interscope 2012 4:55

09:05:12 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 4 BWV 1049 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Decca 139230 15:25

09:25:22 Claude Debussy: Petite Suite: En bateau National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:45

09:31:09 Samuel Barber: Canzone Alexa Still, flute Koch Intl 7144 4:21

09:36:59 David Fraser: Lord Lovat's Lament English Symphony Orchestra Donald Fraser Avie 2391 4:22

09:43:54 Wolfgang Amadeus Mozart: Minuet & Trio K 409 Vienna Concentus Musicus Nikolaus Harnoncourt DHM 75736 7:05

09:53:13 Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000 4:28

09:59:51 Julius Fucik: Entry of the Gladiators Op 68 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 2:31

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:47 Igor Stravinsky: Circus Polka London Symphony Michael Tilson Thomas RCA 68865 3:22

10:08:20 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 Op 25 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

10:22:47 Joseph Haydn: Fantasia H 17:4 Marina Lomazov, piano Lomazov 100 5:52

10:30:09 Antonín Dvorák: American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777 4:01

10:37:54 Antonín Dvorák: Bagatelle No. 5 Op 47 Gábor Ormai, harmonium Takács Quartet Decca 430077 4:16

10:43:29 Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 7:31

10:52:49 Muzio Clementi: Symphony No. 2 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 24:22

11:19:15 Antonio Vivaldi: Flute Concerto Op 10 # 3 Julius Baker, flute Zagreb Soloists Antonio Janigro Vanguard 54 10:04

11:32:34 Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite New Zealand Symphony Darrell Ang Naxos 573195 13:31

11:47:13 Julius Fucik: Danube Legends Waltz Op 233 Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 5158 10:15

12:06:32 Gustav Holst: A Winter Idyll Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 8:58

12:17:21 Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1 New Queen's Hall Orchestra Barry Wordsworth Argo 440116 10:43

12:30:16 John Williams: Schindler's List: Main Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:04

12:38:37 John Williams: Memoirs of a Geisha: Sayuri's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:37

12:45:15 Karl Goldmark: Concert Overture 'In Spring' Op 36 National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 9:44

12:57:00 Frédéric Chopin: Etude No. 12 Op 10 # 12 Nobuyuki Tsujii, piano Harm Mundi 2908375 2:30

13:00:01 John Dowland: Fine knacks for ladies La Nef Atma 2650 2:15

13:02:33 William Byrd: Jig Canadian Brass CBS 45792 1:54

13:06:04 Igor Stravinsky: Pulcinella Suite Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419628 22:35

13:30:43 Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 # 2 Julia Fischer, violin Decca 4785950 3:11

13:37:57 Fritz Kreisler: Caprice viennois Op 2 Robert Smissen, viola Brodsky Quartet Chandos 40 4:13

13:44:10 Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy Op 18 Trondheim Symphony Orchestra Ole Kristian Ruud Virgin 45128 13:22

14:00 PERFORMANCE TODAY with Fred Child

Wolfgang Amadeus Mozart: String Quintet No. 2 in C Minor, K. 406: II. Andante Michael Tree, violin; Dover Quartet Album: Tribute Cedille Records Music: 4:27

Johannes Brahms: Tragic Overture, Op. 81 Texas Festival Orchestra; Christoph Campestrini, conductor Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX Music: 13:06

Viktor Ullmann: String Quartet No. 3 Dover Quartet Rockport Music, Shalin Liu Performance Center, Rockport, MA Music: 12:10

Paul Schoenfield: Cafe Music Jennifer Frautschi, violin; Ani Aznavoorian, cello; Max Levinson, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 17:13

Wynton Marsalis: Nicola's Strathspey, from Fiddle Dance Suite for Solo Violin Nicola Benedetti, violin Album: Wynton Marsalis Violin Concerto Decca 30521 Music: 4:24

Francis Poulenc: Sonata for flute and Piano, FP. 164 Lorna McGhee, flute; Piers Lane, piano Seattle Chamber Music Society, Nordstrom Recital Hall at Benaroya Hall, Seattle, WA Music: 12:22

Wynton Marsalis: Violin Concerto in D: Movements 2-4 Nicola Benedetti, violin; The Philadelphia Orchestra; Cristian Macelaru, conductor Album: Wynton Marsalis Violin Concerto, Fiddle Dance Suite Decca 30521 Music: ~23:03 (excerpted)

Paquito D'Rivera: Danzon for Clarinet, Cello, and Piano Anna Polonsky, piano; David Shifrin, clarinet; Peter Wiley, cello Classic Chamber Concerts, Sugden Theatre, Naples, FL Music: 4:57

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:56:47 John Williams: Return of the Jedi: Luke and Leia Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 4:51

16:06:12 John Williams: The Force Awakens: Rey's Theme Anne-Sophie Mutter, violin Recording Arts Orchestra of Los Angeles John Williams DeutGram 30629 3:09

16:12:06 Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 22 K 482 Sarah Beth Briggs, piano Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Avie 2358 12:43

16:29:52 Ray Evans/Jay Livingston: Silver Bells Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy RCA 6430 3:33

16:34:34 Franz Schubert: Scherzo from 'Grand Duo' Sonata D 812 Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado DeutGram 423655 5:39

16:42:39 Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in C RV 425 Eliot Fisk, guitar Orchestra of St Luke's MusicMasters 67097 8:19

16:52:48 Traditional: Past Three O'Clock Burning River Brass BurnRiver 2004 2:31

16:57:50 Sergei Rachmaninoff: Etude-tableau Op 39 # 6 Boris Giltburg, piano Naxos 503293 2:35

17:04:28 Frédéric Chopin: Grand Valse Brillante from 'Les Sylphides' Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 6:04

17:13:27 Erich Wolfgang Korngold: The Private Lives of Elizabeth & Essex: Suite London Symphony André Previn DeutGram 471347 11:25

17:27:14 Ferruccio Busoni: Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after 'Carmen' Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394 7:46

17:39:52 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 5:33

17:46:42 Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wir glauben all' an einen Gott' BWV 680 Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 3:28

17:53:49 Peter Tchaikovsky: Suite No. 2: Waltz Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454 6:10

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:07 Peter Tchaikovsky: Suite No. 4 Op 61 Philharmonia Orchestra Neeme Järvi Chandos 8777 24:42

18:36:03 Juan de Araujo: Los coflades de la estleya Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 4:16

18:42:22 Domenico Zipoli: Pastorale Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9957 2:56

18:46:37 Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse Orchestre de la Suisse Romande Neeme Järvi Chandos 5122 6:00

18:52:37 Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 3 BWV 1048 Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 3:58

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:35 Antonín Dvorák: Czech Suite Op 39 NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner DeutGram 437506 22:19

19:26:45 Robert Schumann: Violin Concerto Rachel Barton Pine, violin Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Cedille 144 29:36

19:58:11 Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Prelude Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80703 1:07

20:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

20:00:26 Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata for 2 Pianos K 448 Westhuizen Duo Westhuizen 2007 22:18

20:24:45 Hermann Goetz: Spring Overture Op 15 NDR Radio Philharmonic Werner Andreas Albert CPO 999939 12:23

20:38:06 Leonard Bernstein: Candide: Suite Minnesota Orchestra Eiji Oue Reference 87 18:04

20:56:30 Sir Charles Hubert H. Parry: An English Suite: Air English String Orchestra William Boughton Nimbus 5366 2:29

21:02:12 Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 14 S 244/14 Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525 11:44

21:16:05 Francesco Geminiani: Concerto Grosso No.11 after Corelli Academy of Ancient Music Andrew Manze Harm Mundi 907261 7:38

21:25:00 Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti 12 Brandenburg Consort Roy Goodman Hyperion 66891 6:41

21:34:08 Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 86 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Teldec 46313 11:39

21:48:20 Wilhelm Stenhammar: Piano Concerto No. 1 Mats Widlund, piano Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Chandos 9074 47:13

22:37:08 John Corigliano: Voyage for Flute & Strings Paul Edmund-Davies, flute I Fiamminghi Rudolf Werthen Telarc 80421 8:06

22:47:11 Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153 Milton Keynes City Orchestra Hilary Davan Wetton Hyperion 66628 9:38

23:00 QUIET HOUR

23:01:27 Peter Warlock: An Old Song Royal Northern Sinfonia Richard Hickox EMI 49933 7:00

23:08:27 Horatio Parker: Nocturne from Four Sketches Op 19 Peter Kairoff, piano Albany 315 5:28

23:13:51 Frederic Hand: Rose Liz Frederic Hand, guitar Chamber Ensemble RCA 7126 5:21

23:19:46 Anonymous: Lute Duet 'Le rossignol' Sharon Isbin, guitar Sony 745456 3:41

23:23:27 Dmitri Shostakovich: Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102 Jean-Yves Thibaudet, piano BBC Symphony Hugh Wolff Decca 460503 7:13

23:30:40 César Franck: Prelude, Fugue & Variations Op 18 Duo Amaral DuoAmaral 2013 9:51

23:41:33 Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 Op 30 # 6 Vassily Primakov, piano Bridge 9350 3:15

23:44:49 Peter Tchaikovsky: The Snow Maiden: Melodrama St. Petersburg Camerata Saulius Sondeckis Sony 58976 4:21

23:49:08 Richard Strauss: Wiegenlied Op 41 # 1 Kate Royal, soprano Academy St. Martin in Fields Edward Gardner EMI 94419 4:00

23:53:44 Igor Stravinsky: The Firebird: Berceuse Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 2:55

23:56:55 George Frideric Handel: Messiah: Pastoral Symphony Les Arts Florissants William Christie Harm Mundi 2908304 2:54